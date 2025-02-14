eventClosed

Encan Silencieux - Destination Gourmande 2025

auction.pickupLocation

755 Grande Allée O, Québec, QC G1S 1C1, Canada

Construction Couture et Tanguay / Signé Rochefort item
Construction Couture et Tanguay / Signé Rochefort item
Construction Couture et Tanguay / Signé Rochefort item
Construction Couture et Tanguay / Signé Rochefort
CA$1,750

auctionV2.input.startingBid

2 nuits dans la maison de prestige LA PERSÉIDE située dans la magnifique ville de La Malbaie (Charlevoix). Pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes, cette maison offre 5 chambres, 3 salles de bains et 1 salle d'eau. Son grand patio et son immense fenestration vous offrent une vue à 180 degrés sur l'immensité du fleuve St-Laurent et les merveilleuses montagnes de Charlevoix. Son architecture contemporaine, chaleureuse et fonctionnelle vous charmera facilement. Selon disponibilité (non valide les weekend avec congé férié). Valeur de 3500$.
Hôtel Delta Québec item
Hôtel Delta Québec item
Hôtel Delta Québec
CA$500

auctionV2.input.startingBid

Un séjour de 2 nuitées en chambre deluxe en occupation double avec petit déjeuner et un souper pour 2 personnes avec cocktail d'accueil et bouteille de vin sélectionnée. Valide jusqu'au 15 avril 2026 selon disponibilités. Valeur de 1000$. Non monnayable.
Fairmont le Manoir Richelieu item
Fairmont le Manoir Richelieu item
Fairmont le Manoir Richelieu
CA$280

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée dans une chambre Fairmont. Taxes, services et frais d'expérience en villégiatures inclus. Valide jusqu'au 30 avril 2026, du dimanche au jeudi, excluant les congés fériés, la période des fêtes, la relâche scolaire et la très haute saison du 19 juillet au 16 août inclusivement. Valeur de 460$. Non monnayable.
Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix item
Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix item
Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix
CA$300

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée en occupation double à l'hôtel &Spa Le germain Charlevoix, un petit déjeuner pour deux personnes* et accès au spa pour deux personnes. Valide jusqu'au 17/04/2026. Valeur de 500$. Certaines dates pourraient être exclues. Non monnayable. *petit déjeuner en formule buffet au restaurant Les Labours.
Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal item
Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal item
Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal
CA$350

auctionV2.input.startingBid

Deux nuitées en Suite Deluxe Queen, deux petits-déjeuners à la carte, stationnement et taxes et services sur repas. Valide jusqu'au 20 février 2026. Le séjour peut avoir lieu en tout temps, sauf lors des occasions suivantes : les jours fériés et légaux de Noël, Jour de l’An (le temps des Fêtes, entre Noël et le Jour de l’An), la Saint-Valentin, Pâques, la fête des Patriotes, de même que les fêtes des Mères et des Pères, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, la fête du Travail et de l’Action de grâces. Non monnayable. Valeur de 700$.
Souper spectacle We will rock you item
Souper spectacle We will rock you
CA$400

auctionV2.input.startingBid

Du 2 au 13 juillet 2025. Une banquette pour 4 personnes en formule souper spectacle. Sous réserve de disponibilité. Valeur de 800$.
Barbecue item
Barbecue item
Barbecue
CA$550

auctionV2.input.startingBid

Barbecue au propane avec housse - LEX485 Napoleon LEX485RSIBPK-2. Valeur de 1100$. https://www.tanguay.ca/fr/prod2/22/exterieur/BBQ/barbecues-et-cuisson-d'exterieur/BBQG/barbecues-et-grils/GBBQ/barbecues-au-gaz/0836810/
Zieuté Optométristes item
Zieuté Optométristes item
Zieuté Optométristes
CA$750

auctionV2.input.startingBid

Certificat cadeau d’une paire de lunettes complète, au choix, avec des verres ophtalmiques de prescription Nikon d'une valeur pouvant aller jusqu'à 1500$, selon la prescription. Valide jusqu'au 31 décembre 2025. Valeur de 1500$.
StoneHaven Le Manoir | Relais & Châteaux item
StoneHaven Le Manoir | Relais & Châteaux item
StoneHaven Le Manoir | Relais & Châteaux
CA$350

