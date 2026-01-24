Phe-Nix action communautaire citoyenne
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Organisé par

Phe-Nix action communautaire citoyenne

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel du Phé-Nix action communautaire citoyenne

Lieu de prise en charge

131 Rue Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 5G8, Canada

Spectacle de Jean-François Mercier item
Spectacle de Jean-François Mercier
40 $

Enchère de départ

Jean-François Mercier offre une paire de billets pour son spectacle Avis D'ébullition du 16 mai à l'Espace St-Denis. Valeur des billets $112

Envolée en Mongolfière item
Envolée en Mongolfière item
Envolée en Mongolfière
75 $

Enchère de départ

La Madie de L'air est heureuse d'offrir une envolée en mogolfière pour une personne. Valide du 1 mai au 3 août. Valeur $310

Spectracle de Garou item
Spectracle de Garou
40 $

Enchère de départ

C'est avec grand plaisir que LA TRIBU vous offre une paire de billets pour GAROU. 🎶
La date et le lieu du spectacle seront à déterminer avec le gagnant.
Valeur : 120 $ 🎟️✨

Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel)
10 $

Enchère de départ

La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

2 billets pour le festival de Mongolfière item
2 billets pour le festival de Mongolfière
40 $

Enchère de départ

C’est avec grand plaisir que l'équipe du festival de Mongolfière vous offre un certificat cadeau, échangeable contre une paire de billets pour le spectacle de votre choix durant le festival 2026. Valeur $135

Certificat cadeau pour 2 personnes (escalade) item
Certificat cadeau pour 2 personnes (escalade) item
Certificat cadeau pour 2 personnes (escalade)
25 $

Enchère de départ

Canyon Escalade offre deux certificats-cadeaux, chacun valide pour un essai d’une heure d’escalade avec moniteur pour deux personnes.
Le tout représente une valeur totale de 116 $ + taxes. 🧗‍♂️✨

Certificat cadeau de $50 (Casa Grecque) item
Certificat cadeau de $50 (Casa Grecque) item
Certificat cadeau de $50 (Casa Grecque)
20 $

Enchère de départ

Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

Entraineur privé item
Entraineur privé item
Entraineur privé
100 $

Enchère de départ

BlackBox St-Jean offre un forfait Kickstart 6 semaines, d’une valeur de 620 $. Ce forfait inclut :

  • 6 séances privées
  • 1 mois de cours de groupe (3 fois par semaine)
  • 1 consultation incluant un guide de saines habitudes de vie
Spectacle de Philippe Laprise item
Spectacle de Philippe Laprise
40 $

Enchère de départ

Philippe Laprise offre 2 billets pour son spectacle Au Sommet à la salle Pierre Mercure de Montreal le 15 mai prochain. Valeur $120

Spectacle de Viviane Audet item
Spectacle de Viviane Audet item
Spectacle de Viviane Audet
40 $

Enchère de départ

Viviane Audet offre une paire de billets pour son spectacle Le piano et le Torrent qui aura lieu le 25 juin 2026 au Gesù à Montréal. Valeur $124

Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel)
10 $

Enchère de départ

La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

Spectacle de Pascal Cameron item
Spectacle de Pascal Cameron
25 $

Enchère de départ

Pascal Cameron offre une paire de billet pour son spectacle du 1 avril au Gesù à Montreal. Valeur $84

Forfait dégustation pour deux personnes item
Forfait dégustation pour deux personnes item
Forfait dégustation pour deux personnes
10 $

Enchère de départ

Le Domaine Inselberg offre un forfait dégustation pour deux personnes. Valeur $40

forfait familliale 4 personnes (Jurassique) item
forfait familliale 4 personnes (Jurassique) item
forfait familliale 4 personnes (Jurassique)
20 $

Enchère de départ

Jurassique Golf et Amusements offre ce forfait familliale d'une valeur de $75

2 billets pour adulte (Zoo) item
2 billets pour adulte (Zoo)
30 $

Enchère de départ

Le Zoo de Granby offre deux laissés- passer individuels d’une journée pour la saison été-automne 2026. Valeur $126

