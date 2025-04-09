Entraide Agapè

Organisé par

Entraide Agapè

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux Nourrir l'avenir au profit d'Entraide Agapè

#1 Carte-cadeau de 100 $ - Café La Maison Smith item
#1 Carte-cadeau de 100 $ - Café La Maison Smith
50 $

Enchère de départ

Situés aux quatre coins de la ville, l'atmosphère romantique de nos établissements s'amalgame avec la touche moderne et l'odeur du café qui émane de l'âtre Smith. Venez partager avec nous la passion du café et découvrir de nouvelles saveurs.
#2 Carte-cadeau de 50 $ - Café La Maison Smith item
#2 Carte-cadeau de 50 $ - Café La Maison Smith
25 $

Enchère de départ

Situés aux quatre coins de la ville, l'atmosphère romantique de nos établissements s'amalgame avec la touche moderne et l'odeur du café qui émane de l'âtre Smith. Venez partager avec nous la passion du café et découvrir de nouvelles saveurs.
#3 Carte-cadeau de 50 $ - Café La Maison Smith item
#3 Carte-cadeau de 50 $ - Café La Maison Smith
25 $

Enchère de départ

Situés aux quatre coins de la ville, l'atmosphère romantique de nos établissements s'amalgame avec la touche moderne et l'odeur du café qui émane de l'âtre Smith. Venez partager avec nous la passion du café et découvrir de nouvelles saveurs.
#4 Carte-cadeau de 50 $ - Café La Maison Smith item
#4 Carte-cadeau de 50 $ - Café La Maison Smith
25 $

Enchère de départ

Situés aux quatre coins de la ville, l'atmosphère romantique de nos établissements s'amalgame avec la touche moderne et l'odeur du café qui émane de l'âtre Smith. Venez partager avec nous la passion du café et découvrir de nouvelles saveurs.
Abonnement familial et casse-tête - Musée de la civilisation item
Abonnement familial et casse-tête - Musée de la civilisation item
Abonnement familial et casse-tête - Musée de la civilisation
55 $

Enchère de départ

Le Musée de la civilisation explore les différentes facettes de la réalité humaine. Le Musée de civilisation offre un abonnement familiale et un casse-tête illustré par Pishier d'une valeur totale de 125 $.
#6 Carte-cadeau de 100 $ - IGA Famille Laflamme item
#6 Carte-cadeau de 100 $ - IGA Famille Laflamme
95 $

Enchère de départ

Situé au cœur du Vieux-Beauport, IGA Famille Laflamme répond toujours présent pour soutenir Entraide Agapè, notamment via la récupération de surplus et le soutien à l'épicerie des fêtes.
#7 Carte-cadeau de 100$ - IGA Famille Laflamme item
#7 Carte-cadeau de 100$ - IGA Famille Laflamme
50 $

Enchère de départ

Situé au cœur du Vieux-Beauport, IGA Famille Laflamme répond toujours présent pour soutenir Entraide Agapè, notamment via la récupération de surplus et le soutien à l'épicerie des fêtes.
#8 Carte-cadeau de 100$ - Chez Mag la fine cantine item
#8 Carte-cadeau de 100$ - Chez Mag la fine cantine
50 $

Enchère de départ

Chez Mag est une cantine située sur l'Île d'Orléans qui se distingue par ses mets de type fast food tout en ayant un côté gastronomique.
#9 Carte-cadeau de 100$ - Chez Mag la fine cantine item
#9 Carte-cadeau de 100$ - Chez Mag la fine cantine
50 $

Enchère de départ

Chez Mag est une cantine située sur l'Île d'Orléans qui se distingue par ses mets de type fast food tout en ayant un côté gastronomique.
#10 Carte-cadeau de 100$ - Chez Mag la fine cantine item
#10 Carte-cadeau de 100$ - Chez Mag la fine cantine
50 $

Enchère de départ

Chez Mag est une cantine située sur l'Île d'Orléans qui se distingue par ses mets de type fast food tout en ayant un côté gastronomique.
#11 Carte-cadeau de 100$ - Place Sainte-Foy item
#11 Carte-cadeau de 100$ - Place Sainte-Foy
50 $

Enchère de départ

Considérée comme la plaque tournante de la mode au Québec, Place Ste-Foy abrite plus de 135 boutiques et magasins, dont plusieurs sont exclusives au Québec.
#12 Carte-cadeau de 100$ - Ferme Bédard Blouin item
#12 Carte-cadeau de 100$ - Ferme Bédard Blouin
50 $

