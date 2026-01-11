Organisé par

Patrouille Canadienne de ski du Mont Orford

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Patrouille Canadienne de ski du Mont Orford

Lieu de prise en charge

Salle de la patrouille du Mont Orford ou commanditaire si spécifié

2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (1 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (1 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (1 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (1 de 5)
100 $

Enchère de départ

2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,

Valeur marchande de 200$

Commandite du Mont Orford

Stage d'observation d'une journée en chirurgie vasculaire item
Stage d'observation d'une journée en chirurgie vasculaire item
Stage d'observation d'une journée en chirurgie vasculaire
350 $

Enchère de départ

Dr Marc Despatie (un patrouilleur du Mont Orford) vous offre de le suivre en l'action dans sa salle d'opération (CHU Fleurimont) pour un stage observation d’une journée en chirurgie vasculaire. Une chance unique de venir découvrir le quotidien d'un expert passionné.

Skis Rando Alpine Salomon Explore MNT 95 item
Skis Rando Alpine Salomon Explore MNT 95 item
Skis Rando Alpine Salomon Explore MNT 95 item
Skis Rando Alpine Salomon Explore MNT 95
400 $

Enchère de départ

Paire de ski Rando Salomon Explore Mountain 95

Grandeur échangeable en magasin selon les disponibilités (sans fixations)

Valeur marchande de 800$

Commandite du Sport Expert de Magog


Commentaire du test effectué par Montagne Magazine; une valeur sûre

Déjà enchanté par ce nouveau modèle de ski de randonnée pour skieurs avancés.

Un ski vraiment stable avec un comportement très homogène. Il vibre peu et conserve une bonne accroche. Rassurant en neiges dures, ce MTN 95 est de plus plutôt ludique et reste facile à conduire. En grandes courbes, c'est un véritable régal. Tout à fait adapté aux longues montées et très bon à la descente en toutes neiges.

Paire de billets (2) de hockey du Canadien item
Paire de billets (2) de hockey du Canadien item
Paire de billets (2) de hockey du Canadien
400 $

Enchère de départ

Très bonne Paire (2) de billets de hockey du Canadien (rouge)

contre le Lighting de Tampa Bay

Jeu • 09 avr 2026 • 19 h 00

Sec 115, Row T, Seats 1-2

Commandite de SEMS Mécanique Industrielle

Location équipement skis de randonnée alpine (1 de 2) item
Location équipement skis de randonnée alpine (1 de 2) item
Location équipement skis de randonnée alpine (1 de 2) item
Location équipement skis de randonnée alpine (1 de 2)
50 $

Enchère de départ

Location d'équipement de skis de randonnée alpine

Valeur marchande de 100$

Commandite de Vélo Ski

(billet d'accès au Mont Orford en sus)

Location de Fatbikes pour 2 personnes item
Location de Fatbikes pour 2 personnes item
Location de Fatbikes pour 2 personnes item
Location de Fatbikes pour 2 personnes
50 $

Enchère de départ

Location de Fatbikes pour 2 personnes

Valeur marchande de 90$

Commandite de Vélo Ski

(Billet d'accès en sus)

Mise au point skis (1 de 4) item
Mise au point skis (1 de 4) item
Mise au point skis (1 de 4) item
Mise au point skis (1 de 4)
35 $

Enchère de départ

Mise au point pour skis

Valeur marchande de 70$

Commandite de Vélo Ski

Manteau en duvet pour femme Avalanche M (1 de 2) item
Manteau en duvet pour femme Avalanche M (1 de 2) item
Manteau en duvet pour femme Avalanche M (1 de 2)
75 $

Enchère de départ

Manteau neuf en duvet pour femme

Marque Avalanche Modèle Degré W21

Couleur Noire

Grandeur Medium Femme

Valeur marchande 170$


Veste mi-saison légèrement isolée, ultralégère au design simple et confortable, idéale pour une promenade en ville, une randonnée en pleine nature ou un voyage, ce manteau allie élégance et performance. Conçue avec un duvet synthétique de haute qualité, il garantit une chaleur optimale tout en restant incroyablement légère et confortable à porter. Nettement plus chaude et plus protectrice qu’une veste polaire, la Degré 21 peut servir de couche externe en vous gardant au chaud et au sec.


Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA+Fixations Xpress 11 GW item
Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA+Fixations Xpress 11 GW item
Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA+Fixations Xpress 11 GW
400 $

Enchère de départ

(1 de 2) Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA + Fixations Xpress 11 GW

Ramassage en magasin

La longueur peut être échangeable en magasin selon les disponibilités.

