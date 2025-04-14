Organisé par

Ensemble vocal Katimavik

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Ensemble vocal Katimavik

Vivaldi Il prete rosso, 1993 item
Vivaldi Il prete rosso, 1993
20 $

Enchère de départ

Vivaldi Il prete rosso, 1993 Affiche laminée 17''x 24''
Il était une fois...Mozart,Rossini,Fauré, Vigneault 1994 item
Il était une fois...Mozart,Rossini,Fauré, Vigneault 1994
20 $

Enchère de départ

Il était une fois...Mozart,Rossini,Fauré, Vigneault 1994 Affiche laminée 17''x 24''
Mozart de Salzbourg à Montréal, 1995 item
Mozart de Salzbourg à Montréal, 1995
20 $

Enchère de départ

Mozart de Salzbourg à Montréal, 1995 Affiche laminée 17''x 24''
Veni, veni Emmanuel- Cantiques de Noel a capella 1995 item
Veni, veni Emmanuel- Cantiques de Noel a capella 1995
20 $

Enchère de départ

Veni, veni Emmanuel- Cantiques de Noel a capella 1995 Affiche laminée 17''x 24''
Échos Baroques; Bach,Telemann, Vivaldi 1997 item
Échos Baroques; Bach,Telemann, Vivaldi 1997
20 $

Enchère de départ

Échos Baroques; Bach,Telemann, Vivaldi 1997 Afffiche laminée 18''x 26''
Dans le silence de la nuit-Cantiques de Noel, 1997 item
Dans le silence de la nuit-Cantiques de Noel, 1997
20 $

Enchère de départ

Dans le silence de la nuit-Cantiques de Noel, 1997 Affiche laminée 11''x17''
Radio-Choralis, 1998 item
Radio-Choralis, 1998
20 $

Enchère de départ

Radio-Choralis, 1998 Affiche laminée 11''x17''
Requiems Cherubini - Bruckner 1999 item
Requiems Cherubini - Bruckner 1999
20 $

Enchère de départ

Requiems Cherubini - Bruckner 1999 Affiche laminée 17'' x 24''
Noel 1715- Messe de Minuit, 1999 item
Noel 1715- Messe de Minuit, 1999
20 $

Enchère de départ

Noel 1715- Messe de Minuit, 1999 Affiche laminée 17''x 24''
Abendmusik, Mozart, Haydn, Bach 2001 item
Abendmusik, Mozart, Haydn, Bach 2001
30 $

Enchère de départ

Abendmusik, Mozart, Haydn, Bach 2001 Affiche laminée 17'' x 30''
Vesperae Mozart- intégrale des vêpres pour choeur, 2002 item
Vesperae Mozart- intégrale des vêpres pour choeur, 2002
30 $

Enchère de départ

Vesperae Mozart- intégrale des vêpres pour choeur, 2002 Affiche laminée 19'' x 27''
Revecy venir du printans, 2003 item
Revecy venir du printans, 2003
20 $

Enchère de départ

Revecy venir du printans, 2003 Affiche laminée 10.5'' x 22''
Tre Colore, oeuvres sacrées, 2004 item
Tre Colore, oeuvres sacrées, 2004
20 $

Enchère de départ

Tre Colore, oeuvres sacrées, 2004 Affiche laminée 18'' x 26''
Impressions - Debussy, Poulenc, Rutter, 2005 item
Impressions - Debussy, Poulenc, Rutter, 2005
20 $

Enchère de départ

Impressions - Debussy, Poulenc, Rutter, 2005 Affiche laminée 17'' x 24''
In the mist of life - John Rutter, 2006 item
In the mist of life - John Rutter, 2006
20 $

Enchère de départ

In the mist of life - John Rutter, 2006 Affiche laminée 17'' x 24''
Un flocon, puis deux, puis trois-classiques de Noel, 2006 item
Un flocon, puis deux, puis trois-classiques de Noel, 2006
20 $

Enchère de départ

Un flocon, puis deux, puis trois-classiques de Noel, 2006 Affiche laminée 12'' x 18''
Haendel, au temps de la maison de Hanovre, 2007 item
Haendel, au temps de la maison de Hanovre, 2007
20 $

Enchère de départ

Haendel, au temps de la maison de Hanovre, 2007 Affiche laminée 17''x 24''
Onze fois - Monteverdi, Charpentier, Schubert, 2008 item
Onze fois - Monteverdi, Charpentier, Schubert, 2008
20 $

Enchère de départ

Onze fois - Monteverdi, Charpentier, Schubert, 2008 Affiche laminée 12''x 18''
Vox Office, musique de film, 2009 item
Vox Office, musique de film, 2009
30 $

Enchère de départ

Vox Office, musique de film, 2009 Affiche laminée 10''x 26''
The armed man-a mass for peace, Karl Jenkins, 2010 item
The armed man-a mass for peace, Karl Jenkins, 2010
20 $

Enchère de départ

The armed man-a mass for peace, Karl Jenkins, 2010 Affiche laminée 17''x 24''
Cycles -pour choeur, petit orchestre et percussions, 2011 item
Cycles -pour choeur, petit orchestre et percussions, 2011
20 $

Enchère de départ

Cycles -pour choeur, petit orchestre et percussions, 2011 Affiche laminée 17''x 24''
Influences- choeur, soliste, cordes et ensemble jazz, 2013 item
Influences- choeur, soliste, cordes et ensemble jazz, 2013
20 $

Enchère de départ

Influences- choeur, soliste, cordes et ensemble jazz, 2013 Affiche laminée 17''x 24''
Ensemble Arsis, chants populaires de Noel item
Ensemble Arsis, chants populaires de Noel
15 $

Enchère de départ

Ensemble Arsis, chants populaires de Noel Affiche laminée 8.5''x 11''
Concert de Noel, 1991 item
Concert de Noel, 1991
15 $

Enchère de départ

Concert de Noel, 1991 Affiche laminée 8.5''x 11''
Cantiques populaires a capella, 1993 item
Cantiques populaires a capella, 1993
15 $

Enchère de départ

Cantiques populaires a capella, 1993 Affiche laminée 8.5''x 11''
Palestrina et ses influences, 1992 item
Palestrina et ses influences, 1992
20 $

Enchère de départ

Palestrina et ses influences, 1992 Affiche laminée 8.5'' x 14''

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!