Enchère de départ

Située à Beauport, la ferme Bédard Blouin, c'est la meilleure place pour acheter des fleurs et tout ce qui concerne le jardinage. Autocueillette de petits fruits et de courges.
#13 Carte-cadeau de 100$ - Bédard Blouin item
#13 Carte-cadeau de 100$ - Bédard Blouin
50 $

Enchère de départ

Située à Beauport, la ferme Bédard Blouin, c'est la meilleure place pour acheter des fleurs et tout ce qui concerne le jardinage. Autocueillette de petits fruits et de courges.
#14 Carte-cadeau de 75 $ - Topla! item
#14 Carte-cadeau de 75 $ - Topla!
35 $

Enchère de départ

Topla! offre une grande variété de menus de pâtes et de sauces, qu'il est possible de manger seul ou en combos.
#15 Carte-cadeau de 75 $ - Topla! item
#15 Carte-cadeau de 75 $ - Topla!
35 $

Enchère de départ

Topla! offre une grande variété de menus de pâtes et de sauces, qu'il est possible de manger seul ou en combos.
#16 Carte-cadeau de 100 $ - Pizza Salvatoré item
#16 Carte-cadeau de 100 $ - Pizza Salvatoré
50 $

Enchère de départ

Des produits délicieux et un service rapide ! Les meilleures pizzas à croûtes farcies et poutines ! Commandez en ligne !
#17 Carte-cadeau de 100$ - Pizza Salvatoré item
#17 Carte-cadeau de 100$ - Pizza Salvatoré
50 $

Enchère de départ

Des produits délicieux et un service rapide ! Les meilleures pizzas à croûtes farcies et poutines ! Commandez en ligne !
#18 Carte-cadeau de 100$ - St-Hubert item
#18 Carte-cadeau de 100$ - St-Hubert
50 $

Enchère de départ

St-Hubert est une chaîne de restauration québécoise spécialisée dans la préparation du poulet rôti et des côtes levées.
#19 Carte-cadeau de 100$ - Chez Boulay Bistro boréal item
#19 Carte-cadeau de 100$ - Chez Boulay Bistro boréal
50 $

Enchère de départ

La rencontre du terroir nordique et du savoir-faire français. Brunchs samedi & dimanche. Lunchs mercredi au vendredi. Tous les soirs dès 17h. Situé dans le Vieux-Québec.
#20 Carte-cadeau de 50 $ - Les Maltcommodes item
#20 Carte-cadeau de 50 $ - Les Maltcommodes
25 $

Enchère de départ

Situé aux Promenades Beauport. Un concept de microbrasserie unique dans la région de Québec. Plus de 50 sortes de bières, 2 menus dont un avec cuisson sur pierre chaude à votre table.
#21 Carte-cadeau de 50 $ - Les Maltcommodes item
#21 Carte-cadeau de 50 $ - Les Maltcommodes
25 $

Enchère de départ

Situé aux Promenades Beauport. Un concept de microbrasserie unique dans la région de Québec. Plus de 50 sortes de bières, 2 menus dont un avec cuisson sur pierre chaude à votre table.
#22 Carte-cadeau de électronique de 100 $ - La Patente item
#22 Carte-cadeau de électronique de 100 $ - La Patente
50 $

Enchère de départ

L'Atelier La Patente est une coopérative de solidarité située à Limoilou offrant des ateliers de fabrication collectifs, une bibliothèque d'outils, une quincaillerie seconde main.
#23 Carte-cadeau électronique de 50$ - Réno-Jouets item
#23 Carte-cadeau électronique de 50$ - Réno-Jouets
25 $

Enchère de départ

Réno-Jouets est le spécialiste de la vente de jouets usagés. Chaque jouet acheté permet à la fondation d'en redonner! Le magasin est situé à Cap-Rouge.
#25 Bac à jardin - Craque-Bitume item
#25 Bac à jardin - Craque-Bitume
100 $

Enchère de départ

Craque-Bitume un organisme actif en écologie urbaine. Compostage communautaire, jardinage, formations. Bac de jardinage en bois d'une valeur de 249 $.
#25 Ensemble de 5 pots Rescapés - La Transformerie item
#25 Ensemble de 5 pots Rescapés - La Transformerie item
#25 Ensemble de 5 pots Rescapés - La Transformerie
25 $

