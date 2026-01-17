L’art pour la cause – Encan silencieux du 40e du CPSAO

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Présence est le nom donné à cette œuvre unique créée par Marie-Joelle Tanguay, artiste de l’Abitibi-Ouest.
On ne sait pas si c'est lui qui prend appui sur elle, ou si elle trouve du réconfort près de lui.
Au fond, ça n'a pas d'importance.
Car au-delà des mots, qui ne sont pas toujours utiles, parfois une simple présence suffit.
Cette œuvre, d’une valeur de 555 $, est mise aux enchères à partir de 280 $. (Encadrement de bois fait à la main)
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
Chaque dollar amassé durant cette campagne nous permettra de poursuivre notre mission de soutien et de prévention auprès de la communauté.
Pour suivre l'artiste: https://www.facebook.com/share/14c6ZMtFZBq/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Même dans la nuit, il y a quelqu'un est le nom donné à cette œuvre unique créée par Karianne Richer, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Cette œuvre, d’une valeur de 150 $, est mise aux enchères à partir de 75 $.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
Chaque dollar amassé durant cette campagne nous permettra de poursuivre notre mission de soutien et de prévention auprès de la communauté.
Enchère de départ
Cette œuvre unique créée par Kathleen Corneau, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Cette œuvre, d’une valeur de 115 $, est mise aux enchères à partir de 75 $.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
Chaque dollar amassé durant cette campagne nous permettra de poursuivre notre mission de soutien et de prévention auprès de la communauté.
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Enchère de départ
Aurora est le nom donné à cette œuvre unique créée par Isabelle Fournier, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Aurora; L'alchimiste de la vie
Au coeur du mouvement, une silhouette s'élance, portée par une vague dorée.
De l'intérieur d'elle-même semble naître une clarté qui s'étend doucement et révèle le chemin devant elle.
Aurora, qui signifie aube, évoque cette force tranquille qui habite en chacun de nous: celle qui, même dans les moments sombres, peut recréer la route et faire renaître la vie.
La nuit n'est jamais éternelle.
Quelque part en nous, l'aube attend d'être révêlée.
Cette œuvre, d’une valeur de 200$, est mise aux enchères à partir de 100$.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
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Enchère de départ
"Keïzoku wa Chikara nari" qui signifie La persévérance devient une force est le nom donné à cette œuvre unique créée par David Langevin, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Cette œuvre à l'acrylique capture un moment de pause et de détermination pour un samouraï japonais.
Le samouraï est positionné sous une allée de portes torii traditionnelles, s'étendant sous un couloir de cerisiers en fleurs (sakura).
Un proverbe japonais est gravé sur le poteau de la porte Torii, sur la gauche de l'image, qui semble se traduire par "la persévérance devient une force", renforçant le thème de la résilience et du courage.
La combinaison de la figure forte du samouraï et de la beauté délicate et éphémère des cerisiers en fleurs crée un contraste puissant, symbolisant la force qui peut être trouvée même dans la vulnérabilité.
Cette œuvre, d’une valeur de 100$, est mise aux enchères à partir de 50 $.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
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Enchère de départ
HOPE est le nom donné à cette œuvre unique créée par Stéphanie Roy, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Cette œuvre, d’une valeur de 140$, est mise aux enchères à partir de 70$.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
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Enchère de départ
Paysage recyclé est le nom donné à cette œuvre unique créée par Chantal Godbout, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Cette œuvre, d’une valeur de 125$, est mise aux enchères à partir de 65$.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
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Enchère de départ
Visible est le nom donné à cette œuvre unique créée par Dave Thiboutot, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Les éléments de cette photo m’évoquent la mission du Centre de prévention du suicide. Parfois, notre vision de la vie peut devenir trouble, floue, difficile à comprendre. On peut avoir l’impression de ne plus voir clairement l’horizon.
Mais au-delà de ce flou, il y a toujours quelqu’un. Comme les troncs d’arbres qui se dressent dans la forêt, des personnes peuvent être présentes pour soutenir, écouter et accompagner.
Peu importe la couleur de leur âme, représentée ici par les différents feuillages, ces personnes contribuent ensemble à éclaircir le chemin. La force du nombre, symbolisée par la forêt, rappelle qu’il existe toujours des possibilités, des chemins et des horizons à redécouvrir.
Même lorsque la vue semble embrouillée, il y a toujours une présence, une aide, et la possibilité de retrouver une vision plus claire vers l’avant.
Cette œuvre, d’une valeur de 125$, est mise aux enchères à partir de 65$.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
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Enchère de départ
Amoureux du printemps est le nom donné à cette œuvre unique créée par Marlène Perreault, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Cette œuvre est une photographie réalisée par l’artiste et transformée en tableau afin d’en faire une véritable pièce artistique.
Cette œuvre, d’une valeur de 150 $, est mise aux enchères à partir de 75 $.
