Encan silencieux au profit de GymnO Montérégie

Le restaurant Le Coureur des bois est heureux de vous offrir un certificat cadeau pour une table du Chef pour 6 personnes, incluant un repas 6 services et un accord sommelier. Les taxes et le service sont également inclus. D'une valeur de 2150,00$.
KIM THUY vous reçoit chez elle ! Que diriez-vous d'un thé d'après-midi avec Kim Thuy ? C'est un petit groupe de 20 chanceux qui pourront prendre le thé et discuter avec elle dans le confort de sa maison. Les places sont disponibles par paire (10 paires). Quel beau cadeau de Noël à offrir ou à s'offrir! Cette rencontre se déroulera en janvier 2026, un jour de semaine. À partir de 13h. Date précise à déterminer avec les acheteurs (une seule date). Prix offert en collaboration avec Marie-Anick Le Bon qui coordonne l'événement et offre le goûter pour le thé. Un événement exclusif ! Vous verrez sur le site de l'encan ce prix se répéter 10 fois pour un total de 20 billets disponibles. C'est donc 10 enchères possibles pour chacune des paires de billets... MAIS défiler, il y a plusieurs autres prix ci-dessous...
Une nuitée en occupation double à l'hôtel de votre choix de la bannière Germain Hôtels (Alt, Escad ou Le Germain).
Titre : Bouquet d'amitié
Medium : Acrylique sur toile
Format : 14po x 18po Née à Montréal, Sandrine obtient un baccalauréat en design graphique à l’Université du Québec à Montréal.
Elle y pratique le métier de graphiste pendant quelques années. Passionnée par l’illustration, elle se laisse séduire par l’aquarelle, l’univers des livres pour enfants, les cartes de souhaits et, surtout, la couleur. Parmi ses réalisations marquantes, elle illustre le calendrier annuel de la Banque Laurentienne et crée le logo du restaurant Ferreira, toujours utilisé aujourd’hui.
Attirée par l’univers de l’art de la table, elle se met à peindre sur de la vaisselle ce qui retient l’attention d’Annick D’Amours. Peu après, elles fondent 3 femmes et 1 coussin, entreprise qui s’apprête à fêter son 25ᵉ anniversaire.
Aujourd’hui, plus libre, Sandrine retrouve ses pinceaux et le plaisir de peindre... pour notre grand plaisir ! Sandrine sera avec nous pour cette soirée, vous verrez, elle est charmante !
Deux billets pour le spectacle ELLES avec Luce Dufault, Lulu Hugues et Kim Richardson, le 22 mars 2026 à 16h au Théâtre Manuvie à Brossard. Valeur de 115$. Billets offerts par Lulu et elle sera là au souper du 27 novembre!
Les tabliers de l’émission Les Chefs ne sont vendus nulle part. Une petite quantité est produite chaque année pour les juges (chacun en reçoit quatre), et ils sont exclusivement offerts à des organismes pour des levées de fonds. Pasquale Vari nous a gentiment offert un de ces tabliers exclusifs, signé par l'équipe. Pasquale sera avec nous pour cette soirée ! Une photo?
Une paire de billets offerte par Groupe KO pour le spectacle de Laurent Paquin, Crocodile distrait, à l'Olympia le 17 janvier d'une valeur de 120$.
OFFERT PAR JF LAVOIE - Chandail d'hockey de Carey Price autographié.
DEUX billets au Centre Bell pour le match du 16 décembre 2025, Canadiens contre les Flyers.
Section 106, rangée W. Valeur 285$ par billet (570$).
Un atelier de percussions mixtes avec djembé et danse, pour un groupe de 30 personnes (activité en entreprise, organisme ou famille). D’une valeur de 1000$ + taxes (possibilité d'ajouter des participants avec extra)
Boîte cadeau composée d'un Aeropress, d'un moulin manuel et de deux sacs de café de spécialité "La nouvelle vague café", édition limitée de Noël 2025. Une excellente opportunité d'essayer ces excellents cafés... et de ne jamais retourner à autre chose ;). Pour soi ou pour offrir! La Nouvelle Vague Café est un service de distribution clé en main de café de spécialité. Notre objectif est de promouvoir des cafés de spécialité provenant de sources éthiques en offrant aux torréfacteurs québécois des opportunités pour présenter leurs produits et leur expertise sur le marché de détail. Notre mission est de démocratiser cette catégorie émergente et d'offrir une expérience unique et personnalisée, basée sur la découverte, l'accessibilité, la sélection de produits et l'achat local.
Certificat cadeau d'une valeur de 125$ applicable sur tous les produits (robe de chambre, jetée, serviette, etc) de la boutique en ligne. https://balmytowels.com
Certificat cadeau d'une valeur de 120$ applicable sur les services de manucure ou de pédicure pour femme ou homme. Situé à Brossard près du Quartier DIX30.
Certificat cadeau d'une valeur de 120$ applicable sur les services de manucure ou pédicure pour femme ou homme. Situé à Brossard près du Quartier DIX30.
Certificat cadeau d'une valeur de 100$ applicable sur tous les services de Formlab. FormLab est un centre de massothérapie spécialisé dédié à votre mieux-être, qui utilise des technologies innovantes, non-invasives et naturelles, afin de produire les résultats recherchés plus rapidement et durablement que les pratiques traditionnelles, sans les risques potentiels reliés aux technologies médicales invasives et aux chirurgies. Situé à St-Bruno. Sophie et toute son équipe vous accueillerons avec douceur et un grand professionnalisme!
Certificat cadeau d'une valeur de 250$ applicable sur tous les produits et services de coiffure au Salon ILLUM IN. Situé à St-Bruno.
Concept Fuzion Coiffure vous offre un panier cadeau d’une valeur de 250$ de produits capillaires. Situé à Beloeil.
Certificat cadeau d'une valeur de 50$ applicable sur tous les produits et services de CL Clinique. Situé à St-Bruno. https://www.soinsdespiedsrivesudmontreal.com/services
Certificat cadeau d'une valeur de 50$ applicable sur tous les produits et services de CL Clinique. Situé à St-Bruno. https://www.soinsdespiedsrivesudmontreal.com/services
LE ROI DE LA PAËLLA vous offre un certificat cadeau d'une valeur de 350$, applicable sur la livraison ou le service de chef à domicile d'une paëlla pour 10 personnes, dans le Grand Montréal.
Certificat cadeau d'une valeur de 120$, valable pour l'achat des produits disponibles dans l'une des 14 boutiques de "Ils fument du Bon", dont celles situées: au marché Jean-Talon à Montréal, Boucherville, St-Basile, Carignan, Trois-Rivières, Limoilou (Québec), Laval, Blainville, Terrebonne, Joliette, Ste-Élisabeth de Warwick, Bromont, Sherbrooke & Chicoutimi!
Certificat cadeau d'une valeur de 100$ applicable sur le menu du restaurant Catch resto & bar à huîtres. Situé à St-Bruno.
PAS en ENCHÈRE! 30$ chacun - 10 unités disponibles. Beau cadeau de Noël pour la amateurs d'hockey. «Le grand défi des villes canadiennes» est un jeu de société de hockey où les joueurs incarnent des villes canadiennes et s'affrontent sur un plateau de jeu. Il utilise des dés et des cartes pour simuler des confrontations de hockey et déterminer le résultat des matchs!
