Encan silencieux - Soirée Club des Nouilles 2026

Cet ensemble professionnel offert par Outillage Meunier, comprend une perceuse-marteau 1/2" et une visseuse à chocs 1/4", toutes deux équipées d’un moteur sans balai haute performance offrant puissance, rapidité et durabilité pour les travaux les plus exigeants. Conçu pour la précision et le confort, il propose un format compact facilitant le travail dans les espaces restreints ainsi qu’un contrôle de vitesse avancé pour une finition impeccable.
Le kit inclut également deux batteries longue durée 18V REDLITHIUM™, un chargeur multi voltage et un coffret de transport robuste — tout le nécessaire pour être prêt à travailler immédiatement.
Compatible avec l’ensemble du système d’outils M18™, cet équipement constitue un choix idéal autant pour les bricoleurs sérieux que pour les professionnels de la construction ou de la rénovation.
Optimisez vos travaux de perçage avec ce jeu complet de 29 forets de longueur mécanique en acier rapide noir et or, reconnus pour leur robustesse et leur précision le tout offert par Walter. Conçus pour offrir une performance durable et une excellente résistance à la chaleur et à l’usure, ces forets fractionnés assurent un démarrage précis et un perçage efficace dans divers matériaux, incluant le métal, le bois et le plastique.
Présenté dans un coffret de rangement pratique et durable, cet ensemble constitue un choix idéal autant pour les bricoleurs exigeants que pour les professionnels recherchant fiabilité et performance au quotidien.
Puissant et compact, idéal pour chasseurs et amateurs de plein air.
Tire jusqu’à 700 kg et se transporte facilement grâce au caisson inclus.
Ensemble complet prêt à l’usage pour le gibier, le bois ou tout travail en forêt, offert par Portable Winch.
Notre levier à mur standard offert par Échafaudage Sécur-IT, est l’outil indispensable dont vous avez besoin lorsque vous êtes à l’étape du levage des murs d’une structure pour effectuer votre travail de façon ergonomique et sans effort. L’appareil est également muni d’un anti culbuteur afin d’éviter que le mur ne bascule vers l’extérieur lors de l’installation.
Caractéristiques et avantages :
Cette planche à découper Giroux offerte par Doyon Després, fabriquée de bois de cerisier fera partie de vos outils de cuisine préférés et ce, pendant de longues années!
Reconnu particulièrement pour sa durabilité, le cerisier est de couleurs rougeâtres, tournant vers le brun et le roux. Le bois à plat est résistant aux taches, procure une surface de travail durable, tout en laissant paraître la texture et toutes les subtilités du grain.
Découvrez l’excellence du savoir-faire japonais avec ces couteaux signés Hatsukokoro, offert par Kobo Ramen, reconnus pour la qualité exceptionnelle de ses lames et son souci du détail.
Forgés au Japon, ces couteaux allient finesse, précision et performance. Leurs lames minces offrent une sensation de coupe remarquable, tout en demeurant suffisamment robustes pour un usage quotidien. En acier semi-inoxydable, avec revêtement en acier inoxydable, ils assurent une bonne résistance à la corrosion et un entretien facile.
Polyvalents et agréables à manier, ils conviennent autant aux passionnés de cuisine qu’aux professionnels. Des outils durables qui sauront trouver leur place dans toute cuisine.
Des pièces de qualité qui allient tradition, performance et élégance.
Buffet froid pour 20 personnes comprenant:
Une belle occasion de *team building* pour votre équipe ou pour recevoir vos convives en toute simplicité !
Le Groupe Massawippi, propriétaire du Café Massawippi-service traiteur et des Casseroles du Café, est très fier de s’associer avec Moisson Estrie, pour vous offrir quatre repas prêts à manger pour 4 personnes, pendant 4 semaines.
Une belle occasion de vous offrir une pause bien méritée et de profiter d’un bon moment en famille.
Faites votre choix parmi notre sélection de plats et nous nous occupons du reste !
Il ne vous restera qu’à réchauffer… et à savourer.
Profitez d’un an complet de délicieuses pâtes Alpha de haute qualité, parfaites pour les soupers rapides, les lunchs créatifs ou les soirées thématiques.
Offrez-vous une expérience gastronomique exclusive dans le confort de votre maison!
Pierre-Alexandre Joly préparera un repas de 7 services pour 12 convives, accompagné de vins soigneusement assortis à chaque plat.
Une soirée inoubliable pour les amateurs de fine cuisine et de convivialité.
Offrez-vous une expérience gastronomique exceptionnelle!
Profitez d’un menu dégustation de 10 services pour 4 personnes, soigneusement accompagné d’un accord mets et vins sélectionné par l’équipe du Restaurant Les Mal-aimés.
Une soirée inoubliable pour les amateurs de fine cuisine.
Savourez une expérience culinaire exceptionnelle à partager entre amis ou en famille!
