Encan silencieux de la Fondation de l'école Filteau 2025

Une nuitée au Château Bonne Entente item
Une nuitée au Château Bonne Entente
120 $

Enchère de départ

Le Bonne Entente, un hôtel 5 étoiles, vous offre l'opportunité de vivre une expérience remarquable. Le forfait (occupation double) comprend : - Une nuitée en chambre Standard - Petit déjeuner inclus - Frais de séjour et de stationnement - Accès à la piscine en saison, au jacuzzi extérieur, au gym et aux nombreux espaces de vie Valeur de 325 $ et date d'échéance : 31 mai 2026 Sur disponibilité et non valide les samedis
Sac à dos et étui Lavoie item
Sac à dos et étui Lavoie
40 $

Enchère de départ

Offert gracieusement par Ma Boutique scolaire. Couleur vert lime. Photo à titre indicatif seulement. Valeur approximative de 100$.
40 $ à dépenser chez Mr Puffs item
40 $ à dépenser chez Mr Puffs
15 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 40 $
60$ à dépenser chez Mr Puffs item
60$ à dépenser chez Mr Puffs
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 60 $
100$ à dépenser chez Bouffe et compagnie item
100$ à dépenser chez Bouffe et compagnie
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Bouffe & Cie se spécialise en prêt-à-manger depuis 2014. Tout est fait maison! les repas sont scellés sous vide pour une plus grande fraîcheur des aliments. Il suffit de réchauffer, déballer et savourer! https://bouffeetcie.com/
150$ à dépenser chez Simons item
150$ à dépenser chez Simons
75 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 150$
100$ à dépenser chez Simons item
100$ à dépenser chez Simons
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 100$
Musée de la civilisation item
Musée de la civilisation
50 $

Enchère de départ

4 entrées pour le Musée de la civilisation pour une valeur de 104 $. Valides jusqu'au 31 mai 2026.
Billets pour les Capitales de Québec item
Billets pour les Capitales de Québec
25 $

Enchère de départ

4 billets pour les matchs de mai et juin (admission générale) pour la saison 2025. Valeur de 50$
Arbraska item
Arbraska
75 $

Enchère de départ

Entrée pour 4 personnes pour le parcours dans les arbres dans l'un des 5 parcs au Québec : Rawdon, Rigaud, Mont St-Grégoire, Laflèche et Chauveau. Le parcours doit être réservé et utilisé avant le 9 novembre 2025. Valeur totale de 188 $.
Séjour au camp Kéno item
Séjour au camp Kéno
250 $

Enchère de départ

Séjour de 6 jours au Camp de vacances Kéno situé dans le parc naturel régional de Portneuf, pour un enfant de 6 à 12 ans (garçon ou fille) d’une valeur de 945$ valide pour l’été 2025 (selon les places disponibles). La valeur de ce rabais est non monnayable. Elle peut toutefois être appliquée à n’importe quel programme peu importe la durée du séjour. L’écart entre la valeur du rabais offert et la valeur du séjour choisi devra être défrayé par le parent.
4 billets pour le CF Montréal item
4 billets pour le CF Montréal
80 $

Enchère de départ

Certificat pour un forfait famille comprenant 4 billets pour un match régulier du CF Montréal au stade Saputo (saison 2025, selon les disponibilités et excluant le match du 5 juillet). Valeur approximative de 160 $.
Académie de hockey du Blizzard item
Académie de hockey du Blizzard
75 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 150$ sur n'importe laquelle des activités qui y sont offertes. Tous les détails sur https://www.ssfblizzard.com/academie-hockey
Zoo de Granby item
Zoo de Granby
50 $

Enchère de départ

Deux laissez-passer individuels (adultes) d’une journée pour la saison été-automne 2025 . Valeur totale de 110$ + tx, et valide jusqu’au 2 novembre 2025.
Rituel hamman et spa item
Rituel hamman et spa
75 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d’une valeur de 160$ pour un forfait première expérience dans le Rituel Hammam Oriental inc. Si vous n’avez jamais mis les pieds dans un hammam oriental auparavant, ceci est le forfait idéal pour faire la découverte du bain oriental. Ce forfait inclut: – La location de serviettes, peignoir, sandales, peshtamal – Le gant exfoliant, luffa, ponce à pied, réutilisables chez vous – Le savon noir pour l’exfoliation, le shampoing, le gel douche et le lait corporel Notre technicienne vous accompagne pendant votre séance de 1:30 et vous prodigue les soins suivants: – un service de gommage du corps complet – un service de savonnage turque https://lerituelhammam.com/
Éco-Parc des Etchemins item
Éco-Parc des Etchemins
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d’une valeur de 50 $ échangeable pour des droits d’accès journaliers à l’Éco-Parc des Etchemins pour l'été 2025. https://eco-parc.qc.ca/
Académie de baseball de la relève #1 item
Académie de baseball de la relève #1
75 $

