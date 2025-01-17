Organisé par

Fondation de l'École Les Sources

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel 2025

Lieu de prise en charge

1181 Av. Robert-L-Séguin, Québec, QC G1X 4P5, Canada

Séjour de 6 jours et 5 nuits au - Camp de vacances Kéno item
Séjour de 6 jours et 5 nuits au - Camp de vacances Kéno
250 $

Enchère de départ

Inscription pour un séjour de 6 jours régulier au Camp de vacances Kéno situé dans le parc naturel régional de Portneuf, pour un enfant de 6 à 11 ans d’une valeur de 945$ + txs valide pour l’été 2025 ou 2026 (selon les places disponibles) La valeur de ce rabais est non monnayable. Elle peut toutefois être appliquée à n’importe quel programme peu importe la durée du séjour. L’écart entre la valeur du rabais offert et la valeur du séjour choisi devant être défrayé par le parent. Valeur de 945$ + taxes https://campkeno.com/camp-de-vacances/sejours
Carte cadeau 20$ et kit aide aux devoirs - Uniprix item
Carte cadeau 20$ et kit aide aux devoirs - Uniprix
40 $

Enchère de départ

1 kit d'aide aux devoirs ( toutou lourd, time timer fidget, carte-cadeau 20$) Valeur de 180 $
Carte cadeau 20$ et kit aide aux devoirs - Uniprix item
Carte cadeau 20$ et kit aide aux devoirs - Uniprix
40 $

Enchère de départ

1 kit d'aide aux devoirs ( toutou lourd, time timer, fidget, carte-cadeau 20$) Valeur de 180 $
Certificat cadeau - Sushibox item
Certificat cadeau - Sushibox
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau de 50$ chez Sushi box. Valeur de 50 $ https://sushibox.ca/
Certificat cadeau - Sushibox item
Certificat cadeau - Sushibox
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau de 50$ chez Sushibox Valeur de 50 $ https://sushibox.ca/
Forfait lavage de véhicule - Centre Porsche Québec item
Forfait lavage de véhicule - Centre Porsche Québec
150 $

Enchère de départ

Lavage de véhicule intérieur et extérieur complet, décontamination et cire. Valeur de 460$.
Certificat cadeau - Camp Académie item
Certificat cadeau - Camp Académie
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau dont la valeur couvre une semaine de camp régulier au CNDF. Valeur de 199$ https://campacademie.com/
Certificat cadeau - Camp académie item
Certificat cadeau - Camp académie
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau dont la valeur couvre une semaine de camp régulier au CNDF Valeur de 199$
Animation fête d'enfant à domicile - Un spa pour ma fête item
Animation fête d'enfant à domicile - Un spa pour ma fête
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour une animation de fête à domicile de 90 minutes au choix. ( valide pour 5 enfants) Forfait clé en main, tout pour que vos enfants aient un souvenir inoubliable de leur fête. Valeur de 200$ https://www.unspapourmafete.com/
Panier Cadeau du terroir - Le Caféier item
Panier Cadeau du terroir - Le Caféier item
Panier Cadeau du terroir - Le Caféier
15 $

Enchère de départ

Panier-cadeau de produits du terroir Comprends: Tasse à café en céramique, une barre de revitalisant pour cheveux de la savonnerie Marino, des flocons de sel de mer aux algues, une tartinade miel/chocolat, un miel crémeux de Miel Auguste, des écorces d'orange au chocolat, des jujubes maisons et deux suçons en chocolat. Valeur de 70$
Certificat Cadeau - So-Cho Le Saucissier item
Certificat Cadeau - So-Cho Le Saucissier
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau 50$ https://so-cho.com/ 811 Rte Jean-Gauvin, Québec
Forfait massage et hamman - Infinima Spa item
Forfait massage et hamman - Infinima Spa
30 $