Valeur Marchande de $700


Commandite de Ski Shop Rive Sud

4275, chemin de Chambly
Saint-Hubert, Québec, J3Y 3M7

450-445-4916


Marque: Rossignol

Saison: 25/26

Genre: Homme

Niveau: Intermédiaire

Terrain: Piste

Largeur Patin: 75

Fixations Incluses: Oui

Des skis modernes pour améliorer votre technique. Les skis Rossignol Forza 40° CA vous ouvrent les portes d'une expérience de carving pure. Ils offrent un équilibre entre réactivité et contrôle pour les skieurs intermédiaires qui souhaitent améliorer leurs compétences en carving. Leur conception allie un rocker en spatule, une ligne de cotes et des dimensions oversize à un noyau en bois et une construction à chants sur toute la longueur pour une expérience de carving accessible. Éveillez vos sens.

Manteau en duvet pour homme Avalanche 4XL item
Manteau en duvet pour homme Avalanche 4XL item
Manteau en duvet pour homme Avalanche 4XL
75 $

Enchère de départ

Manteau neuf en duvet pour homme

Marque Avalanche Modèle Degré 21

Couleur Noire

Grandeur 4XL Homme

Valeur marchande 170$


Veste mi-saison légèrement isolée, ultralégère au design simple et confortable, idéale pour une promenade en ville, une randonnée en pleine nature ou un voyage, ce manteau allie élégance et performance. Conçue avec un duvet synthétique de haute qualité, il garantit une chaleur optimale tout en restant incroyablement légère et confortable à porter. Nettement plus chaude et plus protectrice qu’une veste polaire, la Degré 21 peut servir de couche externe en vous gardant au chaud et au sec.


1 heure de Shooting photo professionnel + 2-3 photos item
1 heure de Shooting photo professionnel + 2-3 photos
100 $

Enchère de départ

1 heure de shooting photo seul ou en famille avec 2 ou 3 photos incluses

Valeur marchande de 250$

Commandite de Émilie Hébert Larue

2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (2 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (2 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (2 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (2 de 5)
100 $

Enchère de départ

2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,

Valeur marchande de 200$

Commandite du Mont Orford

Location équipement skis de randonnée alpine (2 de 2) item
Location équipement skis de randonnée alpine (2 de 2) item
Location équipement skis de randonnée alpine (2 de 2) item
Location équipement skis de randonnée alpine (2 de 2)
50 $

Enchère de départ

Location d'équipement de skis de randonnée alpine

Valeur marchande de 100$

Commandite de Vélo Ski

(billet d'accès au Mont Orford en sus)

Mise au point skis (2 de 4) item
Mise au point skis (2 de 4) item
Mise au point skis (2 de 4) item
Mise au point skis (2 de 4)
35 $

Enchère de départ

Mise au point pour skis

Valeur marchande de 70$

Commandite de Vélo Ski

Forfait Initiation ski; location, cours + droit remontée (1) item
Forfait Initiation ski; location, cours + droit remontée (1) item
Forfait Initiation ski; location, cours + droit remontée (1)
100 $

Enchère de départ

(1 de 2) Forfait initiation en ski ou en planche à neige, le forfait inclut 1h30 de leçon d'initiation privée sur le tapis magique ou dans la piste Familiale, en plus de la location d'équipement et le billet journalier pour le mont Giroux.


Valeur marchande de $200

Commandite du Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford

Manteau en duvet pour femme Avalanche M (2 de 2) item
Manteau en duvet pour femme Avalanche M (2 de 2) item
Manteau en duvet pour femme Avalanche M (2 de 2)
75 $

Enchère de départ

Manteau neuf en duvet pour femme

Marque Avalanche Modèle Degré W21

Couleur Noire

Grandeur Medium Femme

Valeur marchande 170$


Veste mi-saison légèrement isolée, ultralégère au design simple et confortable, idéale pour une promenade en ville, une randonnée en pleine nature ou un voyage, ce manteau allie élégance et performance. Conçue avec un duvet synthétique de haute qualité, il garantit une chaleur optimale tout en restant incroyablement légère et confortable à porter. Nettement plus chaude et plus protectrice qu’une veste polaire, la Degré 21 peut servir de couche externe en vous gardant au chaud et au sec.

Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (1 de 2) item
Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (1 de 2) item
Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (1 de 2) item
Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (1 de 2)
60 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide pour Physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie, massothérapie, acupuncture, kinésiologie, et plus encore, dans 8 régions du Québec.


https://physioextra.ca

PhysioExtra - Cliniques de physiothérapie avec équipe

Valeur Marchande de 100$


Commandite de PhysioExtra

Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (2 de 2) item
Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (2 de 2) item
Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (2 de 2) item
Carte cadeau de 100$ Séance de Physiothérapie (2 de 2)
60 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide pour Physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie, massothérapie, acupuncture, kinésiologie, et plus encore, dans 8 régions du Québec.


https://physioextra.ca

PhysioExtra - Cliniques de physiothérapie avec équipe

Valeur Marchande de 100$


Commandite de PhysioExtra

Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA+Fixations Xpress 11 GW item
Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA+Fixations Xpress 11 GW item
Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA+Fixations Xpress 11 GW
400 $

Enchère de départ

(2 de 2) Skis Alpins Rossignol Forza 40D V-CA + Fixations Xpress 11 GW

Ramassage en magasin

La longueur peut être échangeable en magasin selon les disponibilités.

