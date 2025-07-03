Encan silencieux de CORPORATION DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR LES MALADIES HEREDITAIRES (CORAMH)

Valeur marchande 8 000$ Ce prix inclus : • 12 billets dans la loge IG Gestion de Patrimoine pour le match du jeudi 30 janvier contre le Wild du Minnesota; • Les frais d’hôtesse sont inclus; • 2 billets de stationnement directement au Centre Bell • Accès à la loge par l’entrée privée à partir de 17h situé au 1205 rue St-Antoine Ouest. • Bar ouvert Possibilité d’ajouter : • Acheter 6 billets supplémentaires au coût de 300$ par billet; • Nourriture (différentes options sont offertes); Le pourboire de l’hôtesse n’est pas inclus et le montant suggéré est de 10$ par personne.

Valeur marchande 8 000$ Ce prix inclus : • 12 billets dans la loge IG Gestion de Patrimoine pour le match du jeudi 30 janvier contre le Wild du Minnesota; • Les frais d’hôtesse sont inclus; • 2 billets de stationnement directement au Centre Bell • Accès à la loge par l’entrée privée à partir de 17h situé au 1205 rue St-Antoine Ouest. • Bar ouvert Possibilité d’ajouter : • Acheter 6 billets supplémentaires au coût de 300$ par billet; • Nourriture (différentes options sont offertes); Le pourboire de l’hôtesse n’est pas inclus et le montant suggéré est de 10$ par personne.

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