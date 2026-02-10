Encan silencieux de Destination gourmande

Vivez une nuit de prestige au cœur du Vieux-Québec. Ce certificat comprend une nuitée en chambre Deluxe incluant le petit déjeuner pour 2 personnes au restaurant Place Dufferin du Fairmont Le Château Frontenac.

Conditions : Valide jusqu'au 30 avril 2027, sur disponibilité. Excluant les fins de semaine du Carnaval, le temps des Fêtes (16 décembre au 1er janvier), le FEQ (9 au 19 juillet) et les jours fériés. Non échangeable, non monnayable, ni transférable.





Valeur du lot avant taxes :

942 $