Enchère de départ

Forfait massage, accès aux hammams Valeur de 145 $ https://infinima.com/
Forfait massage et hamman - Infinima Spa item
Forfait massage et hamman - Infinima Spa
30 $

Enchère de départ

Forfait massage, accès aux hammams Valeur de 145 $ https://infinima.com
Accès pour 4 personnes - Obstak - Mouvement urbain item
Accès pour 4 personnes - Obstak - Mouvement urbain
25 $

Enchère de départ

4 entrées ( 2 heures) Valeur de 104 $ https://mouvementurbain.ca
Carte-cadeau Réno-Jouets item
Carte-cadeau Réno-Jouets
5 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau offerte par Réno-Jouets Valeur de 25$ https://www.reno-jouets.ca
Carte-cadeau Réno-Jouets item
Carte-cadeau Réno-Jouets
5 $

Enchère de départ

1 carte-cadeau offerte par Réno-Jouets Valeur de 25$ https://www.reno-jouets.ca
Séances pratiques d'habiletés hockey - Club hockey AAA 1608 item
Séances pratiques d'habiletés hockey - Club hockey AAA 1608
50 $

Enchère de départ

Le programme Skills, d'une valeur totale de 200 $, offre 10 séances de développement des compétences individuelles sur glace. https://1608.hockey/skills Valeur de 200$
Rabais sur animation fête d'enfant - Maison Léon-Provancher item
Rabais sur animation fête d'enfant - Maison Léon-Provancher
25 $

Enchère de départ

50% sur la réservation d'une fête d'enfant à la maison Léon-Provancher. Valeur réelle 199$ Valeur avec rabais 98$ https://maisonleonprovancher.com
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau item
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau
25 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau de 100$ valide sur une inscription à la session automne 2025. Valeur de 100$ https://dojopierremarceau.com/
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau item
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau
25 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau de 100$ valide sur une inscription à la session automne 2025. Valeur de 100$ https://dojopierremarceau.com/
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau item
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau
25 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau de 100$ valide sur une inscription à la session automne 2025. Valeur de 100$ https://dojopierremarceau.com/
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau item
Certificat cadeau - Dojo Pierre Marceau
25 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau de 100$ valide sur une inscription à la session automne 2025. Valeur de 100$ https://dojopierremarceau.com/
Laisser-passer Parcours dans les arbres - Arbraska item
Laisser-passer Parcours dans les arbres - Arbraska
50 $

Enchère de départ

Laisser-passer VIP valide pour 4 participants pour les parcours dans les arbres. Valeur de 188$ https://arbraska.com
Carte-cadeau - Farine Basilic item
Carte-cadeau - Farine Basilic
10 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 60$ https://www.farinebasilic.com/ 3572 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Carte-cadeau 100$ - Pharmacie Jean Coutu (Charles-Albanel) item
Carte-cadeau 100$ - Pharmacie Jean Coutu (Charles-Albanel)
50 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de 100$ offerte par Jean-Coutu Pharmacie Marie-Claude Ouellet & Annie Sanfaçon 1221 rue Charles-Albanel, Québec
Carte-cadeau 100$ - Pharmacie Jean Coutu (Charles-Albanel) item
Carte-cadeau 100$ - Pharmacie Jean Coutu (Charles-Albanel)
50 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de 100$ offerte par Jean-Coutu Pharmacie Marie-Claude Ouellet & Annie Sanfaçon 1221 rue Charles-Albanel, Québec
BMX - Performance Bégin item
BMX - Performance Bégin item
BMX - Performance Bégin item
BMX - Performance Bégin
200 $

