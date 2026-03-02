Encan silencieux de Fondation du Centre jeunesse de Laval

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À propos de cet événement
Enchère de départ
BBQ Napoléon Canadian Tire 85-0270
Description :
Valeur réelle 1350,00 $
Enchère de départ
Four à pizza Paderno, Canadian Tire 085-0001-6
Description :
Valeur réelle : 400$
Enchère de départ
ENO Plancha en fonte, 3 feux au gaz. Garantie du fabricant de 12 mois à domicile. Assemblage requis par le client.
Valeur réelle : 1400$
Enchère de départ
Sac à dos Sydney et l'étui à crayons Thomas
Description :
Valeur réelle : 83,90 $
Enchère de départ
Le Plongeon
Artiste : Charles Richard
Format 48" x 48"
Medium : Acrylic on canvas
Valeur réelle : 3200 $
Année : 2024
Valeur réelle: 3200$
Enchère de départ
Lunette de soleil Tom Ford fabriquée en Italie, monture élégante et épurée aux lignes arrondies, avec des branches sculptées ornées du logo T emblématique. Réalisée en acétate brillant, elle allie style et raffinement tout en offrant une protection UV 100%.
Valeur réelle: 485$
Enchère de départ
Lunettes de soleil Yves Saint-Laurent à la silhouette oeil de chat, en acétate. Ce modèle iconique se distingue par sa charnière ornée du monogramme YSL de taille moyenne, signature de la maison. Dotées de verres en nylon, elles allies style affirmé et protection au quotidien.
Valeur réelle: 715$
Enchère de départ
Consultation avec injection de 65 unités de botox pour esthétique du visage et/ou atténuation des rides, douleurs à la mâchoire et/ou migraines.
Valeur réelle: 750$
Enchère de départ
Une nuitée dans une chambre Fairmont pour 2 adultes, incluant le petit-déjeuner, dans l'un des complexes suivants:
Fairmont Tremblant, Fairmont le Château Montebello.
Valeur réelle: 500$
Enchère de départ
Ateliers scientifiques, 2 nuitées d'hébergement en module spatiale, essai de 4 simulateurs d'entraînement, mission virtuelle interactive, mission spatiale et repas et collations pour la durée du séjour.
Valeur réelle: 300$
Enchère de départ
2 billets de spectacle le 5 septembre, 2026 à 20h00 à la salle André-Mathieu à Laval dans le zone bar. Avec une nuit pour 2 peronnes à l'hôtel Residence Inn Laval par Marriott. La nuit peut être utilisée le soir du spectacle où à un autre moment avant mars 2027.
Valeur réelle: 560$
Enchère de départ
Le Volte dell'Ornellaia 2016 est un vin rouge toscan prestigieux, souvent qualifié de "super toscan" accessible, qui allie avec brio la souplesse du Merlot, la structure du Cabernet Sauvignon et la vivacité du Sangiovese. Issu d'un millésime exceptionnel, ce vin se distingue par sa structure élégante, ses tanins polis et ses arômes intenses de fruits rouges et noirs, offrant un superbe rapport qualité/prix.
Valeur réelle: 750$
Enchère de départ
Le Château Talbot 2010 est un Quatrième Cru Classé de Saint-Julien (Bordeaux) exceptionnel et puissant, issu d'un millésime légendaire. Ce vin rouge offre une grande richesse aromatique de fruits noirs mûrs (mûres, cassis), d'épices douces et de notes toastées. En bouche, il est dense, charnu, avec des tanins solides mais raffinés, offrant un beau potentiel de garde.
Valeur réelle: 180$
Enchère de départ
Le Flor de Pingus 2015 est un vin rouge d'exception de la Ribera del Duero (Espagne), produit par Peter Sisseck. Issu de vieilles vignes de Tinto Fino (Tempranillo), ce millésime se distingue par une robe profonde, un bouquet intense de fruits noirs, des notes boisées et une grande élégance avec des tanins structurés.
Valeur réelle: 154$
Enchère de départ
Le Serre Nuove dell'Ornellaia 2011 est un Bolgheri Rosso DOC de Toscane, second vin du prestigieux domaine, offrant une expression concentrée, complexe et fine du millésime. Ce rouge, principalement composé de Merlot et Cabernet Sauvignon, dévoile des arômes de fruits noirs avec des tanins doux et une finale persistante.
