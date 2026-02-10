Encan silencieux de Destination gourmande

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Enchère de départ
Vivez une nuit de prestige au cœur du Vieux-Québec. Ce certificat comprend une nuitée en chambre Deluxe incluant le petit déjeuner pour 2 personnes au restaurant Place Dufferin du Fairmont Le Château Frontenac.
Conditions : Valide jusqu'au 30 avril 2027, sur disponibilité. Excluant les fins de semaine du Carnaval, le temps des Fêtes (16 décembre au 1er janvier), le FEQ (9 au 19 juillet) et les jours fériés. Non échangeable, non monnayable, ni transférable.
Valeur du lot avant taxes :
942 $
Enchère de départ
Acquérez une œuvre originale de l'artiste visuel Sylvain Tapin. Acrylique, marqueurs et encre sur bois. Format 24 x 40 pouces. Créée en 2021, cette pièce intitulée Rendez-vous avec soi-même est une invitation à la contemplation et à la présence.
Valeur du lot avant taxes :
1920 $
Enchère de départ
Acquérez une œuvre originale de l'artiste peintre Sandy Cunningham. Techniques mixtes sur toile cartonnée, encadrée. Format 14 x 11 pouces. Cette pièce intitulée Le son que fait ma pluie vous invite dans l'univers poétique et sensoriel d'une artiste dont le travail célèbre la nature en symbiose avec l'être humain.
Valeur du lot avant taxes :
590 $
Enchère de départ
Évadez-vous à Charlevoix dans l'un des hôtels les plus emblématiques du Québec. Ce certificat comprend une nuitée en chambre Fairmont et le petit déjeuner pour 2 personnes au restaurant Le Bellerive, incluant taxes, service et frais d'expérience en villégiature.
Valeur du lot avant taxes :
300 $
Enchère de départ
Une escapade de rêve à Baie-Saint-Paul. Ce certificat comprend une nuitée en occupation double à l'Hôtel & Spa le Germain Charlevoix, incluant le petit déjeuner pour 2 personnes en formule buffet au restaurant Les Labours.
Conditions : Certaines dates pourraient être exclues.
Valeur du lot avant taxes :
570 $
Enchère de départ
Vivez l'expérience inoubliable d'être aux commandes de votre propre avion! Ce vol exceptionnel de 60 minutes débute par 30 minutes de théorie pour comprendre comment l'avion vole et se dirige. Une fois en altitude, le pilote expérimenté à vos côtés vous confie les commandes — virages, montées, descentes — toutes les sensations d'un vrai commandant de bord. Au retour, survol de la ville de Québec en prime.
Conditions : Réservation au 418-877-2699. Embarquement au 820, 8e av de l'aéroport, Québec. Sujet aux conditions météo. Non monnayable ni remboursable.
Valeur du lot avant taxes :
299,99 $
Enchère de départ
Vivez l'expérience inoubliable d'être aux commandes de votre propre avion! Ce vol exceptionnel de 60 minutes débute par 30 minutes de théorie pour comprendre comment l'avion vole et se dirige. Une fois en altitude, le pilote expérimenté à vos côtés vous confie les commandes — virages, montées, descentes — toutes les sensations d'un vrai commandant de bord. Au retour, survol de la ville de Québec en prime.
Conditions : Réservation au 418-877-2699. Embarquement au 820, 8e av de l'aéroport, Québec. Sujet aux conditions météo. Non monnayable ni remboursable.
Valeur du lot avant taxes :
299,99 $
Enchère de départ
Une nuitée en chambre confort avec petit déjeuner complet et accès aux installations : bains à remous sur terrasse, piscine intérieure et extérieure (en saison), salle d'exercice. Taxes et pourboires inclus.
Conditions : Valide du dimanche au vendredi jusqu'au 31 mars 2027. Excluant samedis, weekends fériés, juillet et août. Réservation requise au 1-888-BROMONT. Non monnayable.
Valeur du lot avant taxes :
316 $
Enchère de départ
Vivez une expérience gastronomique unique à Saint-Agapit avec ce certificat pour un repas table d'hôte 5 services pour 4 personnes au Domaine de l'Oie Toquée, réputé pour sa cuisine du terroir québécois.
Conditions : Non valide les jours de fête.
Valeur du lot avant taxes :
364 $
Enchère de départ
Affichez vos couleurs et soutenez les équipes sportives de Mérici! Ce panier exclusif aux couleurs des Panthères comprend :
• 1 sac Nike des Panthères
• 1 casquette des Panthères
• 1 paire de billets de saison pour les matchs à domicile de football
• 1 t-shirt ou coton ouaté de votre choix
Valeur du lot avant taxes :
200 $
Enchère de départ
La combinaison parfaite pour une sortie inoubliable! Ce lot comprend :
• 1 accès de 4 heures au Noah Spa de La Cache à Maxime
• 1 carte-cadeau 100 $ au Bistro l'Atelier
Conditions : Valide du dimanche au vendredi. Excluant : 24 juin au 1er septembre 2026, 18 décembre 2026 au 3 janvier 2027, 13 février au 10 mars 2027. Non applicable les jours fériés. Valide 1 an à partir de la date d'émission. Non monnayable.
Valeur du lot avant taxes :
174 $
Enchère de départ
La combinaison parfaite pour une sortie inoubliable! Ce lot comprend :
• 1 accès de 4 heures au Noah Spa de La Cache à Maxime
1 carte-cadeau 100 $ au Bistro Va Bene
Conditions : Valide du dimanche au vendredi. Excluant : 24 juin au 1er septembre 2026, 18 décembre 2026 au 3 janvier 2027, 13 février au 10 mars 2027. Non applicable les jours fériés. Valide 1 an à partir de la date d'émission. Non monnayable.
