Encan silencieux d'Entourage Santé Mentale

144 Rue Jacques-Cartier N, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 6S6, Canada

Panier cadeau Coiffure Mireille item
Panier cadeau Coiffure Mireille
CA$60

Coiffure Mireille vous offre 3 produits capillaires ainsi que 2 coupes de cheveux avec mise en plis. Valeur de 200$
Toile de l'artiste Roger Lefrançois item
Toile de l'artiste Roger Lefrançois
CA$240

Toile 36 x 36, intitulée SUBLIME REGARD Artiste peintre: Roger Lefrançois Certificat d'authenticité Valeur 800$
Certificat cadeau chez Belgo item
Certificat cadeau chez Belgo
CA$70

Certificat cadeau pour un Buffet BBQ cochon pour 10 personnes. Valeur de 240$
Billets de hockey, match Canadiens vs Panthers item
Billets de hockey, match Canadiens vs Panthers
CA$160

Fondation Famille Caron vous offre une paire de billets pour voir le match des Canadiens de Montréal contre les Panthers de la Floride le 1er avril 2025 au Centre Bell. Valeur de 535$
Paire de billets et consommations, spectacle Les BB item
Paire de billets et consommations, spectacle Les BB
CA$38

Desjardins vous offre une paire de billets avec consommations pour voir le spectacle Les BB de Ludovick Bourgeois le 19 juin 2025. Valeur de 126$
Paire de billets, spectacle MILF de Rosalie Vaillancourt item
Paire de billets, spectacle MILF de Rosalie Vaillancourt
CA$26

La SPEC vous offre une paire de billets pour voir le spectacle MILF de Rosalie Vaillancourt le 19 avril 2025, parterre, centre N14-N16. Valeur de 86$
Paire de billets, spectacle MILF de Rosalie Vaillancourt item
Paire de billets, spectacle MILF de Rosalie Vaillancourt
CA$26

La SPEC vous offre une paire de billets pour voir le spectacle MILF de Rosalie Vaillancourt le 19 avril 2025 parterre, centre K2-K4. Valeur de 86$
Bouteille de vin Barolo, Borgogno, Italie, Réserve 1990 item
Bouteille de vin Barolo, Borgogno, Italie, Réserve 1990
CA$300

Afin de célébrer nos 35 ans, M. Renel Bouchard vous offre une bouteille de vin Barolo, Borgogno, Italie, Réserve 1990, année de création de notre organisme. Valeur de 1013$
4 billets pour le Centre des Sciences de Montréal item
4 billets pour le Centre des Sciences de Montréal
CA$40

Le Centre des Sciences de Montréal vous offre 4 billets donnant accès à leurs expositions. (2 adultes + 2 enfants ou 4 adultes) Valeur de 130$
Sac de voyage et fourre-tout en cuir recyclé item
Sac de voyage et fourre-tout en cuir recyclé
CA$95

Créations Luce Dubé vous offre un sac de voyage et un fourre-tout en cuir recyclé. Valeur de 320$
Cure capillaire de Dermaconcept item
Cure capillaire de Dermaconcept
CA$500

Dermaconcept vous offre une cure capillaire. Valeur de 2500$
Panier cadeau et chèques-cadeaux pour visite épicurienne item
Panier cadeau et chèques-cadeaux pour visite épicurienne
CA$65

Domaine du Ridge vous offre un panier cadeau de 2 bouteilles de vin avec 2 chèques-cadeaux pour une visite ÉPICURIENNE. Valeur de 215$
Tablier en cuir de pomme signé Atelier B. item
Tablier en cuir de pomme signé Atelier B.
CA$45

Flaura vous offre un tablier en cuir de pomme signé Atelier B. Valeur de 150$
Certificat cadeau chez Kubik item
Certificat cadeau chez Kubik
CA$30

Kubik vous offre un certificat cadeau de leur boutique. Valeur de 100$
4 caisses de 12 bières MIX classique Lagabière item
4 caisses de 12 bières MIX classique Lagabière
CA$30

Lagabière vous offre 4 caisses de 12 bières MIX classique, Valeur de 108$
Lampe de Marie sans fil item
Lampe de Marie sans fil
CA$52

Marie Dubuc vous offre une Lampe de Marie sans fil. Valeur de 175$
3 mois illimités chez Origine Yoga item
3 mois illimités chez Origine Yoga
CA$120

