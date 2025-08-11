Encan silencieux de la Classique Fondation Sourdine

auctionV2.input.startingBid
Valeur inestimable - Incrément 50$
Vivez l’exceptionnel ! Enchérissez sur ce lot unique et vivez une journée VIP aux côtés de Gino Chouinard et du professionnel de golf Keven Tremblay, sur le prestigieux parcours du Club de golf La Tempête. Un moment privilégié, exclusif et mémorable au profit de la Fondation Sourdine.
Valeur inestimable - Incrément 50$
Collectionneur au grand cœur et nostalgique, ce lot est pour vous !Grâce à la Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics, mettez la main sur un véritable trésor : un gilet autographié par le grand et légendaire Jean Béliveau.
Valeur 1 600$ - Incrément 100 $
Situé dans Charlevoix, à Petite-Rivière-St-François, le LIV est l’endroit parfait pour explorer la région .
À 10 minutes de Baie St-Paul pour ses petites boutiques et ses restaurants, et à 15 minutes du superbe Massif de Charlevoix pour la nature et la vue sur le fleuve Saint-Laurent.
Choisir le LIV, c’est choisir un séjour de luxe en pleine nature. Construit en 2021, le LIV vous charmera par son modernisme et son côté écolo et peut accueillir 10 personnes. Merci à GESTION LIV pour ce lot d'exception!
Valeur 1 600$ - Incrément 100 $
(Photo à titre indicative. À venir). Du même propriétaire que Le Liv, le ODIE est une construction neuve et n'attend que vous..et vos invités!
Entouré d’un décor enchanteur et offrant une vue spectaculaire dans la belle région de Charlevoix / Les Éboulements, ce havre de paix est l’endroit rêvé pour décrocher et se ressourcer.
Une expérience unique où chaque détail a été pensé pour harmoniser luxe et nature.Merci à GESTION LIV pour ce magnifique lot d'encan!
Valeur 1380$ - Incrément 100$
Vivez un séjour unique dans le magnifique territoire du Mont Valin avec pêche à la truite mouchetée indigène, en formule tout inclus à l’américaine. Une expérience inoubliable rendue possible grâce a la Pourvoirie du Lac Laflamme!
Valeur de 599$ - Incrément 50$
Prenez place derrière le volant d’une Porsche et laissez-vous griser par la puissance et l’élégance de cette voiture. Ce certificat-cadeau pour une expérience unique chez Roulez Passion est offert avec distinction par Centre Porsche Québec. Une balade en voiture qui fera assurément jaser! (photo à titre indicatif)
Valeur 275$ - Incrément 25$
Offrez-vous un morceau d’histoire du golf!
Magnifique toile imprimée par l'artiste Isabelle T. Dimensions 28''x 28''. idéale pour le bureau, la salle de jeux ou tout passionné de golf.
Une pièce élégante qui saura inspirer chaque coup!
Valeur 500$ - Incrément 50$
Vivez l’expérience du Club de golf Royal Québec!
Ce forfait pour quatre joueurs au Club de golf Royal Québec vous offre un parcours d’exception, alliant défis techniques et paysages à couper le souffle.
Valeur 550$ - Incrément 50$
Profitez d’un forfait d’épilation laser offert par les Clinique Viva Medico Esthétique pour une peau douce, lisse et sans tracas.
Un traitement professionnel, sécuritaire et efficace!
Valeur 180$ - Incrément 20$
Offert par Créapub, excellent choix pour la cuisine en plein air! Il est conçu pour offrir une chaleur élevée et est idéal pour le camping et les barbecues.
Puissance élevée 8,3 cm (3,25 po) Brûleur en acier inoxydable 10 000 BTU. Brûleur barbecue 8 000 BTU avec dessus de grill. Protection contre le vent latéral et arrière.
Valeur 250$ - Incrément 25$
Parfaites pour faire tourner les têtes et ajouter du style à toutes vos sorties. Offertes par Scoop Vision, ces lunettes allient confort, look et performance. Un accessoire incontournable pour ceux qui veulent se démarquer!
Valeur 160$ - Incrément 20$
Le Diamant est un lieu de diffusion culturelle unique voué à présenter le meilleur des créations contemporaines nationales et internationales. Ouvert sur sa communauté et serti au cœur du centre-ville historique, ce lieu de rayonnement est un point d’ancrage pour le public, les artistes de la relève et les créateurs de tous les horizons! Procurez-vous une paire de billets valide pour la saison 2025-2026!
Valeur de 150$ - Incrément de 20$
Offert gracieusement par Ellipse Assurances, profitez de 2 billets pour assister au spectacle SONO IO du Circus Ronaldo, le 15 novembre à 15h, au mythique théâtre Le Diamant.Troupe reconnue pour son approche unique, Circus Ronaldo marie tradition et modernité. Une expérience inoubliable, à la fois poétique, touchante et spectaculaire.
Valeur 435$ - Incrément 25$
Repousse tes limites avec 3 mois d’accès illimité chez Tonic CrossFit ! Rejoins une communauté dynamique et passionnée, et dépasse-toi, entraînement après entraînement.
Valeur 230$ - Incrément 20$
Plus qu'un simple gym - deviens la meilleure version de toi-même en te procurant ce forfait qui te donne accès pendant 3 mois au Tonic Gym!
