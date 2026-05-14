Encan silencieux de Fondation École De Mortagne

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Banc du Forum de Montréal ayant appartenu à Henri Richard. Vient avec certification.
Enchère de départ
Cadre homologhé du célèbre joueur du Canadien de Montréal Jean Béliveau.
Dimensions: Hauteur 28,5 pouces (72,5 cm)
Largeur 31,5 pouces (80 cm)
Enchère de départ
Cadre de Tiger Woods lors de sa victoire au Masters en 2019.
Dimensions: Hauteur 17,5 pouces (44,5 cm)
Largeur 17,5 pouces (44,5 cm)
Enchère de départ
Cadre d'Yvan Cournoyer, ayant remporté 10 coupe Stanleye et élu au temple de la renommée du hockey.
Dimension: Hauteur 24 pouces (61 cm)
Largeur 19,5 pouces (49,5 cm)
Enchère de départ
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Enchère de départ
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Enchère de départ
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Enchère de départ
La commandite, de Chartwells Restauration jeunesse division du Groupe Compass Québec, une paire de billets d'une valeur de 800$ pour un match en saison régulière 2026-2027. Vous déterminerez de la date en communicant avec notre donateur.
Enchère de départ
Gants CCM XR Ghost taille 14 d'une valeurs de 329$
Enchère de départ
Tennis Canada a le plaisir de vous offrir deux (2) billets du niveau 200 pour assister à la séance de soir de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers le mardi 4 août 2026*. D'une valeur de 220$.
Enchère de départ
Une envolée en Montgolfière d'une durée d'environ 1 heure. Le départ se fait dans les environs de St-Jean-du-Richelieu. Date à déterminer avec "Montgolfière Montréal". D'une valeur d'environ 700$.
Enchère de départ
Commandité par la Marina du Richelieu 2.0, cette location, d'une durée de 3 heures pour 9 personnes, est valide en semaine jusqu'au 15 octobre 2026 (assurances et essence incluses).
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