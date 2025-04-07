Encan silencieux de Fondation du Salésien

Plongez dans des heures de plaisir avec ce panier cadeau de la Biblairie GGC. Il contient une sélection variée pour tous les goûts : des crayons Posca, des livres captivants tels que Hunger Games, Qimmik, Même pas morte et La nuit du cadavre, ainsi que le jeu Hitser Plaisirs d'été, un casse-tête, un carnet de coloriage, un coffret d'art zen, un ensemble LEGO et bien d'autres surprises à découvrir !
Casque d'écoute SG SESSION de la marque Sounds Good
80 $
Enchère de départ
Le SG Session de Sounds Good offre une signature sonore riche, avec des basses vibrantes, pour une expérience d’écoute captivante. Grâce à ses multiples modes de réduction du bruit, il vous permet de vous plonger dans une immersion totale, sans distraction, peu importe l'environnement. Son design minimaliste et ultra-confortable, combiné à une autonomie impressionnante allant jusqu’à 60 heures, vous offre une liberté d’écoute idéale pour de longues sessions, où que vous soyez.
Forfait Profil de style Catherine Côté + 200$ au Piosa
210 $
Enchère de départ
Découvrez votre style unique avec le profil de style Catherine Côté. Lors de cette consultation d’environ une heure, explorez votre silhouette, vos couleurs et votre style personnel, que ce soit en personne ou en virtuel. Vous repartirez avec un guide pratique pour orienter vos futurs achats. De plus, profitez d’un crédit de 200 $ à utiliser chez Piosa, une boutique de chaussures pour femmes, pour ajouter une touche personnalisée à votre collection de chaussures tout en suivant les conseils de votre profil de style !Une carte-cadeau de 200$ pour la boutique Piosa au centre-ville de Sherbrooke
Panier cadeau de distillerie Cherry River
60 $
Enchère de départ
Découvrez le panier cadeau de la distillerie Cherry River, située à Magog, pour un voyage gustatif sans alcool ! Ce panier comprend des prêts-à-boire sans alcool, des sirops artisanaux et des accessoires de mixologie. Les mocktails Cherry River sont des classiques sans compromis sur le goût, fabriqués localement à partir de sucre de canne et d’arômes 100 % naturels. Offrez-vous une gamme de saveurs exquises pour créer des cocktails riches, veloutés et pleins de caractère.
Deux passeports pour la Fête du Lac des Nations 2025
125 $
Enchère de départ
Vivez pleinement l'expérience de la Fête du Lac des Nations 2025 avec cette paire de passeports ! Profitez de plus de 65 spectacles répartis sur six jours de festivités, allant du pop au rock, de la musique québécoise à l'internationale. Chaque soirée vous offre une occasion unique de découvrir des performances exceptionnelles. Arrivez dès 16 h du mardi au jeudi, et dès midi du vendredi au dimanche, pour vous assurer la meilleure place et ne rien manquer de vos spectacles préférés.
Activité de teambuilding: Atelier de barista chez Géogène
200 $
Enchère de départ
Vivez une expérience de teambuilding unique avec 10 collègues en découvrant l'art du café lors d'un atelier de barista chez Géogène, micro-torréfacteur. Plongez dans l’univers du café, apprenez les techniques de préparation et explorez tout ce qui entoure cette boisson incontournable, le tout guidé par l’expertise passionnée de l’équipe de Géogène.
Forfait de golf au Club de golf Venise
150 $
Enchère de départ
Profitez de quatre droits de jeu au Club de golf Venise à Magog, valides sur le parcours de Sherbrooke, du dimanche au jeudi à partir de 13 h. Ce forfait inclut également une demi-voiturette, vous permettant de jouer dans un cadre exceptionnel tout en bénéficiant du confort d'une voiturette.
Séjour deux nuitées aux Murmures de la chouette
480 $
Enchère de départ
Offrez-vous un séjour ressourçant de deux nuitées pour jusqu’à six personnes dans cette habitation récente, d'inspiration scandinave et au cachet épuré, située dans le magnifique domaine du Vertendre. Ce chalet moderne offre un cadre exceptionnel avec une vue imprenable sur le mont Orford, ainsi qu’un accès à un petit lac pour la baignade ou tout simplement profiter de la vue. Profitez des nombreux sentiers de randonnée pour vous immerger en pleine nature, ou détendez-vous dans le grand spa (92’’) pour une expérience de bien-être ultime.
Le chalet comprend deux chambres fermées, deux chambres à aire ouverte, dont une mezzanine accessible par échelle, ainsi qu’une gamme d’équipements pour rendre votre séjour confortable : lave-vaisselle, micro-onde, BBQ Napoléon, laveuse-sécheuse, literie et serviettes pour le spa et la douche. Une connexion internet rapide, Bell Télé Fibe, haut-parleurs, barre de son et deux écrans intelligents sont également à votre disposition pour profiter d’un moment de détente moderne.
