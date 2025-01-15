eventClosed

Encan silencieux de Orchestre symphonique du Saguenay-Lac St-Jean Inc

202, rue Jacques-Cartier Est

LOT #1 - Face à face avec l'Ours blanc
CA$500

Imaginez une aventure inoubliable de 4 heures, où vous vivrez une expérience exceptionnelle avec nos majestueux ours blancs. Tout au long de cette aventure, vous apprendrez tout sur nos trois ours blancs, chacun avec sa personnalité unique, son histoire et ses comportements fascinants. Vous serez accompagné par des experts qui vous guideront et répondront à toutes vos questions. Cette expérience, d’une 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟎𝟎𝟎 $ est une occasion rare et exclusive de vivre un moment privilégié avec les ours blancs. Le forfait inclut la visite personnalisée de 4 heures, l’entrée journalière au Zoo, la balade en train ainsi qu’un dîner pour 4 personnes au restaurant.
Lot #2 - Sépaq Parc national des Monts-Valin
CA$280

Certificat-cadeau pour un forfait pour 2 personnes Le forfait comprend : - Séjour de 2 nuitées en chalet EXP (chalet tout équipé situé dans le secteur de la Baie d'Alexis - Lac aux Canots) - Droit d'accès au parc pour 2 personnes pour 3 jours Valeur approximative de 575 $ +taxes
Lot #3 - Bracelet en verre de Murano avec feuilles d'or
CA$55

Créativité et fraîcheur se retrouvent sur une même pièce avec ce bracelet original, séduisant et mystérieux, une pièce unique à se procurer ou à offrir. Pièces centrales uniques de 10mm en verre de Murano avec insertion de feuilles d’or fait à la main sur fil d’argent 1mm. Fermoir de style patte de crabe, onyx noir 4mm poli, grandeur de 8″ + chaîne d’extension de 2″. Valeur de 125 $
Lot #4 - Four à pizza au gaz Nouvelle génération - Ricardo
CA$175

Préparez des pizzas de qualité restaurant en un rien de temps avec le four à pizza RICARDO. Prêt à l’emploi dès sa sortie de la boîte, ce four à pizza au gaz comprend une paroi double en acier, un bouton de commande latéral pour un allumage et un contrôle de la température faciles, ainsi qu’une porte ventilée pour assurer une cuisson rapide et uniforme. Ce four à pizza est offert avec une pierre à pizza de 13,25 po en cordiérite et peut aussi s’utiliser pour cuire de la viande, du poisson et des légumes. Valeur de 399,99 $ +taxes
LOT # 5 - Toile de MEG artiste peintre
CA$2,450

Mégane Fortin est une jeune artiste peintre professionnelle âgée de 16 ans de Québec. Elle est passionnée par les couleurs, le dessin et la peinture abstraite. Elle crée avec l’énergie de l’enfance, avec un contrôle et une technique qu’elle semble maîtriser depuis des années. Elle a débuté à peindre à l'âge de 7 ans . Elle travaille principalement aux couteaux et aux pinceaux, mais aussi avec la technique du dripping. Elle ose. Et ses toiles, épurées et puissantes, donnent envie d’y plonger. Les œuvres de la jeune canadienne sont exposées au Canada, aux États-Unis et même en Europe. La jeune artiste de 17 ans a déjà une carrière à l'international bien établie ! Elle a été plus jeune artiste à exposer au célèbre ARTexpo de New York en 2023 à la plus grande foire d'art des États-Unis à Miami en 2024! *La toile sera peinte lors du tout dernier concert de la saison de l'Orchestre symphonique, le dimanche 4 mai 2025. Format : 36 po X 54 po Valeur : 4 085 $
LOT # 6 - Départ pour 4 - Club de golf de Chicoutimi
CA$125

Profitez d'une belle journée ensoleillée pour vous dégourdir sur un des fabuleux terrains de golf de la région. Départ pour 4 personnes au Club de Golf de Chicoutimi. Valeur de 300 $
LOT # 7 - Les Saguenéens - Chandail réplique autographié
CA$70

superbe chandail réplique des Saguenéens de Chicoutimi autographié par les membres de l'équipe. Valeur : 149,99 $ + taxes
LOT # 8 - Toile de Marie Lemoyne
CA$300

Oeuvre offerte par Marie Lemoyne Titre : État de veille Dimensions : 16 po X 20 po Valeur : 400 $, non encadrée
LOT # 9 - Sculpture inuit de l'artiste Bobby Nayoumealuk
CA$350

