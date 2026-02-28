Encan silencieux de la Fondation de l'école Filteau 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Bouffe & Cie se spécialise en prêt-à-manger depuis 2014. Tout est fait maison! les repas sont scellés sous vide pour une plus grande fraîcheur des aliments. Il suffit de réchauffer, déballer et savourer! https://bouffeetcie.com/
Enchère de départ
2 entrées pour le Musée de la civilisation pour une valeur de 54 $. Ils sont valides jusqu’au 30 avril 2027.
Enchère de départ
Vinaigrette balsamique canneberge érable 310 ml
Confit d'oignons et canneberges 212 ml
Moutarde forte à la canneberge 212 ml
Jus de canneberge pur 500 ml
Berry Blossom x 2 25gr
Canneberges enrobées de chocolat noir 120 gr
D'une valeur de 40$.
Enchère de départ
4 billets pour les matchs de mai et juin (admission générale) pour la saison 2026. Valeur de 56$
Enchère de départ
1 passe VIP, valide pour 2 participants, pour notre activité de parcours dans les arbres dans l'un des 5 parcs au Québec : Rawdon, Rigaud, Mont St-Grégoire, Laflèche et Chauveau.
Une valeur de 94$+taxes par passe.
Expiration 8 novembre 2026.
Enchère de départ
1 passe VIP, valide pour 2 participants, pour notre activité de parcours dans les arbres dans l'un des 5 parcs au Québec : Rawdon, Rigaud, Mont St-Grégoire, Laflèche et Chauveau.
Une valeur de 94$ +taxes par passe.
Expiration 8 novembre 2026.
Enchère de départ
Rabais de 150$ sur une location de chalet. Valide jusqu'au 31 octobre 2026. Pour voir les options de location : https://camplacencoeur.qc.ca/
Enchère de départ
2 billets pour un match régulier du CF Montréal au stade Saputo (saison 2026, selon les disponibilités, sauf match du 25 juillet 2026) + 2 t-shirts.
Valeur approximative de 130 $.
Enchère de départ
Deux laissez-passer individuels (adultes) d’une journée pour la saison été-automne 2026 (valeur totale de 110$, avant taxes, et valides entre le 16 mai et le 1er novembre 2026).
Enchère de départ
1 place pour une semaine de Camp d'été de soccer (semaine du 3 août 2026). Valeur de 255$.
Pour les informations : https://www.ssfblizzard.com/multi-sports-camp-dete-2026
Enchère de départ
1 place pour une semaine de camp d'été de soccer (semaine du 3 août 2026). Valeur de 255$.
Pour les informations : https://www.ssfblizzard.com/multi-sports-camp-dete-2026
Enchère de départ
500 $ accessible sur un programme du camp de vacances Kéno en 2026. Pour voir les options et les disponibilités : Séjours au Camp Kéno - Découverte et aventure | Camp Kéno
Enchère de départ
2 billets d'une valeur de 130$ (sans limite de temps). Pour consulter la programmation : https://www.theatrebeaumontstmichel.com/
Enchère de départ
2 billets pour la Pièce Sirop de Poteau au Théâtre de l'Île d'Orléans, valeur de 90$
Du 25 juin au 30 août. Date au choix de l'acheteur, en fonction des disponiblités.
Enchère de départ
Une paire de billets pour le 3e concert de la 64e saison du Chœur, une Saison entre ciel et scène ...
Le concert intitulé Sur les planches de Broadway se tiendra le samedi 16 mai 2026 à 19h30, à la Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm - Maison de la musique.
Les billets d'une valeur marchande de 83$.
Enchère de départ
Une paire de billets pour le spectacle Bacchanale qui sera présentée au Théâtre Périscope du 31 mars au 18 avril.
Une valeur de 80$.
Pour voir la description de la pièce : https://theatreperiscope.qc.ca/spectacle/bacchanale/
Enchère de départ
Une paire de billets pour le spectacle Arnaud pour Justine qui sera présentée au Théâtre Périscope du 28 avril au 16 mai. Une valeur de 80$.
Pour voir la description de la pièce : https://theatreperiscope.qc.ca/spectacle/arnaud-pour-justine/
Enchère de départ
Une gracieuseté de Long & McQuade.
Valeur de 210.00 $.
Photo à titre indicatif, mais très similaire.
Enchère de départ
Offert gracieusement par Ma Boutique scolaire.
Sac Lavoie Chic Choc de 24 litres, couleur vert lime, sans pochette pour la gourde, ainsi qu’un étui à crayons simple assorti.
Photo à titre indicatif seulement.
Valeur approximative de 100$.
Enchère de départ
Certificat cadeau d'une valeur de 40 $
Enchère de départ
4 certificats cadeaux au nouveau salon de dégustation de la Microbrasserie Les Grands Bois de St-Casimir (soit 4 plateaux découverte) ainsi qu'un 6-pack de Petite Pause (sans alcool). Le tout est d'une valeur de 65$.
Enchère de départ
150$ à dépenser pour des mets préparés pour toute la famille ! Pour consulter le menu : https://cuisinexpress.ca/
Enchère de départ
50$ applicable sur n'importe quelle activité offerte par Ultimate Québec. Aucune date limite. Pour consulter la liste des activités offertes : https://www.ultimatequebec.ca/
Enchère de départ
Artiste : Arielle Cloutier
Titre : La sieste
Valeur estimée : environ 250$
Taille de la toile : 24 x 20
Pour voir les autres oeuvres de la même artiste : https://pin-so.com/boutique/arielle-cloutier/?srsltid=AfmBOooV9QOAC6C4d8zNzukUf1SvVXwN997JfQxv02DXUbMI04p2erai
Enchère de départ
Artiste : Josée Cloutier
Nom de l'œuvre : Alizee
Valeur estimée : environ 250 $
Taille de la toile : 19 x 15 (23 x 19 avec le cadre)
Pour voir d'autres oeuvres de l'artiste : https://pin-so.com/boutique/josee-cloutier/?srsltid=AfmBOop6i-H222ylQfergzu38tTF7i4rJ0hMW_rNpDALUHM_asSYh2Js
Enchère de départ
Artiste : Carole Majeau
Valeur estimée : 150$
Grandeur des toiles : 10 x 10
Pour voir les autres oeuvres de l'artiste : https://pin-so.com/boutique/carole-majeau-178373402
Enchère de départ
Une nuitée dans une suite à l'hôtel St-Paul dans le Vieux-Port (occupation double).
Dates de validité : avant le 31 mai 2026 ainsi que du 20 octobre 2026 au 12 décembre 2026, sous réserve de disponibilités.
Valeur de 300$.
https://www.lesaintpaul.qc.ca/
Enchère de départ
Certificat cadeau de 50 $
La Pâtisserie Denis Tannous vous offre une multitude de choix de mousses, gâteaux et bien d'autres
Enchère de départ
Un forfait de 2h rempli de défis et de fun pour les jeunes aventuriers! Inclut l’accès aux zones Parkour & Ninja Warrior + Lü, un chandail pour l’enfant fêté, une collation pour ses ami·es et une table réservée.
Valeur de 187$ plus taxes.
À noter :
Le prix inclut 5 participant·es. Des participants peuvent être ajoutés le jour même, en réglant le supplément sur place. Les bracelets supplémentaires sont au prix régulier d’une entrée de 2 h, selon la zone (JSB ou Parkour & Ninja)
La durée de la fête est fixe : 2 heures, incluant activité + table
Pour info : https://mouvementurbain.ca/
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