Enchère de départ

La Transformerie réduit le gaspillage alimentaire en mettant en œuvre des solutions positives et efficaces au problème des invendus des épiceries dont la production des pots Rescapés. Ensemble de 5 pots de 250 ml : Tartinades poire + gingembre, ananas + vanille, fraise + basilic, tarte aux pommes et marmelade d'agrumes. Valeur de 50 $.
#26 Ensemble de 5 pots Rescapés - La Transformerie item
#26 Ensemble de 5 pots Rescapés - La Transformerie item
#26 Ensemble de 5 pots Rescapés - La Transformerie
25 $

Enchère de départ

La Transformerie réduit le gaspillage alimentaire en mettant en œuvre des solutions positives et efficaces au problème des invendus des épiceries dont la production des pots Rescapés. Ensemble de 5 pots de 250 ml : Tartinades poire + gingembre, ananas + vanille, fraise + basilic, tarte aux pommes et marmelade d'agrumes. Valeur de 50 $.
#27 Panier-cadeau - Café Paleta item
#27 Panier-cadeau - Café Paleta item
#27 Panier-cadeau - Café Paleta
25 $

Enchère de départ

Coffret de 3 thés Camellia Sinensis (thé vert, Wulong et noir) avec carte-cadeau de 25 $. Valeur de 52 $. Le Café Paleta est un café de spécialité indépendant et une luncheonette qui est situé dans le secteur d'Estimauville, dans Maizerets à Limoilou.
#28 Panier-cadeau - Café Paleta item
#28 Panier-cadeau - Café Paleta item
#28 Panier-cadeau - Café Paleta
35 $

Enchère de départ

Coffret de 3 thés Camellia Sinensis (thé vert, Wulong et noir) et sac de café Fantôme Vilma Perez de 300 grammes avec carte-cadeau de 25 $. Valeur de 76 $. Le Café Paleta est un café de spécialité indépendant et une luncheonette qui est situé dans le secteur d'Estimauville, dans Maizerets à Limoilou.
#29 Coffret de thés - Café Paleta item
#29 Coffret de thés - Café Paleta item
#29 Coffret de thés - Café Paleta
20 $

Enchère de départ

Coffret de Camellia Sinensis. Cet assortiment-dégustation propose un voyage tout en saveurs à travers cinq thés et une tisane issus des plus grands terroirs. Valeur de 42 $. Le Café Paleta est un café de spécialité indépendant et une luncheonette qui est situé dans le secteur d'Estimauville, dans Maizerets à Limoilou.
#30 Coffret de thés - Café Paleta item
#30 Coffret de thés - Café Paleta item
#30 Coffret de thés - Café Paleta
20 $

Enchère de départ

Coffret de Camellia Sinensis. Cet assortiment-dégustation propose un voyage tout en saveurs à travers cinq thés et une tisane issus des plus grands terroirs. Valeur de 42 $. Le Café Paleta est un café de spécialité indépendant et une luncheonette qui est situé dans le secteur d'Estimauville, dans Maizerets à Limoilou.
#31 Chemise - Surmesur item
#31 Chemise - Surmesur
60 $

Enchère de départ

Surmesur, un service distinctif et personnalisé pour la création de tous vos vêtements sur mesure, offre une chemise d'une valeur de 125 $. L’offre peut varier selon les tissus sélectionnés : la chemise sera donc soit gratuite, soit offerte avec un rabais de 125 $.
#32 Chemise - Surmesur item
#32 Chemise - Surmesur
60 $

Enchère de départ

Surmesur, un service distinctif et personnalisé pour la création de tous vos vêtements sur mesure offre, une chemise d'une valeur de 125 $. L’offre peut varier selon les tissus sélectionnés : la chemise sera donc soit gratuite, soit offerte avec un rabais de 125 $.
#33 Carte-cadeau de 100 $ - Gaia & Dubos item
#33 Carte-cadeau de 100 $ - Gaia & Dubos
50 $

Enchère de départ

Marque de mode éthique québécoise et écoresponsable pour femmes.
#34 Dessin original - Bach Illustration item
#34 Dessin original - Bach Illustration
60 $

Enchère de départ

Valeur de 120 $. Estelle Bachelard, alias Bach, est une graphiste, illustratrice et autrice de bande dessinée québécoise.
#35 Œuvre originale - Marie Walsh item
#35 Œuvre originale - Marie Walsh item
#35 Œuvre originale - Marie Walsh
400 $

Enchère de départ

Œuvre originale de Marie Walsh, artiste de Québec. 20 x 18. Valeur de 1200 $
#36 Carte-cadeau de 100 $ - Hekatomb item
#36 Carte-cadeau de 100 $ - Hekatomb
50 $

