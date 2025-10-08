Encan silencieux de CORPORATION DE RECHERCHE ET D'ACTION SUR LES MALADIES HEREDITAIRES (CORAMH)

auctionV2.input.startingBid
Ce bracelet délicat incarne la finesse et la sobriété avec une touche de brillance subtile. Son design épuré est rehaussé par de baguettes en zircone cubique (CZ) finement intégrées, qui captent la lumière à chaque mouvement pour un effet scintillant tout en retenue.
🔹 Or 10 carats : durable et lumineux
🔹 Style minimaliste : parfait pour toutes les occasions
🔹 Zircone cubique : éclat comparable au diamant, sans compromis
Un bijou qui se porte seul pour un look délicat ou qui se superpose avec d’autres pour un style personnalisé.
Offrez ou offrez-vous la liberté de choisir parmi une vaste sélection d’articles chez Sports DRC, le spécialiste des sports motorisés et récréatifs à Alma !
Ce certificat-cadeau de 500$ peut être utilisé pour :
Vivez l’intensité du hockey de fin de semaine dans les rouges ! Le mardi 4 novembre, les Canadiens de Montréal affrontent les Flyers de Philadelphie au Centre Bell. Un duel à ne pas manquer pour les amateurs de sensations fortes! L’édition 2025-2026 promet du hockey électrisant, des jeunes talents à surveiller et une ambiance inégalée dans les gradins.
📅 Date du match : 4 novembre
📍 Lieu : Centre Bell, Montréal
🙌 Offert par : Delta Hôtels par Marriott Centre des congrès Saguenay
Offrez-vous une expérience de glisse exceptionnelle avec cette planche de paddle conçue pour la détente, le yoga et les balades en eau calme. Le modèle MANDALA de Reptil allie design raffiné, technologie avancée et confort optimal.
🔹 Dimensions idéales : 10’6" x 33" x 6"
Parfaitement adaptée aux séances de SUP Yoga, aux promenades ou à l’initiation. Elle offre une stabilité remarquable, une maniabilité fluide et un équilibre rassurant.
🔹 Technologie Dropstitch en X tressés
Construction haut de gamme testée à 20 PSI, assurant une rigidité supérieure à celle des planches standards (15 PSI).
🔹 Tapis antidérapant motif crocodile
Confort et sécurité garantis, que vous soyez debout, assis ou allongé en pleine posture de yoga.
🔹 Poignées multiples renforcées
Avant, arrière, latérales et centrale — pour un transport facile et durable.
🔹 Sangle de portage incluse
Ergonomique et pratique pour vos déplacements.
Un véritable trésor pour les amateurs de hockey ! Ce chandail officiel des Saguenéens de Chicoutimi a été signé par tous les joueurs de l’équipe de la saison 2025-2026. Une pièce unique qui célèbre le talent, la passion et l’esprit d’équipe de nos fiers représentants régionaux.
🎁 Valeur sentimentale inestimable
📸 Parfait pour encadrer ou exposer fièrement
Ajoutez une touche d’élégance à votre décor avec ce support mural à vin signé La Vieille Garde, une entreprise québécoise reconnue pour son savoir-faire artisanal et ses matériaux de qualité supérieure.
Ce modèle de la collection RTM est :
Offrez-vous ou à un être cher une expérience inoubliable grâce à ce panier-cadeau généreusement garni de trésors régionaux :
🏨 1 nuitée à l’Hôtel Delta Saguenay – Centre des congrès
Profitez d’un séjour de détente dans un hôtel moderne et élégant, situé au cœur du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Accès à la piscine intérieure, au centre de remise en forme et au restaurant Boston Pizza sur place.
🛒 Carte-cadeau de 300 $ chez Maxi
Faites le plein de produits d’épicerie régionaux, articles pour la maison ou collations gourmandes dans l’un des supermarchés les plus populaires du Québec. Une carte pratique et sans date d’expiration.
🍱 Boîte à lunch médiane Lavoie
Conçue pour les ados et les travailleurs actifs, cette boîte à lunch spacieuse et robuste peut contenir jusqu’à 16 canettes. Elle est dotée d’un intérieur isolant, d’un fond rigide, d’une bandoulière ajustable et d’un filet pour gourde. Un produit québécois durable et stylé.
🛍️ Carte-cadeau de 250 $ – La Commère Magasin Général
Découvrez ce charmant magasin situé à Chicoutimi, à deux pas de la Petite Maison Blanche. Vous y trouverez des produits artisanaux, des souvenirs, des sucreries rétro et des trésors locaux dans un décor inspiré des années 1900.
Ce lot unique combine sport, plaisir et saveurs locales pour une journée mémorable :
🏌️♀️ 4 droits de jeu avec voiturette
Profitez d’une ronde de golf pour quatre personnes, incluant les voiturettes, sur un terrain de qualité dans la région du Saguenay. Que vous soyez débutant ou passionné, cette sortie promet détente et plaisir en plein air.
👩🏫 Accompagnement personnalisé par Mme Virginie Boulianne
Bénéficiez des conseils d’une joueuse expérimentée, Virginie Boulianne, reconnue pour son parcours impressionnant dans le monde du golf amateur et universitaire. Elle vous guidera avec passion et expertise pour améliorer votre jeu tout en profitant pleinement de l’expérience.
🍸 Crédit de 200 $ au Verre Lime
Savourez une cuisine locale et créative dans une ambiance conviviale au Verre Lime, une adresse prisée à Saguenay. Parfait pour terminer votre journée en beauté autour d’un bon repas ou d’un cocktail rafraîchissant.
🎁 Ensemble cadeau du Domaine Le Cageot
Découvrez les saveurs du terroir avec un coffret soigneusement préparé par le Domaine Le Cageot, d'une valeur de 175$ incluant des produits artisanaux tels que vins de petits fruits, sirops, confitures ou spiritueux nordiques. Un hommage aux richesses de notre région.
Le voyage de pêche de ta vie – Puerto Vallarta, Mexique
Offert dans le cadre d’un tournage d’émission avec l’équipe de Roadfish, ce forfait exceptionnel vous transporte au cœur de l’aventure!
🏡 Hébergement : 1 semaine à la magnifique Hacienda Maria Elena
🎣 Activité : 2 sorties de pêche guidées par des professionnels de High Tides Fishing
📅 Quand : Février 2026 (dates fixes, non modifiables)
💰 Enchère de départ : 6250 $ (par forfait en duo)
Ce lot unique promet des souvenirs inoubliables, entre mer, soleil et passion pour la pêche. Une occasion rêvée de vivre une expérience exclusive tout en soutenant la mission de CORAMH!
