Encan silencieux de La Traversée

Escapade en van – VanLife Campers

Valeur : 1920 $

Offert par VanLife Campers





Partez à l’aventure sur les routes du Québec grâce à un séjour de 4 jours en van, offert par VanLife Campers.

Le lot inclut :

✔️ 4 jours de location d’un van en basse saison

✔️ 2 chaises et 1 table pour vos repas en plein air

✔️ Aucune date d’expiration





En solo, en duo ou en famille, vous vivrez la liberté du nomadisme moderne, au plus près de la nature.

Les jours ou options supplémentaires (deuxième lit, équipements additionnels) peuvent être ajoutés à vos frais si vous le souhaitez.





Un souffle de liberté. Une pause en pleine nature. Une expérience inoubliable.