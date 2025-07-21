Encan silencieux de Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Deux (2) paires de billets pour un match de la saison régulière 2025-2026 à la Place Bell
Enchère de départ
Boîte cadeau gourmande festive est une idée cadeau merveilleuse pour les enseignants, vos collègues, employé.es, vos partenaires d'affaires tout comme pour dire merci, célébrer un anniversaire ou souligner un geste particulier d'un de vos proches!
Enchère de départ
Vous n’aurez plus besoin de vous rendre jusqu’à Québec pour goûter à une bonne poutine: Ashton. Un premier restaurant dans la grande région de Montréal cet automne, à Mirabel. Certificat-cadeau de 50 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Un séjour immersif de deux nuits sur le thème de l'exploration spatiale pour 4 personnes
Enchère de départ
Arrangement sapinage, pot de 10 pouces. Ajoutez une touche de festivité à votre extérieure grâce à ce séduisant arrangement illuminé.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!