auctionV2.input.startingBid

Forfait Couette et Café pour une (1) nuitée pour deux (2) personnes incluant un (1) souper 4 services pour deux (2) personnes. Cette offre pour deux (2) personnes vous laissera profiter d’une (1) chambre classique avec petit-déjeuner pour deux (2) personnes ainsi qu’un (1) souper 4 services pour deux (2) personnes. Profitez également du parcours thermal complet, des sentiers pédestres, de la salle de sport ainsi que notre stationnement et wifi Activités hivernales (raquette/ski de fond) et estivales (kayak et autre) gratuites sur demande. Valide jusqu’au 1er mars 2026, selon les disponibilités de l’hôtel.(Excluant les congés fériés, la période des fêtes et certaines dates black-out). Non monnayable, les frais de services et villégiatures sont inclus. Valeur de 700$.
Hôtel château Laurier Québec item
Hôtel château Laurier Québec item
Hôtel château Laurier Québec
CA$250

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée pour deux personnes dans une chambre Intemporelle, les petits déjeuners, le stationnement et le service de valet sont inclus. Valide jusqu'au 10 avril 2026, à l'exception des jours suivants : le 31 décembre, les fins de semaine du Carnaval de Québec et durant tout le Festival d'été de Québec. Valeur de 500$.
Entourage sur-le-lac item
Entourage sur-le-lac item
Entourage sur-le-lac
CA$175

auctionV2.input.startingBid

Une nuit en King Classique vue sur le lac ainsi que les déjeuners inclus pour deux personnes. Valide jusqu'au 31 décembre 2026. Non monnayable. Valeur de 350$.
Hôtel Le Capitole item
Hôtel Le Capitole item
Hôtel Le Capitole
CA$275

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée occupation double chambre citadine King et 1 petit-déjeuner pour 2 personnes au Il Thearto. Valide jusqu'au 30 avril 2026. Sous réserve de disponibilité. Non combinable, non monnayable et non échangeable. Non valide les deux fins de semaine du FEQ, le 31 décembre, à la St-Valentin et à la semaine de relâche. Valeur de 550$.
Hôtel Le Germain Québec item
Hôtel Le Germain Québec item
Hôtel Le Germain Québec
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée en occupation double à l'Hôtel Le Germain Québec incluant un petit-déjeuner pour deux personnes. Valide jusqu'au 18/12/2026. Certaines dates pourraient être exclues. Non monnayable. Valeur de 300$.
Le Bonne entente Québec item
Le Bonne entente Québec item
Le Bonne entente Québec
CA$175

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée en chambre supérieure pour deux personnes, petits déjeuners inclus, frais de séjour et de stationnement inclus, accès à la piscine en saison, au jacuzzi extérieur, au gym et aux nombreux espaces de vie. Valeur de 350$ Valide jusqu'au 15 avril 2026. Selon disponibilités, non valide les samedis.
Auberge du Lac Taureau item
Auberge du Lac Taureau
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée en chambre côté lac pour 2 personnes incluant le petit-déjeuner et l'accès villégiature. Non valide du 20 décembre au 4 janvier. Expiration 10/04/2026. Valeur de 400$.
Hôtel Palace Royal item
Hôtel Palace Royal item
Hôtel Palace Royal
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée en occupation double et 2 déjeuners, applicable du dimanche au vendredi à I'hôtel Palace Royal. Valable du dimanche au vendredi jusqu'au 1er février 2026. Certains restricitions s'appliquent notamment pour les jours fériés, la période estivale et les périodes de grand achalandage. Valeur de 300$.
Hôtel Palace Royal item
Hôtel Palace Royal item
Hôtel Palace Royal
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée en occupation double et 2 déjeuners, applicable du dimanche au vendredi à I'hôtel Palace Royal. Valable du dimanche au vendredi jusqu'au 1er février 2026. Certains restricitions s'appliquent notamment pour les jours fériés, la période estivale et les périodes de grand achalandage. Valeur de 300$.
Hôtel Château Bromont item
Hôtel Château Bromont item
Hôtel Château Bromont
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée d'hébergement en chambre confort incluant le petit-déjeuner pour 2 personnes. Accès aux installations: bains à remous sur la terrasse, piscine intérieure, piscine extérieure en saison et la salle d'exercice. Taxes et pourboire inclus. Valide du dimanche au vendredi jusqu'au 31 mars 2026. Valeur de 300$.
Hôtel Le Capitole item
Hôtel Le Capitole item
Hôtel Le Capitole
CA$275