Enchère de départ

1 semaine de camp (en fonction des semaines disponibles) Saisons 2025 Valeur de 209 $ + taxes. Pour information : https://www.larelevebaseball.com/fr/index.html
Académie de baseball de la relève #2 item
Académie de baseball de la relève #2
75 $

Enchère de départ

1 semaine de camp (en fonction des semaines disponibles). Saison 2025 Valeur de 209 $ + taxes. Pour information : https://www.larelevebaseball.com/fr/index.html
Hôtel le St-Paul item
Hôtel le St-Paul
75 $

Enchère de départ

Une nuitée en chambre standard à l'hôtel St-Paul dans le Vieux-Port (occupation double). Dates de validité : 1er mars au 31 mai 2025 ou 20 octobre au 12 décembre 2025, sous réserve de disponibilités. Valeur de 150$. https://www.lesaintpaul.qc.ca/
Accès pour 4 personnes - Obstak - Mouvement urbain item
Accès pour 4 personnes - Obstak - Mouvement urbain
50 $

Enchère de départ

4 entrées (2 heures). Centre de parcours et de Ninja warrior à Québec. Valeur de 104 $. https://mouvementurbain.ca/
Spectacle Clay and Friends - Les Grands Bois item
Spectacle Clay and Friends - Les Grands Bois
30 $

Enchère de départ

Deux billets pour le spectacle de Clay and Friends, le 27 septembre 2025 à 20h00. Les Grands Bois - Salle de Spectacle & Microbrasserie 405 rue Tessier Est, Saint-Casimir, QC, Canada https://www.lesgrandsbois.com/ Valeur de 74$.
Chocolat Dubaï item
Chocolat Dubaï
25 $

Enchère de départ

Célèbre tablette (3) de chocolat fourrée à la pistache – appelée chocolat Dubaï, de la pâtisserie Tannous. Valeur de 50$
50$ à dépenser chez Ashton item
50$ à dépenser chez Ashton
20 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 50$.
2 pizzas moyennes (12 pouces) - Domino's Pizza item
2 pizzas moyennes (12 pouces) - Domino's Pizza
15 $

Enchère de départ

Coupons pour 2 pizzas moyennes - 3 garnitures Succursale de Ste-Foy : 2673 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1V3 Expiration : 31 décembre 2025 Valeur approximative de : 40$ + taxes
4 pizzas moyennes (12 pouces) - Domino's Pizza item
4 pizzas moyennes (12 pouces) - Domino's Pizza
30 $

Enchère de départ

Coupons pour 2 pizzas moyennes - 3 garnitures Succursale de Ste-Foy : 2673 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1V3 Expiration : 31 décembre 2025 Valeur approximative de : 80$ plus taxes
25$ à dépenser à la Librairie Laliberté item
25$ à dépenser à la Librairie Laliberté
10 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 25 $.
50$ à dépenser chez Cuisine express item
50$ à dépenser chez Cuisine express
20 $

Enchère de départ

Traiteur de l'école ou repas préparés. Carte cadeau d'une valeur de 50$ https://cuisinexpress.ca/
100$ à dépenser chez Cuisine express item
100$ à dépenser chez Cuisine express
40 $

Enchère de départ

Traiteur de l'école ou repas préparés. Carte cadeau d'une valeur de 100$ https://cuisinexpress.ca/
Boîte familiale - Chung Chun #1 item
Boîte familiale - Chung Chun #1
10 $

Enchère de départ

Valeur de 30$ Exemple de contenu à titre indicatif d'une boîte familiale: 1 - Hotdog Gamsung, 1 - Moitié-mozza moitié-hotdog, 1- Hotdog simplement mozzarella, 1- Hotdog au ramen croquant, 1 - Choco-kogo https://chungchunqc.com/menu/
