Encan silencieux de La Licorne philanthrope

Valeur de 1500$





Plus qu’une simple séance de magasinage, la STYLESKA Experience VIP Belle & Boutique est une invitation à ralentir, à célébrer la femme que vous êtes et à partager un moment privilégié avec celles qui vous sont chères.

Nichée au cœur du centre-ville de Granby, Styleska vous ouvre les portes de son univers pour une expérience privée où style, confiance, plaisir et connexion se rencontrent.





Au programme de cette expérience de 4 heures conçue pour 4 femmes :

Une expérience VIP privée et personnalisée créée exclusivement pour la personne gagnante et ses invitées

Des conseils personnalisés en stylisme et une occasion unique d’ajouter à votre garde-robe des pièces soigneusement choisies qui vous feront sentir belle, confortable, confiante et prête à rayonner au quotidien

Une découverte de l’univers Styleska, un lieu unique où chaque femme est invitée à explorer, célébrer et exprimer pleinement son style

Une sélection soigneusement choisie de collections européennes, vêtements, accessoires et trouvailles uniques

Prosecco avec bouchées gourmandes et petites attentions préparées spécialement pour l’occasion

Une carte-cadeau Styleska de 500$ pour la personne gagnante de l’encan

Trois cartes-cadeaux Styleska de 50$ pour les invitées qui l’accompagneront





Styleska propose une sélection de vêtements allant généralement des tailles XS à XXL (approximativement tailles 4 à 16).





Une occasion parfaite de célébrer l’amitié, souligner un moment spécial ou simplement s’offrir une parenthèse de beauté, de confiance et de connexion entre femmes.





Plus qu’une expérience de magasinage, ce moment a été pensé pour créer des souvenirs, encourager l’expression de soi et permettre à chaque femme de se sentir belle, confortable, confiante et prête à rayonner dans toutes les sphères de sa vie.





L’expérience peut être réservée de jour ou de soir, selon les disponibilités de Styleska.

Réservation requise avec un minimum de 5 jours d’avance.





Site web du marchand: https://www.styleskaboutique.com/fr?srsltid=AfmBOopOEK0TieEsuXS9xknHjI3BxxO8aDkbzjTCFaQP6CshxTcYe1cD