Ensemble vocal Ô Choeur du Nord

Organisé par

Ensemble vocal Ô Choeur du Nord

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de l'Ensemble vocal Ô Choeur du Nord

Lieu de prise en charge

2490 Rue de l'Église, Val-David, QC J0T 2N0, Canada

#1 - En attendant l'aube - Valeur: 1750 $ item
#1 - En attendant l'aube - Valeur: 1750 $
1 250 $

Enchère de départ

Pierre Dostie. Acrylique sur toile. 44 X 44 pouces.
# 2 - Doux repos - Valeur: 350 $ item
# 2 - Doux repos - Valeur: 350 $
175 $

Enchère de départ

Myriam Baril. Techniques mixtes. 19 X 15 pouces. Encadré.
#3 - Rencontre - Valeur: 2400 $ item
#3 - Rencontre - Valeur: 2400 $
1 200 $

Enchère de départ

Patrice Beckerich. Acrylique sur toile. 40 X 40 pouces.
#4 - Les rêveries d'un arbre - Valeur 350 $ item
#4 - Les rêveries d'un arbre - Valeur 350 $
250 $

Enchère de départ

Michèle Campeau. Collagraphie, sérigraphie. 16,5 X 19,5 pouces.
#5 - Cayo... - Valeur: 575 $ item
#5 - Cayo... - Valeur: 575 $
225 $

Enchère de départ

Raymond Cardinal. Acrylique sur toile. 20 X 24 pouces. Encadré: 22 X 26 pouces.
#6 - Énigme - Valeur: 1725 $ item
#6 - Énigme - Valeur: 1725 $
900 $

Enchère de départ

Diane Champagne. Acrylique sur toile. 36 X 48 pouces.
#7 - Fête - Valeur: 280 $ item
#7 - Fête - Valeur: 280 $
140 $

Enchère de départ

Andrée Chartrand. Acrylique sur toile. 12 X 18 pouces.
#8 - Les petites fluos - Valeur: 275 $ item
#8 - Les petites fluos - Valeur: 275 $
195 $

Enchère de départ

Martine Côté. Acrylique sur toile. 24 X 24 pouces.
#9 - Si douce - Valeur: 500 $ item
#9 - Si douce - Valeur: 500 $
350 $

Enchère de départ

Renée Filion. Acylique liquide, huile. 19 X 13,5 pouces. Encadrée sous vitre.
#10 - Les Nymphéas - Valeur: 500 $ item
#10 - Les Nymphéas - Valeur: 500 $
185 $

Enchère de départ

Daniel Hogue. Pastels gras sur texte de biologie en braille cartonné. 5 X 7 pouces. Avec cadre 11 X 13 pouces.
#11 - Rivière d'été - Valeur: 1800 $ item
#11 - Rivière d'été - Valeur: 1800 $
900 $

Enchère de départ

Sonya Kertész. Acrylique sur toile. 40 X 30 pouces.
#12 - La Frileuse - Valeur: 1500 $ item
#12 - La Frileuse - Valeur: 1500 $
750 $

Enchère de départ

Alexandra La Haye. Acrylique, fusain, crayons. 58 X 46 pouces.
#13 - Pur bonheur! - Valeur: 300 $ item
#13 - Pur bonheur! - Valeur: 300 $
200 $

Enchère de départ

Manon Laterreur. Aquarelle. 8 X 10 pouces. Avec cadre 14 X 17 pouces.
#14 - Entre deux - Valeur: 575 $ item
#14 - Entre deux - Valeur: 575 $
400 $

Enchère de départ

Guy Morest. Huile sur toile. 15 X 30 pouces.
#15 - Le baiser - Valeur: 1200 $ item
#15 - Le baiser - Valeur: 1200 $
950 $

Enchère de départ

Isabelle Mougeot. Papier fait à la main, fibre et argile, bas-relief, acrylique. 24 X 18 pouces.
#16 - Étang lumineux - Valeur: 560 $ item
#16 - Étang lumineux - Valeur: 560 $
450 $

Enchère de départ

Suzette Piédalue. Encre et huile sur carton. 10 X 14 pouces.
#17 - Confettis - Valeur: 475 $ item
#17 - Confettis - Valeur: 475 $
300 $

Enchère de départ

Danièle Roy. Aquarelle. 30 X 25 pouces.
#18 - L'appel du sentier - Valeur: 475 $ item
#18 - L'appel du sentier - Valeur: 475 $
300 $

Enchère de départ

Lyne Sarrazin. Huile sur bois. 24 X 18 pouces. Encadré 26 X 20 pouces.
#19 - Cantate - Valeur: 450 $ item
#19 - Cantate - Valeur: 450 $
225 $

Enchère de départ

France St-Onge. Techniques mixtes sur bois. 20,5 X 20,5 pouces.
#20 - Person'âge - Valeur: 2600 $ item
#20 - Person'âge - Valeur: 2600 $
1 500 $

Enchère de départ

Julie Tracz. Linogravure. 24 X 35 pouces. Encadrée.
#21 - À la campagne - Valeur: 1000 $ item
#21 - À la campagne - Valeur: 1000 $
400 $

Enchère de départ

Marie-Doris Valois. Huile sur toile. 20 X 24 pouces.
#22 - Plaisir inédit - Valeur: 2000 $ item
#22 - Plaisir inédit - Valeur: 2000 $
700 $

Enchère de départ

Monique White. Acrylique sur toile. 36 X 40 pouces.
#23 - Imaginaire - Valeur: 1600 $ item
#23 - Imaginaire - Valeur: 1600 $
800 $

Enchère de départ

Louise Larose. Techniques mixtes. 48 X 24 pouces.
#24 - Mon trésor ma terre - Valeur: 1200 $ item
#24 - Mon trésor ma terre - Valeur: 1200 $
600 $

Enchère de départ

Normand Ménard. Huile sur toile. 40 X 30 pouces.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!