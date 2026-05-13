Encan silencieux de la SEPSHA

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Paire de billet des Canadiens de Montréal pour la saison 2026-2027.
- Section 105
-Rangée S
-Siège 11-12
-Saison 2026-2027
Valeur 400$
Le calendriers des rencontres n'étant pas disponible, Pierre D'Amours remettra les billets après entente avec le gagnant à l'enchère lorsque disponible.
Enchère de départ
Au pied du Massif de Charlevoix
- 4 Chambres - 3 Salles de bain - 11 Personnes
Cet encan est bassé possible seulement dans la basse saison donc exclut l'hiver.
Les Chalets Grande-Pointe sont aménagées et offrent des unités multi-niveaux modernes qui inspirent la tranquillité, le ressourcement et l’abandon dans la nature. Vous y trouverez toutes les commodités attendues d’un hébergement de ce calibre, enrobées de certaines des plus belles vues de la région.
L’unité offre les opportunités suivantes :
Sentiers de vélo de montagne du Massif de Charlevoix
VALEUR DE 2500$
Enchère de départ
Caractéristiques
Enchère de départ
2 nuitées au Shack saison
Chalet situé à Petite-Rivière-St-François dans Charlevoix
6 à 8 personnes
Animaux permis
Table de billard et babyfoot
Spa extérieur, bbq et coin feu
Valeur 1600$
Enchère de départ
Paire de billets pour le spectacle de Mario Tessier du 4 juin à Saint-Hyacinthe.
Valeur 94$
Enchère de départ
Aspirateur balai Airstream, sans fil, ultra léger, sans sac avec balai motorisé.
Simple à utiliser et pratique! Cet aspirateur ultra léger et sans fil simplifiera la façon dont vous faites le nettoyage quotidien. Il comprend une brosse à plancher motorisée avec des lumières DEL et des accessoires 2 en 1 pour de multiples usages. Il comporte une touche de vidange de la saleté, des filtres lavables et une batterie amovible pour une charge facile. L’aspirateur parfait pour un nettoyage rapide
Les caractéristiques du Stick Vac+ :
Valeur de 265 $
Enchère de départ
1 paire de billets de saison 2026-2027
Venez voir du beau hockey avec votre équipe local.
Vivez une expérience unique dans un atmosphère électrisante
Valeur approximative 800$
Enchère de départ
1 paire de billet pour le 14 août 2026
Soirée country, Série Farnham Ps, Mémorial
Valeur 80$
Enchère de départ
Station Go L’Escale du golfeur
4hrs de jeu
2 pichets Michelob Ultra
1 pizza au choix
1 nachos classique
Valeur 300$
Enchère de départ
Forfait 5hrs avec massage robotique
Buffet du midi
Bains hydro thérapeutiques
Cuves Kneipp
Piscine intérieur et extérieur
Sauna
Valeur 145$
Enchère de départ
Séance photo
1 certificat cadeau
Immortaliser vos plus beaux moments
Photographe Patrick Roger
Valeur 75$
Enchère de départ
Idolem
Laissez-vous envelopper par une atmosphère apaisante et relaxante.
Nos professeurs passionnés sauront vous guider et vous aider à atteindre votre bien-être.
Venez vivre l’expérience avec nous.
8 visites gratuites
Valeur 240$
Enchère de départ
Sac à dos Armani
Magnifique sac à dos noir de marque Armani
Valeur 225$
Enchère de départ
Sacoche femme
Magnifique sacoche Kassiopea (format 8 pouces)
Confection Québécoise
Très polyvalente et pratique
Entièrement réversible pour agencer avec votre tenu
Valeur 100$
Enchère de départ
"Rêver grand"
Dimension 20X20 pouces
La valeur de la toile 480 $ et avec l'authenticité de l'artiste.
Enchère de départ
"Au dessus de la mêlée"
Dimension : 24 long X 6 large pouces
La valeur de la toile 575$ et avec l'authenticité de l'artiste.
Enchère de départ
14 Cartes de la carrière du joueur Guillaume Latendresse.
Cadre vitré et possibilité d'être autographié.
Ceci a été réalisé avec soin par un membre de la SEPSHA, merci beaucoup à Guy Beauchemin.
Valeur de 200$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!