Enchère de départ

Hekatomb, une centre de divertissement à Québec, vous offre des salles de démolition en environnement sécuritaire pour vous défouler!
#37 Carte-cadeau de 100 $ - Hekatomb item
#37 Carte-cadeau de 100 $ - Hekatomb
50 $

Enchère de départ

Hekatomb, une centre de divertissement à Québec, vous offre des salles de démolition en environnement sécuritaire pour vous défouler!
#38 Carte-cadeau de 100 $ - Hekatomb item
#38 Carte-cadeau de 100 $ - Hekatomb
50 $

Enchère de départ

Hekatomb, une centre de divertissement à Québec, vous offre des salles de démolition en environnement sécuritaire pour vous défouler!
#39 Carte-cadeau de 50 $ - Exode jeu d'évasion item
#39 Carte-cadeau de 50 $ - Exode jeu d'évasion
25 $

Enchère de départ

Jeux d'évasion à Québec — Toutes nos missions sont d'une durée d'une heure. Venez relever le défi avec vos proches. Défiez votre esprit grâce aux jeux d'évasion d'Exode. Plongez dans un univers immersif.
#40 Carte-cadeau de 50 $ - Valentine item
#40 Carte-cadeau de 50 $ - Valentine
25 $

Enchère de départ

Valentine est une chaîne des casse-croûtes au Québec spécialisée notamment dans la vente de hot-dogs.
#41 Carte-cadeau de 50 $ - Valentine item
#41 Carte-cadeau de 50 $ - Valentine
50 $

Enchère de départ

Valentine est une chaîne des casse-croûtes au Québec spécialisée notamment dans la vente de hot-dogs.
#42 Cours de maquillage pour 2 personnes - Laurel item
#42 Cours de maquillage pour 2 personnes - Laurel
160 $

Enchère de départ

Valeur de 320 $. Cours en petit groupe. Avant de rechercher de nouveaux produits, venez apprendre à mieux utiliser ce que vous possédez déjà. En 3 h 30, je présente et démontre les principes de base de l’application du maquillage. Il s’agit du parfait cours pour tous qui profitera autant à une adolescente qu’à une adulte âgée. C’est une activité joyeuse, révélatrice de votre beauté unique et célébrant vos talents artistiques, mêmes minimes ou bien cachés!
#43 Séance de portrait - Icône studio photo item
#43 Séance de portrait - Icône studio photo
150 $

Enchère de départ

Séance de portrait individuel en studio avec maquillage professionnel retouche coiffure, galerie de sélection en ligne 2 photos numériques retouchées d'une valeur de 325 $ + taxes. AGENCE ICÔNE est votre allié dans la création d’images photo et vidéo, dans un monde où chaque détail compte, Icône vous accompagne pour que chaque projet devienne une signature visuelle unique et authentique.
#44 Boîte cadeau - Dans un jardin item
#44 Boîte cadeau - Dans un jardin
35 $

Enchère de départ

Boîte cadeau pour femme d'une valeur de 75 $ : bombe de bain, savons artisanaux, crème à main, brume florale, bougie, gant de chanvre exfoliant, savon à vaisselle. Produits de soins corporels et d'ambiance fabriqués au Québec avec des ingrédients naturels.
#45 Boîte cadeau - Dans un jardin item
#45 Boîte cadeau - Dans un jardin
35 $

Enchère de départ

Boîte cadeau pour homme d'une valeur de 75 $ : gel douche, brume aromatique, gant de jute exfoliant, bombe de bain, crème à main, nettoyant tout usage. Produits de soins corporels et d'ambiance fabriqués au Québec avec des ingrédients naturels.
#46 Carte-cadeau de 100$ - Petro-Canada item
#46 Carte-cadeau de 100$ - Petro-Canada
50 $

Enchère de départ

Station-service et dépanneur.
#47 Carte-cadeau de 100$ - Petro-Canada item
#47 Carte-cadeau de 100$ - Petro-Canada
50 $

Enchère de départ

Station-service et dépanneur.
#48 Carte-cadeau de 100$ - Petro-Canada item
#48 Carte-cadeau de 100$ - Petro-Canada
50 $

Enchère de départ

Station-service et dépanneur.
#49 2 sacs de café Jungle Les bons jus - Oui Oui Café item
#49 2 sacs de café Jungle Les bons jus - Oui Oui Café item
#49 2 sacs de café Jungle Les bons jus - Oui Oui Café
20 $

