la Fondation de l'école Filteau

Organisé par

la Fondation de l'école Filteau

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de la Fondation de l'école Filteau 2026

100$ à dépenser chez Bouffe et compagnie item
100$ à dépenser chez Bouffe et compagnie
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Bouffe & Cie se spécialise en prêt-à-manger depuis 2014. Tout est fait maison! les repas sont scellés sous vide pour une plus grande fraîcheur des aliments. Il suffit de réchauffer, déballer et savourer! https://bouffeetcie.com/

Musée de la Civilisation item
Musée de la Civilisation
25 $

Enchère de départ

2 entrées pour le Musée de la civilisation pour une valeur de 54 $. Ils sont valides jusqu’au 30 avril 2027.

Panier cadeau Nutra Fruit item
Panier cadeau Nutra Fruit
15 $

Enchère de départ

Vinaigrette balsamique canneberge érable 310 ml

Confit d'oignons et canneberges 212 ml

Moutarde forte à la canneberge 212 ml

Jus de canneberge pur 500 ml

Berry Blossom x 2 25gr

Canneberges enrobées de chocolat noir 120 gr

D'une valeur de 40$.


Billets pour les Capitales de Québec item
Billets pour les Capitales de Québec
25 $

Enchère de départ

4 billets pour les matchs de mai et juin (admission générale) pour la saison 2026. Valeur de 56$

Arbraska pour 2 personnes item
Arbraska pour 2 personnes
40 $

Enchère de départ

1 passe VIP, valide pour 2 participants, pour notre activité de parcours dans les arbres dans l'un des 5 parcs au Québec : Rawdon, Rigaud, Mont St-Grégoire, Laflèche et Chauveau. 

Une valeur de 94$+taxes par passe.

Expiration 8 novembre 2026.

Arbraska pour 2 personnes item
Arbraska pour 2 personnes
40 $

Enchère de départ

1 passe VIP, valide pour 2 participants, pour notre activité de parcours dans les arbres dans l'un des 5 parcs au Québec : Rawdon, Rigaud, Mont St-Grégoire, Laflèche et Chauveau. 

Une valeur de 94$ +taxes par passe.

Expiration 8 novembre 2026.

Crédit pour location de chalet - Camp Lac en coeur item
Crédit pour location de chalet - Camp Lac en coeur
50 $

Enchère de départ

Rabais de 150$ sur une location de chalet. Valide jusqu'au 31 octobre 2026. Pour voir les options de location : https://camplacencoeur.qc.ca/

2 billets pour le CF Montréal + 2 t-shirts item
2 billets pour le CF Montréal + 2 t-shirts
40 $

Enchère de départ

2 billets pour un match régulier du CF Montréal au stade Saputo (saison 2026, selon les disponibilités, sauf match du 25 juillet 2026) + 2 t-shirts.

Valeur approximative de 130 $.

Zoo de Granby item
Zoo de Granby
40 $

Enchère de départ

Deux laissez-passer individuels (adultes) d’une journée pour la saison été-automne 2026 (valeur totale de 110$, avant taxes, et valides entre le 16 mai et le 1er novembre 2026).

 

Camp Académie de soccer Blizzard (sem 3 août) #1 item
Camp Académie de soccer Blizzard (sem 3 août) #1
75 $

Enchère de départ

1 place pour une semaine de Camp d'été de soccer (semaine du 3 août 2026). Valeur de 255$.

Pour les informations : https://www.ssfblizzard.com/multi-sports-camp-dete-2026

Camp Académie de soccer Blizzard (sem 3 août) #2 item
Camp Académie de soccer Blizzard (sem 3 août) #2
75 $

Enchère de départ

1 place pour une semaine de camp d'été de soccer (semaine du 3 août 2026). Valeur de 255$.

Pour les informations : https://www.ssfblizzard.com/multi-sports-camp-dete-2026

500 $ de rabais sur un séjour au camp Kéno item
500 $ de rabais sur un séjour au camp Kéno
150 $

Enchère de départ

500 $ accessible sur un programme du camp de vacances Kéno en 2026. Pour voir les options et les disponibilités : Séjours au Camp Kéno - Découverte et aventure | Camp Kéno

Théâtre Beaumont St-Michel item
Théâtre Beaumont St-Michel
40 $

Enchère de départ

2 billets d'une valeur de 130$ (sans limite de temps). Pour consulter la programmation : https://www.theatrebeaumontstmichel.com/

Théâtre Île d'Orléans - Pièce Sirop de Poteau item
Théâtre Île d'Orléans - Pièce Sirop de Poteau item
Théâtre Île d'Orléans - Pièce Sirop de Poteau
30 $

Enchère de départ

2 billets pour la Pièce Sirop de Poteau au Théâtre de l'Île d'Orléans, valeur de 90$

Du 25 juin au 30 août. Date au choix de l'acheteur, en fonction des disponiblités.

https://nouveautheatredelile.com/siropdepoteau/

Choeur des Rhapsodes item
Choeur des Rhapsodes item
Choeur des Rhapsodes
30 $

Enchère de départ

Une paire de billets pour le 3e concert de la 64e saison du Chœur, une Saison entre ciel et scène ...

Le concert intitulé Sur les planches de Broadway se tiendra le samedi 16 mai 2026 à 19h30, à la Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm - Maison de la musique.

Les billets d'une valeur marchande de 83$.

Théâtre Périscope - Bacchanale item
Théâtre Périscope - Bacchanale item
Théâtre Périscope - Bacchanale
30 $

Enchère de départ

Une paire de billets pour le spectacle Bacchanale qui sera présentée au Théâtre Périscope du 31 mars au 18 avril.

