Encan silencieux de La Fondation Jean Marc Paquette

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur : 550$
Offert par : Monsieur Gregg Cuthill, Club de golf Rosemère Fontainebleau
https://rosemere.clublink.ca/
Un quatuor de golf avec voiturette au Club de golf Rosemère Fontainebleau, à Blainville. Ce magnifique parcours, aux douces ondulations ponctuées de boisés matures, séduit les golfeurs de tous les niveaux.
Enchère de départ
Valeur : 450$
Offert par : Joanie Laurin de la Fondation Jean-Marc Paquette
Plongez dans une expérience de bien-être complète grâce à 15 cours de yoga chaud chez Idolem Yoga Chaud, un studio réputé pour son ambiance chaleureuse, ses professeurs passionnés et ses séances à la fois énergisantes et revitalisantes.
Enchère de départ
Valeur : 500$
Offert par : Monsieur Vincent Cacchione, Directeur général Club de golf Boucherville et professionel en titre.
https://www.golfboucherville.com/index.php?lang=fr
Un quatuor de golf avec voiturette incluse au Club de Boucherville. Le superbe parcours, aux reliefs harmonieux et bordé d’arbres matures, offre une expérience de jeu agréable aux golfeurs de tous les niveaux.
Valide jusqu'au 13 mai 2027.
Enchère de départ
Valeur : 1200$
Offert par : Monsieur Eric Gagné, Station Tremblant
https://www.tremblant.ca/fr-CA
Profitez d’une escapade à la montagne avec un séjour de ski et une nuitée aux Suites Tremblant. Offrez-vous une expérience alliant sport, détente et confort au cœur de l’une des destinations de villégiature les plus prisées du Québec.
Enchère de départ
Valeur : 1200$
Offert par : M. Jean-Philippe Dupré, Germain Hôtel Toronto Mercer.
Profitez de deux nuitées pour deux personnes en chambre Prestige King au Germain Hôtel Toronto Mercer, alliant confort haut de gamme et élégance contemporaine au cœur du centre-ville de Toronto.
Cette expérience comprend également le stationnement ainsi qu’un délicieux petit-déjeuner pour deux personnes, pour une escapade urbaine sous le signe du raffinement et de la détente.
Enchère de départ
Valeur : 90$
Offert par : Madame Véronique Beauchesne Paquette
https://vbpmassokin.com/
Offrez-vous une séance de 60 minutes avec une professionnelle diplômée en kinésiologie, massothérapie et kinésithérapie. Que ce soit pour soulager des douleurs persistantes, réduire des tensions musculaires ou favoriser votre bien-être général, ce soin est adapté à vos besoins.
Diplômée de l’Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2011 en kinésiologie et massothérapie en plus d’un D.E.S.S. en Exercices Thérapeutiques - Kinésithérapie en 2012 et de plusieurs formations continues.Que ce soit pour des douleurs présentes depuis des mois ou des tensions qui vous gênent depuis quelques jours, la massothérapie peut vous aider.Techniques de massage– Thérapeutique – Sportif – Détente – Trigger point – A.R.T. (Active Release Technique) – Massage sur chaise – Massage tissus profonds – Fasciathérapie – spécialité massage pour bébé et enfantDéroulement d’une séanceÉvaluation des besoins et de la postureTraitements thérapeutiques en massothérapie, kinésithérapiePrescriptions d’exercices au besoinConseils d’habitudes de vie.
Enchère de départ
Valeur : 95$
Offert par : Monsieur Benoit Laroche, Banque National du Canada
Ajoutez une touche d’élégance à votre prochaine soirée avec cette prestigieuse bouteille de Château Labégorce Margaux 2016. Ce grand vin de Bordeaux séduit par ses arômes raffinés de fruits noirs, ses notes boisées délicates et sa belle structure équilibrée. Un excellent millésime à savourer maintenant ou à conserver quelques années en cave.
Un cadeau parfait pour les amateurs de grands crus et les passionnés de vin.
Enchère de départ
Valeur : 600$
Offert par : Monsieur Marco Jetté, Club de Golf Summerlea
https://www.summerlea.com/index.php/en/
Profitez d’une journée inoubliable sur l’un des plus prestigieux parcours de la région avec ce quatuor incluant une voiturette au Club de golf Summerlea. Que vous soyez golfeur amateur ou passionné, vivez une expérience conviviale et haut de gamme dans un cadre naturel exceptionnel. Le moment parfait pour allier sport, détente et plaisir entre amis.
Enchère de départ
Valeur : 500$
Offert par : Dr Sami Moubayed
https://cliniquefacemd.com/fr/
Offrez-vous un soin esthétique haut de gamme alliant expertise, raffinement et bien-être. Une belle occasion de prendre soin de soi grâce à une équipe reconnue pour son approche personnalisée et ses technologies de pointe.
Enchère de départ
Valeurs : 500$
Offert par : Madame Sarah-Maude Robidas, Les ateliers Lavandes
https://www.ateliers-lavande.com/
Offrez-vous une routine beauté luxueuse avec ce superbe panier rempli de produits haut de gamme LA BIOSTHETIQUE. Ce coffret comprend une sélection soignée de maquillage, de soins du visage et de produits capillaires pour prendre soin de vous de la tête aux pieds. Un vrai moment de bien-être, à découvrir à la maison !
