Encan silencieux de Omnium de Golf du Parc du Domaine Vert

(Valeur: Inestimable) Balle qui a été joué et signé par l'unique Jean David! La vie ne sera plus la même en sa possession!
(Valeur: 500$) Un magnifique SUP qui saura vous procurer des heures de joies et de plaisir. Gracieuseté Sports Experts Place Rosemère.
(Valeur: 4 200$) Faite la promotion sur un panneau 10x20 publicitaire de 4 semaines (incluant la production) sur le long de l'autoroute 15 à la hauteur de Blainville. Gracieuseté de G3 média.
(Valeur: 525$) Loge (Le Centre d'Excellence sur glace, Boisbriand)) capacité de 12 personnes, service privé, achat de nourriture et breuvage. Gracieuseté Ville de Boisbriand.
(Valeur: 4200$) Forfait pour 2 personnes en portion terrestre pour le Club Med Ixtapa, Cancun ou Punta Cana. Gracieuseté Voyage Aqua Terra.
(Valeur: 850$) Quoi de mieux pour aller en nature qu'un beau vélo. Gracieuseté CycloSphere.
(Valeur: 700$) Unique un chandail officiel du joueur des Canadiens de Montréal, ....... Gracieuseté Rémicardtrader.
