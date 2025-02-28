Ventes fermées

Encan silencieux de Fondation Gamins

Lieu de prise en charge

790 Bd Quinn, Longueuil, QC J4H 2N4, Canada

2 billets Festival Lasso - 16 août 2025, parc Jean-Drapeau
185 $

Enchère de départ

Vibrez au rythme de la musique avec deux billets pour le festival Lasso au parc Jean-Drapeau – une occasion à ne pas manquer pour les amatrices et amateurs de la musique country ! 2 billets Festival Lasso - 16 août 2025, parc Jean-Drapeau Valeur: 298 $
Mini manicure (13 ans et moins)- Idéal pour les finissantes
20 $

Enchère de départ

Avec le consentement du parent, j’offre une manucure au vernis gel UV: travailler les cuticules, nettoyer l’ongle naturel et appliquer un vernis gel UV. durée: 45 minutes. Valeur 30 $ Offert par Véronic Pomerleau, d'Ongles au gel Longueuil
Mini manicure (13 ans et moins)- Idéal pour les finissantes
20 $

Enchère de départ

Avec le consentement du parent, j’offre une manucure au vernis gel UV: travailler les cuticules, nettoyer l’ongle naturel et appliquer un vernis gel UV. durée: 45 minutes. Valeur 30 $ Offert par Véronic Pomerleau, d'Ongles au gel Longueuil
Mini manicure (13 ans et moins)- Idéal pour les finissantes
20 $

Enchère de départ

Avec le consentement du parent, j’offre une manucure au vernis gel UV: travailler les cuticules, nettoyer l’ongle naturel et appliquer un vernis gel UV. durée: 45 minutes. Valeur 30 $ Offert par Véronic Pomerleau, d'Ongles au gel Longueuil
Manucure au gel UV au choix
35 $

Enchère de départ

Manucure au gel UV au choix: OPTION 1: travailler les cuticules, nettoyer l’ongle naturel ou prothèse déjà existante, renforcer l’ongle à l’aide d’un gel de construction et appliquer un vernis gel UV. Durée: 90@ 120 minutes. OPTION 2: travailler les cuticules, nettoyer l’ongle naturel, pose d’une prothèse gel-x et appliquer un vernis gel UV. Durée: 90 minutes Valeur option 1: 60 $ Valeur option 2: 55 $ Offert par Véronic Pomerleau, d'Ongles au gel Longueuil
Manucure au gel UV au choix
35 $

Enchère de départ

Manucure au gel UV au choix: OPTION 1: travailler les cuticules, nettoyer l’ongle naturel ou prothèse déjà existante, renforcer l’ongle à l’aide d’un gel de construction et appliquer un vernis gel UV. Durée: 90@ 120 minutes. OPTION 2: travailler les cuticules, nettoyer l’ongle naturel, pose d’une prothèse gel-x et appliquer un vernis gel UV. Durée: 90 minutes Valeur option 1: 60 $ Valeur option 2: 55 $ Offert par Véronic Pomerleau, d'Ongles au gel Longueuil
Brosse séchoir de la marque Lili
65 $

Enchère de départ

Brosse séchoir de la marque Lili. Réalisez votre mise en pli en une seule étape facile grâce à sa ventilation à 3600. Cette brosse séchoir améliore efficacement le séchage des cheveux et embelli considérablement les effets de styles coiffants ! Avantages: - Puissance 1000W - Séchage 60% plus rapide - Trois réglages de chaleur et deux vitesses pour satisfaire vos exigences pour le séchage, le lissage et le bouclage. - Cordon rotatif - Tige de nylon munie de micro poils pour un démélage facile et une meilleure adhérence sur les cheveux - Moteur puissant, silencieux. Utilisation facile pour le style désiré. Valeur: 110 $ Offert par Catherine Daneault, de Coiffure Nova
Séance photo spéciale d’automne 2025
145 $

