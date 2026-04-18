Fondation Elim pour Soutenir l éducation

Organisé par

Fondation Elim pour Soutenir l éducation

À propos de cet événement

Encan silencieux: "Je dis oui à l'éducation"de la Fondation Elim pour Soutenir l éducation (FESE)

Lieu de prise en charge

7665 Bd Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1S 2A7, Canada

Lampe au kérosène ou à l'huile item
Lampe au kérosène ou à l'huile
10 $

Enchère de départ

Très peu servie , cette lampe peut être un souvenir d'Haiti pour certains ou une décoration pour d'autres. Allez , Faites votre mise !

Lavabo murale 24"x16" avec porte serviette item
Lavabo murale 24"x16" avec porte serviette
40 $

Enchère de départ

L'été souvent annonce un temps de rénovation. Ce lavabo ajoutera une touche supérieure à la beauté de votre salle de bain ou salle d'eau

Allez, n'attendez pas, misez !!

set de 2 lampes de chevets item
set de 2 lampes de chevets
40 $

Enchère de départ

Lampe de table 28,25" or et noir mat avec abat-jour en tissu blanc ajoutera une touche "classe" à votre chambre ou autre endroit de la maison

Misez !

Mirroi r rond 28"x28" item
Mirroi r rond 28"x28"
40 $

Enchère de départ

Le miroir mural décoratif unique se marie facilement avec un décor industriel ou contemporain

Faites votre mise !

Miroir 21"x30" item
Miroir 21"x30"
40 $

Enchère de départ

\Miroir mural en forme de panneau de fenêtre qui donnera un look épuré à votre pièce

Faites votre mise

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