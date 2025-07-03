Encan silencieux 2025 – La Fondation du Collège Beaubois

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Clara Baillargeon, Stella Phung, Raphaëlle Anne-Marie Rantoandro, Léonie Riendeau, Clara Shenouda et Alyssa Wang ont uni leurs talents pour concevoir un tableau collectif, reflet d’une démarche artistique et humaine. Ensemble, elles ont exploré la peinture pour exprimer une vision commune, tout en laissant transparaître leur style individuel.
Enchère de départ
Irene Chen, Siena Colizza, Clara Kabak, Ariane Rusnac, Léa Rose Tremblay et Emma Turcu ont uni leurs talents pour concevoir un tableau collectif, reflet d’une démarche à la fois artistique et humaine. Ensemble, elles ont exploré la peinture afin d’exprimer une vision commune, tout en laissant transparaître leur style individuel.
Enchère de départ
Sofia Doulas, Clara Kade, Beya Kefi, Théa Moussa, Kendia Anne Théodore et Réa Wardeh ont uni leurs talents pour créer un tableau collectif, fruit d’une démarche à la fois artistique et humaine. Ensemble, elles ont exploré diverses techniques picturales afin d’exprimer une vision commune tout en valorisant leur style individuel.
Enchère de départ
Anaïs Alessandria, Anna Marie Atanasov, Silvana Chalen Polifroni, Ayala Klein, Letitia Mia Monaghan et Frédérique Vachon ont uni leurs talents pour réaliser un tableau collectif, reflet d’une démarche à la fois artistique et humaine. À travers cette création, elles ont exploré la peinture pour exprimer une vision partagée, tout en mettant en lumière les styles personnels de chacune.
Enchère de départ
Elya Cabbabé, Julie-Anne Dor, Julia Georgi, Mélissandre Ménard, Amelia Sabbagh et Stella Utchitel ont uni leurs talents pour créer un tableau collectif alliant expression individuelle et démarche artistique commune. Cette expérience illustre une véritable co-création, où chacun·e a apporté sa touche personnelle tout en participant à un ensemble visuellement harmonieux.
Enchère de départ
Ariane Lamarre, Léa Li, Liya Qian, Gabriela Sader, Carmen Tang et Malik Violleau ont mis en commun leurs talents pour réaliser une œuvre picturale qui allie expression individuelle et vision partagée. Chaque participant y apporte sa touche personnelle, dans une démarche artistique collective marquée par l’écoute, le dialogue et la créativité.
Enchère de départ
Nathan Rousseau, Noah Corriveau, Zackary Mestroni, Vivian Chen et Charles-Philippe Desjardins ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective qui mêle expression individuelle et vision commune. Ensemble, ils ont exploré diverses techniques artistiques afin de donner vie à une création riche de créativité, de dialogue et d’harmonie.
Enchère de départ
Anne-Simone Théorêt, Angelle Saraj-Hagopian, Zayanne Beauregard et Katherine Tasan ont rassemblé leurs talents uniques pour façonner une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Leur collaboration artistique mêle perspectives personnelles et une vision partagée, créant ainsi une synergie qui transcende les individualités. Ensemble, elles ont exploré diverses techniques et médiums pour donner naissance à une création vibrante, empreinte de dialogue, d’émotion et d’harmonie.
Enchère de départ
Émile Senécal, Sonia Gorbov, Emitis Seyedeh Mohammadi, Zack You, Mya L'Héreault et Léa Caplette ont uni leurs talents singuliers pour donner vie à une œuvre collective riche et inspirante. Leur travail commun conjugue expressions individuelles et une vision commune, forgeant un échange créatif où chaque contribution trouve son écho. À travers l’exploration de multiples techniques et médiums, ils ont su créer une composition artistique vibrante, animée par le dialogue, l’émotion et une profonde harmonie.
Enchère de départ
Evelyn Pan, Xiao Yi Lan et Sydnee You ont uni leurs talents singuliers pour concevoir une œuvre collective où chaque voix résonne avec authenticité. Leur collaboration artistique allie perspectives personnelles et vision commune, générant une synergie puissante qui dépasse les individualités. Ensemble, elles ont exploré un éventail de techniques et de médiums, donnant vie à une création vibrante, riche en dialogue, en émotions et en harmonie.
Enchère de départ
Rosa La Barbera, Émilie Jabbour, Mia Lafleur, Évelyne Bier, Julia De Luca et Megan Lopes Toroyan ont uni leurs talents divers pour créer une œuvre collective où chaque expression trouve son écho. Leur collaboration artistique conjugue visions personnelles et objectifs communs, donnant naissance à une synergie qui dépasse les singularités. Ensemble, elles ont exploré diverses techniques et approches, façonnant une création dynamique, pleine de dialogue, d’émotion et d’harmonie.
Enchère de départ
Tommy Harrison, Alejandro Fino, Chris Sabongui, Olivier Mydlarski, Veronika Uleva Tenchev et Alexandra Messerkhani ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Ensemble, ils ont exploré diverses techniques pour donner vie à une création riche en émotion et en harmonie.
