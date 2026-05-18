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À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Fondation Bourgeois

Lieu de prise en charge

4020 Rue Saint-Ambroise porte #140, Montréal, QC H4C 2C7, Canada

2 accès aux bains - Bota Bota Spa sur l'eau item
2 accès aux bains - Bota Bota Spa sur l'eau
100 $

Enchère de départ

Valeur de + de 200$

2 accès aux bains complets

Merch d'entreprise personnalisée - SOROC item
Merch d'entreprise personnalisée - SOROC
200 $

Enchère de départ

Valeur de 500$

Merch d'entreprise personnalisée par SOROC

Conception, préparation et livraison.

5 cours gratuits - Spin Énergie item
5 cours gratuits - Spin Énergie
45 $

Enchère de départ

Valeur de 125$

5 cours de spin gratuits - Spin Énergie


1 accès illimité d'un mois - Mouvement humain (1) item
1 accès illimité d'un mois - Mouvement humain (1)
50 $

Enchère de départ

Valeur de plus de 200$

1 accès illimité d'un mois pour les groupes de groupe - Mouvement humain

*** Condition: ne pas déjà être membre chez Mouvement Humain.

1 accès illimité d'un mois - Mouvement humain (2) item
1 accès illimité d'un mois - Mouvement humain (2)
50 $

Enchère de départ

Valeur de plus de 200$

1 accès illimité d'un mois pour les groupes de groupe - Mouvement humain

*** Condition: ne pas être déjà membre du Mouvement Humain.

1 accès illimité d'un mois - Mouvement humain (3) item
1 accès illimité d'un mois - Mouvement humain (3)
50 $

Enchère de départ

Valeur de plus de 200$

1 accès illimité d'un mois pour les groupes de groupe - Mouvement humain

*** Condition: ne pas être déjà membre chez Mouvement Humain.

Carte-cadeau 50$ - Twenty Compass item
Carte-cadeau 50$ - Twenty Compass
25 $

Enchère de départ

Carte-cadeau 50$ chez Twenty Compass

1 accès illimité d'un mois - Loomina Studio (1) item
1 accès illimité d'un mois - Loomina Studio (1)
75 $

Enchère de départ

Valeur de 300$

Inclut mat pilates, yoga sur tapis de lumière rouge et reformer.

1 accès illimité d'un mois - Loomina Studio (2) item
1 accès illimité d'un mois - Loomina Studio (2)
75 $

Enchère de départ

Valeur de 300$

Inclut mat pilates, yoga sur tapis de lumière rouge et reformer.

1 accès illimité d'un mois - Loomina Studio (3) item
1 accès illimité d'un mois - Loomina Studio (3)
75 $

Enchère de départ

Valeur de 300$

Inclut mat pilates, yoga sur tapis de lumière rouge et reformer.

Morceaux collection - Jewelry by Sara-Eva item
Morceaux collection - Jewelry by Sara-Eva
50 $

Enchère de départ

Collier en argent italien 925 avec pierre semi-précieuse natuelle Larimar. Finition luxueuse et intemporelle.

Valeur de 220$

Bague personnalisée faite à la main - Snakes & Roses Jewelry item
Bague personnalisée faite à la main - Snakes & Roses Jewelry
50 $

Enchère de départ

Valeur de 350$

Bague en titanium personnalisée faite à la main

Carte-cadeau 25$ - Habitude Friperie item
Carte-cadeau 25$ - Habitude Friperie
15 $

Enchère de départ

Carte cadeau chez Habitude Friperie d'une valeur de 25$

Boîte surprise verte - Death Wishez Apparel (1) item
Boîte surprise verte - Death Wishez Apparel (1)
45 $

Enchère de départ

Valeur de 200$

1 hoodie

1 t-shirt

Livre dédicacé de Jérémy Major

1 sac de bonbons

Bougie naturelle faite à la main - Durée de 70h

Boîte surprise verte - Death Wishez Apparel (2) item
Boîte surprise verte - Death Wishez Apparel (2)
45 $

Enchère de départ

Valeur de 200$

1 hoodie

1 t-shirt

Livre dédicacé de Jérémy Major

1 sac de bonbons

Bougie naturelle faite à la main - Durée de 70h

Boîte surprise verte - Death Wishez Apparel (3) item
Boîte surprise verte - Death Wishez Apparel (3)
45 $

Enchère de départ

Valeur de 200$

1 hoodie

1 t-shirt

Livre dédicacé de Jérémy Major

1 sac de bonbons

Bougie naturelle faite à la main - Durée de 70h

Boîte surprise rouge - Death Wishez Apparel (1) item
Boîte surprise rouge - Death Wishez Apparel (1)
65 $

Enchère de départ

Valeur de 350$

2 hoodie

1 t-shirt

Livre dédicacé de Jérémy Major

1 sac de bonbons

Bougie naturelle faite à la main - Durée de 70h

Boîte surprise rouge - Death Wishez Apparel (2) item
Boîte surprise rouge - Death Wishez Apparel (2)
65 $

Enchère de départ

Valeur de 350$

2 hoodie

1 t-shirt

Livre dédicacé de Jérémy Major

1 sac de bonbons

Bougie naturelle faite à la main - Durée de 70h

Boîte surprise rouge - Death Wishez Apparel (3) item
Boîte surprise rouge - Death Wishez Apparel (3)
65 $

Enchère de départ

Valeur de 350$

2 hoodie

1 t-shirt

Livre dédicacé de Jérémy Major

1 sac de bonbons

Bougie naturelle faite à la main - Durée de 70h

Pose d'ongles - Lamour studio item
Pose d'ongles - Lamour studio
40 $

Enchère de départ

Valeur de 85$

Pose d'ongles complète

*** Boucherville

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