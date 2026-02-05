Encan virtuel de LUDIC - Loisirs uniques pour le développement et l'inclusion dans la communauté

Offert par Me Jaime Lerakis, notaire – Plateau Mont-Royal





Misez sur un certificat de 500 $ applicable sur des services notariés offerts par Me Jaime Lerakis, notaire située sur le Plateau Mont-Royal.





Une occasion concrète de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour vos démarches juridiques, personnelles ou professionnelles.





Droit de la personne :

Testaments simples et fiduciaires

Mandats de protection

Mariages

Successions

Régimes de protection

Droit des entreprises :

Incorporation

Baux commerciaux

Organismes à but non lucratif (OBNL)

Autres services connexes

Le certificat sera déduit du coût des services rendus, selon les modalités de la notaire.



Les services en immobilier peuvent être inclus à certaines conditions.





Me Jaime Lerakis

1160, Boul Saint-Joseph E

Bureau 105

Montréal(Québec) H2J 1L4