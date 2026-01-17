L’art pour la cause – Encan silencieux du 40e du CPSAO

Présence est le nom donné à cette œuvre unique créée par Marie-Joelle Tanguay, artiste de l’Abitibi-Ouest.





On ne sait pas si c'est lui qui prend appui sur elle, ou si elle trouve du réconfort près de lui.

Au fond, ça n'a pas d'importance.

Car au-delà des mots, qui ne sont pas toujours utiles, parfois une simple présence suffit.





Cette œuvre, d’une valeur de 555 $, est mise aux enchères à partir de 280 $. (Encadrement de bois fait à la main)





Nous rappelons que 100 % du montant payé pour cette toile sera remis en don au Centre de prévention du suicide de l’Abitibi-Ouest.

Chaque dollar amassé durant cette campagne nous permettra de poursuivre notre mission de soutien et de prévention auprès de la communauté.





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