Origine Yoga vous offre 3 mois illimités dans leur centre. Valeur de 399$
Panier de produits Pasquier et certificat cadeau de 50$ item
Panier de produits Pasquier et certificat cadeau de 50$
CA$30

Pasquier vous offre un panier de produits Pasquier ainsi qu'un certificat cadeau de 50$. Valeur de 100$
Planche à découper en bois gravé fabriquée au Québec item
Planche à découper en bois gravé fabriquée au Québec
CA$80

Fairmount Le Château Frontenac vous offre une planche à découper en bois gravé fabriquée au Québec. Valeur de 375$
Four à pizza Ooni Fyra 12 item
Four à pizza Ooni Fyra 12
CA$140

RONA Iberville vous offre un four à pizza extérieur en acier inoxydable à granules de bois . Valeur de 479$
Certificat cadeau pour soin du visage chez Esthétique Roxane item
Certificat cadeau pour soin du visage chez Esthétique Roxane
CA$33

Esthétique Roxane vous offre un certificat cadeau pour un soin du visage collagène. Valeur de 110$
2 raquettes de Pickleball item
2 raquettes de Pickleball
CA$90

Sports Experts vous offre un ensemble de 2 raquettes de Pickleball. Valeur de 300$
Certificat cadeau de 200$ chez Sunchan item
Certificat cadeau de 200$ chez Sunchan
CA$60

Sunchan vous offre un certificat cadeau de 200$ à utiliser dans sa boutique. Valeur de 200$
Tableau sur bois de l'artiste peintre Chantal Gingras item
Tableau sur bois de l'artiste peintre Chantal Gingras
CA$450

Tableau sur bois 20x20, intitulé L'AMOUR EST DANS LE PRÉ Artiste peintre: Chantal Gingras Certificat d'authenticité Valeur de 1500$
Tableau de l'artiste peintre Édith Auclair item
Tableau de l'artiste peintre Édith Auclair
CA$315

Tableau 38 ½ x 28 ½ à l'huile, intitulé TOULOUSE Artiste peintre: Édith Auclair Certificat d'authenticité Valeur de 1050$
Tableau de l'artiste peintre Robert Fortin item
Tableau de l'artiste peintre Robert Fortin
CA$140

Tableau 8x24, intitulé PAR CHEZ NOUS Artiste peintre: Robert Fortin Certificat d'authenticité Valeur de 480$
T-shirt et casquette du CH signés par Mike Matheson item
T-shirt et casquette du CH signés par Mike Matheson
CA$60

Le Canadien de Montréal vous offre un t-shirt et une casquette du CH signés par Mike Matheson. Valeur de 200$
Valise de voyage de cabine LAMBERT item
Valise de voyage de cabine LAMBERT
CA$85

Chaussures Pierre Roy vous offre une valise de voyage de cabine de marque LAMBERT. Valeur de 280$
Certificat cadeau chez Vizu-L Lunetterie Créative item
Certificat cadeau chez Vizu-L Lunetterie Créative
CA$150

Vizu-L Lunetterie Créative vous offre un certificat cadeau de sa boutique. Valeur de 500$
2 laissez-passer adulte pour une journée au Zoo de Granby item
2 laissez-passer adulte pour une journée au Zoo de Granby
CA$25

Zoo de Granby vous offre 2 laissez-passer pour adultes pour une journée. Valeur de 70$
Une nuitée occupation double, Fairmount Le Château Frontenac item
Une nuitée occupation double, Fairmount Le Château Frontenac
CA$630

Fairmount Le Chateau Frontenac vous offre une nuitée en occupation double en SUITE JUNIOR, un repas gastronomique cinq services au restaurant Champlain, en accord mets et vins, ainsi que le petit-déjeuner buffet au restaurant Dufferin! (Pour deux personnes – Frais Expérience client et taxes inclus) Valide jusqu’au 30 avril 2026. Sur disponibilité, excluant les fins de semaines du Carnaval, le temps des fêtes du 16 décembre au 1er janvier, ainsi que les jours fériés. Ce certificat d’une valeur de 2112$ n’est pas échangeable, ni monnayable, ni transférable dans un autre hôtel Fairmont. Valeur de 2112$

