Encan silencieux de Conseil central de la Montérégie

Envie d’avoir l’air d’un pro au tournoi de golf de la CSN ?

On a exactement ce qu’il vous faut !

Un super beau sac de golf pour impressionner sur le terrain (même si votre balle, elle, décide de prendre le bois 🌲😉)

Parfait pour arriver avec style… et peut-être gagner quelques points juste avec le look