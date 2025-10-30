Encan silencieux de POSA Source des Monts

😂 Six soirées de rires garanties!

🎟️ Paires de billets pour les 6 spectacles d’humour des Mercredis Comédie Club à la Taverne du Vieux Chambly, animés par Geneviève Gagnon – les 12 novembre et 17 décembre 2025, ainsi que les 14 janvier, 18 février, mars et avril 2026.

Merci à QOVOP Événements pour ce beau prix!