Encan silencieux de POSA Source des Monts

Une soirée de rires vous attend!
🎟️ Paire de billets pour Pierre-Luc Pomerleau – 27 décembre, 20 h, Théâtre Manuvie à Brossard.
Merci à Productions TRAM pour ce beau prix!
😄 Une soirée de fous rires en vue!
🎟️ Paire de billets pour Philippe Laprise – 15 mai 2026 à 20 h, Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau.
Merci à Productions TRAM pour ce beau prix!
😄 Une soirée remplie d’humour vous attend!
🎟️ Paire de billets pour Stéphane Fallu – 6 février 2026 à 20 h, Cinquième Salle de la Place des Arts à Montréal.
Merci à Productions TRAM pour ce beau prix!
😂 Six soirées de rires garanties!
🎟️ Paires de billets pour les 6 spectacles d’humour des Mercredis Comédie Club à la Taverne du Vieux Chambly, animés par Geneviève Gagnon – les 12 novembre et 17 décembre 2025, ainsi que les 14 janvier, 18 février, mars et avril 2026.
Merci à QOVOP Événements pour ce beau prix!
😄 Une soirée pleine d’humour vous attend!
🎟️ Paire de billets pour le spectacle de FAF – 14 novembre 2025 à La Taverne du Vieux Chambly.
Merci à QOVOP Événements pour ce beau prix!
🎤 Une soirée hip-hop à ne pas manquer!
🎟️ Paire de billets pour le spectacle du rappeur Sans Pression, figure de proue du mouvement hip-hop québécois – 15 novembre 2025 à La Taverne du Vieux Chambly.
Merci à QOVOP pour ce beau prix!
🎨 Une œuvre remplie d’émotion et de profondeur!
🖼️ Toile de l’artiste Normand
Titre : L’Espoir Protégé
Matériaux : Acrylique mixtes
Dimensions : 30 x 48
Année de création : 2025
🌊 Une escapade inoubliable en Gaspésie!
🏡 Deux nuits offertes par le Domaine du Capitaine de Percé à la Capitainerie, face au majestueux Rocher Percé.
Un chalet pour deux personnes à couper le souffle!
💪 Une expérience bien-être à découvrir!
🧘♀️ Deux cours privés “Découverte – Introduction au Pilates”, offerts par studiosetpilates.com.
