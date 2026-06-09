Encan silencieux de Orchestre Classique de Terrebonne

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À propos de cet événement
Enchère de départ
La véritable baguette du Maestro Martin Gauvreau, chef de l’Orchestre classique de Terrebonne.
Un objet hautement symbolique, témoin de moments musicaux intenses, d’émotions partagées et d’années de passion.
Mais ce lot va bien au‑delà de la baguette…
Il vous offre une expérience immersive, exclusive et inoubliable :
• Un cours privé de direction de 45 minutes avec Maestro Gauvreau — découvrez les secrets du geste, du souffle, de l’écoute, et l’art de faire respirer un orchestre.
• 15 minutes à diriger l’OCT en répétition — vivez l’adrénaline d’être devant de véritables musiciens professionnels, dans l’intimité d’une répétition, là où la musique prend vie.
• Et le moment le plus spectaculaire…
Vous dirigerez une pièce complète lors du concert du 10e anniversaire, le 20 septembre, au Théâtre du Vieux‑Terrebonne.
Devant le public. Sous les projecteurs. Comme un chef invité d’honneur.
D'une valeur de 2850$
Enchère de départ
Offrez à vos invités un moment d’exception avec le Duo Élégance, formé par les deux fondateurs de l’Orchestre classique de Terrebonne.
Ce duo raffiné propose 45 minutes de musique d’ambiance, interprétée avec une sensibilité et une maîtrise qui créent instantanément une atmosphère chaleureuse, élégante et mémorable.
Parfait pour un cocktail, un mariage, une réception privée ou un événement corporatif, le Duo Élégance apporte une touche de prestige et de douceur qui élève chaque moment. Leur présence transforme un simple rassemblement en expérience unique, enveloppée de beauté et de finesse.
D'une valeur de 800$
Enchère de départ
Certificat-cadeau du restaurant Le Fabien, dans le Vieux-Terrebonne, d'une valeur de 100$.
Enchère de départ
L'oeuvre montre un détail de l’intérieur du centre culturel situé aux coins des rues St-Laurent et Ste-Catherine à Montréal.
L’image, prise de nuit avec un Nikon F6 et le film Kodak P3200, a remporté une mention honorable aux ReFocus Awards et fut finaliste aux International Spider Awards, les deux plus grands concours de photo noir et blanc au monde.
La photographie mesure 8X10 pouces, la grandeur totale une fois encadrée est de 13X15 pouces.
Shot-on-film est une galerie d’art en ligne qui, depuis 2020, met de l'avant le travail réalisé en film noir et blanc du photographe Sébastien Arbour. L’auteur réalise les prises de vues et le développement des pellicules. Les négatifs choisis sont numérisés et imprimés sur papier beaux-art importés d’Allemagne. Toutes grandeur confondues, chaque image est limitée à 300 exemplaires, numérotées et signées.
D'une valeur de 750$
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de pur bien‑être grâce au Centre de santé Le Nénuphar, qui propose un soin beauté combinant bain détente et massage relaxant.
Un duo parfait pour relâcher les tensions, apaiser le corps et retrouver une sensation de calme profond.
Ce soin enveloppant est idéal pour refaire le plein d’énergie, s’offrir une pause bien méritée ou simplement se laisser chouchouter dans un environnement chaleureux et apaisant.
D'une valeur de 185$
Enchère de départ
Offrez un moment de pure beauté florale grâce à un certificat‑cadeau de 100 $ chez Fleuriste Paniers de Fleurs Mascouche.
Un bouquet entièrement à votre goût, créé sur mesure par des artisans passionnés qui savent transformer les fleurs en émotions.
Chaque arrangement est pensé pour émerveiller : couleurs harmonieuses, textures délicates, parfums subtils… un cadeau qui touche droit au cœur, pour un anniversaire, un remerciement, un geste d’amour ou simplement pour illuminer une journée.
Enchère de départ
Une paire de billets en saison régulière pour le Canadien de Montréal.
D'une valeur de 140$
Enchère de départ
Une paire de billets en saison régulière pour le Canadien de Montréal.
D'une valeur de 140$
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Un crédit voyage de 150$ de l'agence de voyage Sensations Voyages
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