Enchère de départ
Alexandre Parent-Lamoureux, Nhat Tan Nguyen, Ethan Jiang et George Soltuz ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Ensemble, ils ont exploré diverses techniques pour donner vie à une création riche en émotion et en harmonie.
Enchère de départ
Iseult Arcand, Kinda Attalla, Émilie Dubé, Sara Hammodan, Lucile Rigaudier et Florence Rousseau ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Ensemble, elles ont exploré diverses techniques pour donner vie à une création riche en émotion et en harmonie.
Enchère de départ
Nicole Basbous, Maya Ben Othman, Mila Karadjian, Elsa Ayda Kayzak, Eva Josette Kayzak et Lym Makalian ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Ensemble, elles ont exploré diverses techniques pour donner vie à une création riche en émotion et en harmonie.
Enchère de départ
Adryan Buha, Antoine Cardin-Glidden, Eva De Palma, Damien Deslauriers, Tovmas Ravary et Dayarana Torres Garcia ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Ensemble, ils ont exploré diverses techniques pour donner vie à une création riche en émotion et en harmonie.
Enchère de départ
Michelle Volinski, Lilia Lapteva, Ana Marza, Sabrine Gagnon, Tamara Vintila, Diana Mihai et Nelly Jin ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Ensemble, elles ont exploré diverses techniques pour donner vie à une création riche en émotion et en harmonie.
Enchère de départ
Alicia Mansourati, Yuxin Mao, Yara Moussa, Élodie Poskin et Nathalie Sharkawy ont uni leurs talents pour créer une œuvre collective où chaque voix trouve sa place. Ensemble, elles ont exploré diverses techniques pour donner vie à une création riche en émotion et en harmonie.
Enchère de départ
Élisabeth Chaperon, Veronica Gorbov, Zoé Gurulian, Florence Martel et Élizabeth Ross ont mis en commun leurs idées et leur sensibilité artistique pour créer une œuvre collective à la fois cohérente et expressive. En explorant différentes techniques et approches, elles ont su marier leurs perspectives uniques afin de donner naissance à une création empreinte de dialogue, d’harmonie et de créativité.
Enchère de départ
Ébénisterie Bois Design crée des meubles sur mesure, uniques et adaptés à leur style, leur budget et leurs ambitions. Ils aménagent également les espaces afin d’optimiser à la fois leur efficacité et leur esthétique.
Ils proposent un service complet clé en main, incluant le design 3D/VR, la fabrication et l’installation professionnelle.
Le lot comprend :
Design, plans techniques et visualisation 3D :
Pour en savoir plus : https://www.boisdesign.ca/
Valeur marchande : 1 700 $
Enchère de départ
Ébénisterie Bois Design crée des meubles sur mesure, uniques et adaptés à leur style, leur budget et leurs ambitions. Ils aménagent également les espaces afin d’optimiser à la fois leur efficacité et leur esthétique.
Ils proposent un service complet clé en main, incluant le design 3D/VR, la fabrication et l’installation professionnelle.
Le lot comprend :
Pour en savoir plus : https://www.boisdesign.ca/
Valeur marchande : 3 300 $
Enchère de départ
Découvrez la magie d’un repas raffiné dans un restaurant de fine cuisine française, situé dans une charmante maison du 19e siècle au décor élégant d’époque, agrémentée d’une belle terrasse.
Ce lieu unique de l’Ouest-de-l’Île de Montréal propose une cuisine du marché inspirée de la haute gastronomie française. Chaque plat célèbre les saveurs fraîches et de saison, élaboré avec passion par cette entreprise familiale reconnue pour son accueil chaleureux et son service impeccable.
Offrez-vous une expérience culinaire exceptionnelle, alliant authenticité, originalité et convivialité, idéale pour un moment mémorable à deux.
Pour en savoir plus : https://lamaisonverte.ca/
Valeur marchande : 225 $
Enchère de départ
Forfait famille (4 billets) — Course Extrême à 45 Degrés Nord
Course Extrême, c’est un site entièrement dédié à l’aventure physique, avec des parcours de 1, 3, 5 et 8 km, jalonnés de plus de 50 obstacles permanents, conçus pour vous faire repousser vos limites.
Inspirés de l’entraînement militaire, leurs obstacles mettent à l’épreuve l’équilibre, la force, l’endurance et la détermination. Que vous soyez un athlète en quête d’adrénaline ou simplement à la recherche d’un défi personnel, ils offrent une expérience sur mesure, adaptée à tous les niveaux.
Préparez-vous à relever un défi unique en famille avec ce forfait pour la Course Extrême à 45 Degrés Nord ! Une activité sportive, amusante et stimulante qui plaira autant aux petits qu’aux grands.
Le site propose un parcours à obstacles permanent, avec plus de 50 défis inspirés de l’entraînement militaire, répartis sur des distances de 1 km, 3 km, 5 km ou 8 km. Testez votre équilibre, votre force, votre agilité et votre endurance dans une ambiance électrisante, en pleine nature.
Ce forfait pour 4 personnes inclut :
Pour en savoir plus : https://www.course-extreme.com/
Que vous soyez débutants ou sportifs aguerris, cette activité est parfaite pour tisser des liens familiaux tout en sortant de votre zone de confort!
