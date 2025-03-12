Encan - Donation Artistique de Suzanne Belleau

"Pas Encore Cheché" Toile généreusement donnée par l'artiste Suzanne Belleau, Pas Encore Cheché capture l'instant où le feu n'est pas encore éteint, où la peinture est encore en pleine transformation. Grâce à l'utilisation du feu, l'artiste crée des textures et des effets visuels qui symbolisent la chaleur intense et le processus de combustion. Ce titre fait référence à l'état de l'œuvre, toujours en train de "sécher" après le passage du feu, une métaphore de la résilience et du changement.

