Encan silencieux de Omnium de Golf du Parc du Domaine Vert

10423 Mnt Sainte-Marianne, Mirabel, QC J7J 2B1, Canada

Balle item
Balle
CA$1

(Valeur: Inestimable) Balle qui a été joué et signé par l'unique Jean David! La vie ne sera plus la même en sa possession!

SUP (Paddel board) item
SUP (Paddel board)
CA$150

(Valeur: 500$) Un magnifique SUP qui saura vous procurer des heures de joies et de plaisir. Gracieuseté Sports Experts Place Rosemère.

Campagne publicitaire sur Autoroute 15 item
Campagne publicitaire sur Autoroute 15
CA$1,000

(Valeur: 4 200$) Faite la promotion sur un panneau 10x20 publicitaire de 4 semaines (incluant la production) sur le long de l'autoroute 15 à la hauteur de Blainville. Gracieuseté de G3 média.

Loge de l'Armada (1 match)
CA$150

(Valeur: 525$) Loge (Le Centre d'Excellence sur glace, Boisbriand)) capacité de 12 personnes, service privé, achat de nourriture et breuvage. Gracieuseté Ville de Boisbriand.

Forfait Voyage Aqua Terra item
Forfait Voyage Aqua Terra
CA$1,000

(Valeur: 4200$) Forfait pour 2 personnes en portion terrestre pour le Club Med Ixtapa, Cancun ou Punta Cana. Gracieuseté Voyage Aqua Terra.

Vélo hybride item
Vélo hybride
CA$250

(Valeur: 850$) Quoi de mieux pour aller en nature qu'un beau vélo. Gracieuseté CycloSphere.

Chandail signé
CA$250

(Valeur: 700$) Unique un chandail officiel du joueur des Canadiens de Montréal, ....... Gracieuseté Rémicardtrader.

