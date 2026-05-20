Encan silencieux de Conseil central de la Montérégie

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À propos de cet événement
Congrès CSN - Souper de solidarité
Enchère de départ
Envie d’avoir l’air d’un pro au tournoi de golf de la CSN ?
On a exactement ce qu’il vous faut !
Un super beau sac de golf pour impressionner sur le terrain (même si votre balle, elle, décide de prendre le bois 🌲😉)
Parfait pour arriver avec style… et peut-être gagner quelques points juste avec le look
Enchère de départ
Le combo parfait pour remplir votre glacière ! 🍻
Un beau lot à découvrir :
4 bières de microbrasseries différentes
1 verre de La Grange à Houblons
1 chandail de La Grange à Houblons
Tout ce qu’il faut pour bien garnir votre glacière… et en profiter comme il se doit 😉
Un ensemble parfait pour se faire plaisir ou à offrir
Enchère de départ
Après le golf… faut savoir relaxer ! 🧖♂️
Parce qu’après 18 trous (et quelques balles perdues 😅), ça fait du bien de décrocher !
Un accès au Spa Pür Détente et Spa, valide pour une personne en tout temps, pour relaxer comme un vrai pro
Parfait pour détendre les muscles… et oublier certains coups un peu moins réussis 😉
Enchère de départ
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