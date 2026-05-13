Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton

Organisé par

Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton

À propos de cet événement

Encan silencieux de la SEPSHA

Lieu de prise en charge

6595 Bd Laframboise, Saint-Hyacinthe, QC J2R 1C9, Canada

Paire de billet des Canadiens de Montréal item
Paire de billet des Canadiens de Montréal
200 $

Enchère de départ

Paire de billet des Canadiens de Montréal pour la saison 2026-2027.
- Section 105

-Rangée S

-Siège 11-12

-Saison 2026-2027

Valeur 400$

Le calendriers des rencontres n'étant pas disponible, Pierre D'Amours remettra les billets après entente avec le gagnant à l'enchère lorsque disponible.

3 nuités Chalet Grande-Pointe item
3 nuités Chalet Grande-Pointe item
3 nuités Chalet Grande-Pointe item
3 nuités Chalet Grande-Pointe
1 250 $

Enchère de départ

Au pied du Massif de Charlevoix
- 4 Chambres - 3 Salles de bain - 11 Personnes

Cet encan est bassé possible seulement dans la basse saison donc exclut l'hiver.


Les Chalets Grande-Pointe sont aménagées et offrent des unités multi-niveaux modernes qui inspirent la tranquillité, le ressourcement et l’abandon dans la nature. Vous y trouverez toutes les commodités attendues d’un hébergement de ce calibre, enrobées de certaines des plus belles vues de la région.


L’unité offre les opportunités suivantes : 

Sentiers de vélo de montagne du Massif de Charlevoix

  • Vue sur le fleuve et lever de soleil
  • Vue arrière sur les pistes
  • Sentiers pédestres
  • À proximité du chalet de la base et son bar
  • À un kilomètre du Club Med Québec-Charlevoix
  • 2 stationnements extérieurs
  • Borne de recharge pour véhicule électrique

Niveau 2:

  • Cuisine toute équipée avec îlot complètement aménagé avec comptoir de quartz et salle à manger pour 10 personnes + 5 places au comptoir lunch
  • Salon avec foyer aux bûches écologiques (bûches non fournies) *
  • Salon avec télévision HD à écran plat  
  • Balcon avec barbecue et mobilier de patio (juin à octobre)
  • Chambre 1 lit Queen avec vue sur le fleuve et salle de bain attenante

Niveau 1 : 

  • Chambre 1 lit Queen avec vue sur le fleuve
  • Chambre  lits superposés (1 lit double et 1 lit simple) avec vue sur le fleuve
  • Vaste hall d’entrée
  • Vestiaire (style mud room) chauffé et ventilé
  • Salle de bain

Niveau 0 : 

  • Télévision HD à écran plat
  • Chambre 1 lit Queen avec vue sur le fleuve  
  • Divan-lit
  • Salle de bain communiquant avec la chambre
  • Salle de lavage fermée
  • Accès à la terrasse et au spa

VALEUR DE 2500$

Machine Expresso Delonghi item
Machine Expresso Delonghi item
Machine Expresso Delonghi
500 $

Enchère de départ

Avec 7 boissons conçues par des experts, Magnifica Evo apporte une expérience expresso authentique à votre domicile, en appuyant sur un bouton.  Le broyeur conique intégré et l'unité d’infusion ne délivrent que l'espresso le plus frais avec une mouture, une dose et une infusion parfaites à chaque fois.  Notre système exclusif LatteCrema est conçu de manière experte pour préparer automatiquement des boissons à la base d'espresso avec une mousse longue durée et soyeuse, avec du lait ou vos substituts de lait préférés.  Savouerez vos boisssons expresso Italiennes préférées dans le confort de votre maison avec Delonghi Magnifica Evo LatteCrema 29084SB exceptionnellemnet intuitif.

Caractéristiques

    • 7 types de boissons à une touche + bouton mon Latte
    • Pièces amovibles et lavables au lave-vaisselle
    • Design compact
    • Machine expresso entièrement automatique à une touche
    • Choisissez parmi 7 choix de boissons préprogrammées - espresso, cappuccino, latte macchiato, café glacé, café, eau chaude, My Latte
    • Réglage personnalisable qui vous permet d'enregistrer votre propre recette boisson
    • Broyeur conique offre 13 réglages pour une mouture constante et une extraction optimale
    • Brassage du grain à la tasse offre le goût le plus frais et un arôme riche; utilisez votre café pré moulu préféré
    • LatteCrema System technologie exclusive de DeLonghi, texture à la fois le lait et les substituts de lait et peut être conservé au réfrigérateur pour garder le lait frais lorsqu'il n'est pas utilisé
    • La fonction de nettoyage automatique facilité le nettoyage de la machine
  • Valeur de 1000$
2 nuitées au chalet du Shack saison item
2 nuitées au chalet du Shack saison
950 $

Enchère de départ

2 nuitées au Shack saison

Chalet situé à Petite-Rivière-St-François dans Charlevoix

6 à 8 personnes

Animaux permis

Table de billard et babyfoot

Spa extérieur, bbq et coin feu

Valeur 1600$

1 paire de billet spectacle de Mario Tessier item
1 paire de billet spectacle de Mario Tessier
50 $

Enchère de départ

Paire de billets pour le spectacle de Mario Tessier du 4 juin à Saint-Hyacinthe.

