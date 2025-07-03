Encan silencieux 2025 – La Fondation du Collège Beaubois

Forfait famille (4 billets) — Course Extrême à 45 Degrés Nord

Course Extrême, c’est un site entièrement dédié à l’aventure physique, avec des parcours de 1, 3, 5 et 8 km, jalonnés de plus de 50 obstacles permanents, conçus pour vous faire repousser vos limites.

Inspirés de l’entraînement militaire, leurs obstacles mettent à l’épreuve l’équilibre, la force, l’endurance et la détermination. Que vous soyez un athlète en quête d’adrénaline ou simplement à la recherche d’un défi personnel, ils offrent une expérience sur mesure, adaptée à tous les niveaux.





Préparez-vous à relever un défi unique en famille avec ce forfait pour la Course Extrême à 45 Degrés Nord ! Une activité sportive, amusante et stimulante qui plaira autant aux petits qu’aux grands.





Le site propose un parcours à obstacles permanent, avec plus de 50 défis inspirés de l’entraînement militaire, répartis sur des distances de 1 km, 3 km, 5 km ou 8 km. Testez votre équilibre, votre force, votre agilité et votre endurance dans une ambiance électrisante, en pleine nature.





Ce forfait pour 4 personnes inclut :

L'accès au parcours à la date et à la distance de votre choix

Une expérience inoubliable entre le 10 mai et le 6 septembre 2025

Des départs entre 9 h 30 et 12 h 30 , selon votre sélection

Pour en savoir plus : https://www.course-extreme.com/





Que vous soyez débutants ou sportifs aguerris, cette activité est parfaite pour tisser des liens familiaux tout en sortant de votre zone de confort!





Valeur marchande : 400 $