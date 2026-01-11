Encan silencieux de Patrouille Canadienne de ski du Mont Orford

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À propos de cet événement
Salle de la patrouille du Mont Orford ou commanditaire si spécifié
Enchère de départ
2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,
Valeur marchande de 200$
Commandite du Mont Orford
Enchère de départ
Dr Marc Despatie (un patrouilleur du Mont Orford) vous offre de le suivre en l'action dans sa salle d'opération (CHU Fleurimont) pour un stage observation d’une journée en chirurgie vasculaire. Une chance unique de venir découvrir le quotidien d'un expert passionné.
Enchère de départ
Paire de ski Rando Salomon Explore Mountain 95
Grandeur échangeable en magasin selon les disponibilités (sans fixations)
Valeur marchande de 800$
Commandite du Sport Expert de Magog
Commentaire du test effectué par Montagne Magazine; une valeur sûre
Déjà enchanté par ce nouveau modèle de ski de randonnée pour skieurs avancés.
Un ski vraiment stable avec un comportement très homogène. Il vibre peu et conserve une bonne accroche. Rassurant en neiges dures, ce MTN 95 est de plus plutôt ludique et reste facile à conduire. En grandes courbes, c'est un véritable régal. Tout à fait adapté aux longues montées et très bon à la descente en toutes neiges.
Enchère de départ
Très bonne Paire (2) de billets de hockey du Canadien (rouge)
contre le Lighting de Tampa Bay
Jeu • 09 avr 2026 • 19 h 00
Sec 115, Row T, Seats 1-2
Commandite de SEMS Mécanique Industrielle
Enchère de départ
Location d'équipement de skis de randonnée alpine
Valeur marchande de 100$
Commandite de Vélo Ski
(billet d'accès au Mont Orford en sus)
Enchère de départ
Location de Fatbikes pour 2 personnes
Valeur marchande de 90$
Commandite de Vélo Ski
(Billet d'accès en sus)
Enchère de départ
Mise au point pour skis
Valeur marchande de 70$
Commandite de Vélo Ski
Enchère de départ
Manteau neuf en duvet pour femme
Marque Avalanche Modèle Degré W21
Couleur Noire
Grandeur Medium Femme
Valeur marchande 170$
Veste mi-saison légèrement isolée, ultralégère au design simple et confortable, idéale pour une promenade en ville, une randonnée en pleine nature ou un voyage, ce manteau allie élégance et performance. Conçue avec un duvet synthétique de haute qualité, il garantit une chaleur optimale tout en restant incroyablement légère et confortable à porter. Nettement plus chaude et plus protectrice qu’une veste polaire, la Degré 21 peut servir de couche externe en vous gardant au chaud et au sec.
Enchère de départ
(1 de 2) Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA + Fixations Xpress 11 GW
Ramassage en magasin
La longueur peut être échangeable en magasin selon les disponibilités.
Valeur Marchande de $700
Commandite de Ski Shop Rive Sud
4275, chemin de Chambly
Saint-Hubert, Québec, J3Y 3M7
450-445-4916
Marque: Rossignol
Saison: 25/26
Genre: Homme
Niveau: Intermédiaire
Terrain: Piste
Largeur Patin: 75
Fixations Incluses: Oui
Des skis modernes pour améliorer votre technique. Les skis Rossignol Forza 40° CA vous ouvrent les portes d'une expérience de carving pure. Ils offrent un équilibre entre réactivité et contrôle pour les skieurs intermédiaires qui souhaitent améliorer leurs compétences en carving. Leur conception allie un rocker en spatule, une ligne de cotes et des dimensions oversize à un noyau en bois et une construction à chants sur toute la longueur pour une expérience de carving accessible. Éveillez vos sens.
Enchère de départ
Manteau neuf en duvet pour homme
Marque Avalanche Modèle Degré 21
Couleur Noire
Grandeur 4XL Homme
Valeur marchande 170$
Veste mi-saison légèrement isolée, ultralégère au design simple et confortable, idéale pour une promenade en ville, une randonnée en pleine nature ou un voyage, ce manteau allie élégance et performance. Conçue avec un duvet synthétique de haute qualité, il garantit une chaleur optimale tout en restant incroyablement légère et confortable à porter. Nettement plus chaude et plus protectrice qu’une veste polaire, la Degré 21 peut servir de couche externe en vous gardant au chaud et au sec.
