Encan silencieux de la Fondation de l'Institut Saint-Joseph

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À propos de cet événement
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Une paire de billets pour la saison 2026-2027 dans la section 108 Rouge B, rangée L, sièges 1 et 2 (valeur de 800$).
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Une location du gymnase de l'Institut Saint-Joseph pour une durée de 3 heures (valeur de 225$).
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Carte-cadeau d'une valeur de 100$ chez Milano Pizzeria
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Votre don sera investi dans la cour d’école, afin de créer un espace extérieur moderne, stimulant et en cohérence avec notre vision éducative.
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