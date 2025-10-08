Encan silencieux de CORPORATION DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR LES MALADIES HEREDITAIRES (CORAMH)

Ce bracelet délicat incarne la finesse et la sobriété avec une touche de brillance subtile. Son design épuré est rehaussé par de baguettes en zircone cubique (CZ) finement intégrées, qui captent la lumière à chaque mouvement pour un effet scintillant tout en retenue.

🔹 Or 10 carats : durable et lumineux

🔹 Style minimaliste : parfait pour toutes les occasions

🔹 Zircone cubique : éclat comparable au diamant, sans compromis

Un bijou qui se porte seul pour un look délicat ou qui se superpose avec d’autres pour un style personnalisé.