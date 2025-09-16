Encan silencieux de Naissance-Renaissance Outaouais

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Deux verres Starbucks, une carte de cadeau d'une valeur 50$ de chez la boutique sensation plus et une entrée 2 pour un au Parle bistro ludique.
Enchère de départ
Une tasse Starbucks, un deux pour un au Parle Bistro Ludique, une magnifique doudou-toutou ainsi qu’un hochet de Au fil du temps, pour une valeur totale d’environ 60 $.
Enchère de départ
Une bouteille grand format Starbucks d’une valeur de 45 $ et un certificat-cadeau pour un bain thalasso de l’entreprise Petit Verseau, d’une valeur de 85 $.
Enchère de départ
Une tasse Starbucks, une carte-cadeau de 25 $ de L’As des jeux ainsi qu’une entrée deux pour un au Parle Bistro Ludique, pour une valeur totale d’environ 60 $.
Enchère de départ
Une carte-cadeau de Sensation Plus d’une valeur de 50 $ ainsi qu’un chouchou à cheveux de l’entreprise Au fil du temps.
Enchère de départ
Une carte-cadeau de Sensation Plus d’une valeur de 50 $ ainsi qu’une carte-cadeau de L’As des jeux d’une valeur de 25 $.
Enchère de départ
Une carte-cadeau de Sensation Plus d’une valeur de 50 $ ainsi qu’une carte-cadeau de L’As des jeux d’une valeur de 25 $.
Enchère de départ
Une doudou-toutou et un hochet de chez Au fil du temps, ainsi qu’un ensemble de cartes de Les Bougeottes, pour une valeur totale d’environ 45 $
Enchère de départ
Une carte-cadeau de la Boutique Planète Bébé et Cie d’une valeur de 25 $, un ensemble de cartes de Les Bougeottes et un hochet de Bébé Verseau, pour une valeur totale d’environ 55 $.
Enchère de départ
Une carte-cadeau de la Boutique Planète Bébé et Cie d’une valeur de 25 $, un ensemble de cartes de Les Bougeottes ainsi qu’un chouchou de Au fil du temps, pour une valeur totale d’environ 45 $.
Enchère de départ
Une carte-cadeau de la Boutique Planète Bébé et Cie d’une valeur de 25 $, un ensemble de cartes de Les Bougeottes ainsi qu’un hochet de Au fil du temps, pour une valeur totale d’environ 45 $.
Enchère de départ
Un ensemble de trois tasses à café de chez Starbucks, d’une valeur de plus de 60 $.
Enchère de départ
Une carte-cadeau de Bobino Bagel d’une valeur de 20 $ ainsi que deux morceaux de vêtements de Xpresso Bar à Vêtements, pour une valeur totale d’environ 100 $.
Enchère de départ
Une carte-cadeau de Bobino Bagel d’une valeur de 20 $, un accès journalier au Rond-Point, milieu de jeux ainsi qu’un morceau de vêtement de Xpresso Bar à Vêtements, pour une valeur totale d’environ 120 $.
Enchère de départ
Un pendentif Jake en or 10K (rose, blanc ou jaune) incluant une perle de lait – la chaîne n’est pas comprise – d’une valeur de 104 $, ainsi qu’un vêtement de Xpresso Bar à Vêtements, pour une valeur totale d’environ 144 $.
Enchère de départ
Un sac-cadeau de Shop Santé d’une valeur d’environ 150 $.
Enchère de départ
Un sac-cadeau de Shop Santé d’une valeur d’environ 150 $.
Enchère de départ
Un tire-lait Pump In Style Pro de Medela d'une valeur d'environ 180$
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