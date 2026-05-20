Conseil central de la Montérégie
Conseil central de la Montérégie a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

Organisé par

Conseil central de la Montérégie

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Conseil central de la Montérégie

Lieu de prise en charge

Congrès CSN - Souper de solidarité

Sac de Golf de la Fim item
Sac de Golf de la Fim
50 $

Enchère de départ

Envie d’avoir l’air d’un pro au tournoi de golf de la CSN ?

On a exactement ce qu’il vous faut !

Un super beau sac de golf pour impressionner sur le terrain (même si votre balle, elle, décide de prendre le bois 🌲😉)

Parfait pour arriver avec style… et peut-être gagner quelques points juste avec le look

Panier cadeau - La Grange à Houblon item
Panier cadeau - La Grange à Houblon
35 $

Enchère de départ

Le combo parfait pour remplir votre glacière ! 🍻

Un beau lot à découvrir :

4 bières de microbrasseries différentes
1 verre de La Grange à Houblons
1 chandail de La Grange à Houblons

Tout ce qu’il faut pour bien garnir votre glacière… et en profiter comme il se doit 😉

Un ensemble parfait pour se faire plaisir ou à offrir

Entrée au spa Pür détente à Sorel item
Entrée au spa Pür détente à Sorel
50 $

Enchère de départ

Après le golf… faut savoir relaxer ! 🧖‍♂️

Parce qu’après 18 trous (et quelques balles perdues 😅), ça fait du bien de décrocher !

Un accès au Spa Pür Détente et Spa, valide pour une personne en tout temps, pour relaxer comme un vrai pro

Parfait pour détendre les muscles… et oublier certains coups un peu moins réussis 😉

Une paire de billets pour les Éperviers de Sorel-Tracy item
Une paire de billets pour les Éperviers de Sorel-Tracy
30 $

Enchère de départ

Contactez Charles Frenette pour planifier votre réservation et choisir une date qui vous convient.

[email protected]

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!