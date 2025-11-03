Encan silencieux

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Spa sur l'eau, le Bota-Bota, vous offre une expérience de détente au Vieux-Port de Montréal.
Valeur : 180$
Le circuit d'eau répare et apaise les maux, offrant à votre corps et à votre esprit une douceur infinie ; celle qui enveloppe, réchauffe et émeut.
Enchère de départ
Cours de fondamentaux + Abonnement L’Obsédé·e (accès illimité d’un mois) + kit cordes et accessoires
Valeur : 500$
Tension est un studio de shibari local situé à Montréal.
Son espace serein et spacieux, idéalement placé au centre-ville près du métro Beaudry, est entièrement équipé pour vous permettre de commencer ou de poursuivre votre pratique.
Inspiré par l’esthétique japonaise, notre studio offre un environnement calme et sécuritaire pour explorer le bondage avec corde, les pratiques de shibari et les cours connexes.
Adresse: 1121 Rue Sainte-Catherine E, Montréal, QC H2L 2G6
Enchère de départ
Sac cadeau de produits L'Oréal
Valeur : 250 $
Depuis plus d'un siècle, L'Oréal est engagé dans la beauté, répondant aux désirs variés des femmes et des hommes du monde entier avec intégrité et attention.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!