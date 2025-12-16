Organisé par

Fondation du Cégep Beauce Appalaches

À propos de cet événement

Encan silencieux de Fondation du Cégep Beauce Appalaches

Lieu de prise en charge

300 118e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 3E3, Canada

Réconfort item
Réconfort
440 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

16 X 22


Seul au monde item
Seul au monde
350 $

Enchère de départ

TECHNIQUE MIXTE SUR TOILE

PEINTURE

15 X 23


Racines Vitales item
Racines Vitales
400 $

Enchère de départ

TECHNIQUE MIXTE SUR BOIS

PEINTURE

15 X 23

Pont illuminé item
Pont illuminé
270 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

12 X 16

Liaison en arbre et veines item
Liaison en arbre et veines
400 $

Enchère de départ

INFOGRAPHIE
ALUPANEL

10 X 26


Nocturne item
Nocturne
320 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

12 x 16


Impression, Pétrole coulant item
Impression, Pétrole coulant
550 $

Enchère de départ

PEINTURE SUR TOILE ENCADRÉE

HUILE SUR TOILE MAROUFLÉE

29 X 33

Frontière item
Frontière
440 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

20 x 20


Éphémérité item
Éphémérité
650 $

Enchère de départ

TECHNIQUES MIXTES

PAPIER CARIBOU

22 X 28

Chirurgie Ratée item
Chirurgie Ratée
550 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR PANNEAU

PEINTURE

29 x 32


Derrière le Chaos item
Derrière le Chaos
350 $

Enchère de départ

TECHNIQUE MIXTE SUR TOILE

PIENTURE

15 x 23


Confort Bleuté item
Confort Bleuté
400 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

16 x 22


Détournement item
Détournement
440 $

Enchère de départ

HUILE SUR TOILE

PEINTURE

18 x 26


Fébrile item
Fébrile
350 $

Enchère de départ

TOILE SUR CHÂSSIS

PEINTURE À L'ACRYLIQUE

14 x 20


Cerveau item
Cerveau
620 $

Enchère de départ

PAPIER STONEHEDGE

DESSIN

15 x 22,5


Éclat de Lys item
Éclat de Lys
550 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR TOILE ENCADRÉE

PEINTURE

50 X 44,5


1929 item
1929
440 $

Enchère de départ

PEINTURE ACRYLIQUE ET COLLAGE SUR MASONITE

PLEXIGLASS ET MDF

33 x 45

2025

FRAGMENT 2 item
FRAGMENT 2
750 $

Enchère de départ

TOILE DE L'ARTISTE ALEXANNE DUNN

HUILE SUR TOILE

12 X 16

2019


