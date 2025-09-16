Encan silencieux au profit de GymnO Montérégie

Titre : Bouquet d'amitié

Medium : Acrylique sur toile

Format : 14po x 18po Née à Montréal, Sandrine obtient un baccalauréat en design graphique à l’Université du Québec à Montréal.

Elle y pratique le métier de graphiste pendant quelques années. Passionnée par l’illustration, elle se laisse séduire par l’aquarelle, l’univers des livres pour enfants, les cartes de souhaits et, surtout, la couleur. Parmi ses réalisations marquantes, elle illustre le calendrier annuel de la Banque Laurentienne et crée le logo du restaurant Ferreira, toujours utilisé aujourd’hui.

Attirée par l’univers de l’art de la table, elle se met à peindre sur de la vaisselle ce qui retient l’attention d’Annick D’Amours. Peu après, elles fondent 3 femmes et 1 coussin, entreprise qui s’apprête à fêter son 25ᵉ anniversaire.

Aujourd’hui, plus libre, Sandrine retrouve ses pinceaux et le plaisir de peindre... pour notre grand plaisir ! Sandrine sera avec nous pour cette soirée, vous verrez, elle est charmante !