Enchère de départ

BMX offert par Performance Bégin d'une valeur de 780$. (Possibilité de prendre un vélo d'une plus grande valeur en payant la différence sur place.) REVO 20" vous permet de faire vos premiers pas dans le monde du BMX sur un vélo solide et bien conçu.
Carte cadeau - Soccer Sport Fitness item
Carte cadeau - Soccer Sport Fitness
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Valeur de 100$ https://www.soccersportfitness.ca/
Carte cadeau - Soccer Sport Fitness item
Carte cadeau - Soccer Sport Fitness
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Valeur de 100$ https://www.soccersportfitness.ca/
Certificat cadeau - Le Grant Salon ( coiffure ) item
Certificat cadeau - Le Grant Salon ( coiffure )
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau salon de coiffure Valeur de 80$ https://monsalonweb.com/legrantsalon/
Plante - Floralies Jouvence item
Plante - Floralies Jouvence
10 $

Enchère de départ

Plante et pot offerts par Floralies Jouvence Valeur de 100$ Espèce à déterminer https://www.floraliesjouvence.ca
Toile - Dust item
Toile - Dust item
Toile - Dust
200 $

Enchère de départ

Toile par l'artiste Dust Dimension : 60 cm x 80 cm "Vague de Vie" est une toile immersive représentant la dualité entre la terre et l'eau, symbolisant les forces fondamentales de la planète. Les tons chauds – oranges, rouges et ocres – se mélangent aux teintes d'eau – bleus, turquoises et dorés – créant une dynamique visuelle forte. Au centre, une vague surgit de la terre, symbolisant la passion et la tranquillité, illustrant le flux constant entre destruction et renouveau. Offrir cette œuvre à la Fondation de l'École Les Sources témoigne de l'importance de l'art dans l'éducation, en stimulant la créativité et l'expression personnelle des élèves. Dust est une maman, médecin et artiste passionnée, pour qui la peinture est un refuge créatif. Chaque œuvre est une exploration émotionnelle, un moyen de méditation et d’évasion. Cette toile est une source d'inspiration, un rêve et un appel à embrasser les vagues de la vie Valeur 750$ [email protected]
Laisser-passer - Musée de la Civilisation item
Laisser-passer - Musée de la Civilisation
25 $

Enchère de départ

4 laisser-passer valide pour 1 journée. Valeur de 104$ https://mcq.org/
Certificat cadeau - Les Botanistes item
Certificat cadeau - Les Botanistes
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau Valeur de 100 $ https://lesbotanistes.ca
Certificat cadeau - Ramona Tannous item
Certificat cadeau - Ramona Tannous
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ offerte par la Pâtisserie Ramona Tannous 3583 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Certificat cadeau - Ramona Tannous item
Certificat cadeau - Ramona Tannous
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ offerte par la Pâtisserie Ramona Tannous 3583 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge item
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau valide à la friperie de Cap-Rouge Valeur de 75$ https://lafriperiecaprouge.ca
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge item
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau valide à la friperie de Cap-Rouge Valeur de 75$ https://lafriperiecaprouge.ca
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge item
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau valide à la friperie de Cap-Rouge Valeur de 75$ https://lafriperiecaprouge.ca
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge item
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau valide à la friperie de Cap-Rouge Valeur de 75$ https://lafriperiecaprouge.ca
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge item
Certificat cadeau - Friperie Cap-Rouge
10 $

Enchère de départ

1 certificat cadeau valide à la friperie de Cap-Rouge Valeur de 75$ https://lafriperiecaprouge.ca
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière) item
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière)
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ offert par la Pharmacie Brunet Nancy Martel (Hétrière) 3520 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière) item
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière)
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ offert par la Pharmacie Brunet Nancy Martel (Hétrière) 3520 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière) item
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière)
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ offert par la Pharmacie Brunet Nancy Martel (Hétrière) 3520 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière) item
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière)
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ offert par la Pharmacie Brunet Nancy Martel (Hétrière) 3520 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière) item
Certificat cadeau - Brunet Nancy Martel (Hétrière)
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ offert par la Pharmacie Brunet Nancy Martel (Hétrière) 3520 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
Certificat cadeau - Mathieu Performance item
Certificat cadeau - Mathieu Performance
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau chez Mathieu Performance Valeur de 100$ https://www.mathieuperformance.com/
Certificat cadeau - Ma boutique scolaire item
Certificat cadeau - Ma boutique scolaire
10 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ offerte par Ma boutique scolaire https://maboutiquescolaire.ca/
Forfait sans tracas - Piscine H2prO item
Forfait sans tracas - Piscine H2prO
400 $