Enchère de départ

2 sacs de 300 grammes. Valeur de 40 $. OUI OUI est un café buvette ayant 2 succursales : une en ville à Québec dans le quartier Limoilou et une en forêt dans Charlevoix.
#50 Carte-cadeau de 100 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè item
#50 Carte-cadeau de 100 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè
50 $

Enchère de départ

Découvrez la ressourcerie d'Entraide Agapè! Un endroit de choix pour faire des trouvailles à petit prix et soutenir la mission d'aide alimentaire. Vêtements, articles de maison, livres, etc.
#51 Carte-cadeau de 100 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè item
#51 Carte-cadeau de 100 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè
50 $

Enchère de départ

Découvrez la ressourcerie d'Entraide Agapè! Un endroit de choix pour faire des trouvailles à petit prix et soutenir la mission d'aide alimentaire. Vêtements, articles de maison, livres, etc.
#52 Carte-cadeau de 100 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè item
#52 Carte-cadeau de 100 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè
50 $

Enchère de départ

Découvrez la ressourcerie d'Entraide Agapè! Un endroit de choix pour faire des trouvailles à petit prix et soutenir la mission d'aide alimentaire. Vêtements, articles de maison, livres, etc.
#53 Carte-cadeau de 50 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè item
#53 Carte-cadeau de 50 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè
25 $

Enchère de départ

Découvrez la ressourcerie d'Entraide Agapè! Un endroit de choix pour faire des trouvailles à petit prix et soutenir la mission d'aide alimentaire. Vêtements, articles de maison, livres, etc.
#54 Carte-cadeau de 50 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè item
#54 Carte-cadeau de 50 $ - Ressourcerie d'Entraide Agapè
25 $

Enchère de départ

Découvrez la ressourcerie d'Entraide Agapè! Un endroit de choix pour faire des trouvailles à petit prix et soutenir la mission d'aide alimentaire. Vêtements, articles de maison, livres, etc.
#55 25 % de rabais dans la boutique en ligne - Écolivres item
#55 25 % de rabais dans la boutique en ligne - Écolivres
10 $

Enchère de départ

Obtenez un code promotionnel de 25 % de rabais sur la boutique en ligne. Écolivres est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif située à Lévis qui œuvre dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques usagés.
#56 25 % de rabais dans la boutique en ligne - Écolivres item
#56 25 % de rabais dans la boutique en ligne - Écolivres
10 $

Enchère de départ

Obtenez un code promotionnel de 25 % de rabais sur la boutique en ligne. Écolivres est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif située à Lévis qui œuvre dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques usagés.
#57 25 % de rabais dans la boutique en ligne - Écolivres item
#57 25 % de rabais dans la boutique en ligne - Écolivres
10 $

Enchère de départ

Obtenez un code promotionnel de 25 % de rabais sur la boutique en ligne. Écolivres est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif située à Lévis qui œuvre dans la vente et le recyclage de livres, revues et disques usagés.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal item
Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal
285 $

Enchère de départ

Don de 285 $ permettant l'achat d'un sac thermal pour la livraison des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine item
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine
100 $

Enchère de départ

Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine item
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine
100 $

Enchère de départ

Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine item
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine
100 $

Enchère de départ

Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine item
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine
100 $

Enchère de départ

Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine item
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine
100 $

Enchère de départ

Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine item
Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine
100 $

Enchère de départ

Don de 100 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 400 $ permettant l'achat d'une balance item
Don de 400 $ permettant l'achat d'une balance
400 $

Enchère de départ

Don de 400 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
Don de 400 $ permettant l'achat d'une balance item
Don de 400 $ permettant l'achat d'une balance
400 $

Enchère de départ

Don de 400 $ permettant l'achat d'ustensiles de cuisine pour la préparation des repas chauds ou des accompagnements froids. Un reçu fiscal sera envoyé après l'événement au cours du mois de mai.
#58 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#58 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#59 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#59 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#60 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#60 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#61 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#61 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#62 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#62 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#63 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#63 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#64 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#64 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#65 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#65 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#65 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#65 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#66 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#66 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)
#67 Carte-cadeau de 100 $ - Canac item
#67 Carte-cadeau de 100 $ - Canac
50 $

Enchère de départ

Canac est une enseigne québécoise spécialisée dans l'habitat (construction, aménagement d'intérieur et paysager, décoration, bricolage)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!