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée occupation double chambre citadine King et 1 petit-déjeuner pour 2 personnes au Il Thearto. Valide jusqu'au 30 avril 2026. Sous réserve de disponibilité. Non combinable, non monnayable et non échangeable. Non valide les deux fins de semaine du FEQ, le 31 décembre, à la St-Valentin et à la semaine de relâche. Valeur de 550$.
Hôtel Musée Premières-nations item
Hôtel Musée Premières-nations item
Hôtel Musée Premières-nations
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Forfait couette et banique (une nuit en chambre confort et petit déjeuner au restaurant La traite). Accès à la piscine intérieure et à la salle de conditionnement physique. Valeur de 250$. Valide jusqu'au 15 février 2026.
Cabu Boire et manger item
Cabu Boire et manger
CA$100

auctionV2.input.startingBid

200$ au CABU Boire et manger, restaurant du Hilton Québec. DATES DE VALIDITÉ: Valide jusqu’au 30 mars 2026 – Non applicable sur les offres ou événements spéciaux. NON VALIDE le 31 déc., les fins de semaine du Carnaval de Québec et de la Saint-Valentin (Ven-Sam). La date d’expiration ne peut être reportée. Non applicable sur les offres ou événements spéciaux. Valeur de 200$.
Estrimont item
Estrimont
CA$125

auctionV2.input.startingBid

Une nuitée en hébergement en suite King Signature, buffet déjeuner pour deux personnes et accès aux installations. Valide du dimanche au vendredi selon disponibilité. Valide jusqu'au 28/02/2026. Non valide les samedis, les week-ends fériés et les veilles de jours fériés.Non valide durant la période estivale, les vacances de noel et la semaine de relâche. Valeur de 250$.
Restaurant va bene item
Restaurant va bene item
Restaurant va bene
CA$100

auctionV2.input.startingBid

200$ en chèque-cadeau au restaurant Va Bene.
Restaurant Ophélia item
Restaurant Ophélia item
Restaurant Ophélia
CA$100

auctionV2.input.startingBid

200$ en chèque-cadeau au restaurant Ophélia.
L'Atelier restaurant item
L'Atelier restaurant item
L'Atelier restaurant
CA$100

auctionV2.input.startingBid

200$ en chèque-cadeau au restaurant L'Atelier.
Infinima spa item
Infinima spa
CA$75

auctionV2.input.startingBid

Un accès de 60 minutes aux hammams et le choix entre un soin du visage complet revitalisant de 90minutes ou un massage Infinima de 60 minutes, avec un choix d,huile essentielle pour une expérience encore plus luxueuse. Valeur de 150$. Valide jusqu'au 10 avril 2026.
Club de golf Royal Québec item
Club de golf Royal Québec
CA$330

auctionV2.input.startingBid

Droit de jeu pour 4 personnes au prestigieux Club de Golf Royal Québec. Restrictions de jeu visiteurs saison 2025 : Lundi au vendredi : aucun départ entre 8h00 et 15h00. Samedi, dimanche et jours fériés : aucun départ avant 15h00. Valeur de 650$.
Orizon aviation item
Orizon aviation item
Orizon aviation
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Pendant ce vol de 60minutes, vous aurez la chance de vivre l'expérience inoubliable d'être le pilote de votre propre avion. Ce vol exceptionnel sera précédé de 30 minutes de théorie qui vous permettra de comprendre davantage comment l’avion vole, de quelle manière il se dirige et quels sont les facteurs qui influencent ses performances. Vous serez alors en mesure de prendre votre envol ! Une fois parvenu à une altitude sécuritaire, le pilote expérimenté à vos côtés vous donnera les commandes de l’avion et ce sera à votre tour de le manœuvrer. Vous pourrez effectuer des virages, des montées et des descentes et ainsi ressentir toutes les sensations que peut vivre un commandant de bord. Pendant ce temps, le pilote vous expliquera les repères à adopter et veillera au bon déroulement du vol en tout temps. Sur le retour, vous profiterez du survol de la ville et pourrez même participer au pilotage lors de l’approche de l‘avion vers sa destination. Valeur de 150$.
Orizon aviation item
Orizon aviation item
Orizon aviation
CA$150

