Encan virtuel de LUDIC - Loisirs uniques pour le développement et l'inclusion dans la communauté

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Vivez l’excitation du hockey en direct !
2 billets pour un match des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets de Columbus
Zone Desjardins avec nourriture à volonté
Au Centre Bell
Jeudi 26 mars 2026 | 19 h
🎟 Section 216 | Rangée E | Sièges 1 et 2
Ne manquez pas cette expérience inoubliable au cœur de l’action!
Enchère de départ
2 billets pour les Canadiens de Montréal vs Blue Jackets de Columbus !
Au Centre Bell
Jeudi 26 mars 2026 | 19 h
🎟 Section 106 | Rangée FF | Sièges 1 et 2
🚗 Stationnement intérieur inclus
Vivez l’action au cœur du jeu et profitez d’une soirée inoubliable au Centre Bell !
Enchère de départ
🎟️ 2 billets pour les Canadiens de Montréal vs San Jose Sharks!
Au Centre Bell –
Samedi 14 mars 2026 | 19 h
🎟 Section 109 | Rangée E | Sièges 1 et 2
Vivez l’excitation du hockey en direct et profitez d’une soirée mémorable au cœur de l’action !
Enchère de départ
Évangéline à la Place des Arts
2 billets pour le spectacle musical Évangéline
Salle Wilfrid-Pelletier
À la place des arts
Section Parterre
Rangée K | Sièges 13 et 15
Samedi 1er août 2026 | 20h
Valeur : 298.44$
Gracieuseté de GESTEV
La plus grande histoire d'amour d'Amérique du Nord
Misez maintenant pour vivre cette expérience inoubliable !
Enchère de départ
Évangéline à la Place des Arts
2 billets pour le spectacle musical Évangéline
Salle Wilfrid-Pelletier
À la place des arts
Section Parterre
Rangée K | Sièges 17 et 19
Samedi 1er août 2026 | 20h
Valeur : 298.44$
Gracieuseté de GESTEV
La plus grande histoire d'amour d'Amérique du Nord
Misez maintenant pour vivre cette expérience inoubliable !
Enchère de départ
Offert par Me Jaime Lerakis, notaire – Plateau Mont-Royal
Misez sur un certificat de 500 $ applicable sur des services notariés offerts par Me Jaime Lerakis, notaire située sur le Plateau Mont-Royal.
Une occasion concrète de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour vos démarches juridiques, personnelles ou professionnelles.
Droit de la personne :
Droit des entreprises :
Le certificat sera déduit du coût des services rendus, selon les modalités de la notaire.
Les services en immobilier peuvent être inclus à certaines conditions.
Me Jaime Lerakis
1160, Boul Saint-Joseph E
Bureau 105
Montréal(Québec) H2J 1L4
Enchère de départ
Offert par Me Jaime Lerakis, notaire – Plateau Mont-Royal
Misez sur un certificat de 500 $ applicable sur des services notariés offerts par Me Jaime Lerakis, notaire située sur le Plateau Mont-Royal.
Une occasion concrète de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour vos démarches juridiques, personnelles ou professionnelles.
Droit de la personne :
Droit des entreprises :
Le certificat sera déduit du coût des services rendus, selon les modalités de la notaire.
Les services en immobilier peuvent être inclus à certaines conditions.
Me Jaime Lerakis
1160, Boul Saint-Joseph E
Bureau 105
Montréal(Québec) H2J 1L4
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