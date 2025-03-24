eventClosed

Encan silencieux de RE/MAX 1er CHOIX INC.

5300 Bd des Galeries local 110, Québec, QC G2K 2A2, Canada

4 départs de golfs + Kart item
4 départs de golfs + Kart
CA$200

4 départs de golfs avec Kart au Golf de la faune: Valeur de 500$
Certificat cadeau d’Entreposage item
Certificat cadeau d’Entreposage
CA$100

Certificat cadeau à utiliser chez Simple Entreposage d'une valeur de 350$. Mini-entrepôts - 7 succursales : Cité Limoilou, St-Sacrement, Entreposage de la Faune, Entreposage de la Colline, Lac Beauport/Stoneham, St-Raymond et Du Colisée (à venir automne 2025)
Un coupe-bordure STIHL FS 40 item
Un coupe-bordure STIHL FS 40
CA$100

Un coupe-bordure STIHL FS 40 Offert par Lachance et Fils: Valeur de 250$
Certificat cadeau Épilation Laser item
Certificat cadeau Épilation Laser
CA$200

Clinique Épilation Laser certificat cadeau d'une valeur de 500$
Examen complet incluant radiographies +3 traitements item
Examen complet incluant radiographies +3 traitements
CA$150

Examen complet incluant radiographies, rapport d'évaluation et 3 traitements chiropratiques chez Centre de correction vertébrales : Valeur de 423$
Lavage de vitres extérieures/intérieurs pour Bungalow item
Lavage de vitres extérieures/intérieurs pour Bungalow
CA$150

Certificat cadeau d'une valeur de 400$ à utiliser chez Services Vision 3D pour lavage de fenêtres intérieures et extérieures. À titre indicatif, 400$ couvre le lavage intérieur et extérieur des fenêtres d'une propriété de style plain-pied/bungalow.
Consultation gratuite d’homestaging item
Consultation gratuite d’homestaging
CA$75

Consultation gratuite d’homestaging avec Design Vision 3D: Valeur de 200$
Produits pour les cheveux +50$ de certificat cadeau item
Produits pour les cheveux +50$ de certificat cadeau
CA$100

Panier de produits pour les cheveux et certificat cadeau de 50$ à offert par Dannie Bérubé Coiffure: Valeur de 250$
Sélection de produits Shuemura item
Sélection de produits Shuemura
CA$150

Sélection de produits exclusif pour cheveux Shu uemura offert par Le Grand Salon: Valeur de 550$
Certificat cadeau 100$ item
Certificat cadeau 100$
CA$25

Café Noisette: Valeur de 100$
Produits et certificats cadeaux de 100$ item
Produits et certificats cadeaux de 100$
CA$50

Doyon Després: Valeur 150$
Week-end en vanlife pour 2 personnes item
Week-end en vanlife pour 2 personnes
CA$350

New-West: Valeur de 1000$
Peinture acrylique 30"x30" - REGARD VERS L'ESPOIR item
Peinture acrylique 30"x30" - REGARD VERS L'ESPOIR
CA$500

REGARD VERS L'ESPOIR - Un regard d'enfant, touché par la lumière, fait naître l'espoir d'une guérison. Peinture à l'acrylique 30"x30" avec certificat d'authenticité. Artiste : Chantal Arguin. Valeur de 2300$
1 Veste, 3 paires de boxers et 1 paire de chaussettes Pullin item
1 Veste, 3 paires de boxers et 1 paire de chaussettes Pullin
CA$100

Offert par Jean Boilard: Agent manufacturier: Valeur 325$
Carafe Riedel item
Carafe Riedel
CA$20

Offert par Luc Lescarbeau : Valeur de 80$
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #1 item
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #1
CA$5

Certificat cadeau de 20$ à la Boite à Pain offert par Charles Guillemette
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #2 item
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #2
CA$5

Certificat cadeau de 20$ à la Boite à Pain offert par Charles Guillemette
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #3 item
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #3
CA$5

Certificat cadeau de 20$ à la Boite à Pain offert par Charles Guillemette
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #4 item
La Boîte à Pain : Certificat cadeau #4
CA$5

Certificat cadeau de 20$ à la Boite à Pain offert par Charles Guillemette
Certificat cadeau coaching Michel Hardy item
Certificat cadeau coaching Michel Hardy
CA$150

Certificat cadeau de 500$ pour Coaching avec Michel Hardy, courtier immobilier et coach.
FEQ 2025: 2 passes Zone Signature Bell le 9 juillet item
FEQ 2025: 2 passes Zone Signature Bell le 9 juillet
CA$150

