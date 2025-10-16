Encan silencieux de Phe-Nix action communautaire citoyenne

80 Rue Lajeunesse, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 5E9, Canada
🎉 Golfez entre amis !
Profitez d’une partie sur un parcours de grande qualité avec trois amis — voiturette incluse !
📅 Billet valable du lundi au jeudi
💰 Valeur : 208 $
Une expérience exceptionnelle offerte par le Club de golf de Napierville. Misez maintenant et vivez une sortie inoubliable ! 🏌️♂️✨
Wow ! Une petite remise en forme juste avant Noël 🎄 ou enfin le coup de pouce parfait pour réaliser ta résolution du Nouvel An 💥
Ne manque pas cette belle occasion de bouger, de te dépasser et de prendre soin de toi — tout en soutenant une bonne cause ! 💙
🎸 Monon’c Serge et Anonymus t’offrent 4 billets d’une valeur de plus de 160 $ !
Viens avec 3 amis vivre une soirée de pur rock québécois 🔥
📅 Samedi 10 janvier à 20 h
🎤 Tournée Métal Canadien-Français
💥 Mise de départ : 40 $ seulement !
Une occasion en or d’assister à un show explosif tout en soutenant une bonne cause 🤘
$18.00
VIN ROUGE
Une douce mélodie qui fera valser vos papilles
Un rouge léger, mais présentant assez de matière pour le rendre extrêmement polyvalent. Ses arômes de canneberges, de fraises et de cassis se marient parfaitement avec sa texture gourmande et sa finale tout en fraîcheur.
>>> ACCORDS : Pizza napolitaine et osso buco
Cépage : Marquette et Frontenac
Vinification : Fermenté et élevé en cuve inox
Teneur en alcool : 12.5%
Taux de sucre : <1,2g/L
Année : 2022
💙 Vous pouvez faire ici un don direct de 20 $ pour soutenir la mission du Phénix.
Chaque geste compte et fait une vraie différence.
🙏 Un immense merci pour votre générosité !
🎤 Riez sans modération avec Mike Ward !
Misez sur 2 billets pour la date et le lieu de votre choix selon l’horaire de ses spectacles.
😂 Une soirée hilarante garantie pour deux — à ne pas manquer !
📸 Merci à M. Dubois pour le don d’une photo encadrée de grande qualité, format 16 po x 24 po.
Un superbe ajout à notre encan — et une belle façon d’encourager une bonne cause ! 💙
🎶 Au Club Square Dix30 à Brossard, le 19 décembre 2025
Préparez-vous à une soirée haute en musique où vous ne resterez pas assis !
💃 Plaisir et ambiance garantis pour une expérience mémorable.
🏒 Chandail offert par le Club de hockey des Canadiens de Montréal
💰 Valeur : 100 $
Un article exceptionnel à glisser sous le sapin de Noël 🎄 — parfait pour tout fan du Tricolore ❤️💙🤍
Grandeur : Large
🏒 La Victoire de Montréal offre une rondelle autographiée par Marie-Philip Poulin — une athlète exceptionnelle !
✨ 4 médailles olympiques, 10 médailles aux championnats du monde, porte-drapeau aux Jeux olympiques de 2022, et surnommée « la Crosby du hockey féminin » 🥇
Une occasion unique pour les passionnés de hockey de mettre la main sur un véritable trésor sportif !
💖 Des soins créés pour les femmes, par une femme à l’écoute des femmes !
Depuis plus de 20 ans, Karine Joncas s’est taillé une place de choix dans l’industrie de la beauté grâce à une cosmétique à la frontière du médical.
Avec son approche moderne et novatrice, elle fait une véritable différence dans la vie des femmes actives en leur offrant des soins multifonctions haute performance — efficaces, élégants et pensés pour le quotidien. ✨
🌅 Toile : Soir d’automne
🎨 Format : 30 cm de diamètre
💰 Valeur : 125 $
Laissez-vous charmer par cette magnifique œuvre aux couleurs chaleureuses, qui capture toute la beauté et la douceur d’un soir d’automne. 🍂
Cette toile est signée par une artiste peintre et bénévole dévouée du Phénix, une femme de cœur qui met son talent au service de la communauté et de ceux qui en ont le plus besoin. 💖
🖼️ Enchérissez dès maintenant et contribuez à soutenir la mission du Phénix – Action communautaire citoyenne !
🎾 Assistez à l’un des plus grands événements sportifs au pays !
Misez sur une paire de billets du niveau 200 pour la séance de jour du lundi 3 août 2026 à l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers.
✨ Vivez l’intensité du tennis professionnel, tout près de l’action !
💰 Valeur : 144 $
Une expérience sportive inoubliable à offrir… ou à s’offrir ! 🎁
💧 Garde le chaud pendant 6 h et le froid jusqu’à 12 h
🚫 Base antidérapante pour plus de stabilité
🎨 Don généreux de l’artiste peintre Nathalie Grenier
