Encan silencieux de La Licorne philanthrope

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur de 185 $
Cadre végétal de 13,25" x 13,25", cadrage de bois, confectionné d'éléments 100% naturels : mousse stabilisée, mousse préservée, mousse espagnole, branche de bois flotté et largus. Aucun entretien requis.
Site web du marchand: https://www.verduradesign.com/
Enchère de départ
Valeur de 100$.
Cours valides du 22 juin au 31 août 2026 au parc Victoria.
Lundi 16h alignement 101
Vendredi 9h réveil actif
Site web du marchand: https://www.idolem.com/fr/studio/granby
Enchère de départ
Valeur de 65$
Un centre capteur de lumière, des perles mauves et du cuir véritable revalorisé blanc à l'arrière et crochet inoxydable. Une collection née après une période où je me suis presque éteinte… puis au moment où j'ai retrouvé ma lumière. J'ai eu envie de briller à nouveau, mais surtout de rappeler aux femmes qu'elles aussi méritent de briller. En plus de mes toiles Briller, j'ai voulu créer une extension qui se porte près de soi. Ce sont bien plus que des boucles d'oreilles… C'est une invitation à oser briller. Elles portent un sens, une lumière, un message à transmettre et à se rappeler.
Page Instagram de l'artiste:https://www.instagram.com/berenice.auger.artiste
Enchère de départ
Valeur de 29,99$
Paix & Douceur (lavande/vanille)
Apaisante et harmonieuse, ornée d’améthyste, cette bougie invite au calme intérieur et à la sérénité du cœur.
En allumant cette flamme, j’accueille la paix et la douceur dans ma vie.
225 g environ 45 h de combustion
Cire de soja 100 % naturelle, sans phtalates ni parabènes
Mèche de bois crépitante pour une ambiance chaleureuse
Site web du marchand: osezmallumer.com
Enchère de départ
Valeur 35$
Coffret journal pour offrir à une mère afin qu'elle raconte son histoire. Vient avec des autocollants et un signet.
Offert par:
Supersirene iIllustrations
Ariel McGregor-
Ariel Trickey-Massé
Site web du marchand: https://supersirene.square.site/
Enchère de départ
Valeur 120$
Illustration numérique à partir d'une, plusieurs ou même aucune photo pour honorer un proche, immortaliser un souvenir, pour faire vivre la mémoire.
Offert par:
Supersirene iIllustrations
Ariel McGregor-
Ariel Trickey-Massé
Site web du marchand: https://supersirene.square.site/
Enchère de départ
Valeur 80$
Offert par:
Arcane boutique
site web du marchand: www.arcaneboutique.com
Enchère de départ
Valeur 160$
L’HypnoNaissance vous offre des visualisations personnalisées pour créer un lien profond avec votre bébé, tout en libérant les tensions, inquiétudes ou angoisses qui peuvent alourdir votre expérience.
Ce que comprend ce service :
Serice offert par:
Doulas Love et Kimberley Lavoie pour Doulaslove
Site web du marchand: https://www.doulaslove.ca
Enchère de départ
Enchère de départ
Valeur de 300$
Plein Air Ville-Joie, c’est avant tout un milieu naturel exceptionnel qui est accessible à tous. Ils comptent cinq écosystèmes distincts sur le site que vous pouvez observer, et ce, dans une proximité de près de 1 km. Nous pouvons y observer une pinède de Pins Sylvestre, une fougeraie, les méandres de la rivière aux sables qui longe le terrain, ainsi qu’une chênaie à maturité sans compter la magnificence du Lac St-Pierre.
Ces caractéristiques sauront emballer les amateurs de plein air que ce soit pour une simple visite d’un jour ou par le biais d’une réservation pour des activités sportives. D’ailleurs, Plein Air Ville-Joie est aussi reconnu comme étant l’un des meilleurs sites de kite au Québec. C’est donc une invitation pour tous!