Valeur 94$

Aspirateur Stickvac Trovac item
Aspirateur Stickvac Trovac item
Aspirateur Stickvac Trovac item
Aspirateur Stickvac Trovac
100 $

Enchère de départ

Aspirateur balai Airstream, sans fil, ultra léger, sans sac avec balai motorisé.

Simple à utiliser et pratique! Cet aspirateur ultra léger et sans fil simplifiera la façon dont vous faites le nettoyage quotidien. Il comprend une brosse à plancher motorisée avec des lumières DEL et des accessoires 2 en 1 pour de multiples usages. Il comporte une touche de vidange de la saleté, des filtres lavables et une batterie amovible pour une charge facile. L’aspirateur parfait pour un nettoyage rapide

Les caractéristiques du Stick Vac+ :

  • Moteur à induction pour une durée de vie prolongée
  • Jusqu’à 60 minutes de durée de la batterie
  • Super léger, seulement 5.2 lbs
  • 7 Accessoires pratiques avec support de rangement
  • Garantie 1 an
  • Filtre HEPA
  • Mini brosse motorisée

Valeur de 265 $

 

Billets de saison du Bataillon de Saint-Hyacinthe item
Billets de saison du Bataillon de Saint-Hyacinthe
400 $

Enchère de départ

1 paire de billets de saison 2026-2027

Venez voir du beau hockey avec votre équipe local.

Vivez une expérience unique dans un atmosphère électrisante 

Valeur approximative 800$


Autodrome de Granby item
Autodrome de Granby
20 $

Enchère de départ

1 paire de billet pour le 14 août 2026

Soirée country, Série Farnham Ps, Mémorial

Valeur 80$

Golf intérieur : Station Go L’Escale du golfeur item
Golf intérieur : Station Go L’Escale du golfeur
150 $

Enchère de départ

Station Go L’Escale du golfeur

4hrs de jeu

2 pichets Michelob Ultra

1 pizza au choix

1 nachos classique

Valeur 300$

Euro Spa : Forfait 5hrs avec massage robotique item
Euro Spa : Forfait 5hrs avec massage robotique
70 $

Enchère de départ

Forfait 5hrs avec massage robotique

Buffet du midi

Bains hydro thérapeutiques

Cuves Kneipp

Piscine intérieur et extérieur

Sauna

Valeur 145$

Séance photo : Photographe Patrick Roger item
Séance photo : Photographe Patrick Roger
35 $

Enchère de départ

Séance photo

1 certificat cadeau 

Immortaliser vos plus beaux moments

Photographe Patrick Roger

Valeur 75$

Idolem : 8 visites gratuites item
Idolem : 8 visites gratuites
125 $

Enchère de départ

Idolem

Laissez-vous envelopper par une atmosphère apaisante et relaxante. 

Nos professeurs passionnés sauront vous guider et vous aider à atteindre votre bien-être.

Venez vivre l’expérience avec nous.

8 visites gratuites

Valeur 240$

Sac à dos Armani item
Sac à dos Armani
110 $

Enchère de départ

Sac à dos Armani

Magnifique sac à dos noir de marque Armani

Valeur 225$

Sacoche femme Kassiopea item
Sacoche femme Kassiopea
40 $

Enchère de départ

Sacoche femme

Magnifique sacoche Kassiopea (format 8 pouces)

Confection Québécoise

Très polyvalente et pratique

Entièrement réversible pour agencer avec votre tenu

Valeur 100$

Toile de France Cloutier item
Toile de France Cloutier
200 $

Enchère de départ

"Rêver grand"

Dimension 20X20 pouces

La valeur de la toile 480 $ et avec l'authenticité de l'artiste.

Toile de Sylvie Cloutier item
Toile de Sylvie Cloutier item
Toile de Sylvie Cloutier
250 $

Enchère de départ

"Au dessus de la mêlée"

Dimension : 24 long X 6 large pouces

La valeur de la toile 575$ et avec l'authenticité de l'artiste.

Cadre cartes de Guillaume Latendresse item
Cadre cartes de Guillaume Latendresse
100 $

Enchère de départ

14 Cartes de la carrière du joueur Guillaume Latendresse.

Cadre vitré et possibilité d'être autographié.

Ceci a été réalisé avec soin par un membre de la SEPSHA, merci beaucoup à Guy Beauchemin.

Valeur de 200$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!