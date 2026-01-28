Organisé par

Fondation du Cégep Beauce Appalaches

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Fondation du Cégep Beauce Appalaches (copie)

Lieu de prise en charge

300 118e Rue, Saint-Georges, QC G5Y 3E3, Canada

Réconfort item
Réconfort
1 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

16 X 22


Seul au monde item
Seul au monde
1 $

Enchère de départ

TECHNIQUE MIXTE SUR TOILE

PEINTURE

15 X 23


Racines Vitales item
Racines Vitales
1 $

Enchère de départ

TECHNIQUE MIXTE SUR BOIS

PEINTURE

15 X 23

Pont illuminé item
Pont illuminé
1 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

12 X 16

Liaison en arbre et veines item
Liaison en arbre et veines
1 $

Enchère de départ

INFOGRAPHIE
ALUPANEL

10 X 26


Nocturne item
Nocturne
1 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

12 x 16


Impression, Pétrole coulant item
Impression, Pétrole coulant
1 $

Enchère de départ

PEINTURE SUR TOILE ENCADRÉE

HUILE SUR TOILE MAROUFLÉE

29 X 33

Frontière item
Frontière
1 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

20 x 20


Éphémérité item
Éphémérité
1 $

Enchère de départ

TECHNIQUES MIXTES

PAPIER CARIBOU

22 X 28

Chirurgie Ratée item
Chirurgie Ratée
1 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR PANNEAU

PEINTURE

29 x 32


Derrière le Chaos item
Derrière le Chaos
1 $

Enchère de départ

TECHNIQUE MIXTE SUR TOILE

PIENTURE

15 x 23


Confort Bleuté item
Confort Bleuté
1 $

Enchère de départ

ACRYLIQUE SUR BOIS

PEINTURE

16 x 22


Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!