Panier cadeau (Terre à boire) item
Panier cadeau (Terre à boire) item
Panier cadeau (Terre à boire)
10 $

Enchère de départ

Terre à boire offre un panier cadeau comprenant 4 canettes de bières d'une valeur de $40

2 billets cabane à sucre item
2 billets cabane à sucre item
2 billets cabane à sucre
30 $

Enchère de départ

L'Érablière Charbonneau offre 2 billets pour une repas d'adulte d'une valeur de $110

Spectacle Alex Roy item
Spectacle Alex Roy
35 $

Enchère de départ

Alex Roy offre une paire de billets pour son spectacle Debout. La date et le lieu du spectacle seront à déterminer avec le gagnant.(sous réserve de disponibilité). Valeur totale : 91 $.

Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel)
10 $

Enchère de départ

La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

billet de spectacle (2Pierrots) item
billet de spectacle (2Pierrots)
30 $

Enchère de départ

La gagne du 2Pierrots offre 2 billets pour leur spectacle. La date et le lieu du spectacle seront à déterminer avec le gagnant.(sous réserve de disponibilité). Valeur totale : 100 $.

Spectacle d'Ariane Roy item
Spectacle d'Ariane Roy
25 $

Enchère de départ

Ariane Roy offre 2 billets pour le spectacle d'Ariane Roy le 29 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu. Valeur total : 72$

Certificat cadeau de $50 (Casa Grecque) item
Certificat cadeau de $50 (Casa Grecque)
20 $

Enchère de départ

Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

Certificat cadeau pour 2 personnes (Escalade) item
Certificat cadeau pour 2 personnes (Escalade) item
Certificat cadeau pour 2 personnes (Escalade)
25 $

Enchère de départ

Canyon Escalade offre deux certificats-cadeaux, chacun valide pour un essai d’une heure d’escalade avec moniteur pour deux personnes.
Le tout représente une valeur totale de 116 $ + taxes. 🧗‍♂️✨

Spectacle de JF Otis item
Spectacle de JF Otis
25 $

Enchère de départ

Jean-Francois Otis offre 2 billets pour son spectacle Avec Plaisir du 10 avril à Saint-Jean. Valeur total : $80

Spectacle Mathieu Cyr item
Spectacle Mathieu Cyr
25 $

Enchère de départ

 Mathieu Cyr offre une paire de billets pour son spectacle Adulte à Trois-Rivières le 9 octobre. Valeur total : $70 


Spectacle de la Cargaison item
Spectacle de la Cargaison item
Spectacle de la Cargaison
30 $

Enchère de départ

L'équipe de La Cargaison offre 2 billets pour une pour une expérience immersive plus grandes que nature dans l'immensité d'une cathédrale. Valeur total : $90

Spectacle de Claude Dubois item
Spectacle de Claude Dubois
40 $

Enchère de départ

Claude Dubois offre 2 billets pour son spectacle Dubois Solide en Liberté du 1 novembre à LaSalle. Valeur total : $146

Spectacle de Coeur de Pirate item
Spectacle de Coeur de Pirate item
Spectacle de Coeur de Pirate
30 $

Enchère de départ

Beatrice Martin offre une paire de billets pour le concert de Cœur de Pirate à l'une des dates suivantes :

- Le 23 avril à Longueuil

- Le 24 avril à Laval

Valeur total : $104

Carte cadeau (Q4) item
Carte cadeau (Q4) item
Carte cadeau (Q4)
10 $

Enchère de départ

 Boutique Q4, offre une carte cadeau d'une valeur de $25

Spectacle Billie Du Page item
Spectacle Billie Du Page item
Spectacle Billie Du Page
10 $

Enchère de départ

Billie Du Page offre 2 billets pour son spectacle du 9 avril à St-Jean. Valeur total : $70

