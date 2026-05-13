Encan silencieux de la SEPSHA

Au pied du Massif de Charlevoix

- 4 Chambres - 3 Salles de bain - 11 Personnes

Cet encan est bassé possible seulement dans la basse saison donc exclut l'hiver.





Les Chalets Grande-Pointe sont aménagées et offrent des unités multi-niveaux modernes qui inspirent la tranquillité, le ressourcement et l’abandon dans la nature. Vous y trouverez toutes les commodités attendues d’un hébergement de ce calibre, enrobées de certaines des plus belles vues de la région.





L’unité offre les opportunités suivantes :

Sentiers de vélo de montagne du Massif de Charlevoix

Vue sur le fleuve et lever de soleil

Vue arrière sur les pistes

Sentiers pédestres

À proximité du chalet de la base et son bar

À un kilomètre du Club Med Québec-Charlevoix

2 stationnements extérieurs

Borne de recharge pour véhicule électrique

Niveau 2:

Cuisine toute équipée avec îlot complètement aménagé avec comptoir de quartz et salle à manger pour 10 personnes + 5 places au comptoir lunch

Salon avec foyer aux bûches écologiques (bûches non fournies) *

Salon avec télévision HD à écran plat

Balcon avec barbecue et mobilier de patio (juin à octobre)

Chambre 1 lit Queen avec vue sur le fleuve et salle de bain attenante

Niveau 1 :

Chambre 1 lit Queen avec vue sur le fleuve

Chambre lits superposés (1 lit double et 1 lit simple) avec vue sur le fleuve

Vaste hall d’entrée

Vestiaire (style mud room) chauffé et ventilé

Salle de bain

Niveau 0 :

Télévision HD à écran plat

Chambre 1 lit Queen avec vue sur le fleuve

Divan-lit

Salle de bain communiquant avec la chambre

Salle de lavage fermée

Accès à la terrasse et au spa

VALEUR DE 2500$