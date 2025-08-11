Encan silencieux de la Classique Fondation Sourdine

Valeur 1 600$ - Incrément 100 $

(Photo à titre indicative. À venir). Du même propriétaire que Le Liv, le ODIE est une construction neuve et n'attend que vous..et vos invités!



Entouré d’un décor enchanteur et offrant une vue spectaculaire dans la belle région de Charlevoix / Les Éboulements, ce havre de paix est l’endroit rêvé pour décrocher et se ressourcer.

Une expérience unique où chaque détail a été pensé pour harmoniser luxe et nature.Merci à GESTION LIV pour ce magnifique lot d'encan!



