Encan virtuel du Phé-Nix action communautaire citoyenne

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Jean-François Mercier offre une paire de billets pour son spectacle Avis D'ébullition du 16 mai à l'Espace St-Denis. Valeur des billets $112
Enchère de départ
La Madie de L'air est heureuse d'offrir une envolée en mogolfière pour une personne. Valide du 1 mai au 3 août. Valeur $310
Enchère de départ
C'est avec grand plaisir que LA TRIBU vous offre une paire de billets pour GAROU. 🎶
La date et le lieu du spectacle seront à déterminer avec le gagnant.
Valeur : 120 $ 🎟️✨
Enchère de départ
La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
C’est avec grand plaisir que l'équipe du festival de Mongolfière vous offre un certificat cadeau, échangeable contre une paire de billets pour le spectacle de votre choix durant le festival 2026. Valeur $135
Enchère de départ
Canyon Escalade offre deux certificats-cadeaux, chacun valide pour un essai d’une heure d’escalade avec moniteur pour deux personnes.
Le tout représente une valeur totale de 116 $ + taxes. 🧗♂️✨
Enchère de départ
Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
BlackBox St-Jean offre un forfait Kickstart 6 semaines, d’une valeur de 620 $. Ce forfait inclut :
Enchère de départ
Philippe Laprise offre 2 billets pour son spectacle Au Sommet à la salle Pierre Mercure de Montreal le 15 mai prochain. Valeur $120
Enchère de départ
Viviane Audet offre une paire de billets pour son spectacle Le piano et le Torrent qui aura lieu le 25 juin 2026 au Gesù à Montréal. Valeur $124
Enchère de départ
La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
Pascal Cameron offre une paire de billet pour son spectacle du 1 avril au Gesù à Montreal. Valeur $84
Enchère de départ
Le Domaine Inselberg offre un forfait dégustation pour deux personnes. Valeur $40
Enchère de départ
Jurassique Golf et Amusements offre ce forfait familliale d'une valeur de $75
Enchère de départ
Le Zoo de Granby offre deux laissés- passer individuels d’une journée pour la saison été-automne 2026. Valeur $126
Enchère de départ
Terre à boire offre un panier cadeau comprenant 4 canettes de bières d'une valeur de $40
Enchère de départ
L'Érablière Charbonneau offre 2 billets pour une repas d'adulte d'une valeur de $110
Enchère de départ
Alex Roy offre une paire de billets pour son spectacle Debout. La date et le lieu du spectacle seront à déterminer avec le gagnant.(sous réserve de disponibilité). Valeur totale : 91 $.
Enchère de départ
La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
La gagne du 2Pierrots offre 2 billets pour leur spectacle. La date et le lieu du spectacle seront à déterminer avec le gagnant.(sous réserve de disponibilité). Valeur totale : 100 $.
Enchère de départ
Ariane Roy offre 2 billets pour le spectacle d'Ariane Roy le 29 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu. Valeur total : 72$
Enchère de départ
Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
Canyon Escalade offre deux certificats-cadeaux, chacun valide pour un essai d’une heure d’escalade avec moniteur pour deux personnes.
Le tout représente une valeur totale de 116 $ + taxes. 🧗♂️✨
Enchère de départ
Jean-Francois Otis offre 2 billets pour son spectacle Avec Plaisir du 10 avril à Saint-Jean. Valeur total : $80
Enchère de départ
Mathieu Cyr offre une paire de billets pour son spectacle Adulte à Trois-Rivières le 9 octobre. Valeur total : $70
Enchère de départ
L'équipe de La Cargaison offre 2 billets pour une pour une expérience immersive plus grandes que nature dans l'immensité d'une cathédrale. Valeur total : $90
Enchère de départ
Claude Dubois offre 2 billets pour son spectacle Dubois Solide en Liberté du 1 novembre à LaSalle. Valeur total : $146
Enchère de départ
Beatrice Martin offre une paire de billets pour le concert de Cœur de Pirate à l'une des dates suivantes :
- Le 23 avril à Longueuil
- Le 24 avril à Laval
Valeur total : $104
Enchère de départ
Boutique Q4, offre une carte cadeau d'une valeur de $25
Enchère de départ
Billie Du Page offre 2 billets pour son spectacle du 9 avril à St-Jean. Valeur total : $70
Enchère de départ
Nous brassons avec soin des bières aux styles variés, qui plairont à la fois aux connaisseurs et à ceux et celles qui découvrent l’univers des bières artisanales. Bièrerie Shelton offre un panier d'une valeur total de $100
Enchère de départ
Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
Le Domaine Inselberg offre un forfait dégustation pour deux personnes. Valeur $40
Enchère de départ
🍎✨ Panier cadeau – Verger Charbonneau
Offert généreusement par le Verger Charbonneau, ce panier cadeau est rempli de délicieuses douceurs qui sauront ravir vos papilles. Une belle occasion de vous faire plaisir tout en soutenant une bonne cause 💙
Valeur : 50 $
Enchère de départ
Boutique Q4, offre carte cadeau d'une valeur de $25
Enchère de départ
Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50
Enchère de départ
« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️
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« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️
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Enchère de départ
« Votre don de 50 $ contribue concrètement à aider les plus vulnérables. En retour, recevez toute la reconnaissance de Phénix. Merci de faire la différence ! » 🤍
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Enchère de départ
« Un don de 100 $, c’est un impact réel sur le terrain. Phénix vous remercie sincèrement pour votre grande générosité. » 🔥🙏
Enchère de départ
« Grâce à votre don de plus de 100 $, vous contribuez directement à changer des vies. Toute l’équipe de Phénix vous remercie sincèrement. » ❤️
Enchère de départ
Un délice à partager ! 🍟🧀
La Fromagerie Victoria - St-Jean-sur-Richelieu vous offre un forfait gourmand pour 6 personnes d’une valeur de 126,90 $ !
Le forfait comprend :
✔️ 6 petites poutines régulières
✔️ 3 entrées de poulet popcorn
✔️ 3 entrées p’tit-pop
✔️ 6 liqueurs
Une belle occasion de vous régaler en famille ou entre amis tout en soutenant une bonne cause ❤️
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