Sélectionnez votre séjour en mai 2025, novembre 2025 ou février 2026 en contactant le propriétaire.
Dix séances d'entrainement au studio Orange Theory Fitness
145 $
Enchère de départ
Découvrez un entraînement innovant avec ce forfait de dix séances au studio Orange Theory Fitness de Sherbrooke. Ce programme unique combine entraînement en force, rameur et tapis roulant dans un format d’entraînement par intervalles basé sur la fréquence cardiaque. Guidé par un coach certifié, vous passerez à travers cinq zones de fréquence cardiaque : repos, facile, stimulant, inconfortable et All Out. L’objectif est de passer 12 minutes ou plus dans la « Zone Orange » pour stimuler votre métabolisme, brûler des graisses et maximiser votre dépense calorique. Un entraînement sur mesure pour pousser vos limites et atteindre vos objectifs !
Deux paires de billets - série Grands concerts de l'OSS
275 $
Enchère de départ
Offrez-vous une soirée exceptionnelle avec l’une des trois paires de billets pour la série des Grands Concerts BMO de l'OSS, présentée au Centre Culturel de l’Université de Sherbrooke. Vivez des performances musicales grandioses dans un cadre magnifique, pour une expérience inoubliable.
Deux passes pour la série 5@7 de l'OSS – Musique de chambre
145 $
Enchère de départ
Venez vivre une expérience musicale unique avec deux passes pour la série 5@7 de l'OSS, une série de musique de chambre réimaginée dans une ambiance décontractée. Les jeudis déterminés, de 17 h à 19 h, profitez de quelques consommations offertes tout en vous émerveillant devant des performances intimistes au Centre Québecor du Salésien. Une façon parfaite de découvrir des talents locaux dans une atmosphère conviviale.
Panier cadeau Iphéa – Mycologie et cosmétologie québécoises
180 $
Enchère de départ
Découvrez l’univers unique d’Iphéa, une entreprise québécoise innovante qui marie mycologie et cosmétologie pour offrir les bienfaits des champignons médicinaux à votre peau et vos cheveux. Chaque produit est fabriqué au Québec dans le respect de l’environnement et des communautés locales. Les champignons utilisés sont fraîchement récoltés à la main par des communautés des Premières Nations et des régions éloignées du Québec et de l’Ontario, formées à la cueillette responsable.
Ce panier cadeau vous propose la gamme complète des produits Iphéa, incluant le shampoing apaisant, le shampoing densifiant et équilibrant, le sérum apaisant et densifiant pour le cuir chevelu, ainsi que la crème fluide restaurative pour le visage. Des soins de qualité, conçus pour nourrir votre peau et vos cheveux tout en respectant la planète.
Avec ce panier cadeau, découvrez la gamme complète de produits pour la peau et pour les cheveux, soit le shampoing apaisant, le shampoing densifiant et équilibrant, le sérum apaisant pour cuir chevelu, le sérum densifiant pour le cuir chevelu et la crème fluide restaurative pour le visage.
Panier cadeau gourmand québécois
70 $
Enchère de départ
Offrez-vous un voyage de saveurs locales avec ce panier cadeau rempli de délices provenant des meilleures entreprises estriennes. Un assortiment gourmand, parfait pour découvrir et savourer les trésors de notre belle région.
Panier cadeau gourmand québécois
70 $
Enchère de départ
Offrez-vous un voyage de saveurs locales avec ce panier cadeau rempli de délices provenant des meilleures entreprises estriennes. Un assortiment gourmand, parfait pour découvrir et savourer les trésors de notre belle région.
Panier beauté - soins du visage de la pharmacie Uniprix
150 $
Enchère de départ
Offrez-vous ou offrez à vos proches un moment de bien-être avec ce panier cadeau de la pharmacie Uniprix Simon Grégoire et David Thibault contenant des produits de soins de haute qualité pour le visage, signés Vichy, Jouviance et Karine Joncas. Idéal pour se faire plaisir ou pour gâter votre maman ou votre amoureuse à l’occasion de la fête des mères.
Souper gastronomique au restaurant Madame B
180 $
Enchère de départ
Découvrez l’univers culinaire du nouveau restaurant Madame B, situé sur la rue Wellington Sud, avec ce forfait incluant un souper trois services pour quatre personnes. Une expérience gourmande à savourer en bonne compagnie.
Forfait Rita fleuriste et livre Jardin de senteurs
85 $
Enchère de départ
Pour célébrer une maman, souligner un anniversaire ou simplement offrir un moment de douceur, ce forfait propose trois mois de bonheur floral avec un bouquet par mois signé Rita Fleuriste.