Enchère de départ

Séance photo spéciale d’automne 2025, qui se tiendra en octobre 2025. 🍁 Oú? Le lieu sera à Rive Sud mais l'adresse sera définie par le photographe et communiquée au gagnant avant la séance. 🍁 Quand? Date à définir en fonction des couleurs de l'automne (probablement la deuxième ou troisième semaine d'octobre). La date sera annoncée sur les médias sociaux de la photographe début septembre et communiquée au gagnant. Détails de la séance spéciale d'automne: 🍁 30 minutes de séance. 🍁 10 photos numériques retouchées incluses (20$ chaque photo extra) 🍁 Galerie Web pour le choix de photos 🍁 La décharge d’impression et d’utilisation. Conditions: La personne doit autoriser l'utilisation des photos sur les réseaux sociaux et le site Web de la photographe. le (a) gagnant(e) est responsable de contacter la photographe en septembre pour réserver la mini-séance. Le prix n'est valable que pour la mini de l'automne 2025 et pour un maximum de 5 personnes de la même famille (25 CAD par personne supplémentaire). le prix peut être transféré à une autre famille et les conditions seront les mêmes que ci-dessus. Valeur: 288$ Offert par Thaissa Duarte https://www.thaissaduarte.com/
Certificat-cadeau de 50$ pour un soin au choix
25 $

Enchère de départ

Certificats cadeaux de 50$ offerts par Espace Santé Nadia Benny Les services offert en massothérapie sont holistiques, ils tiennent compte autant du corps, du cœur que de l'esprit. Ce sont des approches douces mais profondes et thérapeutiques. Au plaisir de co-créer un soin sur mesure pour vous. Nadia Benny Massothérapie holistique - Membre de la FQM (514) 544-7030 www.massotherapienadiabenny.com
Certificat-cadeau de 50$ pour un soin au choix
20 $

Enchère de départ

Certificats cadeaux de 50$ offerts par Espace Santé Nadia Benny Les services offert en massothérapie sont holistiques, ils tiennent compte autant du corps, du cœur que de l'esprit. Ce sont des approches douces mais profondes et thérapeutiques. Au plaisir de co-créer un soin sur mesure pour vous. Nadia Benny Massothérapie holistique - Membre de la FQM (514) 544-7030 www.massotherapienadiabenny.com
Certificat-cadeau Oberson - 100$
70 $

Enchère de départ

Faites le plein d'équipements de sport dans votre magasin coup de cœur avec ce certificat-cadeau de 100 $!
Certificat-cadeau Oberson - 100$
70 $

Enchère de départ

Faites le plein d'équipements de sport dans votre magasin coup de cœur avec ce certificat-cadeau de 100 $!
Certificat cadeau Sports-Experts - 150 $
80 $

Enchère de départ

Faites le plein de vêtements de sport dans votre magasin coup de cœur avec ce certificat-cadeau de 150 $!
Bâton de hockey, de la marque Fisher.
75 $

Enchère de départ

Bâton de hockey, de la marque Fisher. Utilisé chez les pros de la KHL, fabriqué en Ukraine. Valeur: 180 $
Boîte de balles de golf CALLAWAY
30 $

Enchère de départ

Valeur: 60$
Lot de 2 gourdes d'eau - format vélo
12,50 $

Enchère de départ

Grand et petit format, couleurs peuvent varier. Valeur: 19,99$ par gourde
Lot de 2 gourdes d'eau - format vélo
12,50 $

Enchère de départ

Deux petit formats, couleurs peuvent varier. Valeur: 19,99$ par gourde
Lot de 2 gourdes d'eau - format vélo
12,50 $

Enchère de départ

Grand et petit format, couleurs peuvent varier. Valeur: 19,99$ par gourde
Lot de 2 gourdes d'eau - format vélo
15 $

Enchère de départ

Grand et petit format, couleurs peuvent varier. Valeur: 19,99$ par gourde
Certificat-cadeau café Lulu part en Brioche - 20$
10 $

Enchère de départ

Votre café préféré de quartier aux petits bonheurs sucrés et salés, fabriqués maison avec passion! Offert par: Lulu part en brioche. https://www.facebook.com/profile.php?id=61550557865841&mibextid=LQQJ4d
Certificat-cadeau Brûlerie des Andes - 25$
12,50 $

Enchère de départ

Découvrez la sélection de cafés d'origine équitables, aux goûts riches et savoureux de la brûlerie des Andes. Comme ils sont avant tout une brûlerie artisanale, tous les grains de leurs cafés sont torréfiés sur place! Fraicheur et saveur garantie. Offert par Brûlerie des Andes https://bruleriedesandes.com/
Certificat-cadeau Brûlerie des Andes - 25$
12,50 $