Valeur de 94$ - Incrément 10$
Vivez l’aventure dans l’un des parcours d’Arbraska! Grimpez, balancez-vous et volez d’arbre en arbre grâce aux tyroliennes et aux défis aériens qui vous feront vivre des émotions fortes en pleine nature.
Valeur 182$ - Incrément 20$
La fièvre du country de Guylaine Tanguay rencontre la majesté du classique de l’Orchestre symphonique de Québec. Avec son énergie contagieuse et son répertoire authentique, l’égérie du country québécois côtoie aussi les grands standards du genre, avec en prime une touche festive du temps des fêtes. Spectacle le 15 décembre 2025.
Valeur 500$ - Incrément 50$
Préparez vos papilles pour un festin signé Boucherie Délecta! Offrez-vous des viandes d’exception, des coupes savoureuses et des produits préparés avec passion. Que ce soit pour un BBQ qui fera saliver le voisinage ou un souper raffiné en famille, avec Délecta, impossible de se tromper!
Valeur 250$ - Incrément 25$
Valeur 250$ - Incrément 25$
Valeur 250$ - Incrément 25$
Valeur 125$ - Incrément 20$
Valeur 125$ - Incrément 20$
Valeur 100$ - Incrément 10$
Offrez-vous une expérience coiffure haut de gamme au Studio 32!
Pour une coupe tendance, une coloration éclatante ou une mise en beauté, vous repartirez avec un look qui fera tourner les têtes!
Valeur 290$ - Incrément 20$
Un coffret qui fera briller toutes les têtes, offert par Studio 32.
Ce panier rempli de produits capillaires haut de gamme (pour femmes et pour hommes) offre le nécessaire pour des cheveux en pleine santé et un style impeccable. Un cadeau à s'offrir!
Valeur 110$ - Incrément 10$
Offert par la boutique Game Addict, trois jeux de société pour animer vos soirées dont Golfie, La planche des pirates et Akropolis - des heures de plaisir pour une bonne cause!
Valeur 280$ - Incrément 25$
Offrez vous une magnifique nuitée pour deux personnes dans une chambre premium à l'Hôtel Four Points By Sheraton Lévis et prenez le temps de profiter du magnifique spa extérieur chauffé eu gym entièrement équipé.
Valeur 400$ - Incrément 25$
Kwe Kwe! Profitez d'un Forfait Couette et Bannique pour 2 adultes (une nuit en chambre confort et petit-déjeuner au restaurant La Traite) avec accès à la piscine intérieure et à la salle de conditionnement physique dans le magnifique Hôtel-Musée Première nations!
Valeur de 400$
Valeur 250$ - Incrément 25$
Découvrez l’élégance Surmesur et personnalisez vêtements et accessoires pour un style unique et parfaitement adapté.Un cadeau de choix pour ceux et celle qui aime allier confort, qualité et raffinement!
Valeur 140$ - Incrément 20$
Photo à titre indicatif.
Savourez la saveur authentique de la pomme avec ce panier rempli de produits de la Cidrerie Bilodeau, qui met en vedette la pomme sous toutes ses formes!
Un cadeau qui fera plaisir aux amateurs de saveurs locales et fruitées!
Valeur de 140$
Valeur de 150$ - Incrément de 25$
Offrez une expérience culinaire authentique et variée avec cette carte-cadeau échangeable dans plusieurs restaurants dont:
Le Clan – Salle à l’ambiance intimiste et fine cuisine mettant en valeur le terroir québécois.
La Bûche – Plats traditionnels du Vieux-Québec dans une atmosphère rustique et festive.
Bello – Escapade italienne conviviale avec des saveurs raffinées.
Don Vegane – Option végan haut de gamme pour une expérience inventive et gourmande.
Valeur 100$ - Incrément 10$
Un moment gourmand vous attend au Bistro La Cohue: brunch somptueux, déjeuner en semaine ou souper raffiné, dans un établissement reconnu pour son ambiance et sa cuisine d’exception.
Valeur de 100$
Valeur 100$ - Incrément 10$
Valeur de 100$ - Incrément 10$
Valeur de 100$
Valeur de 100$ - incrément de 10$
Savourez un moment convivial au cœur de l’Hôtel Hilton Québec. Une expérience signée Marie Chantal Lepage, parfaite pour se faire plaisir ou partager un repas inoubliable.
Valeur de 100$
Valeur 85$ - Incrément 10$
Offrez-vous une sortie en famille réussie
grâce à ce forfait comprenant avec une entrée familiale (2 adultes et 2 enfants) au Grand Mini Golf de Québec et une carte-cadeau de 50 $ au restaurant Les Mordus, un endroit parfait pour accueillir petits et grands!
Valeur de 85$
Valeur 80$ - Incrément 10$
Offrez-vous une soirée agréable! Profitez de deux entrées adultes au mythique Cinéma Cartier, suivies d’un délicieux moment gourmand grâce à une carte-cadeau de 50 $ à la Brasserie Les Mordus.
Valeur de 50$ - Incrément de 5$
Admirez ce cône énorme de la Confiseries Pinoche débordant de jujubes irrésistibles, pour les vrais amateurs de douceurs!
Valeur de 50$