Enchère de départ

Forfait sans tracas- Ouverture, Nettoyage printanier et fermeture. Valeur de 1200 $ https://www.piscineh2pro.com
Carte cadeau - Apple item
Carte cadeau - Apple
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau Apple Valeur de 100 $
Abonnements annuels Musée national des beaux arts du Québec item
Abonnements annuels Musée national des beaux arts du Québec
40 $

Enchère de départ

2 abonnements annuels offerts par le Musée national des beaux arts du Québec Valeur de 162$ https://www.mnbaq.org
Forfait 3 heures - frenette Ménage et entretien item
Forfait 3 heures - frenette Ménage et entretien
40 $

Enchère de départ

Un entretien ménager régulier (bloc de 3 heures) matériel et produits fournis. Le souci du détail est important chez frenette Ménage et entretien https://frenettemenage.com Valeur de 140$
Forfait 4 heures - frenette Ménage et entretien item
Forfait 4 heures - frenette Ménage et entretien
50 $

Enchère de départ

Un entretien ménager régulier (bloc de 4 heures) matériel et produits fournis. Le souci du détail est important chez frenette Ménage et entretien Valeur de 180$ https://frenettemenage.com
Carte cadeau - Dépanneur de la Rive item
Carte cadeau - Dépanneur de la Rive
10 $

Enchère de départ

Carte cadeau valide au Dépanneur de la Rive. Valeur de 50$ 4328 Rue Saint-Félix, Québec, QC G1Y 1X7
Trotinette électrique pour enfant item
Trotinette électrique pour enfant
100 $

Enchère de départ

Trotinette électrique de marque Razor Power Core E90. Vitesse maximale : 16 km/h Noire et verte Valeur de 200$
Certificat cadeau - Siberia Spa item
Certificat cadeau - Siberia Spa
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 60$ offert par Siberia Spa https://siberiaspa.com
Certificat cadeau - Siberia Spa item
Certificat cadeau - Siberia Spa
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 60$ offert par Siberia Spa https://siberiaspa.com
Certificat cadeau - Siberia Spa item
Certificat cadeau - Siberia Spa
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 60$ offert par Siberia Spa https://siberiaspa.com
Trousse de secours pour voiture - Assurances Maxime Poitras item
Trousse de secours pour voiture - Assurances Maxime Poitras
20 $

Enchère de départ

Trousse de secours pour voiture offert par Assurances Maxime Poitras inc. Valeur 150$ https://partenaire.beneva.ca/fr/agence/maximepoitras
Carte cadeau Canac de Construction Bartlett item
Carte cadeau Canac de Construction Bartlett
200 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 500$ chez Canac avec articles promotionnels de Construction Bartlett Valeur de 500$ https://constructionbartlett.com
Carte cadeau à la Société des alcools du Québec (SAQ) item
Carte cadeau à la Société des alcools du Québec (SAQ)
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 50$ à la SAQ
Forfait pour 4 personnes au Cineplex Odeon item
Forfait pour 4 personnes au Cineplex Odeon
20 $

Enchère de départ

Forfait au Cinéplex Odéon pour 2 entrées adulte, 2 entrées enfant, 4 boissons et 3 popcorn Valeur 60$
Brosse à dent prestige pour adulte -Les Dentistes DuRepos item
Brosse à dent prestige pour adulte -Les Dentistes DuRepos item
Brosse à dent prestige pour adulte -Les Dentistes DuRepos
100 $

