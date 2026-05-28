La Licorne philanthrope
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La Licorne philanthrope

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La Licorne philanthrope

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de La Licorne philanthrope

Verdura Design - cadre végétal item
Verdura Design - cadre végétal item
Verdura Design - cadre végétal item
Verdura Design - cadre végétal
18,50 $

Enchère de départ

Valeur de 185 $


Cadre végétal de 13,25" x 13,25", cadrage de bois, confectionné d'éléments 100% naturels : mousse stabilisée, mousse préservée, mousse espagnole, branche de bois flotté et largus. Aucun entretien requis.


Site web du marchand: https://www.verduradesign.com/

Cours - Idolem Granby item
Cours - Idolem Granby
10 $

Enchère de départ

Valeur de 100$.


Cours valides du 22 juin au 31 août 2026 au parc Victoria.

Lundi 16h alignement 101

Vendredi 9h réveil actif


Site web du marchand: https://www.idolem.com/fr/studio/granby

Une paire de boucles d’oreilles Bérénice Auger Artiste item
Une paire de boucles d’oreilles Bérénice Auger Artiste item
Une paire de boucles d’oreilles Bérénice Auger Artiste item
Une paire de boucles d’oreilles Bérénice Auger Artiste
6,50 $

Enchère de départ

Valeur de 65$


Un centre capteur de lumière, des perles mauves et du cuir véritable revalorisé blanc à l'arrière et crochet inoxydable. Une collection née après une période où je me suis presque éteinte… puis au moment où j'ai retrouvé ma lumière. J'ai eu envie de briller à nouveau, mais surtout de rappeler aux femmes qu'elles aussi méritent de briller. En plus de mes toiles Briller, j'ai voulu créer une extension qui se porte près de soi. Ce sont bien plus que des boucles d'oreilles… C'est une invitation à oser briller. Elles portent un sens, une lumière, un message à transmettre et à se rappeler.

Page Instagram de l'artiste:https://www.instagram.com/berenice.auger.artiste


Bougie Paix et Douceur item
Bougie Paix et Douceur
2,99 $

Enchère de départ

Valeur de 29,99$


Paix & Douceur (lavande/vanille)
Apaisante et harmonieuse, ornée d’améthyste, cette bougie invite au calme intérieur et à la sérénité du cœur.
En allumant cette flamme, j’accueille la paix et la douceur dans ma vie.

225 g environ 45 h de combustion
Cire de soja 100 % naturelle, sans phtalates ni parabènes
Mèche de bois crépitante pour une ambiance chaleureuse


Site web du marchand: osezmallumer.com

Journal de l'histoire de la femme devenue ta mère item
Journal de l'histoire de la femme devenue ta mère item
Journal de l'histoire de la femme devenue ta mère
3,50 $

Enchère de départ

Valeur 35$


Coffret journal pour offrir à une mère afin qu'elle raconte son histoire. Vient avec des autocollants et un signet.


Offert par:

Supersirene iIllustrations

Ariel McGregor-

Ariel Trickey-Massé


Site web du marchand: https://supersirene.square.site/

Illustration numérique sur mesure jusqu'à 4 personnes/animal item
Illustration numérique sur mesure jusqu'à 4 personnes/animal item
Illustration numérique sur mesure jusqu'à 4 personnes/animal item
Illustration numérique sur mesure jusqu'à 4 personnes/animal
12 $

Enchère de départ

Valeur 120$


Illustration numérique à partir d'une, plusieurs ou même aucune photo pour honorer un proche, immortaliser un souvenir, pour faire vivre la mémoire.


Offert par:

Supersirene iIllustrations

Ariel McGregor-

Ariel Trickey-Massé


Site web du marchand: https://supersirene.square.site/

Ensemble de bouteilles isothermes maman et enfant item
Ensemble de bouteilles isothermes maman et enfant
8 $

Enchère de départ

Valeur 80$

  • 1 bouteille de transport*
  • 1 bouteille pour enfant à goulot
  • surprises assorties

Offert par:

Arcane boutique

site web du marchand: www.arcaneboutique.com

Séance HypnoNaissance item
Séance HypnoNaissance item
Séance HypnoNaissance
16 $

Enchère de départ

Valeur 160$


L’HypnoNaissance vous offre des visualisations personnalisées pour créer un lien profond avec votre bébé, tout en libérant les tensions, inquiétudes ou angoisses qui peuvent alourdir votre expérience.

