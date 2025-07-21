Organisé par

Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Lieu de prise en charge

345 Bd Sainte-Rose, Laval, QC H7L 1M9, Canada

4 billets - Rocket de Laval item
4 billets - Rocket de Laval
50 $

Enchère de départ

Deux (2) paires de billets pour un match de la saison régulière 2025-2026 à la Place Bell

Boîte cadeau gourmand - À la Boîte à Fleurs item
Boîte cadeau gourmand - À la Boîte à Fleurs
60 $

Enchère de départ

Boîte cadeau gourmande festive est une idée cadeau merveilleuse pour les enseignants, vos collègues, employé.es, vos partenaires d'affaires tout comme pour dire merci, célébrer un anniversaire ou souligner un geste particulier d'un de vos proches!

Souper 4 personnes - Ashton Mirabel item
Souper 4 personnes - Ashton Mirabel
30 $

Enchère de départ

Vous n’aurez plus besoin de vous rendre jusqu’à Québec pour goûter à une bonne poutineAshton. Un premier restaurant dans la grande région de Montréal cet automne, à Mirabel. Certificat-cadeau de 50 $

2 laissez-passer - Accès aux bains item
2 laissez-passer - Accès aux bains
80 $

Enchère de départ

Une expérience thermale avec bains et massages relaxants pour 2 personnes

Camp familial - Cosmodôme item
Camp familial - Cosmodôme
220 $

Enchère de départ

Un séjour immersif de deux nuits sur le thème de l'exploration spatiale pour 4 personnes

Arrangement fleural festif item
Arrangement fleural festif
50 $

Enchère de départ

Arrangement sapinage, pot de 10 pouces. Ajoutez une touche de festivité à votre extérieure grâce à ce séduisant arrangement illuminé.

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