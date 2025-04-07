Encan silencieux de Fondation du Salésien

Découvrez l’univers unique d’Iphéa, une entreprise québécoise innovante qui marie mycologie et cosmétologie pour offrir les bienfaits des champignons médicinaux à votre peau et vos cheveux. Chaque produit est fabriqué au Québec dans le respect de l’environnement et des communautés locales. Les champignons utilisés sont fraîchement récoltés à la main par des communautés des Premières Nations et des régions éloignées du Québec et de l’Ontario, formées à la cueillette responsable. Ce panier cadeau vous propose la gamme complète des produits Iphéa, incluant le shampoing apaisant, le shampoing densifiant et équilibrant, le sérum apaisant et densifiant pour le cuir chevelu, ainsi que la crème fluide restaurative pour le visage. Des soins de qualité, conçus pour nourrir votre peau et vos cheveux tout en respectant la planète. Avec ce panier cadeau, découvrez la gamme complète de produits pour la peau et pour les cheveux, soit le shampoing apaisant, le shampoing densifiant et équilibrant, le sérum apaisant pour cuir chevelu, le sérum densifiant pour le cuir chevelu et la crème fluide restaurative pour le visage.