FEQ 2025 2 passes Zone Signature Bell le 9 juillet : Spectacle de KYGO. Section C-E-17-18 Valeur : 300 (Offert par : Sylvie Bilodeau Courtier immobilier inc.)
Certificat cadeau soins des pieds item
Certificat cadeau soins des pieds
CA$25

Certificat cadeau pour soin des pieds à la Clinique Crystelle Henri d'une valeur de 80$.
Certificat-cadeau pour une nuitée en chambre classique item
Certificat-cadeau pour une nuitée en chambre classique
CA$125

Hotel Resort Entourage sur le LAC: Valeur de 350$. Certificat-cadeau pour une nuitée en chambre classique.
5 gallons de Peinture AURA de Benjamin Moore item
5 gallons de Peinture AURA de Benjamin Moore
CA$150

Quincaillerie Corriveau inc. et Espace Déco, Benjamin Moore: Valeur de 545$. 5 gallons de Peinture AURA de Benjamin Moore
Festin pour deux accompagné d'une bouteille de vin maison item
Festin pour deux accompagné d'une bouteille de vin maison
CA$50

PACINI Lebourgneuf : Valeur de 150$ Le forfait inclus notamment ; • 1 entrée à partager • 1 festin pour deux (macreuse, crevettes, frites parmigiana, saucisses italiennes, et plus encore) • 2 dolci (dessert Italien) • 1 bouteille de vin maison
Certificats cadeau pour soins Esthétique : Microdermabrasion item
Certificats cadeau pour soins Esthétique : Microdermabrasion
CA$75

Clinique Ora Regénéva inc.: Valeur 250$ Certificats cadeau pour soins Esthétique : Microdermabrasion
Certificats cadeau pour soins Esthétique : Peeling doux item
Certificats cadeau pour soins Esthétique : Peeling doux
CA$50

Clinique Ora Regénéva inc.: Valeur 175$ Certificats cadeau pour soins Esthétique : Peeling doux
Certificats cadeau pour soins Esthétique item
Certificats cadeau pour soins Esthétique
CA$50

Clinique Ora Regénéva inc.: Valeur 125$ Certificats cadeau pour soins Esthétique
Forfait Entretien Esthétique OR. item
Forfait Entretien Esthétique OR.
CA$150

MERCEDES BENZ de QUÉBEC: Valeur de 450$ Forfait Entretien Esthétique OR.
Certificat cadeau de 100$ item
Certificat cadeau de 100$
CA$50

Restaurant Montego (offert par : Katy Cowan et Sylvain Luneau) : Certificat cadeau d'une valeur de 100$
Maillot du cycliste Hugo Houle: Ekoï, Martin Tardif item
Maillot du cycliste Hugo Houle: Ekoï, Martin Tardif
CA$650

Valeur de 1900$ - Maillot original 2025 autographié du cycliste Hugo Houle, membre de l’équipe Israel Premier Tech,, Québécois ayant remporté la 16ème étape au Tour de France 2022 et qui participera au Tour de France 2025.
Certificat cadeau de 100$ item
Certificat cadeau de 100$
CA$50

Restaurant Le Bello - Valeur 100$ (Offert par groupe SOGNO) Certificat cadeau de 100$
Certificat cadeau de 100$ item
Certificat cadeau de 100$
CA$50

Restaurant La Bûche - Valeur 100$ (Offert par groupe SOGNO) Certificat cadeau de 100$
Certificat cadeau item
Certificat cadeau
CA$500

Larochelle & Associées Notaire : Valeur 1500$ Ce certificat donne droit à l'accompagnement pour 2 testaments, 2 mandat de protection et 2 directives médicales anticipées.
Certificat cadeau item
Certificat cadeau
CA$150

Centre Elite Factor - Centre d'entrainement physique - Valeur de 510$ Tests prévention des blessures + 4 rencontres avec un Kinésiologue
Panier cadeau item
Panier cadeau
CA$50

Les Bigoudis Coiffure - Un panier de produits variés pour cheveux de marque DESIGN ME - Valeur 150$
x2 Abonnements estivales item
x2 Abonnements estivales
CA$75

Zone Pickleball : Valeur 200$
Deux heures de Karaoké ou golf VIP item
Deux heures de Karaoké ou golf VIP
CA$75

J-Golf : Valeur de 200$ Deux heures de Karaoké ou golf VIP

