Comité de soutien CC2595 - St-Jean

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Comité de soutien CC2595 - St-Jean (Cadets de l'armée)

Ivan Demidov : Chandail officiel autographié item
Ivan Demidov : Chandail officiel autographié
200 $

Enchère de départ

Valeur 1200$


Chandail officiel autographié d'un joueur recru à qui on prédit un avenir prometteur. Qui sait ce que ce lot vaudra dans quelques années... Portez le fièrement dès la 2e ronde des séries!

Paire de billets #1/2 Rocket de Laval un match 2026-2027 item
Paire de billets #1/2 Rocket de Laval un match 2026-2027
40 $

Enchère de départ

Valeur 150$

Paire de billets pour un match de saison régulière 2026-2027 du Rocket de Laval.
Le propriétaire des billets de saison entrera en contact avec vous lorsque le calendrier de la saison 2026-2027 sera fixé, pour choisir le match auquel vous assisterez.


Paire de billets #2/2 Rocket de Laval un match 2026-2027 item
Paire de billets #2/2 Rocket de Laval un match 2026-2027
40 $

Enchère de départ

Valeur 150$

Paire de billets pour un match de saison régulière 2026-2027 du Rocket de Laval.
Le propriétaire des billets de saison entrera en contact avec vous lorsque le calendrier de la saison 2026-2027 sera fixé, pour choisir le match auquel vous assisterez.


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