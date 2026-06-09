Encan silencieux de Orchestre Classique de Terrebonne

La véritable baguette du Maestro Martin Gauvreau, chef de l’Orchestre classique de Terrebonne.



Un objet hautement symbolique, témoin de moments musicaux intenses, d’émotions partagées et d’années de passion.



Mais ce lot va bien au‑delà de la baguette…

Il vous offre une expérience immersive, exclusive et inoubliable :



• Un cours privé de direction de 45 minutes avec Maestro Gauvreau — découvrez les secrets du geste, du souffle, de l’écoute, et l’art de faire respirer un orchestre.

• 15 minutes à diriger l’OCT en répétition — vivez l’adrénaline d’être devant de véritables musiciens professionnels, dans l’intimité d’une répétition, là où la musique prend vie.

• Et le moment le plus spectaculaire…



Vous dirigerez une pièce complète lors du concert du 10e anniversaire, le 20 septembre, au Théâtre du Vieux‑Terrebonne.



Devant le public. Sous les projecteurs. Comme un chef invité d’honneur.





D'une valeur de 2850$