Enchère de départ

Brosse à dents électrique Philips Prestige 9900 haut de gamme offerte par Les Dentistes DuRepos et associés. Valeur 500$ https://dentistesdurepos.com/
Brosse à dent pour enfant -Les Dentistes DuRepos et associés item
Brosse à dent pour enfant -Les Dentistes DuRepos et associés item
Brosse à dent pour enfant -Les Dentistes DuRepos et associés
10 $

Enchère de départ

Brosse à dents électrique Philips Sonicare for kids avec têtes de recharge offerte par Les Dentistes DuRepos et associés. Valeur 60$ https://dentistesdurepos.com/
Brosse à dent pour enfant -Les Dentistes DuRepos et associés item
Brosse à dent pour enfant -Les Dentistes DuRepos et associés item
Brosse à dent pour enfant -Les Dentistes DuRepos et associés
10 $

Enchère de départ

Brosse à dents électrique Philips Sonicare for kids avec têtes de recharge offerte par Les Dentistes DuRepos et associés. Valeur 60$ https://dentistesdurepos.com/
Panier Cadeau ( Assassin's Creed Shadows) - Ubisoft Québec item
Panier Cadeau ( Assassin's Creed Shadows) - Ubisoft Québec item
Panier Cadeau ( Assassin's Creed Shadows) - Ubisoft Québec item
Panier Cadeau ( Assassin's Creed Shadows) - Ubisoft Québec
50 $

Enchère de départ

Panier cadeau offert par le studio Ubisoft Québec Comprends: Le nouveau Assassin's Creed "Shadows (PS5) Star Wars " Outlaws" (PS5) Cartes Magic, tasse, bloc-notes, affiche "Shadows" https://quebec.ubisoft.com/fr/ Valeur de 150$
Entrée pour 6 - Musée pour enfant la Boîte aux métiers item
Entrée pour 6 - Musée pour enfant la Boîte aux métiers
20 $

Enchère de départ

Entrée pour 6 personnes pour le Musée pour enfant La boîte aux métiers (incluant 6 slushs) https://laboiteauxmetiers.ca/accueil
Entrée pour 4 - Musée pour enfant la Boîte aux métiers item
Entrée pour 4 - Musée pour enfant la Boîte aux métiers
15 $

Enchère de départ

Entrée pour 4 personnes pour le Musée pour enfant La boîte aux métier (incluant 4 slushs) https://laboiteauxmetiers.ca/accueil
Machine à café automatique Slim Caffè - Doyon Després item
Machine à café automatique Slim Caffè - Doyon Després item
Machine à café automatique Slim Caffè - Doyon Després
200 $

Enchère de départ

La Bellucci Slim Caffè est une machine à espresso automatique compacte et élégante conçue et développée en Italie. Les Slim font ressortir le meilleur de vos grains de café préférés grâce à leurs systèmes d’extraction de café innovant. Valeur 700$ Caractéristiques: Bouilloire en acier inoxydable Capacité du bac à grains : 175 g Capacité du réservoir à eau : 1,2 L Cycle de nettoyage et de rinçage Design ultra-compact et élégant Détartrage automatique Dimensions : 7" L x 15-1/2" P x 12-1/2" H Conçue et développée en Italie Extraction riche et crémeuse Facile d’utilisation Garantie de 2 ans Groupe café amovible pour un nettoyage facile Groupe café surdimensionné pour un goût plus riche Moulin intégré à meules en acier inoxydable Pré-infusion Technologie d’extraction à haute-pression de 19 Bars Température précise de l’eau pendant toute l’extraction du café https://www.doyondespres.com/fr/machine-a-cafe-automatique-slim-caffe.html
Certificat cadeau - Café Vieux-Cap-Rouge item
Certificat cadeau - Café Vieux-Cap-Rouge
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 150$ offerte par le Café Vieux-Cap-Rouge https://www.cafevieuxcaprouge.com 1487 rue Provancher, Québec

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!