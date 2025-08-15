Encan silencieux de Maison des jeunes de Duberger

auctionV2.input.startingBid
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 49 pouces de large par 38 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
Nom de l'œuvre: Pine Island Georgian Bay Winter
Nom de l'artiste: Ton Thomson
Dimensions: 29,5 pouces de large par 33 pouces de hauteur
Valeur estimée: 260$
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Patrick St-Germain
Dimensions: 64,5 pouces de longueur par 34,5 pouces de hauteur
Valeur estimée: Environ 200$
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Charles Benolt
Dimensions: 35 pouces de large par 31 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 37 pouces de large par 37 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 36 pouces de large par 46 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 38 pouces de large par 38 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
*Cadre abîmé
Nom de l'œuvre: Harmonie II
Nom de l'artiste: Gabriela Benevolenza
Dimensions: 30 pouces de large par 30 pouces de hauteur
Valeur estimée: 250$
*Cadre abîmé
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Patrick St-Germain
Dimensions: 62,5 pouces de longueur par 32,5 pouces de hauteur
Valeur estimée: Environ 200$
*Cadre abîmé
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 12 pouces de large par 39,5 pouces de hauteur (chaque œuvre)
Valeur estimée: Inconnue
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 20 pouces de large par 49 pouces de hauteur (chaque œuvre)
Valeur estimée: Inconnue
Nom de l'œuvre: Metropolian View
Nom de l'artiste: Gregory Lang
Dimensions: 28,5 pouces de large par 49 pouces de hauteur
Valeur estimée: 229$
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 50,5 pouces de longueur par 20 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
*Cadre abîmé
Nom de l'œuvre: Golden Reflections Set
Nom de l'artiste: Mary Calkins
Dimensions: 10 pouces de large par 26,5 pouces de hauteur (chaque œuvre)
Valeur estimée: 26$
*Cadres abîmés
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 22 pouces de large par 22 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
*Cadre abîmé
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 22 pouces de large par 22 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
*Cadre abîmé
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 19,5 pouces de large par 15,5 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 50 pouces de longueur par 20 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
*Cadre abîmé
Nom de l'œuvre: Inconnu
Nom de l'artiste: Inconnu
Dimensions: 44,5 pouces de large par 54,5 pouces de hauteur
Valeur estimée: Inconnue
