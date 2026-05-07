Encan silencieux de La Fondation Jean Marc Paquette

Valeur : 1200$

Offert par : M. Jean-Philippe Dupré, Germain Hôtel Toronto Mercer.





Profitez de deux nuitées pour deux personnes en chambre Prestige King au Germain Hôtel Toronto Mercer, alliant confort haut de gamme et élégance contemporaine au cœur du centre-ville de Toronto.

Cette expérience comprend également le stationnement ainsi qu’un délicieux petit-déjeuner pour deux personnes, pour une escapade urbaine sous le signe du raffinement et de la détente.