Ce que comprend ce service :

  • Une rencontre de 30 à 45 min pour cibler vos besoins spécifiques
  • La rédaction de visualisations personnalisées
  • L’envoi de vos visualisations audio
  • Une rencontre de suivi (15 à 30 min) après la pratique

Serice offert par:

Doulas Love et Kimberley Lavoie pour Doulaslove

Site web du marchand: https://www.doulaslove.ca

1 an d’abonnement à la plateforme la fille en forme item
1 an d’abonnement à la plateforme la fille en forme
52,80 $

Enchère de départ

Valeur 528$


Site web du marchand: https://www.lafilleenforme.com/

Un séjour de deux nuitées dans un micro-chalet en occ. dbl item
Un séjour de deux nuitées dans un micro-chalet en occ. dbl
30 $

Enchère de départ

Valeur de 300$


Plein Air Ville-Joie, c’est avant tout un milieu naturel exceptionnel qui est accessible à tous. Ils comptent cinq écosystèmes distincts sur le site que vous pouvez observer, et ce, dans une proximité de près de 1 km. Nous pouvons y observer une pinède de Pins Sylvestre, une fougeraie, les méandres de la rivière aux sables qui longe le terrain, ainsi qu’une chênaie à maturité sans compter la magnificence du Lac St-Pierre.
Ces caractéristiques sauront emballer les amateurs de plein air que ce soit pour une simple visite d’un jour ou par le biais d’une réservation pour des activités sportives. D’ailleurs, Plein Air Ville-Joie est aussi reconnu comme étant l’un des meilleurs sites de kite au Québec. C’est donc une invitation pour tous!


Site web du marchand: https://ville-joie.com/

Expérience VIP Belle & Boutique item
Expérience VIP Belle & Boutique
150 $

Enchère de départ

Valeur de 1500$


Plus qu’une simple séance de magasinage, la STYLESKA Experience VIP Belle & Boutique est une invitation à ralentir, à célébrer la femme que vous êtes et à partager un moment privilégié avec celles qui vous sont chères.

Nichée au cœur du centre-ville de Granby, Styleska vous ouvre les portes de son univers pour une expérience privée où style, confiance, plaisir et connexion se rencontrent.


Au programme de cette expérience de 4 heures conçue pour 4 femmes :

  • Une expérience VIP privée et personnalisée créée exclusivement pour la personne gagnante et ses invitées
  • Des conseils personnalisés en stylisme et une occasion unique d’ajouter à votre garde-robe des pièces soigneusement choisies qui vous feront sentir belle, confortable, confiante et prête à rayonner au quotidien
  • Une découverte de l’univers Styleska, un lieu unique où chaque femme est invitée à explorer, célébrer et exprimer pleinement son style
  • Une sélection soigneusement choisie de collections européennes, vêtements, accessoires et trouvailles uniques
  • Prosecco avec bouchées gourmandes et petites attentions préparées spécialement pour l’occasion
  • Une carte-cadeau Styleska de 500$ pour la personne gagnante de l’encan
  • Trois cartes-cadeaux Styleska de 50$ pour les invitées qui l’accompagneront


Styleska propose une sélection de vêtements allant généralement des tailles XS à XXL (approximativement tailles 4 à 16).


Une occasion parfaite de célébrer l’amitié, souligner un moment spécial ou simplement s’offrir une parenthèse de beauté, de confiance et de connexion entre femmes.


Plus qu’une expérience de magasinage, ce moment a été pensé pour créer des souvenirs, encourager l’expression de soi et permettre à chaque femme de se sentir belle, confortable, confiante et prête à rayonner dans toutes les sphères de sa vie.


L’expérience peut être réservée de jour ou de soir, selon les disponibilités de Styleska.

Réservation requise avec un minimum de 5 jours d’avance.


Site web du marchand: https://www.styleskaboutique.com/fr?srsltid=AfmBOopOEK0TieEsuXS9xknHjI3BxxO8aDkbzjTCFaQP6CshxTcYe1cD

Programme M7 de Manu Lemire, votre partenaire de croissance item
Programme M7 de Manu Lemire, votre partenaire de croissance
250 $

Enchère de départ

Valeur 2500$


Le programme M7 de Manu Lemire est un game changer pour tout entrepreneur qui veut augmenter son chiffre d'affaires.


Avec ce programme, vous obtiendrez:

  • Une version de votre offre facile à vendre et beaucoup plus rentable.
  • Un système clé en main pour que votre business arrête d'être invisible auprès de votre marché cible.
  • Une manière efficace de générer des leads de qualité, sans vous brûler.
  • Une méthode pour automatiser vos ventes et les rendre plus régulières, sans perdre le côté humain.
  • Plus de liberté et de temps pour vous consacrer à ce qui compte vraiment.
  • Des clients qui paient plus chers, sont plus satisfaits et vous réfèrent à leurs proches.

