Encan silencieux de La Traversée

Enchère de départ
Escapade en van – VanLife Campers
Valeur : 1920 $
Offert par VanLife Campers
Partez à l’aventure sur les routes du Québec grâce à un séjour de 4 jours en van, offert par VanLife Campers.
Le lot inclut :
✔️ 4 jours de location d’un van en basse saison
✔️ 2 chaises et 1 table pour vos repas en plein air
✔️ Aucune date d’expiration
En solo, en duo ou en famille, vous vivrez la liberté du nomadisme moderne, au plus près de la nature.
Les jours ou options supplémentaires (deuxième lit, équipements additionnels) peuvent être ajoutés à vos frais si vous le souhaitez.
Un souffle de liberté. Une pause en pleine nature. Une expérience inoubliable.
Enchère de départ
Skis Rossignol Sender Free 110 – 184 cm (édition Marcus LTD) pour hommes
Avec fixations Look Pivot 2.0 15 GW Ski Binding Gold & Purple
Valeur : 1665 $
Offerts par : Rossignol
Le Rossignol Sender Free 110 est fait pour vous emmener partout où la neige vous mène — à l’intérieur des limites du domaine skiable comme au-delà. L’édition spéciale Sender Free Marcus LTD partage l’énergie qui inspire le freerider canadien Marcus Goguen : ses graphismes évoquent l’évasion de la ville vers Whistler, la poudreuse et la liberté des montagnes.
Chaussez… et évadez-vous.
Enchère de départ
Quatuor au Club de golf Pinegrove (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Valeur : 800 $
Offert par le Club de golf Pinegrove
Offrez-vous une expérience de golf exclusive sur l’un des parcours privés les plus réputés du Québec. Grâce à la générosité du Club de golf Pinegrove, vous et trois invité·e·s êtes convié·e·s à une ronde sur ce terrain d’exception, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Reconnu pour l’excellence de son tracé, la qualité de ses verts et la beauté naturelle de son environnement, Pinegrove promet une journée mémorable — entre plaisir du jeu et tranquillité.
Enchère de départ
Un abonnement de ski Zénith – Saison 2025-2026
Valeur : 780 $
Offert par Bromont, montagne d’expériences
Profitez d’un hiver sans limites grâce à cet abonnement :
Du ski en tout temps du lundi au vendredi
Les samedis et dimanches dès 12 h jusqu’à la fermeture
Des privilèges exclusifs : 25 % de rabais sur les billets valides en dehors des périodes couvertes par l’abonnement, 25 % de rabais sur un billet pour un ami… et bien plus encore
Un incontournable pour les passionnés de glisse et les amoureux des hivers québécois ⛷️❄️
Enchère de départ
Enchère de départ
Trois billets pour le Club de golf Laval-sur-le-Lac
Valeur : 750 $
Offert par RJ. O'Brien
Vivez une expérience de golf exclusive sur l’un des clubs les plus prestigieux et privés du Québec. Grâce à nos partenaires de RJ. O'Brien, vous et deux ami·e·s êtes invités à jouer une ronde sur le Club de golf Laval-sur-le-Lac, fondé en 1917.
Réputé pour la qualité exceptionnelle de ses installations et la beauté de son environnement, ce club emblématique vous promet une journée mémorable sur un parcours d’exception.
Enchère de départ
Deux forfaits AGUR au BALNEA spa + réserve thermale
Valeur totale : 470 $
Offrez une évasion sensorielle au cœur d’une réserve naturelle protégée de 82 acres, avec vue imprenable sur le lac Gale et les Appalaches. Ce lot comprend deux certificats-cadeaux, chacun donnant droit à :
✔️ Un massage de 60 minutes au choix (suédois, détente ou thérapeutique)
✔️ Une journée complète d’accès à l’expérience thermale BALNEA
Plongez dans l’univers du cycle thermal nordique, à travers plus de 480 combinaisons possibles dans des installations d’avant-garde :
– 4 saunas panoramiques
– 7 bains à remous extérieurs
– 2 bains turcs aromatiques
– Bassins froids, étang forestier, chute emblématique, et plus encore
Chaque visite est une invitation à suspendre le temps, à reconnecter avec la nature, et à vivre un profond moment de ressourcement.
