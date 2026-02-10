Organisé par

Fondation de l'Institut Saint-Joseph

À propos de cet événement

Encan silencieux de la Fondation de l'Institut Saint-Joseph

Lieu de prise en charge

900 Av. Joffre, Québec, QC G1S 4Z3, Canada

Paire de billets pour une partie des Canadiens item
Paire de billets pour une partie des Canadiens
400 $

Enchère de départ

Une paire de billets pour la saison 2026-2027 dans la section 108 Rouge B, rangée L, sièges 1 et 2 (valeur de 800$).

Location - Gymnase item
Location - Gymnase
75 $

Enchère de départ

Une location du gymnase de l'Institut Saint-Joseph pour une durée de 3 heures (valeur de 225$).

Carte-cadeau Milano Pizza item
Carte-cadeau Milano Pizza
50 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de 100$ chez Milano Pizzeria

Carte-cadeau Milano Pizza item
Carte-cadeau Milano Pizza
50 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de 100$ chez Milano Pizzeria

Carte-cadeau Milano Pizza item
Carte-cadeau Milano Pizza
50 $

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Carte-cadeau d'une valeur de 100$ chez Milano Pizzeria

Cour d'école - Don 50$ item
Cour d'école - Don 50$
50 $

Enchère de départ

Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 50$ item
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 50$ item
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 50$ item
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 50$ item
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 100$ item
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100 $

Enchère de départ

Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 100$ item
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 100$ item
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

Cour d'école - Don 100$ item
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Cour d'école - Don 100$ item
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.

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