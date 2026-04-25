Encan silencieux de Comité de soutien CC2595 - St-Jean (Cadets de l'armée)

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur 1200$
Chandail officiel autographié d'un joueur recru à qui on prédit un avenir prometteur. Qui sait ce que ce lot vaudra dans quelques années... Portez le fièrement dès la 2e ronde des séries!
Enchère de départ
Valeur 150$
Paire de billets pour un match de saison régulière 2026-2027 du Rocket de Laval.
Le propriétaire des billets de saison entrera en contact avec vous lorsque le calendrier de la saison 2026-2027 sera fixé, pour choisir le match auquel vous assisterez.
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Valeur 150$
Paire de billets pour un match de saison régulière 2026-2027 du Rocket de Laval.
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