Organisé par

Fondation RÉA

À propos de cet événement

Encan silencieux de Fondation RÉA X Mykey Fashion

Certificat Souper menu découverte item
Certificat Souper menu découverte
400 $

Enchère de départ

Donateur : Restaurant Graziella

Souper 5 services pour deux personnes
Accord mets Vins

Valeur estimée :400$

Métamorphone capillaire item
Métamorphone capillaire
500 $

Enchère de départ

Salon de coiffure Privé par David D'amours

Valeur estimée :500$

Paire de billets VIP Impact de Montréal item
Paire de billets VIP Impact de Montréal
200 $

Enchère de départ

Donateur : Soccer Québec

Paire de billets VIP Impact de Montréal

Valeur estimée :200$

Cadre joueur de Hockey : Yzerman item
Cadre joueur de Hockey : Yzerman
500 $

Enchère de départ

Yzerman

Valeur estimée : $500 – $750 CAD


Cadre joueur de Hockey : Crosby item
Cadre joueur de Hockey : Crosby
600 $

Enchère de départ

Crosby (Team Canada)
Valeur estimée : $600 – $900 CAD

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