Plus qu’un spa : un sanctuaire.
Enchère de départ
Coffret prestige – 50e récolte Château Haut Bonneau (2019)
Valeur : 300 $
Offert par : Christian Denis
Une cuvée exceptionnelle pour les grandes occasions.
Ce coffret en bois contient trois bouteilles de Château Haut Bonneau 2019, Montagne Saint-Émilion, produites pour marquer la 50e récolte de la Famille Marchand — leur premier millésime ayant été vinifié en 1969.
Cette édition anniversaire a été travaillée de manière artisanale, avec une sélection rigoureuse des parcelles de Merlot et de Cabernet, et un élevage 100 % en barriques neuves. Le résultat : un vin structuré, élégant, qui allie densité, fraîcheur et complexité aromatique.
On y retrouve des notes de petits fruits rouges, d’épices, de pain grillé et de fleurs, portées par des tanins enrobés et une belle maturité.
Enchère de départ
Bâton de hockey autographié – Équipe 2024-2025 des Canadiens de Montréal
Valeur estimée : 250 $
Offert par la Fondation des Canadiens pour l'enfance
Un objet de collection convoité pour les fans de hockey ! Ce bâton autographié par les joueurs de l’édition 2024-2025 des Canadiens de Montréal est bien plus qu’un souvenir : c’est un symbole d’engagement et de passion du hockey.
Offert gracieusement par la Fondation des Canadiens pour l'enfance, ce lot est une occasion unique d’allier votre amour du sport à une cause qui transforme des vies.
Enchère de départ
Œuvre originale – Ghallé
Valeur : 800 $
Dimension : 36 x 36 pouces
Artiste : Geneviève Hallé (Ghallé), native de Terrebonne, Québec
Connue pour ses œuvres éclatantes et texturées, Ghallé explore les émotions par la couleur, les regards et les éclaboussures d’or.
Ce paon incarne la renaissance et l’audace d’affronter l’inconnu avec confiance. Comme le font les personnes victimes de violence sexuelle qui viennent trouver de l'aide à La Traversée.
Offerte à La Traversée par l'artiste, l’œuvre est accompagnée de son certificat d’authenticité. Elle saura peut-être trouver chez vous un espace où faire sourire, réfléchir… ou rêver.
Enchère de départ
Kit d’art diamant – Fonds marins scintillants
Valeur : 230 $
Offert par : Pierre Belvédère
Une plongée dans l’imaginaire aquatique.
Ce coffret Diamond Dotz permet de réaliser une œuvre lumineuse inspirée des fonds marins. Des milliers de petites facettes étincelantes à apposer une à une, pour créer un tableau apaisant et spectaculaire à la fois. Un projet créatif parfait pour décrocher du quotidien et se laisser porter par la beauté des détails.
Enchère de départ
Poussette à poupée Xeo Twin – Grise et rose
Valeur : 220 $
Offert par : Pierre Belvédère
Une poussette double moderne pour des poupées jumelles.
Conçue pour imiter les modèles grandeur nature, la Xeo Twin est dotée de pare-soleil flexibles, d'une poignée réglable selon la taille de l’enfant et d’un panier de rangement intégré. Elle se plie facilement pour le transport.
Un jouet haut de gamme qui fera assurément le bonheur des enfants et enrichira leur imaginaire.
Enchère de départ
CITY STAR – Poussette à poupée - Grise et rose
Valeur : 140 $
Offert par : Pierre Belvédère
Offrez un moment de jeu magique à un enfant de votre entourage avec ce landau qui se transforme facilement en poussette jogger, parfaite pour toutes les aventures, même hors des sentiers battus !
Doté d’une poignée ajustable, d’un sac à langer et d’un panier de rangement intégré, ce modèle a tout pour plaire à une petite maman (ou un petit papa) en herbe.
💡 Un jouet durable et idéal pour faire briller les yeux d’un enfant.
Enchère de départ
Collection Pingouin rose – Peluche bruits blancs & veilleuse
Valeur : 138 $
Offert par Pierre Belvédère
Un duo parfait pour accompagner les tout-petits vers le sommeil, avec douceur et sécurité.
