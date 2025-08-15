Encan silencieux de Maison des jeunes de Duberger

auction.pickupLocation

1900 Bd Père-Lelièvre, Québec, QC G1P 2W7, Canada

Œuvre inconnue #1 item
Œuvre inconnue #1
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 49 pouces de large par 38 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue

Pine Island Georgian Bay Winter item
Pine Island Georgian Bay Winter
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Pine Island Georgian Bay Winter

Nom de l'artiste: Ton Thomson

Dimensions: 29,5 pouces de large par 33 pouces de hauteur

Valeur estimée: 260$

Œuvre inconnue #2 item
Œuvre inconnue #2
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Patrick St-Germain

Dimensions: 64,5 pouces de longueur par 34,5 pouces de hauteur

Valeur estimée: Environ 200$

Œuvre inconnue #3 item
Œuvre inconnue #3
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Charles Benolt

Dimensions: 35 pouces de large par 31 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue

Œuvre inconnue #4 item
Œuvre inconnue #4
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 37 pouces de large par 37 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue

Œuvre inconnue #5 item
Œuvre inconnue #5
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 36 pouces de large par 46 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue

Œuvre inconnue #6 item
Œuvre inconnue #6
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 38 pouces de large par 38 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue


*Cadre abîmé

Harmonie II item
Harmonie II
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Harmonie II

Nom de l'artiste: Gabriela Benevolenza

Dimensions: 30 pouces de large par 30 pouces de hauteur

Valeur estimée: 250$


*Cadre abîmé

Œuvre inconnue #7 item
Œuvre inconnue #7
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Patrick St-Germain

Dimensions: 62,5 pouces de longueur par 32,5 pouces de hauteur

Valeur estimée: Environ 200$


*Cadre abîmé

Œuvre inconnue #8 item
Œuvre inconnue #8
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 12 pouces de large par 39,5 pouces de hauteur (chaque œuvre)

Valeur estimée: Inconnue

Œuvre inconnue #9 item
Œuvre inconnue #9
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 20 pouces de large par 49 pouces de hauteur (chaque œuvre)

Valeur estimée: Inconnue

Metropolitan View item
Metropolitan View
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Metropolian View

Nom de l'artiste: Gregory Lang

Dimensions: 28,5 pouces de large par 49 pouces de hauteur

Valeur estimée: 229$

Œuvre inconnue #10 item
Œuvre inconnue #10
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 50,5 pouces de longueur par 20 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue


*Cadre abîmé

Golden Reflections Set item
Golden Reflections Set
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Golden Reflections Set

Nom de l'artiste: Mary Calkins

Dimensions: 10 pouces de large par 26,5 pouces de hauteur (chaque œuvre)

Valeur estimée: 26$


*Cadres abîmés

Œuvre inconnue #11 item
Œuvre inconnue #11
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 22 pouces de large par 22 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue


*Cadre abîmé

Œuvre inconnue #12 item
Œuvre inconnue #12
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 22 pouces de large par 22 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue


*Cadre abîmé

Œuvre inconnue #13 item
Œuvre inconnue #13
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 19,5 pouces de large par 15,5 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue

Œuvre inconnue #14 item
Œuvre inconnue #14
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 50 pouces de longueur par 20 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue


*Cadre abîmé

Œuvre inconnue #15 item
Œuvre inconnue #15
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Nom de l'œuvre: Inconnu

Nom de l'artiste: Inconnu

Dimensions: 44,5 pouces de large par 54,5 pouces de hauteur

Valeur estimée: Inconnue

common:zeffyTipDisclaimerTicketing