Encan silencieux de Fondation pour la protection de la jeunesse de Québec

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Offrez à un bébé un départ sécurisant. Votre mise permettra de fournir un lit de bébé complet avec matelas et livraison à une famille accompagnée par nos services.
Enchère de départ
Offrez à un bébé un départ sécurisant. Votre mise permettra de fournir un lit de bébé complet avec matelas et livraison à une famille accompagnée par nos services.
Enchère de départ
En quittant la protection de la jeunesse, plusieurs jeunes doivent apprendre à vivre seuls. Ce lot permet d’offrir 200 $ d’épicerie à un jeune en transition vers la vie adulte afin de l’aider à bien démarrer.
Enchère de départ
En quittant la protection de la jeunesse, plusieurs jeunes doivent apprendre à vivre seuls. Ce lot permet d’offrir 200 $ d’épicerie à un jeune en transition vers la vie adulte afin de l’aider à bien démarrer.
Enchère de départ
En quittant la protection de la jeunesse, plusieurs jeunes doivent apprendre à vivre seuls. Ce lot permet d’offrir 200 $ d’épicerie à un jeune en transition vers la vie adulte afin de l’aider à bien démarrer.
Enchère de départ
Aidez un jeune à s’installer dignement. Votre contribution permettra de fournir l’ameublement complet d’un appartement pour un jeune qui débute sa vie autonome.
Enchère de départ
Aidez un jeune à s’installer dignement. Votre contribution permettra de fournir l’ameublement complet d’un appartement pour un jeune qui débute sa vie autonome.
Enchère de départ
Chaque jeune mérite de commencer l’école avec tout le nécessaire. Ce lot permet d’offrir un ensemble complet de matériel scolaire à un jeune.
Enchère de départ
Chaque jeune mérite de commencer l’école avec tout le nécessaire. Ce lot permet d’offrir un ensemble complet de matériel scolaire à un jeune.
Enchère de départ
Chaque jeune mérite de commencer l’école avec tout le nécessaire. Ce lot permet d’offrir un ensemble complet de matériel scolaire à un jeune.
Enchère de départ
Offrez à un jeune une occasion de s’évader et de découvrir de nouvelles passions. Votre mise permettra de financer une activité sportive, culturelle ou éducative.
Enchère de départ
Les moments positifs créent des souvenirs durables.
Ce lot permet d’offrir une activité de groupe pour plusieurs jeunes (sortie, atelier ou activité sportive).
Enchère de départ
Aidez un jeune à poursuivre ses études.
Votre contribution permettra d’offrir une bourse d’études collégiales.
Enchère de départ
Un geste concret pour changer une trajectoire de vie.
Ce lot représente une bourse d’études universitaires pour soutenir la réussite d’un jeune.
Enchère de départ
Certains jeunes quittent les services de protection sans avoir les éléments essentiels pour vivre. Votre mise permettra de fournir un ensemble complet de départ (cuisinière, réfrigérateur) pour permettre à un jeune de bien démarrer dans son appartement.
Enchère de départ
Plusieurs jeunes arrivent à l’hiver sans vêtements adaptés. Ce lot permettra d’offrir un manteau d’hiver, bottes et accessoires à un jeune.
Enchère de départ
Plusieurs jeunes arrivent à l’hiver sans vêtements adaptés. Ce lot permettra d’offrir un manteau d’hiver, bottes et accessoires à un jeune.
Enchère de départ
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