Valeur réelle: 125$
Enchère de départ
Le Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2013 de Tenuta Cucco est un vin rouge italien du Piémont (DOCG), 100% Nebbiolo. Il se caractérise par une couleur rubis intense, des arômes de fruits rouges, de violette, de cuir et d'épices. Élevé 24 mois en fût, il offre des tanins structurés typiques de Serralunga, avec une belle longueur.
Valeur réelle: 91$
Enchère de départ
La montre pour homme est dotée d'un boîtier en acier inoxydable aux surfaces polies et mates, réalisé dans les coloris argenté et bleu. Un verre saphir bombé et traité antireflet des deux côtés permet de visualiser le cadran argenté qui se distingue par des tailles et des estampages différents. La discrète finition « Clous de Paris » au centre du cadran produit un effet très raffiné et est complétée par l'étoile Mercedes historique positionnée à la hauteur du repère des 12 heures. Les aiguilles bleuies à chaud sont revêtues de peinture luminescente Super-LumiNova® si bien que l'heure peut être lue aisément même dans l'obscurité. Outre le dateur disposé au niveau du repère de 3 heures, le cadran est également doté d'un petit cadran pour les secondes, près de la position 6 heures. Pour que cette montre pour hommes de facture élégante et classique reste bien en place sur le poignet, elle est munie d'un bracelet en cuir de vachette avec fermoir à broche.
- Couleur : argent/bleu
- Matériau : acier inoxydable/cuir de veau
- Diamètre : environ 40,5 mm
- Résiste à l'eau jusqu'à 5 ATM
- Mouvement à quartz Ronda 1019 avec cadran secondaire satellite
- Fabriquée en Suisse
Valeur réelle: 450$
Enchère de départ
La montre présente un boîtier de forme carrée en acier inoxydable et un cadran blanc avec une goulotte bien visible au centre. Dans cette cannelure se trouvent des chiffres et des index estampés de couleur argentée pour une meilleure lisibilité. Et même dans l’obscurité, il est possible de lire l’heure, les aiguilles argentées étant dotées de la matière luminescente Super-LumiNova®. La sublime étoile Mercedes placée à 12 h, complète l’aspect de cette montre moderne. La montre, équipée d’un mouvement à quartz Ronda 1063 avec affichage des heures, des minutes et des secondes, est étanche jusqu’à 5 ATM et offre un confort de port agréable grâce à son bracelet en cuir de veau anthracite avec boucle ardillon.
Valeur réelle: 350$
Enchère de départ
Animée par Marc-André Nantais, Chevalier de Bourgogne, Commandeur de Bordeaux, Jurade de Saint-Émilion, Chevalier de la Truffe et des Vins d’Alba
Voici bien plus qu’une dégustation. C’est une soirée immersive, vivante et profondément humaine autour du vin — pensée comme un moment rare de partage, de transmission et de plaisir.
Le gagnant de cet encan s’offrira une expérience privée pour 6 à 7 invités, où Marc-André aura le plaisir de vous guider personnellement à travers une sélection de vins issus de sa cave — plus de 3 000 bouteilles couvrant les grandes régions du monde. Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Italie, Californie… ou trésors plus confidentiels : la soirée se construit entièrement selon vos envies. Chaque dégustation est unique.
Au fil des verres, je vous propose un véritable voyage — histoires de producteurs, nuances de terroirs, lecture des millésimes — dans un format accessible, vivant et sans prétention, mais toujours riche pour les passionnés.
La soirée se déroule dans le lieu de votre choix : à mon domicile où à votre domicile. L’objectif est simple : créer une ambiance chaleureuse, élégante et naturelle, où le vin devient un vecteur de connexion.
C’est pour Maerc-André un privilège de contribuer à cette cause — une fondation qui agit concrètement, qui rassemble, et qui crée un impact réel au cœur de notre communauté.
Valeur réelle : 1 500 $
Enchère de départ
2 billets pour le match opposant le CF Montréal au New England Revolution le samedi 1er août à 19h30. Dans la section 106, l'allée DD sièges 14 et 16.
Valeur réelle: 260$
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