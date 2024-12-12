Organisé par

Fondation Pierre Légaré pour la Jeunesse

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Fondation Pierre Légaré pour la Jeunesse

Lieu de prise en charge

Centre-du-Québec, QC, Canada

Désincarnation item
Désincarnation
350 $

Enchère de départ

Par: Benoit Lévèsques 10x12 | peinture numérotée sur 10
Halloween item
Halloween
600 $

Enchère de départ

16 x 24 Acrylique par: J. Rivard
L'anse à la cabane item
L'anse à la cabane
650 $

Enchère de départ

24 x 8 Acrylique Par: Beaudoin
Fidèle au rendez-vous item
Fidèle au rendez-vous
600 $

Enchère de départ

20 x 10 Acrylique Par: Vincent
Soleil du mois de mai item
Soleil du mois de mai
295 $

Enchère de départ

12 x 10 Pastel sec Par: Maryse Proulx
Vive les îles ! item
Vive les îles !
365 $

Enchère de départ

14 x 18 Huile Par: M-C Demers
Au marché item
Au marché
375 $

Enchère de départ

14 x 18 Huile Par: M-C Demers
La plage item
La plage
525 $

Enchère de départ

24 x 18 Huile Par: M-C Demers
La dame de coeur item
La dame de coeur
565 $

Enchère de départ

24 x 20 Huile Par: M-C Demers
Plus vite ! item
Plus vite !
245 $

Enchère de départ

6 x 12 Huile Par: M-C Demers
La becquée item
La becquée
200 $

Enchère de départ

7 x 5 Acrylique Denise Lafrenièv
Bienvenue Baie-Comeau item
Bienvenue Baie-Comeau
275 $

Enchère de départ

12 x 10 Acrylique Lisanne Cormier
Chèvre item
Chèvre
600 $

Enchère de départ

16 x 20,5 Bas relief, argile Par: Julie Lambert
L'hiver item
L'hiver
475 $

Enchère de départ

18 x 12 Pastel sec Par: Maryse Proulx
Le chat et la souris item
Le chat et la souris
350 $

Enchère de départ

4,5 x 9 Huile Par: Andrée Marcoux
Vie de chat item
Vie de chat
350 $

Enchère de départ

4,5 x 9 Huile Par: Andrée Marcoux
Havre aux maisons item
Havre aux maisons
650 $

Enchère de départ

12 x 24 Acrylique Par: Joanne Ouelette
Causerie item
Causerie
675 $

Enchère de départ

12 x 20 Aquarelle Par: Hélène Charlant
Loin de la bergerie item
Loin de la bergerie
825 $

Enchère de départ

6 x 36 Acrylique Par: M.Démarais
20 Poisson de lune item
20 Poisson de lune
275 $

Enchère de départ

5 x 7 Acrylique Par: Denise Lafreniève
Des mûres pour mes amours item
Des mûres pour mes amours
180 $

Enchère de départ

5 x 7 Acrylique Par: Denise Lafrenière
La petite vache item
La petite vache
150 $

Enchère de départ

4 x 5 Huile M-C Demers
Le petit cochon item
Le petit cochon
150 $

Enchère de départ

4 x 5 Huile Par: M-C Demers
Jo coeur item
Jo coeur
150 $

Enchère de départ

15 x 30 Acrylique Par: Manon Carrier
Le roi de pique item
Le roi de pique
165 $

Enchère de départ

5 x 5 Huile Par: M-C Demers
Jour d'automne item
Jour d'automne
600 $

Enchère de départ

10 x 12 Acrylique Par: Jean-Paul Lapointe
Amours plutoniques item
Amours plutoniques
300 $

Enchère de départ

14 x 10 Aquarelle Par: Thérèse Fournier
Mon rêve item
Mon rêve
300 $

Enchère de départ

8 x 10 Acrylique Par: Denise Lafreniève
Amoureux du matin au soir item
Amoureux du matin au soir
300 $

Enchère de départ

4 x 13,5 Argile Par: Julie Lambert
Tête à tête item
Tête à tête
425 $

Enchère de départ

9 x 9 Argile Par: Julie Lambert
Sans titre item
Sans titre
400 $

Enchère de départ

6 x 8 Acrylique Par: Gérard Boulanger
Un amour de bonhomme item
Un amour de bonhomme
500 $

Enchère de départ

10 x 20 Acrylique Par: Lucie Lapointe
Incarnation item
Incarnation
350 $

Enchère de départ

16 x 12 Reproduction numéroté sur 10 Par: Benoît Lévêque
Toi et moi c'est pour la vie! item
Toi et moi c'est pour la vie!
1 000 $

Enchère de départ

20 x 24 Huile Par: Maryse Proulx
La vie de tous les jours item
La vie de tous les jours
1 350 $

Enchère de départ

24 x 36 Acrylique Par: Lamontagne
S'aimer toujours item
S'aimer toujours
1 100 $

Enchère de départ

48 x 8 Huile Par: Anne Drouin
Sans titre item
Sans titre
430 $

Enchère de départ

13 x 16 Pastel sec Par: Maryse Proulx
Sans titre item
Sans titre
750 $

Enchère de départ

16 x 20 Huile Par: Denis Jaques

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!