CORPORATION DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR LES MALADIES HEREDITAIRES (CORAMH)
Encan silencieux de CORPORATION DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR LES MALADIES HEREDITAIRES (CORAMH)
Consultation VIP avec la designer Marie-Christine Lavoie
750 $
Enchère de départ
Valeur marchande 1 500$
Ce prix est composé d’une consultation V.I.P. virtuel avec la designer Marie-Christine Lavoie pour le design d’une pièce et elle offre deux morceaux de sa collection.
Description des pièces :
• Mobilier signé Marie Christine Lavoie
• Valeur de 1000$
• Un ensemble de 3 morceaux: 1 table console et 2 bancs (ou tables d’appoints)
• Matériaux : En bois massif: Teck et aluminium recyclé
• Dessiné par MCL
• Fabriqué à la main en Indonésie
Valeur marchande 1 500$
Ce prix est composé d’une consultation V.I.P. virtuel avec la designer Marie-Christine Lavoie pour le design d’une pièce et elle offre deux morceaux de sa collection.
Description des pièces :
• Mobilier signé Marie Christine Lavoie
• Valeur de 1000$
• Un ensemble de 3 morceaux: 1 table console et 2 bancs (ou tables d’appoints)
• Matériaux : En bois massif: Teck et aluminium recyclé
• Dessiné par MCL
• Fabriqué à la main en Indonésie
Chandail du Rafaël Harvey-Pinard du Canadien de Montréal com
400 $
Enchère de départ
Valeur marchande 600$
Chandail officiel du joueur #49, Rafaël Harvey-Pinard des Canadiens de Montréal autographié.
Valeur marchande 600$
Chandail officiel du joueur #49, Rafaël Harvey-Pinard des Canadiens de Montréal autographié.
Ensemble de cartes-cadeaux
300 $
Enchère de départ
Valeur marchande 1 050$
Ensemble comprenant :
• Forfait d’une nuitée à l’hôtel Delta Saguenay incluant le petit déjeuner,
• 500$ en certificat cadeaux chez Broderie ML;(Table 30)
• 300$ en carte-cadeaux chez Maxi;
• 75$ en carte-cadeau au nouveau restaurant Steak-Frites St-Paul à Alma.
Valeur marchande 1 050$
Ensemble comprenant :
• Forfait d’une nuitée à l’hôtel Delta Saguenay incluant le petit déjeuner,
• 500$ en certificat cadeaux chez Broderie ML;(Table 30)
• 300$ en carte-cadeaux chez Maxi;
• 75$ en carte-cadeau au nouveau restaurant Steak-Frites St-Paul à Alma.
Toile du peintre Arber
1 250 $
Enchère de départ
Valeur marchande 1 250$
Une toile créée exclusivement pour la soirée du Salon des Gourmets intitulée "Randonnée d’octobre". La toile a une grandeur de 24x36 pouces.
Valeur marchande 1 250$
Une toile créée exclusivement pour la soirée du Salon des Gourmets intitulée "Randonnée d’octobre". La toile a une grandeur de 24x36 pouces.
Forfait Safari en Afrique en collaboration avec RoadFish
6 500 $
Enchère de départ
Valeur marchande 6 000$
Les productions RoadFish vous offre un voyage pour une personne du 18 février au 1er mars 2025 en Afrique du Sud, du côté de Majeje Africa Safaris. Vous aurez le choix entre un safari photo ou chasse. Vous pouvez ajouter une personne en payant 6 000$ additionnel.
Le forfait inclut :
• le billet d’avion;
• 9 jours d’hébergement;
• forfait safari photo ou chasse, au choix;
• guide professionnel;
• la nourriture;
• la boisson.
Valeur marchande 6 000$
Les productions RoadFish vous offre un voyage pour une personne du 18 février au 1er mars 2025 en Afrique du Sud, du côté de Majeje Africa Safaris. Vous aurez le choix entre un safari photo ou chasse. Vous pouvez ajouter une personne en payant 6 000$ additionnel.
Le forfait inclut :
• le billet d’avion;
• 9 jours d’hébergement;
• forfait safari photo ou chasse, au choix;
• guide professionnel;
• la nourriture;
• la boisson.
Loge au Canadiens de Montréal commandité par IG Gestion de P
4 200 $
Enchère de départ
Valeur marchande 8 000$
Ce prix inclus :
• 12 billets dans la loge IG Gestion de Patrimoine pour le match du jeudi 30 janvier contre le Wild du Minnesota;
• Les frais d’hôtesse sont inclus;
• 2 billets de stationnement directement au Centre Bell
• Accès à la loge par l’entrée privée à partir de 17h situé au 1205 rue St-Antoine Ouest.
• Bar ouvert
Possibilité d’ajouter :
• Acheter 6 billets supplémentaires au coût de 300$ par billet;
• Nourriture (différentes options sont offertes);
Le pourboire de l’hôtesse n’est pas inclus et le montant suggéré est de 10$ par personne.
Valeur marchande 8 000$
Ce prix inclus :
• 12 billets dans la loge IG Gestion de Patrimoine pour le match du jeudi 30 janvier contre le Wild du Minnesota;
• Les frais d’hôtesse sont inclus;
• 2 billets de stationnement directement au Centre Bell
• Accès à la loge par l’entrée privée à partir de 17h situé au 1205 rue St-Antoine Ouest.
• Bar ouvert
Possibilité d’ajouter :
• Acheter 6 billets supplémentaires au coût de 300$ par billet;
• Nourriture (différentes options sont offertes);
Le pourboire de l’hôtesse n’est pas inclus et le montant suggéré est de 10$ par personne.
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