Ce lot comprend :
🐧 Une peluche bruits blancs avec enregistreur vocal intégré — permet d’enregistrer la voix d’un parent et d’apaiser bébé avec des sons familiers et réconfortants.
🌙 Une veilleuse peluche pingouin rose, à la lumière tamisée et rassurante, idéale pour créer un rituel du coucher apaisant.
Un cadeau tendre et utile, parfait pour offrir à un nouveau-né ou à une jeune famille de votre entourage.
Enchère de départ
Coffrets créatifs Crazy Chic
Valeur : 115 $
Offert par : Pierre Belvédère
Deux coffrets originaux pour explorer sa créativité et s’amuser avec style !
💅 Crazy Chic: Nail Art Studio – Une console moderne et ergonomique pour créer des ongles ultra-tendance. Avec vernis, paillettes, autocollants et séchoir à ongles, tout y est pour révéler la Nail Artist qui sommeille en votre enfant.
✨ Crazy Chic: Tatouage en folie – Un coffret complet pour réaliser des tatouages temporaires brillants et les voir s’animer en 3D grâce à une appli de réalité augmentée ! Effet wow garanti.
Une idée de cadeau originale, parfaite pour un anniversaire ou une activité parent-enfant remplie de complicité.
Enchère de départ
Chardonnay Réserve 2023 – Magnum – Vignoble Camy
Valeur : 95,95 $
Offert par : Christian Duceppe
Le vin emblématique du domaine, symbole de perfectionnisme et de raffinement.
Un Chardonnay d’exception, aux arômes de brises marines évoluant vers des notes de pomme verte acidulée, de canneberge blanche et d’œillets. En bouche, un vin pur, scintillant et d’une grande élégance.
✨ « Un vin de grande classe, d’une belle pureté, avec un équilibre et une fraîcheur du terroir québécois qui lui apporte une dimension unique. »
— Mikaël Larrivé, Restaurant Granite, Paris
Enchère de départ
Enchère de départ
Certificat-cadeau – Spa Espace Nomad
Valeur : 100 $
Offert par : Spa Espace Nomad – Montréal
Plongez dans l’univers apaisant d’Espace Nomad, un spa holistique niché au cœur du Mile End.
Massothérapie, soins naturels, ambiance enveloppante — chaque visite est une invitation à ralentir, à respirer, à revenir à soi.
Offrez (ou offrez-vous) une vraie pause. Un soin pour le corps, et pour l’âme.
Enchère de départ
Enchère de départ
Lot de 5 jeux de voyage magnétiques SmartGames
Valeur : 100 $
Offert par : Pierre Belvédère
Un lot parfait pour éveiller la logique et la créativité des enfants dès 5 ans ! Compactes, solides et faciles à transporter, ces boîtes magnétiques sont idéales pour occuper les petits esprits curieux à la maison, en voiture ou en voyage.
Ces jeux sont conçus pour stimuler la concentration, la résolution de problèmes et l’autonomie des enfants, tout en offrant des heures de plaisir.
Enchère de départ
Quatre ensembles créatifs – Décorations de Noël
Valeur : 100 $
Offert par Pierre Belvédère
Un coffret festif pour laisser libre cours à la créativité des petits et des grands pendant le temps des Fêtes !
Avec ces ensembles d’art décoratif les enfants pourront fabriquer leurs propres boules, ornements et figurines de Noël colorés.
Un mélange parfait de bricolage, de jeu et de magie de Noël, idéal pour occuper les enfants tout en créant des souvenirs à accrocher dans le sapin.
Enchère de départ
Duo tendresse – Émilie & Naomie
Valeur : 94 $
Offert par Pierre Belvédère
Deux poupées Kaloo aux personnalités complémentaires :
🧵 Émilie, la grande au look classique et réconfortant
🌼 Naomie, la petite au style lumineux et enjoué
Un duo tout en douceur à offrir à un·e tout-petit·e pour l’accompagner dans ses jeux comme dans ses câlins.
