Encan silencieux de POSA Source des Monts

Pierre-Luc Pomerleau item
Pierre-Luc Pomerleau
40 $

Enchère de départ

Une soirée de rires vous attend!
🎟️ Paire de billets pour Pierre-Luc Pomerleau – 27 décembre, 20 h, Théâtre Manuvie à Brossard.
Merci à Productions TRAM pour ce beau prix!

Philippe Laprise item
Philippe Laprise
40 $

Enchère de départ

😄 Une soirée de fous rires en vue!
🎟️ Paire de billets pour Philippe Laprise – 15 mai 2026 à 20 h, Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau.
Merci à Productions TRAM pour ce beau prix!

Stéphane Fallu item
Stéphane Fallu
40 $

Enchère de départ

😄 Une soirée remplie d’humour vous attend!
🎟️ Paire de billets pour Stéphane Fallu – 6 février 2026 à 20 h, Cinquième Salle de la Place des Arts à Montréal.
Merci à Productions TRAM pour ce beau prix!

Mercredis Comédie Club item
Mercredis Comédie Club
200 $

Enchère de départ

😂 Six soirées de rires garanties!
🎟️ Paires de billets pour les 6 spectacles d’humour des Mercredis Comédie Club à la Taverne du Vieux Chambly, animés par Geneviève Gagnon – les 12 novembre et 17 décembre 2025, ainsi que les 14 janvier, 18 février, mars et avril 2026.
Merci à QOVOP Événements pour ce beau prix!

FAF item
FAF
40 $

Enchère de départ

😄 Une soirée pleine d’humour vous attend!
🎟️ Paire de billets pour le spectacle de FAF – 14 novembre 2025 à La Taverne du Vieux Chambly.
Merci à QOVOP Événements pour ce beau prix!

Sans Pression item
Sans Pression
50 $

Enchère de départ

🎤 Une soirée hip-hop à ne pas manquer!
🎟️ Paire de billets pour le spectacle du rappeur Sans Pression, figure de proue du mouvement hip-hop québécois – 15 novembre 2025 à La Taverne du Vieux Chambly.
Merci à QOVOP pour ce beau prix!

L’Espoir Protégé item
L’Espoir Protégé
2 000 $

Enchère de départ

🎨 Une œuvre remplie d’émotion et de profondeur!
🖼️ Toile de l’artiste Normand
Titre : L’Espoir Protégé
Matériaux : Acrylique mixtes
Dimensions : 30 x 48
Année de création : 2025

Chalet en Gaspésie item
Chalet en Gaspésie
200 $

Enchère de départ

🌊 Une escapade inoubliable en Gaspésie!
🏡 Deux nuits offertes par le Domaine du Capitaine de Percé à la Capitainerie, face au majestueux Rocher Percé.
Un chalet pour deux personnes à couper le souffle!

Cours de pilates item
Cours de pilates
50 $

Enchère de départ

💪 Une expérience bien-être à découvrir!
🧘‍♀️ Deux cours privés “Découverte – Introduction au Pilates”, offerts par studiosetpilates.com.