auctionV2.input.startingBid

Pendant ce vol de 60minutes, vous aurez la chance de vivre l'expérience inoubliable d'être le pilote de votre propre avion. Ce vol exceptionnel sera précédé de 30 minutes de théorie qui vous permettra de comprendre davantage comment l’avion vole, de quelle manière il se dirige et quels sont les facteurs qui influencent ses performances. Vous serez alors en mesure de prendre votre envol ! Une fois parvenu à une altitude sécuritaire, le pilote expérimenté à vos côtés vous donnera les commandes de l’avion et ce sera à votre tour de le manœuvrer. Vous pourrez effectuer des virages, des montées et des descentes et ainsi ressentir toutes les sensations que peut vivre un commandant de bord. Pendant ce temps, le pilote vous expliquera les repères à adopter et veillera au bon déroulement du vol en tout temps. Sur le retour, vous profiterez du survol de la ville et pourrez même participer au pilotage lors de l’approche de l‘avion vers sa destination. Valeur de 150$.
Apikol item
Apikol item
Apikol
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Visite accompagnée d’un guide couvrant l’interprétation de l’abeille, l’extraction du miel et sa transformation, la fermentation, la distillation, le vieillissement, la formulation et l’embouteillage. Valeur de 50$.
SEPAQ Chute Montmorency item
SEPAQ Chute Montmorency
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Expérience tyrolienne pour 2 personnes. Valide jusqu'au 13 octobre 2025. Valeur de 80$.
Lestage service conseil item
Lestage service conseil item
Lestage service conseil
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Ensemble de 2 raquettes de pickleball OXIKEN en fibre de carbone, approuvées par l'USAPA, avec noyau en nid d'abeille en polypropylène et poignées antidérapantes absorbant la transpiration. L'ensemble comprend également 2 balles de pickleball. Valeur de 100$.
Forfait Pantheres item
Forfait Pantheres
CA$130

auctionV2.input.startingBid

Un sac des Panthères Nike, un bucket Hat des Panthères Nike, Une paire de billet de saison pour nos matchs à domicile de Football et 2 autocollants des Panthères.
Forfait salle de musculation et stationnement item
Forfait salle de musculation et stationnement
CA$225

auctionV2.input.startingBid

Frais d’abonnement, pour une personne, à la salle de musculation du Collège Mérici, stationnement inclus, durant un an.
Don à la Fondation Mérici Collégial Privé item
Don à la Fondation Mérici Collégial Privé
CA$100

auctionV2.input.startingBid

La Fondation Mérici Collégial Privé a pour mission de soutenir la réussite éducative en apportant un soutien financier aux étudiants et en réalisant des projets innovants à Mérici Collégial Privé. Votre contribution financière permet de développer des infrastructures modernes, de soutenir financièrement les étudiants à travers de bourses et d’établir des partenariats stratégiques. Grâce à votre générosité, nous pouvons offrir aux étudiants les ressources nécessaires pour exceller dans leur parcours académique et professionnel.
Don à la Fondation Mérici Collégial Privé item
Don à la Fondation Mérici Collégial Privé
CA$100

auctionV2.input.startingBid

La Fondation Mérici Collégial Privé a pour mission de soutenir la réussite éducative en apportant un soutien financier aux étudiants et en réalisant des projets innovants à Mérici Collégial Privé. Votre contribution financière permet de développer des infrastructures modernes, de soutenir financièrement les étudiants à travers de bourses et d’établir des partenariats stratégiques. Grâce à votre générosité, nous pouvons offrir aux étudiants les ressources nécessaires pour exceller dans leur parcours académique et professionnel.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing