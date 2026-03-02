Fondation du Centre jeunesse de Laval

Organisé par

Fondation du Centre jeunesse de Laval

À propos de cet événement

Encan silencieux de Fondation du Centre jeunesse de Laval

Lieu de prise en charge

1717 Boul. le Corbusier, Laval, QC H7S 2K7, Canada

BBQ Napoléon item
BBQ Napoléon
675 $

Enchère de départ

BBQ Napoléon Canadian Tire 85-0270

Description :

Valeur réelle 1350,00 $

Four à pizza Paderno item
Four à pizza Paderno
200 $

Enchère de départ

Four à pizza Paderno, Canadian Tire 085-0001-6

Description :

Valeur réelle : 400$

Plancha ENO - Tanguay item
Plancha ENO - Tanguay
700 $

Enchère de départ

ENO Plancha en fonte, 3 feux au gaz. Garantie du fabricant de 12 mois à domicile. Assemblage requis par le client.

Valeur réelle : 1400$

Sac à dos Sydney et l'étui à crayons Thomas - Lambert item
Sac à dos Sydney et l'étui à crayons Thomas - Lambert item
Sac à dos Sydney et l'étui à crayons Thomas - Lambert
45 $

Enchère de départ

Sac à dos Sydney et l'étui à crayons Thomas

Description :

Valeur réelle : 83,90 $

Toile Le Plongeon de l'artiste Charlo item
Toile Le Plongeon de l'artiste Charlo
1 600 $

Enchère de départ

Le Plongeon

Artiste : Charles Richard

Format 48" x 48"

Medium : Acrylic on canvas

Valeur réelle : 3200 $

Année : 2024

Valeur réelle: 3200$

Lunettes de soleil Tom Ford item
Lunettes de soleil Tom Ford
245 $

Enchère de départ

Lunette de soleil Tom Ford fabriquée en Italie, monture élégante et épurée aux lignes arrondies, avec des branches sculptées ornées du logo T emblématique. Réalisée en acétate brillant, elle allie style et raffinement tout en offrant une protection UV 100%.

Valeur réelle: 485$

Lunettes de soleil Yves Saint-Laurent item
Lunettes de soleil Yves Saint-Laurent
360 $

Enchère de départ

Lunettes de soleil Yves Saint-Laurent à la silhouette oeil de chat, en acétate. Ce modèle iconique se distingue par sa charnière ornée du monogramme YSL de taille moyenne, signature de la maison. Dotées de verres en nylon, elles allies style affirmé et protection au quotidien.

Valeur réelle: 715$

Consultation + 65 unités de botox par Espace Dentaire MD item
Consultation + 65 unités de botox par Espace Dentaire MD
375 $

Enchère de départ

Consultation avec injection de 65 unités de botox pour esthétique du visage et/ou atténuation des rides, douleurs à la mâchoire et/ou migraines.

Valeur réelle: 750$

Certificat cadeau du Fairmont pour escapade pour 2 adultes item
Certificat cadeau du Fairmont pour escapade pour 2 adultes
250 $

Enchère de départ

Une nuitée dans une chambre Fairmont pour 2 adultes, incluant le petit-déjeuner, dans l'un des complexes suivants:

Fairmont Tremblant, Fairmont le Château Montebello.

Valeur réelle: 500$

Camp Atlantis de 3 jours au Cosmodôme item
Camp Atlantis de 3 jours au Cosmodôme
150 $

Enchère de départ

Ateliers scientifiques, 2 nuitées d'hébergement en module spatiale, essai de 4 simulateurs d'entraînement, mission virtuelle interactive, mission spatiale et repas et collations pour la durée du séjour.

Valeur réelle: 300$

2 billets pour Véronique Dicaire + une nuit au Residence INN item
2 billets pour Véronique Dicaire + une nuit au Residence INN
280 $

Enchère de départ

2 billets de spectacle le 5 septembre, 2026 à 20h00 à la salle André-Mathieu à Laval dans le zone bar. Avec une nuit pour 2 peronnes à l'hôtel Residence Inn Laval par Marriott. La nuit peut être utilisée le soir du spectacle où à un autre moment avant mars 2027.

Valeur réelle: 560$

Le Volte Dell' Ornellaia 2016, 6000 ml item
Le Volte Dell' Ornellaia 2016, 6000 ml
375 $

Enchère de départ

Le Volte dell'Ornellaia 2016 est un vin rouge toscan prestigieux, souvent qualifié de "super toscan" accessible, qui allie avec brio la souplesse du Merlot, la structure du Cabernet Sauvignon et la vivacité du Sangiovese. Issu d'un millésime exceptionnel, ce vin se distingue par sa structure élégante, ses tanins polis et ses arômes intenses de fruits rouges et noirs, offrant un superbe rapport qualité/prix.

Valeur réelle: 750$

Château Talbot, Saint-Julien 2010 item
Château Talbot, Saint-Julien 2010
90 $

Enchère de départ

Le Château Talbot 2010 est un Quatrième Cru Classé de Saint-Julien (Bordeaux) exceptionnel et puissant, issu d'un millésime légendaire. Ce vin rouge offre une grande richesse aromatique de fruits noirs mûrs (mûres, cassis), d'épices douces et de notes toastées. En bouche, il est dense, charnu, avec des tanins solides mais raffinés, offrant un beau potentiel de garde.

