Organisé par

Fondation École De Mortagne

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Fondation École De Mortagne

Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard
400 $

Enchère de départ

Banc du Forum de Montréal ayant appartenu à Henri Richard. Vient avec certification.

Cadre de Jean Béliveau item
Cadre de Jean Béliveau item
Cadre de Jean Béliveau item
Cadre de Jean Béliveau
100 $

Enchère de départ

Cadre homologhé du célèbre joueur du Canadien de Montréal Jean Béliveau.

Dimensions: Hauteur 28,5 pouces (72,5 cm)

Largeur 31,5 pouces (80 cm)

Cadre de Tiger Wood item
Cadre de Tiger Wood item
Cadre de Tiger Wood item
Cadre de Tiger Wood
50 $

Enchère de départ

Cadre de Tiger Woods lors de sa victoire au Masters en 2019.

Dimensions: Hauteur 17,5 pouces (44,5 cm)

Largeur 17,5 pouces (44,5 cm)

Cadre de Yvan Cournoyer homologué item
Cadre de Yvan Cournoyer homologué item
Cadre de Yvan Cournoyer homologué item
Cadre de Yvan Cournoyer homologué
50 $

Enchère de départ

Cadre d'Yvan Cournoyer, ayant remporté 10 coupe Stanleye et élu au temple de la renommée du hockey.

Dimension: Hauteur 24 pouces (61 cm)

Largeur 19,5 pouces (49,5 cm)

Chandail du Memorial game de Howie Morenz du Canadien item
Chandail du Memorial game de Howie Morenz du Canadien item
Chandail du Memorial game de Howie Morenz du Canadien
100 $

Enchère de départ

Massi Costasera 2011 375 ml item
Massi Costasera 2011 375 ml item
Massi Costasera 2011 375 ml
50 $

Enchère de départ

Tignanello 1996 Antinori 750 ml item
Tignanello 1996 Antinori 750 ml item
Tignanello 1996 Antinori 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 1994 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1994 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1994 Bolgheri Sassicaia 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 1996 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1996 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1996 Bolgheri Sassicaia 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 2004 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 2004 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 2004 Bolgheri Sassicaia 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 1993 Tenuta San Guido 750 ml item
Sassicaia 1993 Tenuta San Guido 750 ml item
Sassicaia 1993 Tenuta San Guido 750 ml
250 $

Enchère de départ

Ornellaia 1993 750 ml item
Ornellaia 1993 750 ml item
Ornellaia 1993 750 ml
250 $

Enchère de départ

Ornellaia 1994 750 ml item
Ornellaia 1994 750 ml item
Ornellaia 1994 750 ml
250 $

Enchère de départ

Ornellaia 1995 750 ml item
Ornellaia 1995 750 ml item
Ornellaia 1995 750 ml
250 $

Enchère de départ

Paire de billets pour le canadien Sect 108 rouge B, rangée L item
Paire de billets pour le canadien Sect 108 rouge B, rangée L item
Paire de billets pour le canadien Sect 108 rouge B, rangée L
400 $

Enchère de départ

La commandite, de Chartwells Restauration jeunesse division du Groupe Compass Québec, une paire de billets d'une valeur de 800$ pour un match en saison régulière 2026-2027. Vous déterminerez de la date en communicant avec notre donateur.

gants CCM XR Ghost taille 14 item
gants CCM XR Ghost taille 14 item
gants CCM XR Ghost taille 14
100 $

Enchère de départ

Gants CCM XR Ghost taille 14 d'une valeurs de 329$

Paire de billets pour l'Omnium Banque National le 4 août. item
Paire de billets pour l'Omnium Banque National le 4 août.
100 $

Enchère de départ

Tennis Canada a le plaisir de vous offrir deux (2) billets du niveau 200 pour assister à la séance de soir de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers le mardi 4 août 2026*. D'une valeur de 220$.

Envolée en montgolfière item
Envolée en montgolfière
575 $

Enchère de départ

Une envolée en Montgolfière d'une durée d'environ 1 heure. Le départ se fait dans les environs de St-Jean-du-Richelieu. Date à déterminer avec "Montgolfière Montréal". D'une valeur d'environ 700$.

Location de ponton avec capitaine sur le Richelieu item
Location de ponton avec capitaine sur le Richelieu item
Location de ponton avec capitaine sur le Richelieu
200 $

Enchère de départ

Commandité par la Marina du Richelieu 2.0, cette location, d'une durée de 3 heures pour 9 personnes, est valide en semaine jusqu'au 15 octobre 2026 (assurances et essence incluses).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!