Valeur marchande : 400 $
Enchère de départ
Plongez dans l’univers fascinant du vin en compagnie de Jessica Harnois, sommelière renommée, conférencière et entrepreneure. Reconnue à la fois au Québec et sur la scène internationale, Jessica est une figure influente du monde vinicole, alliant expertise, passion et accessibilité.
Détails du lot :
Un abonnement annuel au Club de vins Jessica Harnois, incluant l’accès complet aux cours de niveau 1, parfait pour découvrir les bases de la dégustation et développer votre palais à la manière d’une véritable sommelière.
Une expérience unique pour les amateurs de vin, les curieux et tous ceux qui souhaitent enrichir leurs connaissances dans une ambiance conviviale et éducative.
Pour en savoir plus : https://www.jessicaharnois.com/
Valeur marchande : 200 $
Enchère de départ
Connue pour avoir fait danser le Québec derrière les platines, DJ Abeille nous invite aujourd’hui à un tout autre type de voyage : SomaVie, une méthode d'entraînement unique qu’elle a créée pour reconnecter le corps, le cœur et l’esprit.
À travers un mélange vibrant de musique, de danse libre, de mouvements somatiques et de respiration consciente, SomaVie propose bien plus qu’un simple entraînement. C’est une pratique revitalisante, un espace de liberté, de bien-être et de reconnexion profonde.
Ce que tu vas vivre :
Un cadeau pour ton corps et ton esprit. Une expérience transformatrice, pleine de musique, de liberté… et d’amour pour soi.
Lot : Abonnement de 3 mois à des sessions SomaVie avec DJ Abeille Gélinas
Pour en savoir plus : https://somavie.ca/
Valeur marchande : 333 $
Enchère de départ
L’École de musique du Collège Beaubois propose des cours privés pour tous les âges et niveaux, encadrés par une équipe d’enseignants spécialisés et passionnés. Les élèves y découvrent la joie d’apprendre un instrument, de s’exprimer par la musique et de se dépasser, notamment lors d’un spectacle de fin d’année mettant en lumière leur progression.
Offrez une belle incursion dans l’univers de la musique grâce à ce forfait comprenant :
Une belle opportunité d’explorer le monde musical!
Pour en savoir plus : https://collegebeaubois.qc.ca/vie-etudiante/musique/
Valeur marchande : 150 $
Enchère de départ
Vivez une expérience dynamique et pleine d’énergie avec une session d’une heure de Zumba, exclusivement réservée pour vous et 20 de vos amis dans une salle du Collège Beaubois!
La Zumba est une méthode d’entraînement cardio-fun et accessible à tous, qui combine des mouvements de danse latine et internationale sur des rythmes entraînants. C’est une façon ludique de brûler des calories, améliorer votre coordination et booster votre moral dans une ambiance conviviale et motivante.
Profitez de cette occasion unique pour vous dépenser, vous amuser et partager un moment inoubliable avec vos proches, guidés par Joseph, instructeur passionné et énergique.
Valeur marchande : 200 $
Enchère de départ
Un goût d’Italie au cœur de Villeray – Panier gourmand Baristello & Co
Né de la passion et de la tradition familiale italienne, Baristello & Co vous invite à découvrir l’authenticité du café et des saveurs italiennes dans un esprit chaleureux et convivial. Plus qu’une simple dégustation, c’est une expérience où chaque tasse et chaque bouchée vous rapprochent d’une véritable ambiance familiale italienne.
Ce panier gourmand rassemble une sélection de produits alimentaires importés d’Italie, soigneusement choisis pour leur qualité supérieure :
Offrez-vous un voyage gustatif et laissez-vous transporter par l’influence unique de l’Italie dans votre assiette!
Pour en savoir plus : https://www.baristello.com/
Valeur marchande : 150 $
Enchère de départ
Vivez une expérience unique en partageant un dîner privilégié avec M. Éric Rivard, directeur général du Collège Beaubois.
Une occasion rare d’échanger dans une ambiance conviviale et enrichissante, tout en savourant un repas délicieux.
Réservation requise
Valeur marchande : 300 $
Enchère de départ
Forfait Fête d’enfants – Location de salle au Collège Beaubois
Organisez une fête inoubliable pour votre enfant au Collège Beaubois avec ce forfait comprenant :
Un espace idéal pour célébrer, jouer et partager des moments précieux en toute sécurité.
Réservation requise.
Valeur marchande : 450 $
Enchère de départ
Plongez dans une expérience intuitive unique avec Joseph, alias THE W/EYES ONE, clairvoyant depuis maintenant 5 ans. Grâce à une approche sensible et bienveillante, Joseph vous guide à travers vos énergies actuelles pour éclairer certains aspects de votre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou émotionnel.
Le lot comprend :
Que vous soyez curieux·se ou en quête de clarté, cette séance offre un moment de connexion profonde avec vous-même, dans le respect et la confidentialité.
Pour en savoir plus : https://www.instagram.com/theweyesone/
Réservation requise
Valeur marchande : 150 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!