Valeur Marchande de $700


Commandite de Ski Shop Rive Sud

4275, chemin de Chambly
Saint-Hubert, Québec, J3Y 3M7

450-445-4916


Marque: Rossignol

Saison: 25/26

Genre: Homme

Niveau: Intermédiaire

Terrain: Piste

Largeur Patin: 75

Fixations Incluses: Oui

Des skis modernes pour améliorer votre technique. Les skis Rossignol Forza 40° CA vous ouvrent les portes d'une expérience de carving pure. Ils offrent un équilibre entre réactivité et contrôle pour les skieurs intermédiaires qui souhaitent améliorer leurs compétences en carving. Leur conception allie un rocker en spatule, une ligne de cotes et des dimensions oversize à un noyau en bois et une construction à chants sur toute la longueur pour une expérience de carving accessible. Éveillez vos sens.

Leçon de ski privée de 90 minutes (1 de 2) item
Leçon de ski privée de 90 minutes (1 de 2) item
Leçon de ski privée de 90 minutes (1 de 2)
80 $

Enchère de départ

Leçon privée de 90 minutes a la carte

Apprenez à votre rythme.
Les leçons privées sont offertes pour les skieurs et les planchistes.


Valeur marchande de 150$

Commandite de Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford

Forfait Initiation ski; location, cours + droit remontée (2) item
Forfait Initiation ski; location, cours + droit remontée (2) item
Forfait Initiation ski; location, cours + droit remontée (2)
100 $

Enchère de départ

(2 de 2) Forfait initiation en ski ou en planche à neige, le forfait inclut 1h30 de leçon d'initiation privée sur le tapis magique ou dans la piste Familiale, en plus de la location d'équipement et le billet journalier pour le mont Giroux.


Valeur marchande de $200

Commandite du Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford

Leçon de ski privée de 90 minutes (2 de 2) item
Leçon de ski privée de 90 minutes (2 de 2) item
Leçon de ski privée de 90 minutes (2 de 2)
80 $

Enchère de départ

Leçon privée de 90 minutes a la carte

Apprenez à votre rythme.
Les leçons privées sont offertes pour les skieurs et les planchistes.


Valeur marchande de 150$

Commandite de Mont Orford et de l'école de glisse du Mont Orford

2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (1 de 3) item
2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (1 de 3) item
2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (1 de 3)
25 $

Enchère de départ

2 Cartes cadeau pour le restaurant Pub Le Chalet (de 20$ chacune, total 40$)

2197 Chemin du Parc, Orford Québec J1X 7A2 

(819) 843-1540

https://publechalet.com

Valeur marchande de 40$


Commandite Pub Le Chalet

Mise au point skis (3 de 4) item
Mise au point skis (3 de 4) item
Mise au point skis (3 de 4) item
Mise au point skis (3 de 4)
35 $

Enchère de départ

Mise au point pour skis

Valeur marchande de 70$

Commandite de Vélo Ski

Mise au point skis (4 de 4) item
Mise au point skis (4 de 4) item
Mise au point skis (4 de 4) item
Mise au point skis (4 de 4)
35 $

Enchère de départ

Mise au point pour skis

Valeur marchande de 70$

Commandite de Vélo Ski

2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (3 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (3 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (3 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (3 de 5)
100 $

Enchère de départ

2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,

Valeur marchande de 200$

Commandite du Mont Orford

2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (4 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (4 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (4 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (4 de 5)
100 $

Enchère de départ

2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,

Valeur marchande de 200$

Commandite du Mont Orford

2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (5 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (5 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (5 de 5) item
2 Billets de courtoisie de ski L'EST GO (5 de 5)
100 $

Enchère de départ

2 Billets de ski L'EST GO valide pour une journée en 2025-2026 au Mont Orford, Owl's Head, Sutton ou Bromont,

Valeur marchande de 200$

Commandite du Mont Orford

2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (2 de 3) item
2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (2 de 3) item
2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (2 de 3)
25 $

Enchère de départ

2 Cartes cadeau pour le restaurant Pub Le Chalet (de 20$ chacune, total 40$)

2197 Chemin du Parc, Orford Québec J1X 7A2 

(819) 843-1540

https://publechalet.com

Valeur marchande de 40$


Commandite Pub Le Chalet

2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (3 de 3) item
2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (3 de 3) item
2 Cartes cadeau Pub Le Chalet $20 chacun (3 de 3)
25 $

Enchère de départ

2 Cartes cadeau pour le restaurant Pub Le Chalet (de 20$ chacune, total 40$)

2197 Chemin du Parc, Orford Québec J1X 7A2 

(819) 843-1540

https://publechalet.com

Valeur marchande de 40$


Commandite Pub Le Chalet

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