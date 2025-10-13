Encan silencieux 2025 | Fonds d’aide pour le Loisir de Saint-Hyacinthe

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Le panier cadeau comprend:
Valeur: $240
Donateur: Coiffure Jafrate
Enchère de départ
Certificat cadeau de 150$ à la Boutique Moi Et L'Autre.
Valeur: $150
Donateur: Boutique Moi Et L'Autre
Enchère de départ
Golf St-Hyacinthe: 4 droits de jeux et 2 voiturettes. Pour la Saison 2025-26
Valeur: $400
Donateur: Club De Golf St-Hyacinthe
Enchère de départ
Paire de billets du Canadiens de Montréal pour la partie du 16 décembre 2025 contre les Flyers de Philadephie.
Section 103
Rangée K
Valeur de 500$
Donateur: Groupe Grandio
Enchère de départ
Paire de billets des Canadiens (vs Jets de Winnipeg le 3 décembre 2025)
Section 117
Rangée V
Valeur: 450$
Donateur: DPA Assurances
Enchère de départ
Paire de billets pour les Canadiens de Montréal. Partie à confirmer avec le donateur.
Valeur: 500$
Donateur: DBC Communication / Benoit Chartier
Enchère de départ
Paire de billets pour les Red Sox à Boston. Partie à confirmer avec le donateur.
Valeur: 550$
Donateur: DBC Communication / Benoit Chartier
Enchère de départ
Bâton de hockey signé par Guillaume Latendresse.
Donateur: Bataillon de Saint-Hyacinthe LNAH
Valeur: $265
Enchère de départ
Bâton de hockey signé par Zachary Gravel.
Donateur: Bataillon de Saint-Hyacinthe LNAH
Valeur: $265
Enchère de départ
Carte-cadeau de 150$ au Self’Club. Centre d’Esthétique, Massothérapie & Piercing.
Donateur: Le Self’Club Saint-Hyacinthe
Valeur: $200
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!