Une valeur de 80$.

Pour voir la description de la pièce : https://theatreperiscope.qc.ca/spectacle/bacchanale/

Théâtre Périscope - Arnaud pour Justine item
Théâtre Périscope - Arnaud pour Justine item
Théâtre Périscope - Arnaud pour Justine
30 $

Enchère de départ

Une paire de billets pour le spectacle Arnaud pour Justine qui sera présentée au Théâtre Périscope du 28 avril au 16 mai. Une valeur de 80$.

Pour voir la description de la pièce : https://theatreperiscope.qc.ca/spectacle/arnaud-pour-justine/

Guitare acoustique Denver item
Guitare acoustique Denver item
Guitare acoustique Denver
75 $

Enchère de départ

Une gracieuseté de Long & McQuade.

Valeur de 210.00 $.

Photo à titre indicatif, mais très similaire.

Sac à dos et étui Lavoie item
Sac à dos et étui Lavoie item
Sac à dos et étui Lavoie
40 $

Enchère de départ

Offert gracieusement par Ma Boutique scolaire.
Sac Lavoie Chic Choc de 24 litres, couleur vert lime, sans pochette pour la gourde, ainsi qu’un étui à crayons simple assorti.
Photo à titre indicatif seulement.
Valeur approximative de 100$.

40 $ à dépenser chez Mr Puffs item
40 $ à dépenser chez Mr Puffs
15 $

Enchère de départ

Certificat cadeau d'une valeur de 40 $

Boîte cadeau - Microbrasserie Les Grands Bois item
Boîte cadeau - Microbrasserie Les Grands Bois
30 $

Enchère de départ

4 certificats cadeaux au nouveau salon de dégustation de la Microbrasserie Les Grands Bois de St-Casimir (soit 4 plateaux découverte) ainsi qu'un 6-pack de Petite Pause (sans alcool). Le tout est d'une valeur de 65$. 

150$ à dépenser chez Cuisine Express item
150$ à dépenser chez Cuisine Express
75 $

Enchère de départ

150$ à dépenser pour des mets préparés pour toute la famille ! Pour consulter le menu : https://cuisinexpress.ca/

50$ pour Ultimate Québec item
50$ pour Ultimate Québec
10 $

Enchère de départ

50$ applicable sur n'importe quelle activité offerte par Ultimate Québec. Aucune date limite. Pour consulter la liste des activités offertes : https://www.ultimatequebec.ca/

Toile #1 offerte par Pin-So item
Toile #1 offerte par Pin-So item
Toile #1 offerte par Pin-So
50 $

Enchère de départ

Artiste : Arielle Cloutier 
Titre : La sieste
Valeur estimée : environ 250$ 

Taille de la toile : 24 x 20

Pour voir les autres oeuvres de la même artiste : https://pin-so.com/boutique/arielle-cloutier/?srsltid=AfmBOooV9QOAC6C4d8zNzukUf1SvVXwN997JfQxv02DXUbMI04p2erai

Toile #2 offerte par Pin-So item
Toile #2 offerte par Pin-So item
Toile #2 offerte par Pin-So
50 $

Enchère de départ

Artiste :  Josée Cloutier
Nom de l'œuvre : Alizee
Valeur estimée : environ 250 $

Taille de la toile : 19 x 15 (23 x 19 avec le cadre)
Pour voir d'autres oeuvres de l'artiste : https://pin-so.com/boutique/josee-cloutier/?srsltid=AfmBOop6i-H222ylQfergzu38tTF7i4rJ0hMW_rNpDALUHM_asSYh2Js 

Toiles #3 et #4 offertes par Pin-So item
Toiles #3 et #4 offertes par Pin-So item
Toiles #3 et #4 offertes par Pin-So
40 $

Enchère de départ

Artiste : Carole Majeau
Valeur estimée : 150$

Grandeur des toiles : 10 x 10
Pour voir les autres oeuvres de l'artiste : https://pin-so.com/boutique/carole-majeau-178373402

Hôtel Le Saint-Paul item
Hôtel Le Saint-Paul
100 $

Enchère de départ

Une nuitée dans une suite à l'hôtel St-Paul dans le Vieux-Port (occupation double).
Dates de validité : avant le 31 mai 2026 ainsi que du 20 octobre 2026 au 12 décembre 2026, sous réserve de disponibilités.
Valeur de 300$.
https://www.lesaintpaul.qc.ca/

50 $ à dépenser chez Pâtisserie Denis Tannous item
50 $ à dépenser chez Pâtisserie Denis Tannous
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50 $

La Pâtisserie Denis Tannous vous offre une multitude de choix de mousses, gâteaux et bien d'autres

https://patisseriedenistannous.com/

Forfait fête d'anniversaire (8 ans et +) chez Obstak item
Forfait fête d'anniversaire (8 ans et +) chez Obstak
75 $

Enchère de départ

Un forfait de 2h rempli de défis et de fun pour les jeunes aventuriers! Inclut l’accès aux zones Parkour & Ninja Warrior + Lü, un chandail pour l’enfant fêté, une collation pour ses ami·es et une table réservée.

Valeur de 187$ plus taxes.

À noter :

Le prix inclut 5 participant·es. Des participants peuvent être ajoutés le jour même, en réglant le supplément sur place. Les bracelets supplémentaires sont au prix régulier d’une entrée de 2 h, selon la zone (JSB ou Parkour & Ninja)


La durée de la fête est fixe : 2 heures, incluant activité + table


Pour info : https://mouvementurbain.ca/

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