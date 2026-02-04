Encan silencieux - Soirée Club des Nouilles 2026

Cet ensemble professionnel offert par Outillage Meunier, comprend une perceuse-marteau 1/2" et une visseuse à chocs 1/4", toutes deux équipées d’un moteur sans balai haute performance offrant puissance, rapidité et durabilité pour les travaux les plus exigeants. Conçu pour la précision et le confort, il propose un format compact facilitant le travail dans les espaces restreints ainsi qu’un contrôle de vitesse avancé pour une finition impeccable.





Le kit inclut également deux batteries longue durée 18V REDLITHIUM™, un chargeur multi voltage et un coffret de transport robuste — tout le nécessaire pour être prêt à travailler immédiatement.





Compatible avec l’ensemble du système d’outils M18™, cet équipement constitue un choix idéal autant pour les bricoleurs sérieux que pour les professionnels de la construction ou de la rénovation.