Sculpture inuit sur pierre à savon sculptée en 2015 par l'artiste inuit Bobby Nayoumealuk à Inukjuak. Valeur : 750 $ *Certificat d'authenticité fourni avec l'oeuvre.
LOT # 10 - Dégustation privée par William Wines
CA$475

Dégustation privée pour une dizaine de personnes par William Wines. La dégustation comprend : les vins (bouteilles de valeur entre 50 $ et 150 $), la verries et le service. Valeur : 1 000 $
LOT # 11 Accès familial journalier
CA$60

Préparez-vous à reculer d’un siècle... au temps des premiers moulins à pâte du Québec Entre les années 1901 et 1927, Val-Jalbert vibrait joyeusement au rythme de son usine de pâte à papier. En 1901, date où l’usine fut construite par Damase Jalbert, le village s’appelait « Ouiatchouan », du nom de la chute qui alimentait le moulin pour fabriquer la pulpe de bois. Accès familial journalier (2 adultes et 1 enfants et plus) donnant accès à la visite complète estivale (du 17 mai au 13 octobre 2025). Valeur : 125 $
LOT # 12 Certificat-Cadeau | Théâtre La Rubrique - FIAMS
CA$80

Prenez part au Festival des arts de la marionnette à Saguenay (du 22 au 27 juillet 2025) ou assister à une ou plusieurs pièces présentées par le Théâtre La Rubrique (saison 2025-2026). Valeur : 150 $
LOT # 13 - Passeport double
CA$125

Prenez part à l'édition 2025 du Rendez-vous musical de Laterrière avec ce passe-port double. Valeur : 280 $
LOT # 14 - Expérience immersive au cœur de l'Orchestre
CA$120

Vous et un invité pourriez vivre une expérience immersive au cœur de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'expérience comprend un accès privilégié aux coulisses, une rencontre avec le chef et les musiciens et l'opportunité d'assister à une partie ou l'entièreté du concert sur scène parmi les musiciens pour un Grand concert de la saison 2025-2026. Valeur : 250 $
LOT # 15 - Prestation privée de La Bande Passante
CA$850

Invitez votre famille et vos amis à assister à une prestation privée de La Bande passante de l'Orchestre symphonique du SLSJ (en formule quintette). Que ce soit pour un événement ou par pur plaisir d'assister à une prestation musicale entre amis, cette prestation privée vous permettra d'avoir un accès prévilégié avec les musiciens. Prestation musicale d'environ 1 heure Valeur : 2 000 $
LOT #16 - Forfait CONCERTO double saison 2025-2026
CA$165

Prenez part à la série CONCERTO 2025-2026 de Ville d'Alma Spectacles avec ce forfait pour deux personnes. Valeur : 272 $
LOT # 17 - Ensemble de deux bols en céramique RAKU
CA$45

Ensemble de deux bols en céramique RAKU fabriqué par l'artisan potier Louis Boivin. Valeur : 100 $
LOT # 18 - Abonnement double saison 2025-2026
CA$375

Épargnez sur votre abonnement double pour la série Grands concerts de la saison 2025-2026 de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Valeur : 480 $
LOT # 19 - 2 places VIP au Salon du protocole
CA$120

Accès VIP pour deux personnes au Salon du protocole pour assister au spectacle The cat empire ayant pour première partie le groupe colombien Frente cumbiero lors de l'édition 2025 de Festirame à Place Festivalma. Date : 6 juillet 2025 Valeur : 300 $
LOT # 20 - Loge privée pour un Grand concert au Théâtre C
CA$275

Assistez à un Grand concert de votre choix (saison 2025-2026) de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une loge privée (8 personnes). Valeur : 600 $
LOT # 21 - Parrainez un musicien régulier de l'Orchestre
CA$475

Tissez des liens particuliers avec un musicien de l'Orchestre. Encouragez l'excellence musicale, le partage et le rayonnement dans notre communauté. Valeur : 1 000 $
LOT # 22 - Parrainez une première chaise de l'Orchestre
CA$1,800

Développez un lien particulier avec un·e musicien·ne occupant un poste de première chaise à l'Orchestre. Valeur : 3 000 $
LOT # 23 - Assiette de service en céramique RAKU
CA$70

Assiette de service en céramique RAKU fabriqué par l'artisan potier Louis Boivin. Valeur : 150 $
LOT # 24 - Jéroboam (5 L) - Château Cantermerle
CA$475

Jéroboam (format de 5 Litres) dans son écrin bois du Château Cantermerle en appellation Haut-Médoc. Il s'agit d'un 5ième Grand Cru Classé  du célèbre classement de 1855. Valeur de : 1 000 $