Enchère de départ
Duo tendresse – Naomie & Amandine
Valeur : 94 $
Offert par Pierre Belvédère
Un duo attendrissant formé de deux poupées Kaloo au charme délicat :
🌞 Naomie, grande poupée solaire et rassurante
🌸 Amandine, petite poupée au vieux rose tendre et doux
Un cadeau délicat pour une naissance, une fête ou une surprise pleine d’affection.
Enchère de départ
Duo tendresse – Amandine & Émilie
Valeur : 94 $
Offert par Pierre Belvédère
Deux poupées Kaloo aux tons enveloppants :
🌷 Amandine, grande poupée toute en douceur
🎀 Émilie, petite poupée au style intemporel
Un duo apaisant pour offrir du réconfort et accompagner l’imaginaire des tout-petits.
Enchère de départ
Collection Kaloo intemporel Ourson vert – Peluche et doudou assortis
Valeur : 92 $
Offert par Pierre Belvédère
Un duo tout en douceur pour accompagner les premiers mois de vie d’un enfant.
Ce lot comprend :
🧸 Une peluche Ourson vert et aux textures douces
🍼 Un doudou assorti, réconfortant et facile à manipuler pour les petites mains
Avec ses teintes apaisantes et son style intemporel, cet ensemble est un cadeau délicat à offrir à une naissance ou à une jeune famille.
Enchère de départ
Deux casse-têtes 1000 morceaux – Collection Pauline Paquin
Valeur : 69 $
Offert par Pierre Belvédère
Deux puzzles de 1000 morceaux mettant en valeur les œuvres vibrantes et chaleureuses de l’artiste québécoise Pauline Paquin, reconnue pour son style naïf et ses scènes de vie touchantes.
Ce lot comprend :
🎨 La ruelle des rêves – Une scène colorée et pleine de tendresse, inspirée des souvenirs d’enfance.
🎿 Allons skier ensemble – Une évocation joyeuse des plaisirs d’hiver, dans un esprit rassembleur et familial.
Une pause ludique et méditative, à offrir ou à s’offrir.
Enchère de départ
Deux casse-têtes de Noël – Clementoni
Valeur : 70 $
Offert par Pierre Belvédère
Plongez dans la magie des Fêtes avec deux magnifiques puzzles de 1000 pièces chacun :
On se prépare pour Noël – une scène festive pleine de vie et de détails chaleureux.
Le rouge-gorge et buissons de houx – une image hivernale poétique et apaisante.
Qualité Clementoni : images riches en détails et pièces robustes
Moments de détente et de concentration garantis
Parfait pour partager un temps en famille pendant les Fêtes
Un duo idéal pour prolonger la féérie de Noël, pièce après pièce.
Enchère de départ
Jeu d’assemblage – Mon Atelier de mécanique : Camion porte-voitures Clementoni
Valeur : 60 $
Offert par Pierre Belvédère
Un coffret de construction 10 en 1 avec plus de 190 composants pour découvrir le monde fascinant de la mécanique !
Les enfants peuvent assembler un camion porte-voitures avec ses rampes fonctionnelles et deux voitures incluses, mais aussi donner vie à plusieurs autres modèles.
Idéal pour développer la logique, la créativité et la dextérité tout en s’amusant.
Enchère de départ
Le tour du monde en 31 odeurs – Voyage Olfactif
Valeur de 70 $ – Offert par Pierre Belvédère
Un voyage sensoriel unique qui fait le tour du monde…
Ce coffret propose 31 odeurs à reconnaître, associer et découvrir, pour éveiller la mémoire olfactive et stimuler la curiosité.
Une expérience ludique et éducative autour des sens
Un jeu qui réunit toute la famille
Favorise l’observation, la mémoire et l’imagination
Parfait pour partager un moment original et convivial
Un cadeau aussi surprenant qu’amusant, qui transforme chaque partie en une véritable aventure.
Enchère de départ
Tapis Cherche et Trouve – Sur la route des aventures
Valeur : 46 $
Offert par : Pierre Belvédère
Un univers à explorer, une histoire à inventer.
Avec sa longue route sinueuse à travers vallées et montagnes, ce tapis de jeu invite les enfants à imaginer de belles aventures en voiture. Il intègre aussi une activité « Cherche et trouve », idéale pour développer la concentration et encourager l’interaction.
