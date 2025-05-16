Encan silencieux Épilepsie Montérégie

Un chef à domicile, c'est l'art de la gastronomie...chez vous! Offrez-vous une expérience culinaire sans quitter le confort de votre maison. Le chef élabore un menu sur mesure selon vos goûts, s'occupe de tout. Des courses à la vaisselle et transforme votre cuisine en véritable scène culinaire. Parfait pour une soirée intime ou un évènement spéciale. Équipe de La Table à Mo Accord mets et vins (Vin proposé par l'Agence Tannins) Pour 6 personnes Valeur 1200$

Un chef à domicile, c'est l'art de la gastronomie...chez vous! Offrez-vous une expérience culinaire sans quitter le confort de votre maison. Le chef élabore un menu sur mesure selon vos goûts, s'occupe de tout. Des courses à la vaisselle et transforme votre cuisine en véritable scène culinaire. Parfait pour une soirée intime ou un évènement spéciale. Équipe de La Table à Mo Accord mets et vins (Vin proposé par l'Agence Tannins) Pour 6 personnes Valeur 1200$

seeMoreDetailsMobile