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Enchère de départ
RÉSILIENCE est le nom donné à cette œuvre unique créée par Lorraine Perreault, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Au coeur de cette toile se tient le bison, gardien silencieux de la force intérieure. Il avance lentement.
Il incarne la Résilience: celle qui persiste même lorsque le poids devient trop lourd, celle qui traverse les tempêtes sans nier la douleur.
Les pierres rappellent l'équilibre fragile mais possible entre le corps, l'esprit et l'âme. Elles sont l'ancrage, la stabilité retrouvée pas à pas, quand toute semble vaciller.
La plume, légère et discrète invite au lâcher-prise. Elle symbolise ce qui peut être confié au vent: les peurs, les blessures, les fardeaux invisibles que l'on porte trop longtemps en silence.
La lune éclaire la scène comme une présence bienveillante. Elle rappelle que même dans l'obscurité, une lumière demeure. Les symboles qui l'entourent évoquent les cycles de la vie, les passages, les recommencements.
Ils murmurent que chaque nuit porte en elle la promesse d'un jour nouveau.
Au bas de l'oeuvre, le cercle ouvert... un espace pour respirer, ressentir, continuer et où le point-virgule apparaît comme un acte de courage.
Ce n'est pas la fin...
On prend une pause, on refait ses forces et on continue ce chemin qui est le nôtre.
Cette œuvre, d’une valeur de 500 $, est mise aux enchères à partir de 250 $.
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Enchère de départ
Sous le regard des lunes est le nom donné à cette œuvre unique créée par Sophie Royer artiste de l’Abitibi-Ouest.
Sous le regard des lunes est une œuvre poétique qui évoque la traversée des émotions et les passages intérieurs de la vie.
La présence du phare suggère l’idée d’un repère, d’une guidance possible au cœur de l’incertitude. La robe rouge symbolise la force et le courage.
Les lunes, témoins silencieux des cycles et des transformations, accompagnent ce cheminement intime.
Cette œuvre, d’une valeur de 300 $, est mise aux enchères à partir de 150 $.
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Enchère de départ
TOTEM est le nom donné à cette œuvre unique créée par Kareen Meunier artiste de l’Abitibi-Ouest.
Par la fluidité des encres et l’équilibre des formes organiques, Totem évoque une présence à la fois ancrée et en élévation. La composition suggère une force silencieuse, où les transparences et les teintes minérales se superposent pour révéler une structure symbolique, entre nature, mémoire et puissance.
Cette œuvre, d’une valeur de 200 $, est mise aux enchères à partir de 100 $.
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Enchère de départ
Aurore est le nom donné à cette œuvre unique créée par Valérie Fournier, artiste de l’Abitibi-Ouest.
L’instant fragile où la lumière perce les ténèbres. La chaleur du monde intérieur, la passion, la vie, le feu qui brûle encore après la nuit, s’apaise sous un voile de calme, comme une révélation douce et puissante.
Entre les deux, un point de bascule : le moment de l’éveil, où tout se réanime : la conscience, le souffle, l’élan.
Aurore symbolise une renaissance, un recommencement.
La lumière intérieure refait surface, porteuse d’un passage et d’une promesse de renouveau.
Cette œuvre, d’une valeur de 250$, est mise aux enchères à partir de 125 $.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
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Enchère de départ
Le roi silencieux est le nom donné à cette œuvre unique créée par Marlène Perreault, artiste de l’Abitibi-Ouest.
Cette œuvre est une photographie réalisée par l’artiste et transformée en tableau afin d’en faire une véritable pièce artistique.
Cette œuvre, d’une valeur de 80$, est mise aux enchères à partir de 40$.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
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Enchère de départ
Renaissance est le nom donné à cette œuvre unique créée par Karine Goulet, artiste de l’Abitibi-Ouest.
La vie est faite de vagues.
De hauts lumineux… et de bas plus sombres, parfois lourds à traverser.
Au cœur de cette toile, le phénix s’élève.
Symbole de transformation, de résilience et de renouveau, il nous rappelle que même après les moments les plus difficiles, quelque chose en nous peut renaître.
Chaque couleur, chaque mouvement évoque les émotions qui nous traversent — parfois chaotiques, parfois éclatantes — mais toujours porteuses de possibilités.
Parce que même dans l’obscurité, il existe des issues.
Même dans la douleur, il existe un chemin.
Et même lorsque tout semble s’éteindre… une étincelle peut suffire à rallumer la vie.
Renaissance, c’est un message d’espoir.
Un rappel que nous ne sommes jamais seuls, et qu’il est toujours possible de se relever, un souffle à la fois.
Cette œuvre, d’une valeur de 100$, est mise aux enchères à partir de 50$.
Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.
Chaque dollar amassé durant cette campagne nous permettra de poursuivre notre mission de soutien et de prévention auprès de la communauté.
Renaissance
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