Site web du marchand: https://ville-joie.com/
Enchère de départ
Valeur de 1500$
Plus qu’une simple séance de magasinage, la STYLESKA Experience VIP Belle & Boutique est une invitation à ralentir, à célébrer la femme que vous êtes et à partager un moment privilégié avec celles qui vous sont chères.
Nichée au cœur du centre-ville de Granby, Styleska vous ouvre les portes de son univers pour une expérience privée où style, confiance, plaisir et connexion se rencontrent.
Au programme de cette expérience de 4 heures conçue pour 4 femmes :
Styleska propose une sélection de vêtements allant généralement des tailles XS à XXL (approximativement tailles 4 à 16).
Une occasion parfaite de célébrer l’amitié, souligner un moment spécial ou simplement s’offrir une parenthèse de beauté, de confiance et de connexion entre femmes.
Plus qu’une expérience de magasinage, ce moment a été pensé pour créer des souvenirs, encourager l’expression de soi et permettre à chaque femme de se sentir belle, confortable, confiante et prête à rayonner dans toutes les sphères de sa vie.
L’expérience peut être réservée de jour ou de soir, selon les disponibilités de Styleska.
Réservation requise avec un minimum de 5 jours d’avance.
Site web du marchand: https://www.styleskaboutique.com/fr?srsltid=AfmBOopOEK0TieEsuXS9xknHjI3BxxO8aDkbzjTCFaQP6CshxTcYe1cD
Enchère de départ
Valeur 2500$
Le programme M7 de Manu Lemire est un game changer pour tout entrepreneur qui veut augmenter son chiffre d'affaires.
Avec ce programme, vous obtiendrez:
Site web du marchand: https://manulemire.com/programme-m7/
Enchère de départ
Valeur 278$
Sac à main Kate Spade NY - modèle Morgan avec l'imprimé Rose Garden
Enchère de départ
Valeur 265$
L'ensemble contient:
Enchère de départ
Valeur 800$
Un bloc de 4 heures en rencontre 1:1 de planification alignée avec Vanessa Hogue pour voir comment la planification alignée peut être synonyme de liberté pour toi!
Site web du marchand: https://agencevpower.com/
Enchère de départ
Enchère de départ
Valeur 105$
La massothérapeute Maria-José Villalobos t'offre une séance en massothérapie d'une durée d'une heure.
Maria-José est une massothérapeute spécialisée en kinésithérapie et orthothérapie.
Elle donne les types de massages suivants:
Profil web du marchand: https://rmpq.ca/repertoire-des-membres/granby/maria-jose-villalobos-30026/
Enchère de départ
Valeur 129$
Ce programme te permettra de réduire et même d’éliminer tes blocages face à l’argent grâce à l’EFT pour enfin créer l’abondance financière que tu souhaites.
Pour y arriver, on regarde dans tous tes angles morts et dans toutes les lignes du temps:
Et même si tu règles tous tes blocages, si tu n’es pas ouverte à recevoir plus d’argent, tu n’es pas plus avancée. Ce programme va s’assurer de vérifier et surtout, d’agrandir ton ouverture à recevoir PLUS d’argent (et à le garder).
Le programme est réparti en 10 sections pour te permettre de naviguer rapidement vers ce qui t’intéresse.
Bon tapping!
Martine Gariépy
Site web du marchand: https://solutioneft.ca/produit/dis-oui-plus-argent-en-ligne/
Enchère de départ
Valeur 65$ + 150$ = 215$
Paillettes biologiques de La Licorne du Québec sont parfaites pour un rituel, l’art, le bricolage, les chandelles et les savons.
Préparer une activité seule ou en famille avec conscience écool-ogique grâce aux paillettes Art Fantaisie.
Elles ont une durée utile de 4 semaines car elles ne sont pas faites de plastique. C’est un produit 100% organique.
Profil web du marchand: https://www.instagram.com/art.fantaisie/
Enchère de départ
Valeur 220$
par Mik à tout faire Inc.
Site web du marchand: https://mikatoutfaire.ca/#342d21f2-2de1-4507-9fd0-a1b46b92055b
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