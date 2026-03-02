Encan silencieux de Fondation du Centre jeunesse de Laval

Animée par Marc-André Nantais, Chevalier de Bourgogne, Commandeur de Bordeaux, Jurade de Saint-Émilion, Chevalier de la Truffe et des Vins d’Alba

Voici bien plus qu’une dégustation. C’est une soirée immersive, vivante et profondément humaine autour du vin — pensée comme un moment rare de partage, de transmission et de plaisir.

Le gagnant de cet encan s’offrira une expérience privée pour 6 à 7 invités, où Marc-André aura le plaisir de vous guider personnellement à travers une sélection de vins issus de sa cave — plus de 3 000 bouteilles couvrant les grandes régions du monde. Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Italie, Californie… ou trésors plus confidentiels : la soirée se construit entièrement selon vos envies. Chaque dégustation est unique.

Au fil des verres, je vous propose un véritable voyage — histoires de producteurs, nuances de terroirs, lecture des millésimes — dans un format accessible, vivant et sans prétention, mais toujours riche pour les passionnés.

La soirée se déroule dans le lieu de votre choix : à mon domicile où à votre domicile. L’objectif est simple : créer une ambiance chaleureuse, élégante et naturelle, où le vin devient un vecteur de connexion.

C’est pour Maerc-André un privilège de contribuer à cette cause — une fondation qui agit concrètement, qui rassemble, et qui crée un impact réel au cœur de notre communauté.

Valeur réelle : 1 500 $







