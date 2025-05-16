Encan silencieux Épilepsie Montérégie

Chef à la bonne franquette - à domicile
Soirée sympathique avec Marc- André Cardinal.
Apprenti chef sans aucune prétention, créatif et de bel humeur :)
Pizza type napolitaine et vins
Pour 6 @8 personnes
Valeur de 400$
Chef à la bonne franquette - à domicile
Soirée sympathique avec Marc- André Cardinal.
Apprenti chef sans aucune prétention, créatif et de bel humeur :)
Pizza type napolitaine et vins
Pour 6 @8 personnes
Valeur de 400$
Magnum Polkura Block G&I 2015
CA$250
auctionV2.input.startingBid
Un bijou pour les amateur.e.s de vins puissants et raffinés!
Acclamé par les critiques du monde entier ce petit domaine de 12 hectares est situé dans la région de Colchagua au Chili sur une petite colline nommée Polkura.
Reconnue pour produire certains des meilleurs Syrah.
Robe profonde et intense. Nez complexe mêlant fruits noirs mûrs, violette, épices douces, et subtiles notes fumées.
Format Magnum 1.5L
Valeur de 125$
Un bijou pour les amateur.e.s de vins puissants et raffinés!
Acclamé par les critiques du monde entier ce petit domaine de 12 hectares est situé dans la région de Colchagua au Chili sur une petite colline nommée Polkura.
Reconnue pour produire certains des meilleurs Syrah.
Robe profonde et intense. Nez complexe mêlant fruits noirs mûrs, violette, épices douces, et subtiles notes fumées.
Format Magnum 1.5L
Valeur de 125$
Chandail des Canadiens autographié - 2015-2016
CA$275
auctionV2.input.startingBid
Chandail officiel des Canadiens de Montréal, autographié par les joueurs 2015/2016
Chandail officiel des Canadiens de Montréal, autographié par les joueurs 2015/2016
Aquarelle Sophie Rozenn Boucher - Le Bal de méduses
CA$420
auctionV2.input.startingBid
Originale sur papier coton.
Marouflé sur panneau de merisier format galerie.
12x 24 pouces
Valeur de 700$
Diplômée d’un certificat en arts visuels de l’Université Bishop’s, d’un baccalauréat en éducation et d’un baccalauréat ès arts de l’Université d’Ottawa, Sophie Rozenn oscille entre la création artistique et l’enseignement des arts. Elle est membre signataire de la Société Canadienne de l’aquarelle et du Répertoire Culture Éducation. Son travail se retrouve également chez divers éditeurs de livres jeunesse
Originale sur papier coton.
Marouflé sur panneau de merisier format galerie.
12x 24 pouces
Valeur de 700$
Diplômée d’un certificat en arts visuels de l’Université Bishop’s, d’un baccalauréat en éducation et d’un baccalauréat ès arts de l’Université d’Ottawa, Sophie Rozenn oscille entre la création artistique et l’enseignement des arts. Elle est membre signataire de la Société Canadienne de l’aquarelle et du Répertoire Culture Éducation. Son travail se retrouve également chez divers éditeurs de livres jeunesse
Aquarelle Sophie Rozenn Boucher - Cadence
CA$510
auctionV2.input.startingBid
Cadence - Aquarelle
Originale sur papier coton.
Marouflé sur panneau de merisier format galerie.
18 x 24 pouces
Valeur de 850$
Diplômée d’un certificat en arts visuels de l’Université Bishop’s, d’un baccalauréat en éducation et d’un baccalauréat ès arts de l’Université d’Ottawa, Sophie Rozenn oscille entre la création artistique et l’enseignement des arts. Elle est membre signataire de la Société Canadienne de l’aquarelle et du Répertoire Culture Éducation. Son travail se retrouve également chez divers éditeurs de livres jeunesse
Cadence - Aquarelle
Originale sur papier coton.
Marouflé sur panneau de merisier format galerie.
18 x 24 pouces
Valeur de 850$
Diplômée d’un certificat en arts visuels de l’Université Bishop’s, d’un baccalauréat en éducation et d’un baccalauréat ès arts de l’Université d’Ottawa, Sophie Rozenn oscille entre la création artistique et l’enseignement des arts. Elle est membre signataire de la Société Canadienne de l’aquarelle et du Répertoire Culture Éducation. Son travail se retrouve également chez divers éditeurs de livres jeunesse
Chef à Domicile
CA$1,000
auctionV2.input.startingBid
Un chef à domicile, c'est l'art de la gastronomie...chez vous! Offrez-vous une expérience culinaire sans quitter le confort de votre maison. Le chef élabore un menu sur mesure selon vos goûts, s'occupe de tout. Des courses à la vaisselle et transforme votre cuisine en véritable scène culinaire. Parfait pour une soirée intime ou un évènement spéciale.
Équipe de La Table à Mo
Accord mets et vins (Vin proposé par l'Agence Tannins)
Pour 6 personnes
Valeur 1200$
Un chef à domicile, c'est l'art de la gastronomie...chez vous! Offrez-vous une expérience culinaire sans quitter le confort de votre maison. Le chef élabore un menu sur mesure selon vos goûts, s'occupe de tout. Des courses à la vaisselle et transforme votre cuisine en véritable scène culinaire. Parfait pour une soirée intime ou un évènement spéciale.
Équipe de La Table à Mo
Accord mets et vins (Vin proposé par l'Agence Tannins)
Pour 6 personnes
Valeur 1200$