Site web du marchand: https://manulemire.com/programme-m7/


Sac à main Kate Spade NY item
Sac à main Kate Spade NY item
Sac à main Kate Spade NY item
Sac à main Kate Spade NY
27,80 $

Enchère de départ

Valeur 278$


Sac à main Kate Spade NY - modèle Morgan avec l'imprimé Rose Garden

Ensemble Volu-Firm TimeWise repair de Mary Kay item
Ensemble Volu-Firm TimeWise repair de Mary Kay item
Ensemble Volu-Firm TimeWise repair de Mary Kay
26,50 $

Enchère de départ

Valeur 265$


L'ensemble contient:

  • Nettoyant moussant, 127 g
  • Sérum effet lifting, 29 g
  • Crème de jour avec écran solaire à large spectre FPS 30, 48 g
  • Traitement de nuit avec Rétinol, 48 g
  • Crème régénératrice pour les yeux, 14 g
Journée boss - Consultation 1:1 (4hres) item
Journée boss - Consultation 1:1 (4hres)
80 $

Enchère de départ

Valeur 800$


Un bloc de 4 heures en rencontre 1:1 de planification alignée avec Vanessa Hogue pour voir comment la planification alignée peut être synonyme de liberté pour toi!


Site web du marchand: https://agencevpower.com/

Réseautage en direct abonnement d'un an item
Réseautage en direct abonnement d'un an
150 $

Enchère de départ

valeur 1500$


site web du marchand: https://www.reseautageendirect.com/

1 heure en massothérapie item
1 heure en massothérapie
10,50 $

Enchère de départ

Valeur 105$


La massothérapeute Maria-José Villalobos t'offre une séance en massothérapie d'une durée d'une heure.


Maria-José est une massothérapeute spécialisée en kinésithérapie et orthothérapie.

Elle donne les types de massages suivants:

  • Massage de la femme enceinte
  • Massage pour bébé
  • Massage suédois

Profil web du marchand: https://rmpq.ca/repertoire-des-membres/granby/maria-jose-villalobos-30026/

Dis OUI à plus d'argent - le programme en ligne item
Dis OUI à plus d'argent - le programme en ligne
12,90 $

Enchère de départ

Valeur 129$


Ce programme te permettra de réduire et même d’éliminer tes blocages face à l’argent grâce à l’EFT pour enfin créer l’abondance financière que tu souhaites.


Pour y arriver, on regarde dans tous tes angles morts et dans toutes les lignes du temps:

  1. Le passé: pour découvrir ce que tu portes encore de ton histoire familiale en lien avec l’argent et pour désamorcer tes mauvaises expériences financières.
  2. Le présent: pour identifier ce que tu veux comme situation financière.
  3. Le futur: pour identifier les actions à faire pour devenir celle qui a plus d’argent sans qu’il lui glisse entre les doigts.

Et même si tu règles tous tes blocages, si tu n’es pas ouverte à recevoir plus d’argent, tu n’es pas plus avancée. Ce programme va s’assurer de vérifier et surtout, d’agrandir ton ouverture à recevoir PLUS d’argent (et à le garder).


Le programme est réparti en 10 sections pour te permettre de naviguer rapidement vers ce qui t’intéresse.

  • Bienvenue
  • Les bases de l’EFT
  • Portrait financier émotionnel
  • Le modèle financier familial
  • Tes objectifs et ce qui t’empêcherait de les atteindre
  • L’auto sabotage financier
  • L’ouverture à recevoir
  • Posture de la personne qui a plus d’argent
  • Vérification finale
  • Les bonus: Méditations de tapping sur l’argent + Les archétypes financiers

Bon tapping!

Martine Gariépy


Site web du marchand: https://solutioneft.ca/produit/dis-oui-plus-argent-en-ligne/


50gr de paillettes biologiques + Ensemble 6x6gr item
50gr de paillettes biologiques + Ensemble 6x6gr item
50gr de paillettes biologiques + Ensemble 6x6gr
21,50 $

Enchère de départ

Valeur 65$ + 150$ = 215$


Paillettes biologiques de La Licorne du Québec sont parfaites pour un rituel, l’art, le bricolage, les chandelles et les savons.

Préparer une activité seule ou en famille avec conscience écool-ogique grâce aux paillettes Art Fantaisie.

Elles ont une durée utile de 4 semaines car elles ne sont pas faites de plastique. C’est un produit 100% organique.


Profil web du marchand: https://www.instagram.com/art.fantaisie/


Un bloc de 2 h de travaux homme à tout faire item
Un bloc de 2 h de travaux homme à tout faire
22 $

Enchère de départ

Valeur 220$


par Mik à tout faire Inc.


Site web du marchand: https://mikatoutfaire.ca/#342d21f2-2de1-4507-9fd0-a1b46b92055b


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