Valeur réelle: 180$

Flor de Pingus, Dominio de Pingus 2015 item
Flor de Pingus, Dominio de Pingus 2015
77 $

Enchère de départ

Le Flor de Pingus 2015 est un vin rouge d'exception de la Ribera del Duero (Espagne), produit par Peter Sisseck. Issu de vieilles vignes de Tinto Fino (Tempranillo), ce millésime se distingue par une robe profonde, un bouquet intense de fruits noirs, des notes boisées et une grande élégance avec des tanins structurés. 

Valeur réelle: 154$

Le Serre Nuove Tenuta, dell'Orneillaia 2011 item
Le Serre Nuove Tenuta, dell'Orneillaia 2011
65 $

Enchère de départ

Le Serre Nuove dell'Ornellaia 2011 est un Bolgheri Rosso DOC de Toscane, second vin du prestigieux domaine, offrant une expression concentrée, complexe et fine du millésime. Ce rouge, principalement composé de Merlot et Cabernet Sauvignon, dévoile des arômes de fruits noirs avec des tanins doux et une finale persistante.

Valeur réelle: 125$

Barolo del Comune di Serralunga d'Alba, Tenuta Cucco 2013 item
Barolo del Comune di Serralunga d'Alba, Tenuta Cucco 2013
45 $

Enchère de départ

Le Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2013 de Tenuta Cucco est un vin rouge italien du Piémont (DOCG), 100% Nebbiolo. Il se caractérise par une couleur rubis intense, des arômes de fruits rouges, de violette, de cuir et d'épices. Élevé 24 mois en fût, il offre des tanins structurés typiques de Serralunga, avec une belle longueur.

Valeur réelle: 91$

Montre Mercedes Benz pour Homme item
Montre Mercedes Benz pour Homme
225 $

Enchère de départ

La montre pour homme est dotée d'un boîtier en acier inoxydable aux surfaces polies et mates, réalisé dans les coloris argenté et bleu. Un verre saphir bombé et traité antireflet des deux côtés permet de visualiser le cadran argenté qui se distingue par des tailles et des estampages différents. La discrète finition « Clous de Paris » au centre du cadran produit un effet très raffiné et est complétée par l'étoile Mercedes historique positionnée à la hauteur du repère des 12 heures. Les aiguilles bleuies à chaud sont revêtues de peinture luminescente Super-LumiNova® si bien que l'heure peut être lue aisément même dans l'obscurité. Outre le dateur disposé au niveau du repère de 3 heures, le cadran est également doté d'un petit cadran pour les secondes, près de la position 6 heures. Pour que cette montre pour hommes de facture élégante et classique reste bien en place sur le poignet, elle est munie d'un bracelet en cuir de vachette avec fermoir à broche.

- Couleur : argent/bleu
- Matériau : acier inoxydable/cuir de veau
- Diamètre : environ 40,5 mm
- Résiste à l'eau jusqu'à 5 ATM
- Mouvement à quartz Ronda 1019 avec cadran secondaire satellite
- Fabriquée en Suisse

Valeur réelle: 450$

Montre pour femme Mercedes Benz item
Montre pour femme Mercedes Benz
175 $

Enchère de départ

La montre présente un boîtier de forme carrée en acier inoxydable et un cadran blanc avec une goulotte bien visible au centre. Dans cette cannelure se trouvent des chiffres et des index estampés de couleur argentée pour une meilleure lisibilité. Et même dans l’obscurité, il est possible de lire l’heure, les aiguilles argentées étant dotées de la matière luminescente Super-LumiNova®. La sublime étoile Mercedes placée à 12 h, complète l’aspect de cette montre moderne. La montre, équipée d’un mouvement à quartz Ronda 1063 avec affichage des heures, des minutes et des secondes, est étanche jusqu’à 5 ATM et offre un confort de port agréable grâce à son bracelet en cuir de veau anthracite avec boucle ardillon.

Valeur réelle: 350$

Une soirée vin inoubliable – Dégustation privée d'exception item
Une soirée vin inoubliable – Dégustation privée d'exception
750 $

Enchère de départ

Animée par Marc-André Nantais, Chevalier de Bourgogne, Commandeur de Bordeaux, Jurade de Saint-Émilion, Chevalier de la Truffe et des Vins d’Alba

Voici bien plus qu’une dégustation. C’est une soirée immersive, vivante et profondément humaine autour du vin — pensée comme un moment rare de partage, de transmission et de plaisir.

Le gagnant de cet encan s’offrira une expérience privée pour 6 à 7 invités, où Marc-André aura le plaisir de vous guider personnellement à travers une sélection de vins issus de sa cave — plus de 3 000 bouteilles couvrant les grandes régions du monde. Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Italie, Californie… ou trésors plus confidentiels : la soirée se construit entièrement selon vos envies. Chaque dégustation est unique.

Au fil des verres, je vous propose un véritable voyage — histoires de producteurs, nuances de terroirs, lecture des millésimes — dans un format accessible, vivant et sans prétention, mais toujours riche pour les passionnés.

 

La soirée se déroule dans le lieu de votre choix : à mon domicile où à votre domicile. L’objectif est simple : créer une ambiance chaleureuse, élégante et naturelle, où le vin devient un vecteur de connexion.

C’est pour Maerc-André un privilège de contribuer à cette cause — une fondation qui agit concrètement, qui rassemble, et qui crée un impact réel au cœur de notre communauté.

Valeur réelle : 1 500 $



 

2 billets pour le CF Montréal samedi 1er août à 19h30 item
2 billets pour le CF Montréal samedi 1er août à 19h30
130 $

Enchère de départ

2 billets pour le match opposant le CF Montréal au New England Revolution le samedi 1er août à 19h30. Dans la section 106, l'allée DD sièges 14 et 16.

Valeur réelle: 260$

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