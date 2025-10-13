Organisé par

Fonds d'aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe

Encan silencieux 2025 | Fonds d'aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe

900 Rue Daniel - Johnson O, Saint-Hyacinthe, QC J2S 0K9, Canada

Panier cadeau Kérastase
Panier cadeau Kérastase
40 $

Enchère de départ

Le panier cadeau comprend:

  • Shampooing volumisant
  • Revitalisant volumisant
  • Sérum Cicanuit
  • Lait reconstructeur resurfaçant
  • Traitement fusio-dose gratuit à l'achat d'un service.

Valeur: $240

Donateur: Coiffure Jafrate

Certificat cadeau de 150$ à la Boutique Moi Et L'Autre
40 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 150$ à la Boutique Moi Et L'Autre.


Valeur: $150

Donateur: Boutique Moi Et L'Autre

Golf St-Hyacinthe: 4 droits de jeux et 2 voiturettes
Golf St-Hyacinthe: 4 droits de jeux et 2 voiturettes
100 $

Enchère de départ

Golf St-Hyacinthe: 4 droits de jeux et 2 voiturettes. Pour la Saison 2025-26


Valeur: $400

Donateur: Club De Golf St-Hyacinthe

Paire de billets des Canadiens (Flyers, 16 décembre)
Paire de billets des Canadiens (Flyers, 16 décembre)
150 $

Enchère de départ

Paire de billets du Canadiens de Montréal pour la partie du 16 décembre 2025 contre les Flyers de Philadephie.


Section 103

Rangée K


Valeur de 500$

Donateur: Groupe Grandio


2 billets à Ski Bromont
2 billets à Ski Bromont
80 $

Enchère de départ

2 billets d'une journée à Ski Bromont.


Valeur de 328$

Donateur: Bromont Montagne d’Expériences



Paire de billets des Canadiens (vs Jets le 3 décembre 2025)
Paire de billets des Canadiens (vs Jets le 3 décembre 2025)
150 $

Enchère de départ

Paire de billets des Canadiens (vs Jets de Winnipeg le 3 décembre 2025)


Section 117

Rangée V


Valeur: 450$

Donateur: DPA Assurances

Paire de billets pour les Canadiens de Montréal
Paire de billets pour les Canadiens de Montréal
150 $

Enchère de départ

Paire de billets pour les Canadiens de Montréal. Partie à confirmer avec le donateur.


Valeur: 500$

Donateur: DBC Communication / Benoit Chartier

Paire de billets pour les Red Sox à Boston
Paire de billets pour les Red Sox à Boston
150 $

Enchère de départ

Paire de billets pour les Red Sox à Boston. Partie à confirmer avec le donateur.


Valeur: 550$

Donateur: DBC Communication / Benoit Chartier

Bâton de hockey signé par Guillaume Latendresse
Bâton de hockey signé par Guillaume Latendresse
75 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé par Guillaume Latendresse.


Donateur: Bataillon de Saint-Hyacinthe LNAH 


Valeur: $265

Bâton de hockey signé par Zachary Gravel
Bâton de hockey signé par Zachary Gravel
75 $

Enchère de départ

Bâton de hockey signé par Zachary Gravel.


Donateur: Bataillon de Saint-Hyacinthe LNAH 


Valeur: $265

Carte-cadeau de 150$ au Self'Club
50 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de 150$ au Self’Club. Centre d’Esthétique, Massothérapie & Piercing.


Donateur: Le Self’Club  Saint-Hyacinthe


Valeur: $200

