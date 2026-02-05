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LUDIC - Loisirs uniques pour le développement et l'inclusion dans la communauté

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel de LUDIC - Loisirs uniques pour le développement et l'inclusion dans la communauté

2x billets Canadiens VS Blue Jackets - Zone Desjardins item
2x billets Canadiens VS Blue Jackets - Zone Desjardins
100 $

Enchère de départ

Vivez l’excitation du hockey en direct !


2 billets pour un match des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets de Columbus


Zone Desjardins avec nourriture à volonté


Au Centre Bell

Jeudi 26 mars 2026 | 19 h


🎟 Section 216 | Rangée E | Sièges 1 et 2


Ne manquez pas cette expérience inoubliable au cœur de l’action!

2x billets Canadiens VS Blue Jackets - Stationnement inclus! item
2x billets Canadiens VS Blue Jackets - Stationnement inclus!
100 $

Enchère de départ

2 billets pour les Canadiens de Montréal vs Blue Jackets de Columbus !


Au Centre Bell

Jeudi 26 mars 2026 | 19 h


🎟 Section 106 | Rangée FF | Sièges 1 et 2


🚗 Stationnement intérieur inclus


Vivez l’action au cœur du jeu et profitez d’une soirée inoubliable au Centre Bell !

2x billets Canadiens VS San José Sharks item
2x billets Canadiens VS San José Sharks
100 $

Enchère de départ

🎟️ 2 billets pour les Canadiens de Montréal vs San Jose Sharks!


Au Centre Bell –

Samedi 14 mars 2026 | 19 h


🎟 Section 109 | Rangée E | Sièges 1 et 2


Vivez l’excitation du hockey en direct et profitez d’une soirée mémorable au cœur de l’action !

2x billets pour le spectacle musical Évangéline item
2x billets pour le spectacle musical Évangéline
100 $

Enchère de départ

Évangéline à la Place des Arts


2 billets pour le spectacle musical Évangéline


Salle Wilfrid-Pelletier

À la place des arts


Section Parterre

Rangée K | Sièges 13 et 15

Samedi 1er août 2026 | 20h

Valeur : 298.44$

Gracieuseté de GESTEV


La plus grande histoire d'amour d'Amérique du Nord


Misez maintenant pour vivre cette expérience inoubliable !

2x billets pour le spectacle musical Évangéline item
2x billets pour le spectacle musical Évangéline
100 $

Enchère de départ

Évangéline à la Place des Arts


2 billets pour le spectacle musical Évangéline


Salle Wilfrid-Pelletier

À la place des arts


Section Parterre

Rangée K | Sièges 17 et 19

Samedi 1er août 2026 | 20h

Valeur : 298.44$

Gracieuseté de GESTEV


La plus grande histoire d'amour d'Amérique du Nord


Misez maintenant pour vivre cette expérience inoubliable !

Certificat-cadeau de 500 $ – Services notariés item
Certificat-cadeau de 500 $ – Services notariés
100 $

Enchère de départ

Offert par Me Jaime Lerakis, notaire – Plateau Mont-Royal


Misez sur un certificat de 500 $ applicable sur des services notariés offerts par Me Jaime Lerakis, notaire située sur le Plateau Mont-Royal.


Une occasion concrète de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour vos démarches juridiques, personnelles ou professionnelles.


Droit de la personne :

  • Testaments simples et fiduciaires
  • Mandats de protection
  • Mariages
  • Successions
  • Régimes de protection

Droit des entreprises :

  • Incorporation
  • Baux commerciaux
  • Organismes à but non lucratif (OBNL)
  • Autres services connexes

Le certificat sera déduit du coût des services rendus, selon les modalités de la notaire.


Les services en immobilier peuvent être inclus à certaines conditions.


Me Jaime Lerakis

1160, Boul Saint-Joseph  E

Bureau 105

Montréal(Québec) H2J 1L4

Certificat-cadeau de 500 $ – Services notariés item
Certificat-cadeau de 500 $ – Services notariés
100 $

Enchère de départ

Offert par Me Jaime Lerakis, notaire – Plateau Mont-Royal


Misez sur un certificat de 500 $ applicable sur des services notariés offerts par Me Jaime Lerakis, notaire située sur le Plateau Mont-Royal.


Une occasion concrète de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour vos démarches juridiques, personnelles ou professionnelles.


Droit de la personne :

  • Testaments simples et fiduciaires
  • Mandats de protection
  • Mariages
  • Successions
  • Régimes de protection

Droit des entreprises :

  • Incorporation
  • Baux commerciaux
  • Organismes à but non lucratif (OBNL)
  • Autres services connexes

Le certificat sera déduit du coût des services rendus, selon les modalités de la notaire.


Les services en immobilier peuvent être inclus à certaines conditions.


Me Jaime Lerakis

1160, Boul Saint-Joseph  E

Bureau 105

Montréal(Québec) H2J 1L4

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