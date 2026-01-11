Encan silencieux de Patrouille Canadienne de ski du Mont Orford

(1 de 2) Forfait initiation en ski ou en planche à neige, le forfait inclut 1h30 de leçon d'initiation privée sur le tapis magique ou dans la piste Familiale, en plus de la location d'équipement et le billet journalier pour le mont Giroux.





Valeur marchande de $200

Commandite du Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford