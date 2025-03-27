Encan silencieux de la Fondation de l'école Filteau 2025

Certificat cadeau d’une valeur de 160$ pour un forfait première expérience dans le Rituel Hammam Oriental inc. Si vous n’avez jamais mis les pieds dans un hammam oriental auparavant, ceci est le forfait idéal pour faire la découverte du bain oriental. Ce forfait inclut: – La location de serviettes, peignoir, sandales, peshtamal – Le gant exfoliant, luffa, ponce à pied, réutilisables chez vous – Le savon noir pour l’exfoliation, le shampoing, le gel douche et le lait corporel Notre technicienne vous accompagne pendant votre séance de 1:30 et vous prodigue les soins suivants: – un service de gommage du corps complet – un service de savonnage turque https://lerituelhammam.com/

