Encan silencieux de Fondation RÉA X Mykey Fashion

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Donateur : Restaurant Graziella
Souper 5 services pour deux personnes
Accord mets Vins
Valeur estimée :400$
Enchère de départ
Salon de coiffure Privé par David D'amours
Valeur estimée :500$
Enchère de départ
Donateur : Soccer Québec
Paire de billets VIP Impact de Montréal
Valeur estimée :200$
Enchère de départ
Yzerman
Valeur estimée : $500 – $750 CAD
Enchère de départ
Crosby (Team Canada)
Valeur estimée : $600 – $900 CAD
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