Enchère de départ
Valeur : 500$
Offert par: Monsieur Steve Bastien, Environnement Routier NRJ
https://nrj.ca/
Vivez l’ambiance électrisante du Centre Bell grâce à ces billets de choix situés dans une section prisée pour sa vue exceptionnelle sur la glace. Une expérience parfaite pour tout amateur de hockey.
BILLETS Section 108, Rangée J, sièges 1 et 2
DATES À confirmer lors du dévoilement du calendrier de la saison 2026-2027
Enchère de départ
Valeur : 100$
Offert par: Madame Annie Fredette
Découvrez deux produits artisanaux d’ici : le Gin KM12, reconnu pour ses arômes boréaux distinctifs, accompagné du Coffret 3 Lacs, une création raffinée mettant en valeur le savoir-faire québécois. Un cadeau parfait pour les amateurs de gin ou pour agrémenter vos moments de dégustation.
Enchère de départ
Valeur : 500$
Offert par: Madame Julie Delisle et Madame Amélie Béliveau, Fasken
Le panier gourmand met à l’honneur une sélection de produits d’exception, dont deux cuvées prestigieuses en importation privée : un Meursault « Les Crotots » 2022 ainsi qu’une Côte‑Rôtie du domaine Collet.
Cette composition raffinée est complétée par un vinaigre de Banyuls, du canard fumé, un foie gras de canard soigneusement sélectionné, un pesto, des pâtes artisanales de semoule de blé dur, des olives, du chocolat de qualité supérieure, ainsi qu’un assortiment de douceurs délicates choisies avec soin.
Enchère de départ
Valeur : 500$
Offert par: Monsieur Sylvain Racette, DWF (Québec) s.e.n.c.r.l
Dimanche le 26 juillet à 19h00
Section H1 – Rangée 20 – Sièges 5 à 8
Vivez toute l’intensité du football canadien grâce à 4 billets côte à côte pour assister au match opposant les Alouettes de Montréal aux Tiger‑Cats de Hamilton. Une expérience électrisante au stade, parfaite pour les amateurs de sport et les sorties entre amis.
Enchère de départ
Valeur : 355$
Offert par: Madame Marie-Claude Drapeau, Paquette & Associés, Huissiers de justice
Laurent-Perrier Grand Siècle Itération #27
Champagne de prestige issu d’un assemblage rare de trois millésimes d’exception (2015, 2013 et 2012), vieilli plus de 10 ans sur lies. Composé de 60 % Chardonnay et 40 % Pinot Noir provenant de 8 Grands Crus de Champagne, ce Grand Siècle séduit par son élégance et sa complexité remarquable.
Au nez : arômes raffinés de chèvrefeuille, citron confit, noisette, amande fraîche, brioche et miel.
En bouche : attaque fraîche et vibrante, notes d’abricot sec, d’agrumes confits et de fruits mûrs, avec une longue finale minérale et harmonieuse.
Une cuvée rare et recherchée, notée jusqu’à 99/100 par James Suckling, symbole du savoir-faire de la maison Laurent-Perrier.
Enchère de départ
Valeur : 450$
Offert par: Monsieur Charles Paquette, Président de la Fondation Jean-Marc Paquette
Une magnifique sérigraphie de Yvan Cournoyer (Coffret les 12 légendes de Montréal) du célèbre Pierre Pivet. Cette œuvre provient de la Collection Privée de Charles Paquette.
Grandeur 24L x 30H
Valeur inestimable
Enchère de départ
Valeur : 2200$
Offert par: Monsieur Charles Paquette, Président de la Fondation Jean-Marc Paquette
Condo élégant à l'intention de toute la famille. Dans le village piétonnier du Mont-Tremblant à seulement 50 m (300 pieds) de la télécabine panoramique, permettant l’accès direct à la montagne et aux sentiers de randonnée en montagne. Sans compter la télécabine du Casino, également située à deux pas. De la scène grandiose extérieure, faites le pas dans le magnifique hall décoré d'une bibliothèque et d'un grand foyer de pierre.
DATE : Lundi le 19 octobre à partir de 16h au vendredi 23 octobre à 11h00.
INCLUSIONS
Enchère de départ
Valeur : 600$
Offert par: Monsieur Joé Borlellino, Gestion National
Vivez l’expérience ultime du hockey montréalais grâce à ces billets Prestige, offrant une vue exceptionnelle et un confort supérieur pour profiter pleinement de l’ambiance électrisante du Centre Bell.
Billets : Section 112, rangée EE, sièges 1 et 2
Date : À confirmer lors du dévoilement du calendrier de la saison 2026‑2027
Enchère de départ
Valeur : 500$
Offert par: Monsieur Paul Allaire
Offrez-vous l’élégance avec ce certificat‑cadeau d’une valeur de 500 $ chez Paul Allaire – Vêtements hommes de distinction, à Laval. Une occasion parfaite de renouveler votre garde‑robe avec des pièces de grande qualité et de profiter d’un service personnalisé.
Enchère de départ
Valeur : 550,00$
Offert par : Monsieur Gregg Cuthill, Club de golf Rosemère Fontainebleau
https://rosemere.clublink.ca/
Un quatuor de golf avec voiturette au Club de golf Rosemère Fontainebleau, à Blainville. Ce magnifique parcours, aux douces ondulations ponctuées de boisés matures, séduit les golfeurs de tous les niveaux.
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