Poursuivez cette immersion sensorielle avec Jardin de senteurs, un ouvrage magnifique d’Alexandra Bachand. Véritable ode à la botanique olfactive, ce livre vous invite à explorer le jardin autrement — par le nez et le cœur. Menthe froissée, lilas tendre… chaque parfum évoque un souvenir, une émotion. L’auteure vous ouvre les portes de son univers parfumé, inspiré par les plantes odorantes qu’elle cultive avec soin dans les Cantons-de-l’Est.
À la découverte des parcs nationaux du Québec
110 $
Enchère de départ
Explorez la richesse naturelle du Québec grâce à ces deux passes d’accès aux parcs nationaux de la province. Que vous soyez en quête de détente ou d’aventure, laissez-vous émerveiller par des paysages à couper le souffle, une faune diversifiée et une flore unique. Une invitation à parcourir des kilomètres de pur bonheur, au cœur de 24 trésors naturels de notre province.
Expérience nordique en nature au Solstice Sauna
85 $
Enchère de départ
Grâce à ce forfait, venez vivre une expérience nordique et rassembleuse de sauna en pleine nature à North Hatley. Les saunas sont chauffés au bois et proposent une expérience en harmonie avec la nature qui favorise la contemplation, la connexion avec le territoire, à la détente, et aussi la socialisation entre les participant.e.s.
Séance photo corporative au studio Louna
300 $
Enchère de départ
Offrez-vous une image à la hauteur de votre professionnalisme grâce à ce forfait complet au studio créatif Louna, situé à North Hatley. Vivez l’expérience d’une séance photo corporative accompagnée des talents de Mélissa Quezada, maquilleuse professionnelle, et de KimNguyen Després, photographe réputée. Le forfait inclut huit photos retouchées, prêtes à propulser votre image de marque.
Soirée gastronomique à la maison avec Les Sœurs Marsh
450 $
Enchère de départ
Vivez une expérience culinaire unique dans le confort de votre foyer grâce aux Sœurs Marsh, un duo créatif qui allie avec brio art de la table et haute gastronomie. Ce forfait vous propose un repas gastronomique privé pour huit personnes, concocté par leur cheffe talentueuse et orchestré avec le souci du détail qui fait leur réputation. Une soirée mémorable à partager entre amis ou en famille.
Expérience Pal+ à l'hôtel Verso et au bistro Koz
390 $
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade inoubliable au bord du lac Memphrémagog avec une nuitée pour deux à l’hôtel-boutique Verso. Ce forfait comprend un délicieux déjeuner ainsi qu’un souper Découverte au réputé Bistro Koz. Un moment de détente et de gastronomie dans un décor enchanteur vous attend.
Dégustation aux Vallons de Wadleigh pour deux personnes
95 $
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade gourmande au cœur du vignoble Les Vallons de Wadleigh. Ce forfait pour deux personnes comprend une dégustation de leurs meilleurs crus, accompagnée d’un savoureux plateau de charcuteries et de fromages. Pour prolonger le plaisir à la maison, deux coupes à l’effigie du vignoble ainsi que deux bouteilles de vin vous seront offertes.
Expérience Loggia au Centre culturel de l’UdS
600 $
Enchère de départ
Offrez-vous une soirée d’exception avec cette loge exclusive pour huit personnes au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. Vivez un spectacle de la programmation 2025-2026 dans le confort et l’ambiance privilégiée d’une loge, avec une vue imprenable sur la scène. La date du spectacle est à déterminer selon vos préférences et sous réserve de disponibilité.
Voici quelques exemples* de spectacles proposés.
*Sous réserve de disponibilité. Liste complète et mise à jour au moment où le détenteur du prix communiquera avec le Centre culturel
Printemps 2025 :
21 mai : Claude Dubois
28 mai : Murray Head
6 ou 8 juin : Révolution
14 juin : Guillaume Pineault
Automne 2025 :
6 novembre : Marthe Laverdière
13 novembre : Megan Brouillard
14 novembre : Christian Marc Gendron
20 novembre : Messmer
12 décembre : Dave Fenley
Deux paires de billets pour la série Concerts Pop de l’OSS
180 $
Enchère de départ
Plongez dans l’univers chaleureux et festif de la musique populaire symphonique grâce à ce forfait de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke. Vous recevrez :
Une paire de billets pour le concert Marc Hervieux Symphonique, où le célèbre ténor québécois vous fera vivre toute l’émotion de ses plus grands succès dans une version grandiose accompagnée de l’OSS.
Une paire de billets pour le Concert de Noël, un rendez-vous musical incontournable pour célébrer la magie du temps des Fêtes en grand.
Un magnifique cadeau à offrir… ou à s’offrir pour vivre des moments mémorables tout en soutenant la culture locale !