Enchère de départ
1 heure de shooting photo seul ou en famille avec 2 ou 3 photos incluses
Valeur marchande de 250$
Commandite de Émilie Hébert Larue
Enchère de départ
2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,
Valeur marchande de 200$
Commandite du Mont Orford
Enchère de départ
Location d'équipement de skis de randonnée alpine
Valeur marchande de 100$
Commandite de Vélo Ski
(billet d'accès au Mont Orford en sus)
Enchère de départ
Mise au point pour skis
Valeur marchande de 70$
Commandite de Vélo Ski
Enchère de départ
(1 de 2) Forfait initiation en ski ou en planche à neige, le forfait inclut 1h30 de leçon d'initiation privée sur le tapis magique ou dans la piste Familiale, en plus de la location d'équipement et le billet journalier pour le mont Giroux.
Valeur marchande de $200
Commandite du Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford
Enchère de départ
Manteau neuf en duvet pour femme
Marque Avalanche Modèle Degré W21
Couleur Noire
Grandeur Medium Femme
Valeur marchande 170$
Veste mi-saison légèrement isolée, ultralégère au design simple et confortable, idéale pour une promenade en ville, une randonnée en pleine nature ou un voyage, ce manteau allie élégance et performance. Conçue avec un duvet synthétique de haute qualité, il garantit une chaleur optimale tout en restant incroyablement légère et confortable à porter. Nettement plus chaude et plus protectrice qu’une veste polaire, la Degré 21 peut servir de couche externe en vous gardant au chaud et au sec.
Enchère de départ
Carte cadeau de 100$ valide pour Physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie, massothérapie, acupuncture, kinésiologie, et plus encore, dans 8 régions du Québec.
PhysioExtra - Cliniques de physiothérapie avec équipe
Valeur Marchande de 100$
Commandite de PhysioExtra
Enchère de départ
Carte cadeau de 100$ valide pour Physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie, massothérapie, acupuncture, kinésiologie, et plus encore, dans 8 régions du Québec.
PhysioExtra - Cliniques de physiothérapie avec équipe
Valeur Marchande de 100$
Commandite de PhysioExtra
Enchère de départ
(2 de 2) Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA + Fixations Xpress 11 GW
Ramassage en magasin
La longueur peut être échangeable en magasin selon les disponibilités.
Valeur Marchande de $700
Commandite de Ski Shop Rive Sud
4275, chemin de Chambly
Saint-Hubert, Québec, J3Y 3M7
450-445-4916
Marque: Rossignol
Saison: 25/26
Genre: Homme
Niveau: Intermédiaire
Terrain: Piste
Largeur Patin: 75
Fixations Incluses: Oui
Des skis modernes pour améliorer votre technique. Les skis Rossignol Forza 40° CA vous ouvrent les portes d'une expérience de carving pure. Ils offrent un équilibre entre réactivité et contrôle pour les skieurs intermédiaires qui souhaitent améliorer leurs compétences en carving. Leur conception allie un rocker en spatule, une ligne de cotes et des dimensions oversize à un noyau en bois et une construction à chants sur toute la longueur pour une expérience de carving accessible. Éveillez vos sens.
Enchère de départ
Leçon privée de 90 minutes a la carte
Apprenez à votre rythme.
Les leçons privées sont offertes pour les skieurs et les planchistes.
Valeur marchande de 150$
Commandite de Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford
Enchère de départ
(2 de 2) Forfait initiation en ski ou en planche à neige, le forfait inclut 1h30 de leçon d'initiation privée sur le tapis magique ou dans la piste Familiale, en plus de la location d'équipement et le billet journalier pour le mont Giroux.
Valeur marchande de $200
Commandite du Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford
Enchère de départ
Leçon privée de 90 minutes a la carte
Apprenez à votre rythme.
Les leçons privées sont offertes pour les skieurs et les planchistes.
Valeur marchande de 150$
Commandite de Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford
Enchère de départ
2 Cartes cadeau pour le restaurant Pub Le Chalet (de 20$ chacune, total 40$)
2197 Chemin du Parc, Orford Québec J1X 7A2
Valeur marchande de 40$
Commandite Pub Le Chalet
Enchère de départ
Mise au point pour skis
Valeur marchande de 70$
Commandite de Vélo Ski
Enchère de départ
Mise au point pour skis
Valeur marchande de 70$
Commandite de Vélo Ski
Enchère de départ
2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,
Valeur marchande de 200$
Commandite du Mont Orford
Enchère de départ
2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,
Valeur marchande de 200$
Commandite du Mont Orford
Enchère de départ
2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,
Valeur marchande de 200$
Commandite du Mont Orford
Enchère de départ
2 Cartes cadeau pour le restaurant Pub Le Chalet (de 20$ chacune, total 40$)
2197 Chemin du Parc, Orford Québec J1X 7A2
Valeur marchande de 40$
Commandite Pub Le Chalet
Enchère de départ
2 Cartes cadeau pour le restaurant Pub Le Chalet (de 20$ chacune, total 40$)
2197 Chemin du Parc, Orford Québec J1X 7A2
Valeur marchande de 40$
Commandite Pub Le Chalet
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