Un bel outil de jeu libre et créatif, à partir de 2 ans.
🚗 Voitures non incluses.
Enchère de départ
Certificat-cadeau – La Mansarde Bleue
Valeur : 50 $
Charmante boutique à Montréal | Quartier Rosemont–La Petite-Patrie
Depuis plus de 24 ans, La Mansarde Bleue célèbre la créativité locale et les trésors d’ailleurs. Vous y trouverez des vêtements, des accessoires et des objets coups de cœur soigneusement choisis pour leur originalité et leur beauté.
Ce certificat-cadeau vous ouvre les portes d’une boutique chaleureuse, où chaque pièce raconte une histoire.
Un cadeau parfait pour faire plaisir… ou se faire plaisir.
Enchère de départ
Ce lot vous permet d’offrir 2 séances de psychothérapie spécialisée.
Si celui-ci est déjà prisé, misez sur un autre exemplaire — ou surenchérissez.
Chaque séance, c’est offrir un espace sécurisant pour déposer la peur, la colère ou la tristesse — sans être brusqué·e, sans être jugé·e.
À La Traversée, nous accompagnons gratuitement des personnes de tous âges et de tous horizons.
Votre don rend cela possible.
👉 Reçu fiscal à 100 % (don sans contrepartie)
Enchère de départ
Ce lot vous permet d’offrir 1 séance de psychothérapie spécialisée.
Si celui-ci est déjà prisé, misez sur un autre exemplaire — ou surenchérissez.
Une seule séance peut ouvrir une brèche :
dans le silence, la honte ou la solitude.
Un espace où déposer ce qui a trop longtemps été porté seul·e.
À La Traversée, nous accompagnons gratuitement des personnes de tous âges et de tous horizons.
Votre don rend cela possible.
👉 Reçu fiscal à 100 % (don sans contrepartie)
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
🎁 Offrir un cadeau de fin de thérapie à 5 enfants accompagnés par La Traversée
Valeur : 125 $ — Reçu fiscal à 100 % (don sans contrepartie)
Parfois un·e enfant exprime le besoin de marquer la fin de sa thérapie.
C’est un moment important. Un passage.
Des mois ont passé. L’enfant a travaillé fort. Il ou elle a surmonté l’indicible.
Et son ou sa psychothérapeute aimerait souligner ce chemin courageusement parcouru.
Pas pour célébrer une "guérison", mais pour honorer le processus, reconnaître l’effort, et ancrer un souvenir doux.
Ce don permettrait d’offrir un petit cadeau symbolique à 5 enfants qui arrivent au terme de leur accompagnement.
Un objet simple et personnalisé, choisi avec soin, remis avec tendresse.
Un repère pour la suite. Une marque de fierté. Une trace d’amour.
Un reçu fiscal correspondant au montant offert vous sera remis.
Merci de participer à semer ces gestes doux sur le chemin de la reconstruction.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Ce lot vous permet d’offrir 5 séances de psychothérapie spécialisée.
Si celui-ci est déjà prisé, misez sur un autre exemplaire — ou surenchérissez.
Cinq rencontres pour apprivoiser la douleur et retrouver peu à peu dignité et repères.
Un début de processus pour se réapproprier son histoire, un morceau à la fois.
À La Traversée, nous accompagnons gratuitement des personnes de tous âges et de tous horizons.
Votre don rend cela possible.
👉 Reçu fiscal à 100 % (don sans contrepartie)
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Ce lot vous permet d’offrir 3 mois de psychothérapie spécialisée (1 séance par semaine).
Si celui-ci est déjà prisé, misez sur un autre exemplaire — ou surenchérissez.
Trois mois de rendez-vous réguliers pour tisser un filet de sécurité dans la durée.
Un espace de confiance où une personne peut s’exprimer, reprendre confiance et retrouver du pouvoir sur sa vie.
À La Traversée, nous accompagnons gratuitement des personnes de tous âges et de tous horizons.
Votre don rend cela possible.
👉 Reçu fiscal à 100 % (don sans contrepartie)
Enchère de départ
Enchère de départ