Panier cadeau (Bièrerie Shelton) item
Panier cadeau (Bièrerie Shelton) item
Panier cadeau (Bièrerie Shelton)
30 $

Enchère de départ

Nous brassons avec soin des bières aux styles variés, qui plairont à la fois aux connaisseurs et à ceux et celles qui découvrent l’univers des bières artisanales. Bièrerie Shelton offre un panier d'une valeur total de $100

Carte Cadeau $50 (Casa Grecque) item
Carte Cadeau $50 (Casa Grecque)
20 $

Enchère de départ

Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

Forfait dégustation pour deux personnes item
Forfait dégustation pour deux personnes item
Forfait dégustation pour deux personnes
10 $

Enchère de départ

Le Domaine Inselberg offre un forfait dégustation pour deux personnes. Valeur $40

Panier cadeau (Verger Charbonneau) item
Panier cadeau (Verger Charbonneau) item
Panier cadeau (Verger Charbonneau)
10 $

Enchère de départ

🍎✨ Panier cadeau – Verger Charbonneau
Offert généreusement par le Verger Charbonneau, ce panier cadeau est rempli de délicieuses douceurs qui sauront ravir vos papilles. Une belle occasion de vous faire plaisir tout en soutenant une bonne cause 💙
Valeur : 50 $

Carte cadeau (Q4) item
Carte cadeau (Q4) item
Carte cadeau (Q4)
10 $

Enchère de départ

Boutique Q4, offre carte cadeau d'une valeur de $25

Certificat cadeau de $50 (Casa Grecque) item
Certificat cadeau de $50 (Casa Grecque)
20 $

Enchère de départ

Casa Grecque St-Jean c'est tout un festin offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel) item
Certificat cadeau de $50 (Bête au Naturel)
10 $

Enchère de départ

La boutique pour animaux Bête au Naturel offre un certificat cadeau d'une valeur de $50

Don direct $25 item
Don direct $25
25 $

Enchère de départ

« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️

Don direct de $25 item
Don direct de $25
25 $

Enchère de départ

« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️

Don direct de $25 item
Don direct de $25
25 $

Enchère de départ

« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️

Don direct $25 item
Don direct $25
25 $

Enchère de départ

« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️

Don direct $50 item
Don direct $50
50 $

Enchère de départ

« Votre don de 50 $ contribue concrètement à aider les plus vulnérables. En retour, recevez toute la reconnaissance de Phénix. Merci de faire la différence ! » 🤍

Don direct $50 item
Don direct $50
50 $

Enchère de départ

« Votre don de 50 $ contribue concrètement à aider les plus vulnérables. En retour, recevez toute la reconnaissance de Phénix. Merci de faire la différence ! » 🤍

Don direct $100 item
Don direct $100
100 $

Enchère de départ

« Un don de 100 $, c’est un impact réel sur le terrain. Phénix vous remercie sincèrement pour votre grande générosité. » 🔥🙏

Don direct +$100 item
Don direct +$100
101 $

Enchère de départ

« Grâce à votre don de plus de 100 $, vous contribuez directement à changer des vies. Toute l’équipe de Phénix vous remercie sincèrement. » ❤️

Certificat cadeau (Victoria) item
Certificat cadeau (Victoria)
20 $

Enchère de départ

Un délice à partager ! 🍟🧀

La Fromagerie Victoria - St-Jean-sur-Richelieu vous offre un forfait gourmand pour 6 personnes d’une valeur de 126,90 $ !

Le forfait comprend :
✔️ 6 petites poutines régulières
✔️ 3 entrées de poulet popcorn
✔️ 3 entrées p’tit-pop
✔️ 6 liqueurs

Une belle occasion de vous régaler en famille ou entre amis tout en soutenant une bonne cause ❤️

Don direct $25 item
Don direct $25
25 $

Enchère de départ

« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️

Don direct $25 item
Don direct $25
25 $

Enchère de départ

« En faisant un don de 25 $, vous remportez toute la reconnaissance de Phénix. Un immense merci pour votre soutien ! » ❤️

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