Enchère de départ

Découvrez la sélection de cafés d'origine équitables, aux goûts riches et savoureux de la brûlerie des Andes. Comme ils sont avant tout une brûlerie artisanale, tous les grains de leurs cafés sont torréfiés sur place! Fraicheur et saveur garantie. Offert par Brûlerie des Andes https://bruleriedesandes.com/
Certificat-cadeau Brûlerie des Andes - 25$
12,50 $

Enchère de départ

Découvrez la sélection de cafés d'origine équitables, aux goûts riches et savoureux de la brûlerie des Andes. Comme ils sont avant tout une brûlerie artisanale, tous les grains de leurs cafés sont torréfiés sur place! Fraicheur et saveur garantie. Offert par Brûlerie des Andes https://bruleriedesandes.com/
Certificat-cadeau Brûlerie des Andes - 25$
12,50 $

Enchère de départ

Découvrez la sélection de cafés d'origine équitables, aux goûts riches et savoureux de la brûlerie des Andes. Comme ils sont avant tout une brûlerie artisanale, tous les grains de leurs cafés sont torréfiés sur place! Fraicheur et saveur garantie. Offert par Brûlerie des Andes https://bruleriedesandes.com/
6 délicieux cake pops
8 $

Enchère de départ

Surprenez votre famille ou vos ami.e.s avec ces délicieux cake pops! Valeur: 15 $ pour les 6 Offert par Amélie Caron
6 délicieux cake pops
8 $

Enchère de départ

Surprenez votre famille ou vos ami.e.s avec ces délicieux cake pops! Valeur: 15 $ pour les 6 Offert par Amélie Caron
Panier produits Tupperware
40 $

Enchère de départ

Toujours pratique d'avoir des produits Tupperware à la maison! Ce panier-cadeau inclut: - 3 tailles de pots colorés - 1 plat à sandwich - 1 bouteille d'eau - 2 passoires de tailles différentes Valeur: 100 $ Offert par Nancy Michaud
Panier produits Scentsy
40 $

Enchère de départ

Ce magnique panier des produits Scentsy inclut: - Un diffuseur avec 4 échantillons de barre de cire. - 3 boîtes de barres de cire; mûre, pluie amazonienne et mangue. - Aromatiseur d'air de voiture Valeur: 100 $ Offert par Nancy Michaud https://www.facebook.com/groups/scentsyfancynancy
Certificat-cadeau FDMT - 50 $
25 $

Enchère de départ

Offrez à votre enfant des objets sensoriels, des outils pour mieux gérer son temps ou des jeux éducatifs grâce à ce certificat-cadeau de 50 $ chez FDMT. https://www.fdmt.ca/
Décorez votre maison avec une création artistique
20 $

Enchère de départ

Décorez votre maison avec une création artistique fait par Madame Gustru Valeur: 45 $ Instagram: @madamegustru Offert par Ginette Dupuis
Décorez votre maison avec une création artistique
20 $

Enchère de départ

Décorez votre maison avec une création artistique fait par Madame Gustru Valeur: 45 $ Instagram: @madamegustru Offert par Ginette Dupuis
Décorez votre maison avec une création artistique
100 $

Enchère de départ

Décorez votre maison avec une création artistique fait par Madame Gustru Valeur: 250 $ Instagram: @madamegustru Offert par Ginette Dupuis
Décorez votre maison avec une création artistique
30 $

Enchère de départ

Décorez votre maison avec une création artistique fait par Madame Gustru Valeur: 60 $ Instagram: @madamegustru Offert par Ginette Dupuis
Décorez votre maison avec une création artistique
65 $

Enchère de départ

Décorez votre maison avec une création artistique fait par Madame Gustru Valeur: 150 $ Instagram: @madamegustru Offert par Ginette Dupuis
Décorez votre maison avec une création artistique
40 $

Enchère de départ

Décorez votre maison avec une création artistique fait par Madame Gustru Valeur: 75 $ Instagram: @madamegustru Offert par Ginette Dupuis
Casquette marque Fischer
5 $

Enchère de départ

Valeur: 15$
T-shirt marque Fischer (XL)
5 $

Enchère de départ

Valeur: 10$