Ce repas pour 10 personnes comprend:
Profitez d'une expérience culinaire inspirée des saveurs des Cantons-de-l 'Est, dans une ambiance confortable et chaleureuse (situé à l'intérieur de l'Hôtel Delta Sherbrooke).
Que ce soit pour un repas en amoureux, une sortie entre amis ou un 5 à 7 gourmand, ces menus table d’hôte sauront ravir vos papilles et créer des souvenirs mémorables.
Offrez un dépannage alimentaire !
Chez Moisson Estrie, nous offrons des dépannages alimentaires aux personnes et aux familles du Grand Sherbrooke. Pour une famille de 4 personnes (2 adultes, 2 enfants), chaque dépannage est d’une valeur minimale de 350 $ et est constitué d’au moins 90 items variés (viande, fruits, légumes, produits non-périssables, etc.).
En achetant un dépannage alimentaire pour une ou pour plusieurs familles, vous permettez à Moisson Estrie d’offrir des aliments sains, de qualité, à haute valeur nutritive et en quantité suffisante !
Lutter contre l’insécurité alimentaire, c’est offrir la possibilité de faire des choix. Votre contribution participe à modifier des trajectoires de vie !
Quelques statistiques en vrac (année 2024-2025) :
Ajoutez une touche d’évasion à votre quotidien grâce à un crédit voyage de 1 000 $, gracieuseté de Voyages AquaTerra Sherbrooke.
Applicable sur votre prochaine réservation, ce crédit est l’occasion parfaite de planifier une escapade, un séjour au soleil ou un voyage de rêve, accompagné par une équipe de conseillers passionnés.
Faites vos valises… l’aventure commence ici !
Offrez-vous un morceau d’histoire du golf avec ce magnifique sac de golf édition limitée 2023 British Open signé TaylorMade, offert par Liquidagolf. Inspiré de l’un des tournois les plus prestigieux au monde, ce sac aux couleurs distinctives jaune et bleu attire tous les regards sur le parcours.
Caractéristiques :
Ce sac est parfait pour les passionnés de golf qui souhaitent allier performance et prestige, ou pour les collectionneurs d’articles rares liés aux grands tournois.
Bourbon et courses hippiques : deux éléments indissociables du Kentucky. Le sac et les accessoires du personnel du Championnat professionnel 2024 arborent des détails caractéristiques de ces deux passions, des ingrédients du Mint Julep au motif à carreaux souvent présent sur la tenue des jockeys. Ce sac est offert par Liquidagolf.
INSPIRATION DESIGN
Le souci du détail est dans le design. Cette année, la collection d'accessoires du Championnat Professionnel arbore un motif à carreaux bleus, rappelant les uniformes portés à Derby City. Des roses et des ingrédients du mint julep, symboles de l'histoire de l'événement, ornent ce motif. Enfin, les mentions « 45 ans » et « Derby City » viennent parfaire le tout : ce sac a tout pour plaire.
Offrez-vous une journée de golf mémorable grâce à ce forfait pour 4 golfeurs avec voiturette, gracieusement offert par le Club de golf de Sherbrooke.
Profitez d’un parcours reconnu pour la qualité de ses verts et la beauté de son environnement, dans un cadre convivial et enchanteur.
Une occasion parfaite pour partager un moment sportif entre amis, en famille ou entre collègues!
Vivez une journée de golf exceptionnelle grâce à ces 4 droits de jeu avec voiturette pour 18 trous valide sur le parcours Sherbrooke seulement à partir de 12hres.
Situé dans un décor enchanteur, le Club de golf Venise est un complexe de 36 trous situé près du lac Magog.
Venez profiter du golf à son meilleur!
Entrez dans un univers où luxe, technologie et confort se rencontrent pour offrir une expérience de golf hors du commun. Dans la Zone V.I.P. de LMDGolf, vous serez transporté dans un environnement immersif où le golf prend une toute nouvelle dimension.
Ce lot comprend 4 séances de golf de 4 heures sur des simulateurs Trackman de pointe, reconnus pour leur précision. Grâce à leurs écrans incurvés de 18 pieds, vous serez plongé au cœur de l’action pour une expérience de jeu spectaculaire et réaliste.
Le tout dans un cadre élégant et confortable, conçu pour profiter pleinement du moment, que ce soit entre amis, collègues ou en famille.
Une expérience unique pour les passionnés de golf… été comme hiver !
Ce lot comprend:
• Une boîte de 4 bébés plantes
• Un livre jeunesse autographié Jardine avec Daphnée
• Un certificat cadeau de 100 $ aux Serres St-Élie
Que ce soit pour initier les enfants au plaisir du jardinage, embellir votre maison ou préparer votre jardin pour la belle saison, ce lot vous offre tout le nécessaire pour semer de doux souvenirs… et de magnifiques plantations !