Valeur du lot avant taxes :
174 $
Enchère de départ
Offrez-vous une pause bien méritée au Noah Spa de La Cache à Maxime à Scott. Ce certificat comprend un accès de 4 heures au Spa Eaunergique incluant tous les bassins et espaces de détente.
Conditions : Valide du dimanche au vendredi. Excluant : 24 juin au 1er septembre 2026, 18 décembre 2026 au 3 janvier 2027, 13 février au 10 mars 2027. Non applicable les jours fériés. Valide 1 an à partir de la date d'émission. Non monnayable.
Valeur du lot avant taxes :
74 $
Enchère de départ
Offrez-vous une pause bien méritée au Noah Spa de La Cache à Maxime à Scott. Ce certificat comprend un accès de 4 heures au Spa Eaunergique incluant tous les bassins et espaces de détente.
Conditions : Valide du dimanche au vendredi. Excluant : 24 juin au 1er septembre 2026, 18 décembre 2026 au 3 janvier 2027, 13 février au 10 mars 2027. Non applicable les jours fériés. Valide 1 an à partir de la date d'émission. Non monnayable.
Valeur du lot avant taxes :
74 $
Enchère de départ
Offrez-vous une pause bien méritée au Noah Spa de La Cache à Maxime à Scott. Ce certificat comprend un accès de 4 heures au Spa Eaunergique incluant tous les bassins et espaces de détente.
Conditions : Valide du dimanche au vendredi. Excluant : 24 juin au 1er septembre 2026, 18 décembre 2026 au 3 janvier 2027, 13 février au 10 mars 2027. Non applicable les jours fériés. Valide 1 an à partir de la date d'émission. Non monnayable.
Valeur du lot avant taxes :
74 $
Enchère de départ
Découvrez l'expérience culinaire unique du Restaurant Mora avec cette carte-cadeau.
Conditions : Aucune restriction.
Valeur du lot avant taxes :
100 $
Enchère de départ
Découvrez l'expérience culinaire unique du Restaurant Ophelia avec cette carte-cadeau.
Conditions : Aucune restriction.
Valeur du lot avant taxes :
100 $
Enchère de départ
Un beau cadeau pour toute la famille! Ce lot comprend :
• 1 abonnement couple/famille 1 an au Musée de la Civilisation de Québec
• Histoires de vêtements étonnants — Évelyne Ferron et Jordanne Maynard
Valeur du lot avant taxes :
132 $
Enchère de départ
Un beau cadeau pour toute la famille! Ce lot comprend :
• 1 abonnement couple/famille 1 an au Musée de la Civilisation de Québec
• Histoires d'aliments voyageurs — Évelyne Ferron et Jordanne Maynard
Valeur du lot avant taxes :
132 $
Enchère de départ
Tyrolienne pour 2 personnes au Parc de la Chute-Montmorency
Lorsque c'est en période d'ouverture.
Valeur du lot avant taxes :
64 $
Enchère de départ
Deux nuitées en chambre occupation double au Fairmont Tremblant, incluant les petits déjeuners et les frais de villégiature pour deux personnes. Une escapade de prestige au cœur des Laurentides.
Valide jusqu'au 9 avril 2027, sur disponibilité. Sujet aux restrictions de dates selon la politique de l'hôtel. Non monnayable, non transférable.
Valeur du lot avant taxes :
1 893 $
Enchère de départ
Une nuitée en chambre occupation double sur l'étage Fairmont Or au Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal, incluant le petit déjeuner pour deux personnes. Accès au Salon Fairmont Or.
Valide jusqu'au 9 avril 2027, sur disponibilité. Sujet aux restrictions de dates selon la politique de l'hôtel. Non monnayable, non transférable.
Valeur du lot avant taxes :
550 $
Enchère de départ
Deux nuitées en chambre occupation double au Fairmont Le Manoir Richelieu, incluant les petits déjeuners pour deux personnes, le service de stationnement avec valet, les frais de villégiature, ainsi que deux rondes de golf 18 trous durant le séjour. Un séjour d'exception dans Charlevoix.
Valide jusqu'au 9 avril 2027, sur disponibilité. Sujet aux restrictions de dates selon la politique de l'hôtel. Les rondes de golf sont sujettes aux horaires et disponibilités du parcours. Non monnayable, non transférable.
Valeur du lot avant taxes :
1 758 $
Enchère de départ
Une nuitée en chambre occupation double au Sofitel Le Carré Doré de Montréal. Une expérience d'hôtellerie française au cœur du centre-ville de Montréal.
Valide jusqu'au 9 avril 2027, sur disponibilité. Sujet aux taxes en vigueur au moment de l'utilisation. Non monnayable, non transférable.
Valeur du lot avant taxes :
589 $
Enchère de départ
Une nuitée en chambre de catégorie Supérieure au Manoir Victoria, incluant le petit déjeuner pour deux personnes. Un établissement de charme au cœur du Vieux-Québec.
Valide jusqu'au 31 mai 2027. Non valide durant les périodes suivantes : 1er juillet au 15 octobre 2026 — 20 décembre 2026 au 2 janvier 2027 — Fins de semaine du Carnaval de Québec. Sur réservation et disponibilité.
Valeur du lot avant taxes :
259 $
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